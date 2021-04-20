Нардеп Бондарєв подав заяву в НАБУ про викрадення депутатами Київської облради майже 22 мільйонів під час закупівлі "швидких"

Парламентарій подав до правоохоронних органів заяву, де вказав, що на закупівлях карет швидкої допомоги для потреб Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф чиновники вкрали 21,6 мільйона гривень.

Про це Костянтин Бондарєв заявив у своєму відеоблозі.

"Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф купив 40 швидких допомог CITROЁN JUMPER класу В за ціною 1,9 мільйона гривень, водночас державне підприємство "Медичні закупівлі" купило ті самі автомобілі, але за ціною 1,5 мільйона гривень. Найцікавіша деталь полягає в тому, що купували машини в того самого постачальника - у ТОВ "Автоспецпром". До речі, я не полінувався і подивився, на сьогодні в кожній області є як мінімум по одній кримінальній справі щодо закупівель у "Автоспецпрому ", - розповів народний обранець.

Це була не єдина така закупівля, раніше ті самі фігуранти закупили подібні машини, але з націнкою в 700 тисяч гривень, уточнив Бондарєв.

"Далі було ще цікавіше: 8 автомобілів ті самі суб'єкти купували в того самого постачальника, тільки з різницею в 700 тисяч гривень. А тепер порахуємо: 40 автомобілів із "наваром" у 400 тисяч для цих ділків - це 16 мільйонів. Плюс іще 8 автомобілів за завищеною на 700 тисяч ціною - це ще 5,6 мільйона гривень. Разом виходить 21 мільйон 600 тисяч гривень", - обурився народний депутат.

Парламентарій також зазначив, що до цього корупційного скандалу були причетні депутати Київської обласної ради.

"Київським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф керує Шарко Оксана Миколаївна від 17 березня 2020 року. Це якраз був такий перехідний період, коли в обласній раді був хаос, якщо пам'ятаєте, там переворот був. Загалом досі тривають судові позови. Так ось де-юре призначення цієї самої Шарко підписувала Тетяна Семенова, будучи першим заступником голови Київської обласної ради (за квотою "ЄС", до речі). А хто ж очолював цей увесь рух? Звичайно, все це було проведено процедурно через певну комісію, нібито навіть був конкурс. Проводив цей конкурс і очолював комісію Титикало Роман Сергійович ", - заявив Бондарєв.

Народний депутат виклав усі ці факти в заяві, яку подав до Національного антикорупційного бюро, й пообіцяв інформувати про дальші дії правоохоронців.
















