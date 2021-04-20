УКР
Нардеп Бондарєв подав заяву в НАБУ про викрадення депутатами Київської облради майже 22 мільйонів під час закупівлі "швидких"

Парламентарій подав до правоохоронних органів заяву, де вказав, що на закупівлях карет швидкої допомоги для потреб Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф чиновники вкрали 21,6 мільйона гривень.

Про це Костянтин Бондарєв заявив у своєму відеоблозі, інформує Цензор.НЕТ.

"Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф купив 40 швидких допомог CITROЁN JUMPER класу В за ціною 1,9 мільйона гривень, водночас державне підприємство "Медичні закупівлі" купило ті самі автомобілі, але за ціною 1,5 мільйона гривень. Найцікавіша деталь полягає в тому, що купували машини в того самого постачальника - у ТОВ "Автоспецпром". До речі, я не полінувався і подивився, на сьогодні в кожній області є як мінімум по одній кримінальній справі щодо закупівель у "Автоспецпрому ", - розповів народний обранець.

Це була не єдина така закупівля, раніше ті самі фігуранти закупили подібні машини, але з націнкою в 700 тисяч гривень, уточнив Бондарєв.

Читайте також: Нардеп "Батьківщини" Бондарєв влаштував дебош у Київоблраді і погрожував побити кількох чиновників. ВІДЕО 18+

"Далі було ще цікавіше: 8 автомобілів ті самі суб'єкти купували в того самого постачальника, тільки з різницею в 700 тисяч гривень. А тепер порахуємо: 40 автомобілів із "наваром" у 400 тисяч для цих ділків - це 16 мільйонів. Плюс іще 8 автомобілів за завищеною на 700 тисяч ціною - це ще 5,6 мільйона гривень. Разом виходить 21 мільйон 600 тисяч гривень", - обурився народний депутат.

Парламентарій також зазначив, що до цього корупційного скандалу були причетні депутати Київської обласної ради.

"Київським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф керує Шарко Оксана Миколаївна від 17 березня 2020 року. Це якраз був такий перехідний період, коли в обласній раді був хаос, якщо пам'ятаєте, там переворот був. Загалом досі тривають судові позови. Так ось де-юре призначення цієї самої Шарко підписувала Тетяна Семенова, будучи першим заступником голови Київської обласної ради (за квотою "ЄС", до речі). А хто ж очолював цей увесь рух? Звичайно, все це було проведено процедурно через певну комісію, нібито навіть був конкурс. Проводив цей конкурс і очолював комісію Титикало Роман Сергійович ", - заявив Бондарєв.

Народний депутат виклав усі ці факти в заяві, яку подав до Національного антикорупційного бюро, й пообіцяв інформувати про дальші дії правоохоронців.

НАБУ (5503) Бондарєв Костянтин (31) Київська область (4272) облрада (285)
Есть еще одна мелочь....... его биография и его декларация , наличными - 1 миллион долларов и 300 тысяч евро. А в биографии сплошные мраки.
Коррупция рулит

Що пов'язує Татарова і головного слідчого країни Цуцкірідзе? Давня дружба та палке бажання Нацполу відмазати Татарова від антикорупційників. Звідки у тещі Цуцкірідзе 5 мільйонів на нерухомість Укрбуду та як поліція допомогла "злити" справу Татарова - дивіться у сюжеті Данила Мокрика.

https://youtu.be/JW--MxEEv1M
Расстрелять!
Таких тільки лінчувати.
Оторвать яйца, и сбросить срок до 15 с конфискацией.
Кому оторвать? Шарко Оксана или Татьяна Семенова?
если каждого фигуранта трехануть с родичами конечно, то можно закупить скорых на весь Киев а то и больше. но нихрена им не будет. максимум, собьют бабла на карман и уволят. перевести украденное в машины, то это еще 12-13 скорых дополнительно, а это жизни сотен или тысяч людей. что им предъявят? растрату, халатность воровство или ПОДРИВ стабильности Украины что равнозначно измене
Коррупция рулит

Що пов'язує Татарова і головного слідчого країни Цуцкірідзе? Давня дружба та палке бажання Нацполу відмазати Татарова від антикорупційників. Звідки у тещі Цуцкірідзе 5 мільйонів на нерухомість Укрбуду та як поліція допомогла "злити" справу Татарова - дивіться у сюжеті Данила Мокрика.

https://youtu.be/JW--MxEEv1M
Дивуюсь, як ця нещасна Україна ще животіє
І це добре. Будемо чекати результатів розслідування.
Не відображена одна дрібничка - комплектація авто. Якщо комплектація однакова, дати закупівель також плюс-мінус ті самі, то питань нема - прошу панство до буцегарні.
А так - схоже усе йде до виборів...
Есть еще одна мелочь....... его биография и его декларация , наличными - 1 миллион долларов и 300 тысяч евро. А в биографии сплошные мраки.
Те, що воно ТЮкнуте, не заперечує того, що воно може казати правду. Але вказує на необхідність ретельної перевірки сказаного на предмет прибріхування, приховування і перекручування фактів...
Проверить конечно могут, но скандал между ним и Тытыкало был громкий, там до драки дошло, еле разняли.
Але коли злодій розповідає про злочіни... Особисто ця людина виглядає так що там клейма немає де ставити.
Поляки построили державу, хохлы набили рот, карманы и сарай. Как только соотечественник становится у руля, он превращается в корыто. Это такой менталитет.
Золоті слова і гірка правда!
Так це тільки один епізод у Київраді. А по всій Україні у різних відомствах і по всій інфраструктурі? Уявляєте масштаби? На крадівництві і корупції країна тримається.О побудували МОНСТРА!
Дуже гарно новина від чоловіка, котрий сам є злодій. Ось що каже про цю дюлину сам Цензор будь ласка.
https://censor.net/ru/blogs/1103204/gubernatorom_kievskoyi_oblasti_mojet_stat_reyider_konstantin_bondarev

Якщо вбити у Гуглі його им'я, то взагалі жах, що це за людина. Тобто коли один злодій щось каже про злочини це щось не те. Рейдер та бандюк стає блогером, йой най буде. У сумні часи живемо.
