Держдеп США через COVID-19 рекомендуватиме американцям не відвідувати 80% країн світу, зокрема Україну
Державний департамент США оголосив про намір привести свої рекомендації щодо поїздок за кордон у відповідність із рекомендаціями, виданими Центрами США з контролю над захворюваннями (CDC).
Як повідомили в Держдепі, це призведе до того, що рекомендація не відвідувати пошириться приблизно на 80% країн світу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Це не означає перегляд поточної ситуації з охороною здоров'я в тій чи іншій країні, а відображає більшу відповідність систем Держдепу із застереженнями щодо поїздок в епідеміологічній оцінці CDC", - наголошується в повідомленні.
Зараз четвертий рівень вказано у 130 країн світу, включно з Францією, Великою Британією, Бразилією та Україною .
Американські епідеміологи вважають сприятливою для подорожей епідеміологічну ситуацію (перший рівень) в Австралії, Новій Зеландії, Таїланді, Китаї, Фіджі і В'єтнамі.
Водночас, продовжує діяти рекомендація Держдепу утриматися від закордонних подорожей.
