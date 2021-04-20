УКР
Держдеп США через COVID-19 рекомендуватиме американцям не відвідувати 80% країн світу, зокрема Україну

Державний департамент США оголосив про намір привести свої рекомендації щодо поїздок за кордон у відповідність із рекомендаціями, виданими Центрами США з контролю над захворюваннями (CDC).

Як повідомили в Держдепі, це призведе до того, що рекомендація не відвідувати пошириться приблизно на 80% країн світу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це не означає перегляд поточної ситуації з охороною здоров'я в тій чи іншій країні, а відображає більшу відповідність систем Держдепу із застереженнями щодо поїздок в епідеміологічній оцінці CDC", - наголошується в повідомленні.

Зараз четвертий рівень вказано у 130 країн світу, включно з Францією, Великою Британією, Бразилією та Україною .

Американські епідеміологи вважають сприятливою для подорожей епідеміологічну ситуацію (перший рівень) в Австралії, Новій Зеландії, Таїланді, Китаї, Фіджі і В'єтнамі.

Водночас, продовжує діяти рекомендація Держдепу утриматися від закордонних подорожей.

І це правильно.
20.04.2021 20:52 Відповісти
Да сколько угодно, они и дома вполне "справляются".
20.04.2021 20:53 Відповісти
В Ізраїлі закрили останні два відділення для COVID-пацієнтів через відсутність нових заражень.Вівторок, 20 квітня 2021, 20:43https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/vaktsynatsiia-u-dii-v-izraili-zakryly-ostanni-covid-viddilennia/ Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину - Цензор.НЕТ 113 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/vaktsynatsiia-u-dii-v-izraili-zakryly-ostanni-covid-viddilennia/&text=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%97:%20%D0%B2%20%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20COVID-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину - Цензор.НЕТ 4695 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/vaktsynatsiia-u-dii-v-izraili-zakryly-ostanni-covid-viddilennia/&text=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%97:%20%D0%B2%20%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20COVID-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину - Цензор.НЕТ 571 https://bykvu.com/ua/bukvy/vaktsynatsiia-u-dii-v-izraili-zakryly-ostanni-covid-viddilennia/ Госдеп США из-за COVID-19 будет рекомендовать американцам не посещать 80% стран мира, в том числе Украину - Цензор.НЕТ 3471 Про це повідомляє ізраїльська газета https://www.ynetnews.com/health_science/article/HJMbqCj800 Ynet News. Зазначається, що останні два відділення для пацієнтів з коронавірусом діяли у медичних центрах міст Хадера та Тверія. Їх закрили, оскільки майже повністю припинився потік нових пацієнтів. Рівень зараження в країні знизився до 0,3%. Майже здорових пацієнтів перевели у звичайні палати відділень внутрішньої медицини. Медики кажуть, що це очевидний результат масової вакцинації населення.https://bykvu.com/ua/bukvy/vaktsynatsiia-u-dii-v-izraili-zakryly-ostanni-covid-viddilennia/ В Ізраїлі закрили останні відділення для пацієнтів з коронавірусом | Новини України - #Букви
20.04.2021 20:59 Відповісти
Американские эпидемиологи считают благоприятной для путешествий эпидемиологическую ситуацию (первый уровень) в Австралии, Новой Зеландии, Таиланде, Китае, Фиджи и Вьетнаме.Источник: https://censor.net/ru/n3261004

Ізраіль не бачу.
20.04.2021 21:31 Відповісти
А вакцини їм нащо?
20.04.2021 21:28 Відповісти
https://twitter.com/Vinainochka

https://twitter.com/Vinainochka Vinainochka https://twitter.com/Vinainochka @Vinainochka https://twitter.com/Vinainochka/status/1384550887335632900 1 ч

Нова порція глузування на темі коронавірусу, від якого щоденно помирають сотні людей абсолютного різного віку

Держдеп США через COVID-19 рекомендуватиме американцям не відвідувати 80% країн світу, зокрема Україну - Цензор.НЕТ 2630
