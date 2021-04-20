УКР
Велика Британія розширить місію ORBITAL з підготовки українських військовослужбовців, - Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак 19-20 квітня відвідав Велику Британію з офіційним візитом, під час якого зустрівся з начальником штабу оборони Великої Британії генералом Ніколасом Картером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що під час зустрічі сторонами були обговорені питання розвитку військового співробітництва між Збройними силами України і Великої Британії, зокрема, була досягнута домовленість про розширення навчально-тренувальної операції "ORBITAL" до місії по обміну досвідом і підписано відповідну технічну угоду.

Під час зустрічі також йшлося про досягнення Україною військових критеріїв членства в НАТО, чому також сприяє участь у спільних військових навчаннях та багатонаціональних операціях з підтримання миру і безпеки, а також про підтримку безпеки в Чорноморському регіоні.

"Британська сторона також очолює ініціативу підготовки Військово-морських сил ЗСУ та підтримує оборонну реформу в Україні", - зазначив начальник штабу оборони Великої Британії.

Головком ЗСУ подякував британській стороні за допомогу, яку надають британські інструктори і стратегічні радники в підвищенні бойових можливостей Збройних сил України в частині їх підготовки. "Така допомога сприяє набуттю сумісності з силами Альянсу, що є однією з наших головних завдань", - зазначив Хомчак.

У рамках двостороннього військового співробітництва військовослужбовцями ЗС Великої Британії вже підготовлено понад 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Нагадуємо, у 2015 році уряд Великої Британії прийняв рішення про створення тренувальної групи британських інструкторів (операція "ORBITAL") і напрямки військового персоналу в Україні для надання допомоги з розвитку оперативних і бойових можливостей ЗСУ.

Велика Британія (5799) ЗСУ (7935) Хомчак Руслан (246)
Чего-то сегодня маловато смешных картинок
20.04.2021 21:02 Відповісти
тримай одну

Великобритания расширит миссию ORBITAL по подготовке украинских военнослужащих, – Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 5510
20.04.2021 21:05 Відповісти
Приглядався до квартири в Лондоні ???)))
20.04.2021 21:03 Відповісти
Добра новина ! Останнім часом брити дуже топлять за Украіну ! І це класно
20.04.2021 21:06 Відповісти
Великобритания расширит миссию ORBITAL по подготовке украинских военнослужащих, – Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 3057
20.04.2021 21:14 Відповісти
Дякуємо.
20.04.2021 21:20 Відповісти
Хороший и надёжный гарант. За наши деньги патронов поднесёт, саксоны и катера продаст...
22.04.2021 12:42 Відповісти
 
 