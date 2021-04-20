Велика Британія розширить місію ORBITAL з підготовки українських військовослужбовців, - Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак 19-20 квітня відвідав Велику Британію з офіційним візитом, під час якого зустрівся з начальником штабу оборони Великої Британії генералом Ніколасом Картером.

Зазначається, що під час зустрічі сторонами були обговорені питання розвитку військового співробітництва між Збройними силами України і Великої Британії, зокрема, була досягнута домовленість про розширення навчально-тренувальної операції "ORBITAL" до місії по обміну досвідом і підписано відповідну технічну угоду.

Під час зустрічі також йшлося про досягнення Україною військових критеріїв членства в НАТО, чому також сприяє участь у спільних військових навчаннях та багатонаціональних операціях з підтримання миру і безпеки, а також про підтримку безпеки в Чорноморському регіоні.

"Британська сторона також очолює ініціативу підготовки Військово-морських сил ЗСУ та підтримує оборонну реформу в Україні", - зазначив начальник штабу оборони Великої Британії.

Головком ЗСУ подякував британській стороні за допомогу, яку надають британські інструктори і стратегічні радники в підвищенні бойових можливостей Збройних сил України в частині їх підготовки. "Така допомога сприяє набуттю сумісності з силами Альянсу, що є однією з наших головних завдань", - зазначив Хомчак.

У рамках двостороннього військового співробітництва військовослужбовцями ЗС Великої Британії вже підготовлено понад 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Нагадуємо, у 2015 році уряд Великої Британії прийняв рішення про створення тренувальної групи британських інструкторів (операція "ORBITAL") і напрямки військового персоналу в Україні для надання допомоги з розвитку оперативних і бойових можливостей ЗСУ.