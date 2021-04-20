Зеленський створив конкурсну комісію для відбору кандидатур на посади суддів КС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає президент України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, керівник Офісу президента Андрій Єрмак в десятиденний термін має внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.

Крім того, цим документом визнається таким, що втратив чинність, Указ президента України від 4 жовтня 2017 №306 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає президент України".

