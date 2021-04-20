Зеленський створив конкурсну комісію для відбору кандидатур на посади суддів КС
Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає президент України".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Згідно з документом, керівник Офісу президента Андрій Єрмак в десятиденний термін має внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.
Крім того, цим документом визнається таким, що втратив чинність, Указ президента України від 4 жовтня 2017 №306 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає президент України".
Самое страшное, что в команде нет никого, кто способен сказать Зеленскому, что он не прав!
Только блюдолизы.
Там хватает "незаангажированных" профессионалов.
Конечно, потом журналисты проследят связь с Портновым или другим подонком, а Зеленский даже возьмет под личный контроль расследование по этому поводу, но поезд уже уедет...
Скажу больше -- этот зеленый дебил забыл (или не смог законно) отменить кучу законных актов про администрацию президента, которые до сих пор действуют, создавая правовой нигилизм.
Вот например это положение про администрацию президента
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/2010#Text
".... Керівники Офісу президента не є держслужбовцями. Згідно з положенням про Адміністрацію президента, Офіс президента - це постійно діючий допоміжний орган. Сам Андрій Богдан пояснював, що не є держслужбовцем ще після того, як його призначили на посаду попри люстрацію...."
обеспечивают его деятельность в рамках конституционных полномочий, то не тебе решать как это будет называться. Если ты в деяния Президента видишь нарушение Конституции-у тебя прямая дорога в правохранительные органы с доносом. Пусть разбираются! И никак не могу понять: что тебя плющит от того, что работники офиса не госслужащие.
Для пущей наглядности сходи в любой супермаркет и посмотри на результат этого "керування". Цены подскажут тебе рост налога "на тупость". Очень наглядно. Это, например, за последние 10 дней. Смачного и не поперхнись невзначай.
кухаркастряпуха. По завєтам вєлікага Бланка.