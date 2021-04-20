РНБО розробляє різні сценарії реагування на дії Росії біля кордону з Україною, - Данілов
Рада національної безпеки та оборони цілодобово моніторить ситуацію з накопиченням російських військ біля кордонів України і розробляє різні сценарії реагування.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час онлайн-переговорів з керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
"Військове угруповання ворога поблизу кордонів України на північно-східному напрямку налічує десятки тисяч військовослужбовців. Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування", - заявив Данілов.
Він додав, що "українська армія зразка 2014-го і 2021-го - це зовсім різні армії, і наше військо готове дати відсіч країні-агресору".
"Ми цінуємо допомогу країн-членів НАТО, зокрема Польщі, і сподіваємося на подальше поглиблення співпраці", - сказав секретар РНБО.
У свою чергу, Павел Солох заявив, що саме "Росія несе відповідальність за зростання напруженості, і польська сторона продовжує засуджувати позицію Росії на міжнародних майданчиках".
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.
Бенядиктова оформит пидозру, бубочка снимет видосик, кравчук снова переобуется а арестович заявит шо он всегда любил расею.
Результат для украинских граждан и тех кто поддержит оккупантов или просто промолчит - разбитые дома, увеличенное бесправное ОРДЛО и дальнейшее усиление агрессии на неподконтрольную кремлядям Украину.
https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбаського колцентру https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1384507467116290050 4 ч
друг-контрактник рассказал, что запрет существует как минимум с января, а за "режим тишины" им выписывают премию в размере 3000 гривен
Растерявшийся Иван послушался шуткаря-регента и крикнул "караул!", а регент его надул, ничего не крикнул.
Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово "пьяный!".
- А, так ты с ним заодно? - впадая в гнев, прокричал Иван, - ты что же это, глумишься надо мной? Пусти! (с)
просто высылайте их нах из своей страны без разговоров
вы подстрахуетесь и обезопасите себя и свои семьи
вы не ошибётесь и не пожалейте о своём решении в 100 % случаев ...
проверено жизнью , временем и нормальными людьми !
разрабатывать надо стратегию, тактику и мероприятия...а не "сценарии и презентации" ..тьху!
вы не поедете на машине в другой город просто так, а будете хорошо считать свои расходы...
посему - просто так пуйло гонять технику хрен знает от куда - хрен знает куда -не будет !
посему вопрос: готовимся ли мы к войне или мы готовимся к новым выпускам квартала ?..
https://twitter.com/stormmans
@фогот
·https://twitter.com/stormmans/status/1384582959886475265 1 ч
Обьясните ему там,что сценарии в кино и спектаклях.. План действий готов?