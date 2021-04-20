РНБО розробляє різні сценарії реагування на дії Росії біля кордону з Україною, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони цілодобово моніторить ситуацію з накопиченням російських військ біля кордонів України і розробляє різні сценарії реагування.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час онлайн-переговорів з керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Військове угруповання ворога поблизу кордонів України на північно-східному напрямку налічує десятки тисяч військовослужбовців. Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування", - заявив Данілов.

Він додав, що "українська армія зразка 2014-го і 2021-го - це зовсім різні армії, і наше військо готове дати відсіч країні-агресору".

"Ми цінуємо допомогу країн-членів НАТО, зокрема Польщі, і сподіваємося на подальше поглиблення співпраці", - сказав секретар РНБО.

У свою чергу, Павел Солох заявив, що саме "Росія несе відповідальність за зростання напруженості, і польська сторона продовжує засуджувати позицію Росії на міжнародних майданчиках".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.