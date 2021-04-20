УКР
РНБО розробляє різні сценарії реагування на дії Росії біля кордону з Україною, - Данілов

РНБО розробляє різні сценарії реагування на дії Росії біля кордону з Україною, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони цілодобово моніторить ситуацію з накопиченням російських військ біля кордонів України і розробляє різні сценарії реагування.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час онлайн-переговорів з керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Військове угруповання ворога поблизу кордонів України на північно-східному напрямку налічує десятки тисяч військовослужбовців. Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування", - заявив Данілов.

Він додав, що "українська армія зразка 2014-го і 2021-го - це зовсім різні армії, і наше військо готове дати відсіч країні-агресору".

Читайте також: Окупанти копають на Донбасі нові траншеї, - New York Times

"Ми цінуємо допомогу країн-членів НАТО, зокрема Польщі, і сподіваємося на подальше поглиблення співпраці", - сказав секретар РНБО.

У свою чергу, Павел Солох заявив, що саме "Росія несе відповідальність за зростання напруженості, і польська сторона продовжує засуджувати позицію Росії на міжнародних майданчиках".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

Данілов Олексій (1259) росія (67935) РНБО (2333)
+12
И самый главный сценарий по сдаче Украины вы уже на днях реализовали -- запретили нашим воинам стрелять в ответ.
20.04.2021 21:32 Відповісти
+8
Нам бы сейчас в этих непростых условиях более адекватную и умную власть, а не эту зеленую орду манкуртов.
20.04.2021 21:33 Відповісти
+7
А помните, как четырежды уклонист Бубочка отводил наши войска с хорошо укрепленных и оборудованных позиций? Как Вам теперь этот шаг, 73%? Вы это сделали вместе!
20.04.2021 21:51 Відповісти
Один из сценариев - заявление
Принимать в любом положении)))) со всех сторон..... снаряды)))) как актриса)))🤡🎪🥳
Данилов забыл/не захотел рассказать, что все, о чем говорят в так называемом СНБО тут же становится известным агрессору?
Нет, он просто не хочет надолго быть запертым в кластере. Да и ненадолго тоже.
СНБО значит разрабатывает...а чем Генштаб занимается?
11 кластеров арлекино!
Введут санкции на московские танки и всех делов.
Бенядиктова оформит пидозру, бубочка снимет видосик, кравчук снова переобуется а арестович заявит шо он всегда любил расею.
Можете не сомневаться, но орда по любому вторгнется в Украину если эту ситуацию Украина и Запад будет СПУСКАТЬ НА ТОРМОЗАХ. Во первых если ситуация в Крымнаше не решится с водой, будет расти недовольство, второе для поддержания рейтинга нужна очередная победа, на это направлена вся пропаганда, плач по совку и постоянно множится ненависть к самостийности Украины и самому украинскому народу, не зря всех кто противится называют кровожадными людоедами бандеровцами, а с молоком матери воспитано их уничтожать. Зазомбированное население ОРДЛО поддержит и просто забоится противится. Территория Украины Донецкой области также напитана пророссийскими зомбаками и не будет оказывать сопротивления, а то и мешать обороне. ********** проведет подготовку авиацией, затем на плечах зомбаков из ОРДЛО зайдет и заведет за собой ядерное оружие. Всё ***** на лаврах проводит парад Пабеды, совкодрочеры плачут от счастья.
Результат для украинских граждан и тех кто поддержит оккупантов или просто промолчит - разбитые дома, увеличенное бесправное ОРДЛО и дальнейшее усиление агрессии на неподконтрольную кремлядям Украину.
Что делать Украине - бить врага его же оружием. Они говорят, что могут перемещать войска на своей территории, мы также имеем право усилять свою оборону и армию. Они врут, что наступают ВСУ. Мы предлагаем, что наступать будут они. Они боятся НАТО, мы видим агрессию и оккупированные территории Россией. Они поддерживают оружием преступников и сепаратистов. Мы имеем право воспользоваться поддержкой мирного сообщества для предотвращения развития войны.
И самый главный сценарий по сдаче Украины вы уже на днях реализовали -- запретили нашим воинам стрелять в ответ.
https://twitter.com/GrishaSilence

https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбаського колцентру https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1384507467116290050 4 ч

друг-контрактник рассказал, что запрет существует как минимум с января, а за "режим тишины" им выписывают премию в размере 3000 гривен
Это был приказ №330 в 2020 году. А теперь поступил прямой запрет стрелять от Генштаба.
Точная дата -- 16.09.2020
Нам бы сейчас в этих непростых условиях более адекватную и умную власть, а не эту зеленую орду манкуртов.
Грабить народ меньше надо, историю знать Украины, не нарушать Конституционные права граждан, ликвидировать полицию как ОПГ
Бог войны ложил на ваши планы. Будет так как он решит.
Самый рассматриваемый сценарий по видимому - сдаться.
Нужно посмотреть кто у народа земли, надра, надежду в свободную страну украл. И о чудо - полиция, суды, чиновническое ...
- Который преступник? Где он? Иностранный преступник? - глазки регента радостно заиграли, - этот? Ежели он преступник, то первым долгом следует кричать: "Караул!" А то он уйдет. А ну, давайте вместе! Разом! - и тут регент разинул пасть.
Растерявшийся Иван послушался шуткаря-регента и крикнул "караул!", а регент его надул, ничего не крикнул.
Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово "пьяный!".
- А, так ты с ним заодно? - впадая в гнев, прокричал Иван, - ты что же это, глумишься надо мной? Пусти! (с)
СНБО 95 пишет сценарий ...ТОЛЬКО ПИШЕТ СЦЕНАРИЙ ******** !!!!... шутка вечера !!! *****
Окупант уже давно украл у народа все, а то что сейчас произошло это логическое продолжение
кацапы соснут, получат по бубну - а потом все отдадут с процентами и с неустойкой и обосранные уйдут к себе домой на болота!!! а со своими диверсантами мы поговорим тоже..
СНБО
не спрашивайте никогда ни у кого виноваты кацапы или нет
просто высылайте их нах из своей страны без разговоров
вы подстрахуетесь и обезопасите себя и свои семьи
вы не ошибётесь и не пожалейте о своём решении в 100 % случаев ...
проверено жизнью , временем и нормальными людьми !
Украинским военным приказали не отвечать на провокации сепаратистов на Донбассе. Об этом сказал глава МИД Украины Д. Кулеба на пресс-конференции во вторник, 20 апреля.. пздц
Короче, ***** обісралося, алєнєвод заявив про якісь навчання рососіянців і пробилькотів що протягом двох тижнів вони закінчаться.
Уявіть собі , що б склад Ради національної безпеки і оборони наприклад Британіі , або Польщі , США , Канади був повністтю прокремлівський , а навіть з громадян мордора ? Смішно ? А у нас саме така ситуація --дерьмак, венедіктова ...зелебобик..
А помните, как четырежды уклонист Бубочка отводил наши войска с хорошо укрепленных и оборудованных позиций? Как Вам теперь этот шаг, 73%? Вы это сделали вместе!
Мониторить хорошо, стране нужен мир.
Мы напали на кого то?
задрали вы этими "сценариями", "кейсами" (и пейсами)))) - для рифмы))) !!!
разрабатывать надо стратегию, тактику и мероприятия...а не "сценарии и презентации" ..тьху!
следует помнить одно:
вы не поедете на машине в другой город просто так, а будете хорошо считать свои расходы...
посему - просто так пуйло гонять технику хрен знает от куда - хрен знает куда -не будет !
посему вопрос: готовимся ли мы к войне или мы готовимся к новым выпускам квартала ?..
"Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...Позор нам! И это мы ещё хотим повернуться спиной к Европе! Это мы провозглашаем НОВЫЕ НАЧАЛА и смеем говорить о ГНИЛОМ ЗАПАДЕ!» (А.К.Толстой. Собрание сочинений, т. 4, - м.: Художественная литература, 1964, с.281)
Цікаво що б він зараз написав....
Обьясните ему там,что сценарии в кино и спектаклях.. План действий готов?
Объявляйте военное положение и мобилизацию. Не бойтесь,если агрессор примет решения то сам вызовет провокацию. Это подготовка к горячей стадии. Хватит говорить- делайте. Промедление равносильно капитуляции.
При термоядерном взрыве боеголовки в продукты распада превращается около десяти процентов плутония, служащего для инициации термоядерных реакций, что составляет чуть больше одного килограмма в весе. Остальное ядерное топливо и материалы боеголовки испаряются в течении одной стотысячной части секунды. Незначительную прибавку к продуктам распада дают нейтронное излучение ы проникающая радиация. Но основной вклад в радиоактивное заражение местности дают именно продукты распада инициирующего ядерного заряда деления. В работающем ядерном реакторе (РБМК, ВВЭР) может находиться порядка тысячи килограмм продуктов распада всевозможных типов в зависимости от выработки ресурса ТВЭЛов.. Таким образом, потенциальная угроза разрушения ядерного реактора при военных действиях на много порядков больше опасности применения ядерного оружия в плане последствий. Каким способом можно избежать возможности катастрофических последствий масштабной войны в виде десятка Чернобылей не только для Украины, Европы, России, Китая, но и для США? Не пора ли нашим политикам официально пригласить одного из гарантов ядерной безопасности по Будапештскому меморандуму для защиты хотя бы АЭС от российских варваров? Понимают ли российские военные возможные последствия своих действий, которые могут привести к ядерной катастрофе глобального масштаба?
