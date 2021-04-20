УКР
Всі карантинні обмеження для туристів з України скасовують у Чорногорії, - міністр фінансів Спаіч

В туристичний сезон знімуть всі обмежувальні заходи для відвідування Чорногорії громадянами Російської Федерації, Білорусі, України та Північної Македонії.

Про це в Twitter написав міністр фінансів та соціального захисту Мілойко Спаїч, передає Цензор.НЕТ.

"З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021 року для громадян Російської Федерації, Білорусії, України та Північної Македонії буде знято всі обмежувальні заходи, зокрема ПЛР-тестування", - заявив він.

Читайте також: Чорногорія почала вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V"

Як зазначає Європейська правда, з 17 квітня на більшій частині території Чорногорії пом'якшено обмежувальні заходи. Дію комендантської години скорочено, вона починається з 00:00 замість 22:00 і діє до 05:00.

Продовжено роботу закладів харчування, тепер вони відкриті з 07:00 до 23:00 (замість 21:00). Дозволено приймати відвідувачів у приміщенні.

Торгові центри та ринки працюють на годину довше, з 07:00 до 22:00. Дозволена робота невеликих магазинів і кіосків. Відкрили свої двері спортивні зали та фітнес-центри.

Автор: 

карантин (18172) подорож (92) туризм (1577) Чорногорія (204) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Ось і привезуть вам привіт з Буковелю.
20.04.2021 21:51 Відповісти
не написано, як у них із вакцинацією. країна невеличка, може вони вже всіх кольнули як Ізраїль.
20.04.2021 22:39 Відповісти
Кацап в Черногории, хуже коронавируса
20.04.2021 21:54 Відповісти
футболка с украинской символикой для них хороший раздражитель!))
21.04.2021 12:38 Відповісти
Все ... не.уй туди в цьому році іхати бо кацапні там буде як лайна у корівнику
20.04.2021 22:10 Відповісти
В Чорногорії схвалено такі вакцини проти COVID-19:Sinopharm/Beijing +Sputnik V

Населення 628 тис.
Кількість вакци­нованих 38 429 - 6,12 %
Повністю вакци­новано 17 068 - 2,72 %
20.04.2021 22:42 Відповісти
А повністю вакцинований Ізраїль для туристів уже відкритий ? І обмеження зняті ? (Скасування масочок на вулиці не рахується).
20.04.2021 22:48 Відповісти
 
 