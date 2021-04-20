Всі карантинні обмеження для туристів з України скасовують у Чорногорії, - міністр фінансів Спаіч

В туристичний сезон знімуть всі обмежувальні заходи для відвідування Чорногорії громадянами Російської Федерації, Білорусі, України та Північної Македонії.

Про це в Twitter написав міністр фінансів та соціального захисту Мілойко Спаїч, передає Цензор.НЕТ.

"З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021 року для громадян Російської Федерації, Білорусії, України та Північної Македонії буде знято всі обмежувальні заходи, зокрема ПЛР-тестування", - заявив він.

Як зазначає Європейська правда, з 17 квітня на більшій частині території Чорногорії пом'якшено обмежувальні заходи. Дію комендантської години скорочено, вона починається з 00:00 замість 22:00 і діє до 05:00.

Продовжено роботу закладів харчування, тепер вони відкриті з 07:00 до 23:00 (замість 21:00). Дозволено приймати відвідувачів у приміщенні.

Торгові центри та ринки працюють на годину довше, з 07:00 до 22:00. Дозволена робота невеликих магазинів і кіосків. Відкрили свої двері спортивні зали та фітнес-центри.