Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Микола Тищенко прокоментував скандал навколо святкування ним дня народження дружини з порушенням карантинних обмежень, що діють у Києві. На думку депутата з юридичної точки зору він нічого не порушив, але допускає, що мало місце порушення моральних норм.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в фейсбуці.
Депутат підкреслив, що "з юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу - святкування чого-небудь у готельних номерах готелів абсолютно не заборонено. Підкреслю, що йдеться саме про номери готелю, а не про ресторан, як про це, не розібравшись, написала частина журналістів".
Оскільки заборони, пов'язані з обов'язковим карантином, стосуються ресторанів, а не номерів готелю, то "жодних кримінальних або адміністративних справ немає, і штрафів відповідних за порушення карантинного режиму немає", підкреслив Тищенко. Полпри відсутність факту порушення, нардеп пообіцяв повністю сприяти поліції в розслідуванні.
"Слуга народу" визнав, що "виходячи з позицій суспільної моралі така ситуація могла обурити українське суспільство", тому вибачився.
Тищенко визнав, що "можливо дозволив собі дещо зухвалий вчинок". При цьому, за його словами, гостей на дні народження дружини було не більше 20 осіб і всі за добу здали тести на коронавірус.
"У будь-якому випадку, я визнаю свою провину перед українським суспільством і готовий нести політичну відповідальність за свої дії", - підкреслив депутат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
причем зубожилому.
бедно, но чистенько одетому.
с половинкой пельменя.
которого 73%
Но, если начистоту - а сей нарИд другое заслужил?
Євген Шевченко, що вклонився Луці у Мінську, та Коля «Оболонскій» Тіщенко, який з розмахом відсвяткував День народження дружини в Файермонті під час карантину, це однакова хуцпа. Дивись як я могу. А шо ви мені зробите - я обраний депутат.
Оба-два хоча і мажоритарники, але б без бренду Зеленського до ВР навряд чи обралися. Шевченко так точно.
Тому за їх діяльність відповідає Президент Зеленський особисто.
Точніш не відповідає, бо він в нашій країні відповідає тільки за успіхи, а більш ні за що не відповідає.
Шабунек, ткачей - зробивших це разом но так пока ничего и не понявшим.
а салют тоже в номерах был???
(на время АТО/ООС разве их не запретили на частных мероприятиях???)
Їжте не обляпайтесь -імбецили!
Ресторан, номер готелю ... Та яка різниця, хоч церквою назви, суть та ж сама
А потом все одновременно вышли на балкон. Ага.