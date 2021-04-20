УКР
Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Микола Тищенко прокоментував скандал навколо святкування ним дня народження дружини з порушенням карантинних обмежень, що діють у Києві. На думку депутата з юридичної точки зору він нічого не порушив, але допускає, що мало місце порушення моральних норм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в фейсбуці.

Депутат підкреслив, що "з юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу - святкування чого-небудь у готельних номерах готелів абсолютно не заборонено. Підкреслю, що йдеться саме про номери готелю, а не про ресторан, як про це, не розібравшись, написала частина журналістів".

Оскільки заборони, пов'язані з обов'язковим карантином, стосуються ресторанів, а не номерів готелю, то "жодних кримінальних або адміністративних справ немає, і штрафів відповідних за порушення карантинного режиму немає", підкреслив Тищенко. Полпри відсутність факту порушення, нардеп пообіцяв повністю сприяти поліції в розслідуванні.

Дивіться також: Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка. ВІДЕО

"Слуга народу" визнав, що "виходячи з позицій суспільної моралі така ситуація могла обурити українське суспільство", тому вибачився.

Тищенко визнав, що "можливо дозволив собі дещо зухвалий вчинок". При цьому, за його словами, гостей на дні народження дружини було не більше 20 осіб і всі за добу здали тести на коронавірус.

"У будь-якому випадку, я визнаю свою провину перед українським суспільством і готовий нести політичну відповідальність за свої дії", - підкреслив депутат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

карантин (18172) Слуга народу (2857) Тищенко Микола (353)
Топ коментарі
+59
В общем поссал как обычно зебилам в глаза....
показати весь коментар
20.04.2021 21:52 Відповісти
+42
зебилам уже даже не сцут в глаза, им открыто срут на головы их "новые лица".
показати весь коментар
20.04.2021 21:53 Відповісти
+31
Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4584
показати весь коментар
20.04.2021 22:00 Відповісти
В общем поссал как обычно зебилам в глаза....
показати весь коментар
20.04.2021 21:52 Відповісти
Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 1286
показати весь коментар
20.04.2021 22:10 Відповісти
И наложил на Вована.
показати весь коментар
21.04.2021 01:13 Відповісти
професіонал в побухать
показати весь коментар
20.04.2021 21:53 Відповісти
зебилам уже даже не сцут в глаза, им открыто срут на головы их "новые лица".
показати весь коментар
20.04.2021 21:53 Відповісти
тепло від того, чого бузіть. перестануть - вуха відмерзнуть, а зима ще не закінчилась.
показати весь коментар
20.04.2021 22:35 Відповісти
зєбільніші за каляна катлєту це його виборці.
показати весь коментар
20.04.2021 21:54 Відповісти
Фопам: бастуйте в гостиничных номерах. Ну, если денег хватит...
показати весь коментар
20.04.2021 21:54 Відповісти
«Даже если Тищенко наложит в зале «кучу» А Шевченко сделает минет Путину-не будет ничего» -С.Кошкина-в адрес "слуг" «СН» Шевченко говорит Лукашенко,что «36% украинцев хотели бы видеть его своим прз» Реакции-ноль А Н.Тищенко-неприкосновенный(бо-кум Ермака)
показати весь коментар
20.04.2021 21:54 Відповісти
Кажется простому народу указали на его место!
показати весь коментар
20.04.2021 21:55 Відповісти
нарИду.
причем зубожилому.
бедно, но чистенько одетому.
с половинкой пельменя.
которого 73%

Но, если начистоту - а сей нарИд другое заслужил?
показати весь коментар
20.04.2021 22:01 Відповісти
НаріТу )
показати весь коментар
20.04.2021 22:07 Відповісти
«Как глуп народ который то позволил....»
показати весь коментар
21.04.2021 01:25 Відповісти
а нарід тупий, не поняв посилу.
показати весь коментар
20.04.2021 22:36 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWJKerPq03J3MKSpN1is5LWxOduQclk5c0Ru1_x1uCKa2xchhBuWMgcWgGYZRjIW8amzsb6EZZ_zCa_Cc6ZY4NdHfwIKz-PndfYOwR2NntJlp4XuAn_Iwkj3LIxMSCp8dM&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

Євген Шевченко, що вклонився Луці у Мінську, та Коля «Оболонскій» Тіщенко, який з розмахом відсвяткував День народження дружини в Файермонті під час карантину, це однакова хуцпа. Дивись як я могу. А шо ви мені зробите - я обраний депутат.

Оба-два хоча і мажоритарники, але б без бренду Зеленського до ВР навряд чи обралися. Шевченко так точно.

Тому за їх діяльність відповідає Президент Зеленський особисто.

Точніш не відповідає, бо він в нашій країні відповідає тільки за успіхи, а більш ні за що не відповідає.
показати весь коментар
20.04.2021 21:56 Відповісти
Циничная, зебильная мразь
показати весь коментар
20.04.2021 21:59 Відповісти
"... в номера ..." - можно.
показати весь коментар
20.04.2021 22:00 Відповісти
Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4584
показати весь коментар
20.04.2021 22:00 Відповісти
І що з цього неправда?
показати весь коментар
20.04.2021 22:14 Відповісти
все
показати весь коментар
20.04.2021 22:32 Відповісти
Тобто ти стверджуєш що при пороху жити стало краще?
показати весь коментар
20.04.2021 22:36 Відповісти
Я утверждаю, что обогатился в 80 раз это вранье. Попробуй опровергнуть.
показати весь коментар
20.04.2021 22:37 Відповісти
В 80 раз нет. В несколько раз да. Посмотри его декларацию идиот.
показати весь коментар
20.04.2021 22:43 Відповісти
Так посмотри, идиот, кто тебе мешает ?
показати весь коментар
20.04.2021 22:44 Відповісти
порох вже достатньо судів виграв.
показати весь коментар
20.04.2021 22:34 Відповісти
красава) А теперь ставь раком всех возмушшающихся зебилов.
Шабунек, ткачей - зробивших це разом но так пока ничего и не понявшим.
показати весь коментар
20.04.2021 22:01 Відповісти
Коля ще одну какаху поклав зевиборцям на голову. Нехай знають, хто господар, а хто слуги
показати весь коментар
20.04.2021 22:02 Відповісти
катлета за базар отвечает! юрыст...
а салют тоже в номерах был???
(на время АТО/ООС разве их не запретили на частных мероприятиях???)
показати весь коментар
20.04.2021 22:04 Відповісти
Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8955
показати весь коментар
20.04.2021 22:08 Відповісти
виртуальный мир. реальную ситуацию можно описать многими способами, из которых на уши наріду будет навешан только тот, который соответствует интересам заказчика.
показати весь коментар
20.04.2021 22:08 Відповісти
Может сейчас до вас, зебилы, дойдет кого вы сделали . И кто "президенты", а кто "не лохи"
показати весь коментар
20.04.2021 22:14 Відповісти
Ты что .... эффект Данинга -Крюгера хочешь опровергнуть..... это генетика ...
показати весь коментар
21.04.2021 01:27 Відповісти
Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4261
показати весь коментар
20.04.2021 22:14 Відповісти
Все дуже просто...Коля довбо#об...От і все.. Як і вся ця зе шайка і їхній президент. Наш, не можу сказати...Зовсім не наш він....Розум треба було мати, щоб навибирати отаке...Велюрові піда#и...
показати весь коментар
20.04.2021 22:24 Відповісти
Просто ублюдок.
показати весь коментар
20.04.2021 22:27 Відповісти
так до одного місця: готель чи сарай - заборонені масові зібрання.
показати весь коментар
20.04.2021 22:33 Відповісти
Тищенко Микола - один з багатьох цинічних, 'безпардонних", "наглючих" "слуг" народу, якому завжди було "начхати" на думку народу України. Тільки питання - чому таким Уродам! все сходить без наслідків!!! В цивілізованій країни за меншу провину - були б серйозні наслідки! Це ще раз підтверджує, що в нашій державі ніяких змін не відбувається, всі ці "правителі" що в нашій правлячій еліті - покривають один одного. Тільки раніше були більш розумні, а зараз просто бездарі!
показати весь коментар
20.04.2021 22:34 Відповісти
Розумієте марино.... Коли чисте поле родючої землі не засівають насінням яке потребує догляду то на цому полі самотужки лише росте бур'ян, кожного року ще гірший за попередній.... Це має назву негативний добір ... генетично обумовлене явище...
показати весь коментар
21.04.2021 01:30 Відповісти
Мразь конченая и бессовестная, да откуда у этих "слуг" может быть совесть, как говорится, - где совесть была там х.. вырос.
показати весь коментар
20.04.2021 22:41 Відповісти
Моральний урод. Наглядний приклад хто такі зелені. Після зміни влади, потрібна буде нова люстрація. Усі,хто був у цій владі, чи отримали при ній посади, має бути люмтрований
показати весь коментар
20.04.2021 22:45 Відповісти
Це яскравий урок для тих хто ще свято віірує у страшну піздемію , від смертельного барановіруса! Коля катлєта клав на вірус з піздемією свій болт, а на голови вірунів ще й какаху як бонус!
Їжте не обляпайтесь -імбецили!
показати весь коментар
20.04.2021 22:51 Відповісти
Та питання ж, не в тому, що ця сволота не дотримується умов карантину, всі ці обмеження дуже перебільшені ( час розсудить), а в тому, що ця "людина" від "влади" влаштовує "пир во время чумы" - вибачте за вражу мову.
показати весь коментар
20.04.2021 23:07 Відповісти
А чого ще можна очікувати? Бог спеціально послав народу таких приматів ,щоб якось пробити стіну пропаганди і страху у тих у кого розум відсутній!
показати весь коментар
21.04.2021 07:47 Відповісти
Дыкх.... если всё законно - в чём вина ?
показати весь коментар
20.04.2021 23:11 Відповісти
Бидло-резервація, цю падаль треба гнати з україни, нехай їдуть родіну на язикє розважати.
показати весь коментар
20.04.2021 23:14 Відповісти
Только что, вы поприсутствовали на сеансе раздачи божьей росы.
показати весь коментар
20.04.2021 23:20 Відповісти
???😳😳☹️
показати весь коментар
20.04.2021 23:29 Відповісти
Начал выкручиваться ТВАРЬ .
показати весь коментар
20.04.2021 23:55 Відповісти
Про таких раніше казали - "хитрови*баний"
Ресторан, номер готелю ... Та яка різниця, хоч церквою назви, суть та ж сама
показати весь коментар
20.04.2021 23:56 Відповісти
Таких раніше на майдані біля ратуші «поїли» розмлавленим сріблом чи оловом.... І ще кажуть середньовічча було диким....
показати весь коментар
21.04.2021 01:33 Відповісти
Расходимся, Котлета всё пояснил...
показати весь коментар
21.04.2021 00:01 Відповісти
Он же прямым текстом сказал, что фули нам пули, если снаряды не берут
показати весь коментар
21.04.2021 07:08 Відповісти
Не все излишне борзые преступники,но большинство криминальных ублюдков борзые,до первого наказания,пора его наказывать.
показати весь коментар
21.04.2021 00:08 Відповісти
На вечірку зібралося багато гостей. Святкуваня у центрі Києва супроводжувалось масштабним салютом. Відео: https://www.youtube.com/watch?v=b5jsiIls-Ys&t=207s
показати весь коментар
21.04.2021 00:55 Відповісти
В Україні карантину немає. Бо немає надзвичайного стану. Це підтверджено сотнями рішень судів.
показати весь коментар
21.04.2021 01:12 Відповісти
И снова ЗЕ-хозяева жизни нассали в лицо украинцам показав, кто здесь хозяева, а кто холопы и грязь. Вот вам и отношение ЗЕ-барыги к обществу, к Украине, к простым украинцам. Пора что то решать иначе Украина окончательно превратиться в балаган...
показати весь коментар
21.04.2021 06:26 Відповісти
Вроде как уже мужики в ответственном возрасте, а ведут себя как пацаны. Инфантильность вместо адекватности.
показати весь коментар
21.04.2021 07:04 Відповісти
Розперезалися. Вірять, що Бога за "бороду схватили".
показати весь коментар
21.04.2021 07:13 Відповісти
"Тищенко признал, что "возможно позволил себе несколько вызывающий поступок". - дословно на украинский язык это переводиться так: "Вы чё возбухаете нищеброды?! Чё хотим то и делаем! А вы сидите там где вам приказали и жрите то что вам дают с экрана! Лошьё украинско-патриотическое! " - вот что имел в виду под своими "извинениями" господин Тищенко.
показати весь коментар
21.04.2021 07:27 Відповісти
Лживая изворотливая мразь. Какие же они конченые. Эта тварь пытается убедить что стол накрыли "просто-так". Это недоразумение "ресторатор". И да все гости пришли, и стали "праздновать" по номерах (попарно). В эту блажь кто-то поверит? Это ДИЧЬ.
А потом все одновременно вышли на балкон. Ага.
показати весь коментар
21.04.2021 07:40 Відповісти
вот так 73% загоняют в привычное для них стойло... туда вам и дорога.
показати весь коментар
21.04.2021 07:49 Відповісти
У Тищенка і йому подібних своя юридична точка зору
показати весь коментар
21.04.2021 08:28 Відповісти
 
 