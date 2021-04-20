Ніяких кримінальних справ немає. І штрафів немає. Святкувати в номерах готелю можна, - "слуга народу" Тищенко

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Микола Тищенко прокоментував скандал навколо святкування ним дня народження дружини з порушенням карантинних обмежень, що діють у Києві. На думку депутата з юридичної точки зору він нічого не порушив, але допускає, що мало місце порушення моральних норм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в фейсбуці.

Депутат підкреслив, що "з юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу - святкування чого-небудь у готельних номерах готелів абсолютно не заборонено. Підкреслю, що йдеться саме про номери готелю, а не про ресторан, як про це, не розібравшись, написала частина журналістів".

Оскільки заборони, пов'язані з обов'язковим карантином, стосуються ресторанів, а не номерів готелю, то "жодних кримінальних або адміністративних справ немає, і штрафів відповідних за порушення карантинного режиму немає", підкреслив Тищенко. Полпри відсутність факту порушення, нардеп пообіцяв повністю сприяти поліції в розслідуванні.

"Слуга народу" визнав, що "виходячи з позицій суспільної моралі така ситуація могла обурити українське суспільство", тому вибачився.

Тищенко визнав, що "можливо дозволив собі дещо зухвалий вчинок". При цьому, за його словами, гостей на дні народження дружини було не більше 20 осіб і всі за добу здали тести на коронавірус.

"У будь-якому випадку, я визнаю свою провину перед українським суспільством і готовий нести політичну відповідальність за свої дії", - підкреслив депутат.

