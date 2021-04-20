УКР
Конкурс в новий окружний адмінсуд проведе кваліфкомісія суддів, яку створять найближчими місяцями, - Веніславський

Конкурс на зайняття посад у новому Київському міському окружному адмінсуді, який створять замість Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), оголошуватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Про це заявив представник президента України в Конституційному суді, народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тут, я переконаний на 100%, конкурсна комісія обиратиме кандидатів на посади суддів до нового Київського міського окружного адміністративного суду, який буде створено відповідно до цих законодавчих ініціатив", - сказав він.

Веніславський запевнив: "До нового суду одіозні судді точно потрапити не можуть. Конкурсна комісія, яка, як я переконаний, забезпечуватиме відбір доброчесних і з відповідним рівнем правової компетенції, повинна не допустити цього".

Читайте також: Посли G7 підтримали ліквідацію ОАСК: Важливий крок у реформі судової системи України

Він уточнив, що Вища кваліфкомісія суддів оголошуватиме конкурс на зайняття посад у новому суді. "Думаю, ми її (Вищу кваліфкомісію суддів) створимо впродовж найближчих місяців трьох-чотирьох, вона вже забезпечуватиме цей конкурс ... щоб сформувати якісний суд", - додав народний депутат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідації Окружного адмінсуду Києва у зв'язку з неефективністю цього суду і нездатністю забезпечити запит громадян на справедливість. Посли G7 привітали цю ініціативу.

тут не комиссия нужна, деньги на ветер, а фирма, дорожащая своим именем, детектор лжи.. а так - фильктна грамота эта ваша комиссия
20.04.2021 22:01 Відповісти
нормально портнов все подберет. Не переживайте.
20.04.2021 22:02 Відповісти
время покажет, а техника в таких делах была бы не помеха.. Портнов же в мозг не заглянет))не экстрасенс же!
20.04.2021 23:11 Відповісти
Надеюсь, председатель квалифкомиссии - Портнов? А в членах - кум Чуб и другие достойные особы...
20.04.2021 22:03 Відповісти
Верим,федя,верим! И в конкурсную комиссию,которую создаст ермак,и в судей,которых эта комиссия назначит верим
20.04.2021 22:18 Відповісти
Знову суддів допускають до виборів суддів！
20.04.2021 23:51 Відповісти
опять продажные будут назначать себе подобных...
21.04.2021 07:15 Відповісти
 
 