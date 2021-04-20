Конкурс в новий окружний адмінсуд проведе кваліфкомісія суддів, яку створять найближчими місяцями, - Веніславський

Конкурс на зайняття посад у новому Київському міському окружному адмінсуді, який створять замість Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), оголошуватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Про це заявив представник президента України в Конституційному суді, народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тут, я переконаний на 100%, конкурсна комісія обиратиме кандидатів на посади суддів до нового Київського міського окружного адміністративного суду, який буде створено відповідно до цих законодавчих ініціатив", - сказав він.

Веніславський запевнив: "До нового суду одіозні судді точно потрапити не можуть. Конкурсна комісія, яка, як я переконаний, забезпечуватиме відбір доброчесних і з відповідним рівнем правової компетенції, повинна не допустити цього".

Він уточнив, що Вища кваліфкомісія суддів оголошуватиме конкурс на зайняття посад у новому суді. "Думаю, ми її (Вищу кваліфкомісію суддів) створимо впродовж найближчих місяців трьох-чотирьох, вона вже забезпечуватиме цей конкурс ... щоб сформувати якісний суд", - додав народний депутат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідації Окружного адмінсуду Києва у зв'язку з неефективністю цього суду і нездатністю забезпечити запит громадян на справедливість. Посли G7 привітали цю ініціативу.