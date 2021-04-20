Головні новини 20 квітня: українці не хочуть знову бачити Зеленського президентом, "слуга народу" Шевченко в гостях у Лукашенка
Більшість українців виступають проти того, щоб Зеленський балотувався на пост глави держави вдруге, нардеп "СН" Шевченко співає славослів'я білоруському диктатору, Тищенко вважає, що не порушив карантин, - головні новини 20 квітня
Захисникам України не дозволяють реагувати на провокації супротивника
"Українським військам наказано не реагувати на провокації (на Донбасі. - Ред.). На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх провокувати", - розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що вся відповідальність за ескалацію лежить на Москві, і що в тому, що стосується російської агресії, не можна "виключати жодного сценарію".
Українці не хочуть, щоб Зеленський знову балотувався в президенти
52,1% українців не підтримують того, щоб Зеленський балотувався на другий президентський термін. Водночас 26,2% позитивно оцінюють таку можливість, - такими є результати опитування "Соцісу".
"Слуга народу" Шевченко гостює у диктатора Лукашенка
Нардеп "СН" вирушив у гості до Лукашенка і заявив, що нібито 36% українців хотіли б бачити білоруського диктатора своїм президентом. Лукашенко у відповідь розповів про те, що "три братні народи" мають бути разом. Заступник голови фракції "СН" Корнієнко заявив, що політсила вимагатиме у Шевченка пояснень. Візит обговорять на засіданні фракції. Шевченко стверджує, що заздалегідь доповідав керівництву про поїздку, і що якщо його виключать, це будуть проблеми фракції.
Тищенко вважає, що не порушив вечіркою карантин
"З юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу - святкування чого-небудь у номерах готелів абсолютно не заборонено", - стверджує "Слуга народу".
Тищенко визнав, що "можливо, дозволив собі дещо зухвалий вчинок". При цьому, за його словами, гостей на дні народження дружини було не більше 20 осіб, і всі за добу здали тести на коронавірус.
Німеччина будуватиме "Північний потік-2"
Меркель заявила, що Німеччина "ухвалила рішення про будівництво "Північного потоку-2", це політична боротьба, яку багато хто бачить інакше". "Я знаю про протиріччя у зв'язку з "Північним потоком-2", знаю позицію багатьох країн-членів (ПАРЄ. - ред.). Як ЄС ми знайшли спільну позицію шляхом зміни газової директиви для дозволу для цього трубопроводу. У всякому разі, хочу вказати, що... газ "Північного потоку-1" не гірше того, що йде транзитом через Україну або газ, який приходить із Росії через Туреччину", - зазначила канцлер.
Моргенштерн передумав їхати в Україну
"Мені правда страшно банально. Я не буду брехати, мені страшно їхати туди", - пояснив російський репер. "В Україну, наскільки я знаю, зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки у вас не дуже прикольні. І, мабуть, всі знову будуть переноситися концерти, тому що більше половини артистів уже все перенесли", - сказав він.
О чем ***** завтра будет врать рассосиянам....
В среду, 21 апреля, состоится обращение президента РэФэ путина к Федеральному собранию.
Обращение, следует сразу отметить, довольно необычное. Дело в том, что ранее это послание звучало регулярно в конце года, либо в исключительных случаях, в начале года. Например, в 2020 году оно состоялось в январе и, тогда Путин (он же *****) объявил о необходимости срочных (года то летят)))) изменений в Конституцию.
Под апрельское выступление пу российские пропагандисты даже стали распускать нарративы о том, что в его ходе будет озвучено намерение России принять в свой состав так называемые «ЛНР» и «ДНР». Но, буквально с 19 на 20 апреля эти же пропагандоны стали резко опровергать данный сценарий, ссылаясь на то, что это якобы был «вброс»... от украинской стороны.
Такая игра в «это не мы» заставляет задуматься, о чем же на самом деле может говорить президент вяликой России, страны, которая сейчас не сходит с первых полос мировых СМИ, причем исключительно в негативном упоминании.
Прежде всего, следует определиться с тем, к кому в первую очередь будет обращаться вяликий и ужасный?. Нет, то, что к парламентариям и собравшимся в зале силовикам, это понятно, но для кого конкретно будут направлены "флюиды" его речи?
Скорее всего, это будет в первую очередь комплекс информационных посылов для внутреннего потребления - населения (планктона). Ведь практически все последние информационные посылы из России носят настолько абсурдный характер, даже на официальном уровне, от представителей МИД РФ, до силовиков, что говорить об адекватном восприятии этого гумуса западной аудиторией даже не приходится.
А если так, то разве же Владимир ***** расскажет россиянам о том, что за прошедший год Росися потерпела тотальное фиаско по всем фронтам, окончательно превратившись в неадекватную страну-изгоя с летящей в пропасть экономикой, регулярно получающей от администрации США все новые и новые санкции? Санкции, которые Россия получала, что при администрации Дональда Трампа, которого выставляли чуть ли не лучшим другом России, что от новой АП?
Разумеется, об этом он не расскажет.
Упомянет ли президент России про очередной шпионский скандал с диверсионным актом, совершенным в 2014 году на территории страны НАТО - Чехии? Думаю, что нет, равно как и высылку дипломатов обставит исключительно как деструктивную игру против «добропорядочной» России, желающей мира во всем мире.
Сможет ли пу объяснить мотивы стягивания военной техники и военнослужащих к границам с Украиной? Стягивание в том количестве, которого не было даже в 2014 году, когда Россия предприняла первую попытку оккупации Украины, но потерпела фиаско, не воплотив в жизнь проект «Новороссия», с оккупацией территорий от Харькова до Одессы? Сомневаюсь, что на это у него хватит духа.
Вспомнит ли в своем послании о своем личном и его ближайшего окружения несметном обогащении, факты которого в 2020 и начале 2021 стало всеобщим достоянием для нищих россиян? Вряд ли.
А, возможно, Владимир хутин будет пояснять причины провала «масштабной» вакцинации в России препаратом «Спутник-V», который не только не прошел одобрения на уровне ВОЗ, но и производить сама же Россия для своих нужд в нужном количестве не может, а за границу отправляет какой-то непонятный суррогат ветеринарного происхождения? Нет, на его бы месте я бы не стал этого делать.
Вероятно, все же объяснит, по какой такой причине такие официальные лица как Дмитрий Песков, Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин и прочие стали неожиданно распространять фейки: про убийства детей на Донбассе; биолаборатории США в странах у границ с РФ; размещение неких центров подготовки диверсионно-разведывательных формирований в странах у российских границ для подготовки к «совершению терактов в России и других странах» и т.д. Скорее всего - нет.
Тогда о чем будет говорить *****?
А будет он говорить о том, что Россия, находящаяся в окружении «врагов», экономически и политически смогла «выстоять» за прошедший год враждебный напор мирового капитализма. Расскажет про разного рода манипуляции и инсинуации, которые «коварный Запад» проводит против России, и «чешский скандал» тому прямой пример. И вся эта «враждебность Запада» вынуждает стягивать Россию свои войска к западным границам страны, в том числе и к Украине. И пока внешние враги России пытаются «подорвать» социально-общественное спокойствие в стране, рассказывая «небылицы» про богатства руководства России, руководство страны делает все, чтобы не только «уберечь» россиян от коронавируса, благодаря «самой лучшей» и «самой востребованной» в мире вакцине «Спутник-V», но и предотвращает ежедневно десятки и сотни разного рода «угроз» для страны. В том числе и «исходящих» от Украины!
Совпадет ли этот прогноз с реальным выступлением? Что же, осталось подождать совсем недолго.
Наблюдаем!?!