Головні новини 20 квітня: українці не хочуть знову бачити Зеленського президентом, "слуга народу" Шевченко в гостях у Лукашенка

Більшість українців виступають проти того, щоб Зеленський балотувався на пост глави держави вдруге, нардеп "СН" Шевченко співає славослів'я білоруському диктатору, Тищенко вважає, що не порушив карантин, - головні новини 20 квітня

Захисникам України не дозволяють реагувати на провокації супротивника

"Українським військам наказано не реагувати на провокації (на Донбасі. - Ред.). На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх провокувати", - розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що вся відповідальність за ескалацію лежить на Москві, і що в тому, що стосується російської агресії, не можна "виключати жодного сценарію".

Українці не хочуть, щоб Зеленський знову балотувався в президенти

52,1% українців не підтримують того, щоб Зеленський балотувався на другий президентський термін. Водночас 26,2% позитивно оцінюють таку можливість, - такими є результати опитування "Соцісу".

"Слуга народу" Шевченко гостює у диктатора Лукашенка

Нардеп "СН" вирушив у гості до Лукашенка і заявив, що нібито 36% українців хотіли б бачити білоруського диктатора своїм президентом. Лукашенко у відповідь розповів про те, що "три братні народи" мають бути разом. Заступник голови фракції "СН" Корнієнко заявив, що політсила вимагатиме у Шевченка пояснень. Візит обговорять на засіданні фракції. Шевченко стверджує, що заздалегідь доповідав керівництву про поїздку, і що якщо його виключать, це будуть проблеми фракції.

Тищенко вважає, що не порушив вечіркою карантин

"З юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу - святкування чого-небудь у номерах готелів абсолютно не заборонено", - стверджує "Слуга народу".

Тищенко визнав, що "можливо, дозволив собі дещо зухвалий вчинок". При цьому, за його словами, гостей на дні народження дружини було не більше 20 осіб, і всі за добу здали тести на коронавірус.

Німеччина будуватиме "Північний потік-2"

Меркель заявила, що Німеччина "ухвалила рішення про будівництво "Північного потоку-2", це політична боротьба, яку багато хто бачить інакше". "Я знаю про протиріччя у зв'язку з "Північним потоком-2", знаю позицію багатьох країн-членів (ПАРЄ. - ред.). Як ЄС ми знайшли спільну позицію шляхом зміни газової директиви для дозволу для цього трубопроводу. У всякому разі, хочу вказати, що... газ "Північного потоку-1" не гірше того, що йде транзитом через Україну або газ, який приходить із Росії через Туреччину", - зазначила канцлер.

Моргенштерн передумав їхати в Україну

"Мені правда страшно банально. Я не буду брехати, мені страшно їхати туди", - пояснив російський репер. "В Україну, наскільки я знаю, зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки у вас не дуже прикольні. І, мабуть, всі знову будуть переноситися концерти, тому що більше половини артистів уже все перенесли", - сказав він.