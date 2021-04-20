УКР
Зеленський звернувся до українців: Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. ВIДЕО

Президент звернувся до громадян, закликавши їх до відвертої розмови про ситуацію на кордонах "без відволікання на мобільні телефони".

Відео звернення опубліковано на сторінці президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Наш принцип простий: Україна не починає війну першою. Але Україна завжди стоїть до останнього", - сказав президент.

Зеленський закликав громадян уважно поставитися до джерел інформації і не слухати політиків.

"Чи потрібно сьогодні нам бути пильними? Так. Чи потрібно нам боятися? Ні. Бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014", - підкреслив президент, запевнивши, що країна знає, що робити в разі будь-якого розвитку ситуації.

Президент зазначив, що українці - нація творців, а не руйнівників. Але кожен з нас готовий відкласти знаряддя своєї праці і стати на захист Батьківщини.

Він також звернувся до міжнародних лідерів: "Чи розумієте ви, що Україні, а разом із нею і всьому світу, що вірить в силу і непохитність міжнародного права, може знадобитися значно, значно більше, ніж дипломатична стурбованість? Всім нам може знадобитись рішучість. Чи готовий світ до вирішення складних задач? Чи перестане він у випадку широкомасштабної агресії з боку Російської Федерації ховатись від неприємних питань?" - сказав Зеленський.

Наприкінці відео Зеленський перейшов на російську мову, підкресливши, що окремо хоче звернутися "до нашого північного сусіда".

"Не можна когось захистити, нападаючи. І неможливо звільнити когось, захопивши. І неможливо привезти мир на танку людям, які не розуміють, від кого їх хочуть захищати постійно", - сказав він.

"Україна і Росія, попри спільне минуле, по-різному, по-різному дивляться в майбутнє. Ми - це ми, а ви - це ви. Але це не обов'язково проблема, це можливість, як мінімум, можливість, поки не пізно, зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат", - додав Зеленський.

"Пане Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні", - підсумував президент.

Повний текс промови президента опубліковано на сайті Офісу Президента.

Шановні громадяни України!

У житті є моменти, коли треба поговорити відверто, спокійно, без поспіху, не відволікаючись на мобільний телефон. Не послухати, а почути. Не краєм вуха, а всім серцем. Коли всі ми маємо налаштуватися на єдину хвилю щодо найголовніших питань, що постали сьогодні перед Україною.

Всі ми, незалежно від статі, віку й статусу. Живемо в селі чи місті, на берегах Чорного моря, Дніпра, Тиси чи Сіверського Дінця. Говоримо українською, російською, кримськотатарською, угорською чи жестовою мовою. Без різниці, за кого голосували на виборах. Без різниці, дотримуємося Великого посту чи Рамадану, носимо розп’яття, зірку Давида, хіджаб або не віримо в жодного бога.

Всі ми маємо однаково розуміти, що відбувається і що нам потрібно робити. Що є сьогодні? І що буде завтра?

Почнімо з першого. Що відбувається сьогодні? Біля наших державних кордонів сконцентровано чималу кількість російських військ. Офіційно Росія називає це навчанням. Неофіційно весь світ називає такі речі шантажем. Чи хвилює це нас? Так. Чи вимагає Україна та її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації.

Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні.

Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди.

Наш принцип простий: Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього.

Що потрібно робити вам? Перше. Усвідомити, що загрозу становлять не лише чужі війська, але й наші емоції. Як ми реагуємо на інформацію і де ми її отримуємо.

Варто тричі подумати, чи треба сьогодні безапеляційно довіряти експертам з інтернету, "надійним" джерелам ЗМІ, інсайдам анонімних телеграм-каналів? Чуткам у маршрутці, на ринку та біля під’їзду? Чуткам від знайомих, чиї знайомі мають знайомих у Міноборони й по секрету поділилися секретною інформацією? А головне – чи треба довіряти заявам політиків, для яких мають значення не ваші інтереси, а ваші голоси?

Політиків, що є героїчними полководцями у фейсбуці й твітері. Які кричать, що треба негайно почати війну, але мовчать, що мають на увазі наших, а не своїх дітей. А найстрашніше – політиків, для яких перемогою буде поразка країни й можливість сказати: ми ж казали й попереджали.

Чи потрібно сьогодні нам бути пильними? Так. Чи потрібно нам боятися? Ні. Бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014.
Ми не боїмось, бо Україна-21 не має ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити в спину. А тому Україна-21 розуміє всі можливі сценарії та знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації. Ми не боїмось, бо в нас є неймовірна армія та неймовірні захисники. Минулого тижня я провів з ними два дні на передовій. Що про ситуацію говорять вони? Вони звикли не говорити, а робити свою справу.

Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність, високий бойовий дух, готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаним гостям – заборонений і неможливий.
Чи не мають вони чогось? Так. Страху й невіри у свої сили.

Ми не боїмося, бо в нас неймовірне суспільство, яке готове до масової волонтерської мобілізації, яке все віддасть, все знайде і все привезе. Вдень, уночі, в спеку й мороз.

Ми не боїмося, бо ми – прекрасна нація прекрасних людей. Військових, лікарів, науковців, інженерів, конструкторів, айтішників, архітекторів, будівельників, фермерів, художників, музикантів, поетів. І ми – нація творців, а не руйнівників. І ми не знищуємо інші землі й народи. Але це не означає, що ми дамо знищити себе. І всі ми готові відкласти свої ноутбуки, указки, мікроскопи, пензлі, шпателі, граблі й лопати й захистити свою землю. Бо іншої в нас немає. Бо тікати не збираємось. Бо здаватися не звикли.

Ми не боїмося, бо маємо й потужну підтримку міжнародних партнерів. Я говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, з Президентом Ради Європи і Генсеком НАТО. Вони, як і всі інші партнери, – на нашому боці. Вони прекрасно бачать справжні мотиви Росії. Готові підтримувати нас фінансово. Готові запроваджувати дедалі більше жорстких санкцій та ухвалювати жорсткі резолюції. Це правильно, необхідно, і за все це Україна щиро вдячна. Водночас нашим громадянам дуже потрібно розуміти, на що ще готовий світ. Як саме і ким саме ви допоможете нам, якщо дехто знову проігнорує кордони в центрі Європи? Чи розумієте ви, що Україні, а разом з нею – усьому світу, що вірить у силу й непохитність міжнародного права, може знадобитися значно, значно більше, ніж дипломатична стурбованість. Усім нам може знадобитися рішучість. Чи готовий світ до вирішення складних завдань? Чи перестане він у разі широкомасштабної агресії з боку РФ ховатися від неприємних питань, зокрема щодо Ради Безпеки ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, "Північного потоку – 2"?

Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали, що на восьмому році війни країна, яка ціною життя своїх людей є щитом для Європи, отримає підтримку не просто як партнерів, з трибун, а як гравців однієї команди, безпосередньо на полі, плече до плеча.

И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды Президент РФ сказал: если драка неизбежна – нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привезти мир на танке. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защищать и освобождать и почему для этого их могут обстрелять и бомбить. В том числе оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны.

Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь. Вчера и сегодня на заседаниях советников "Нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление.

При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!

Автор: 

Зеленський Володимир (25558) звернення (668)
Топ коментарі
+73
что б ты сдох, мразь!.. вместе со своим Ермаком и все россиянской агентурой!
20.04.2021 22:17 Відповісти
20.04.2021 22:17 Відповісти
+68
Звиздить знову.
Даремно тебе взагалі два роки тому слухали.
20.04.2021 22:16 Відповісти
20.04.2021 22:16 Відповісти
+66
Зеленський записав звернення про війну: Нам потрібно поговорити відверто - Цензор.НЕТ 7541
20.04.2021 22:32 Відповісти
20.04.2021 22:32 Відповісти
Хватит разговаривать,объявляйте военное положение и мобилизацию.
20.04.2021 23:54 Відповісти
20.04.2021 23:54 Відповісти
Не при цій владі . Ця влада -- не стрелять в ворога , руки до гори , армія в казарми ,здаємося ..((
21.04.2021 00:21 Відповісти
21.04.2021 00:21 Відповісти
да да! и мобилизацию...щас ток Изе позвоню шоб собирался
21.04.2021 11:10 Відповісти
21.04.2021 11:10 Відповісти
Ваш Изя давно служит в Цахал .Он собрался и готов . Защитить свою страну . Потомучта Изя служит стране , а его страна служит для Изи .....и его интересам
21.04.2021 21:24 Відповісти
21.04.2021 21:24 Відповісти
Дуже добра промова Президента України.
Дуже правильні ідеї в ній сказані і пояснені.
Особливо важливі:
+ Фільтруйте вхідну інформацію. Намагайтесь захистити себе від інформації, яка не відповідає дійсності (тобто, від дезінформації, брехні).
+ Ми не боїмося.
+ Ми не хочемо війни, але готові до неї - готові захищати себе і свою країну навіть у сценарії війни - у будь-якому сценарії.
+ Шановні союзники, ми вам дуже вдячні за підтримку, але її недостатньо в разі війни. Дипломатичної стурбованості недостатньо - потрібна рішучість, потрібно не ховатися від складних незручних питань, а розв'язувати їх. Щоб захищати принципи міжнародного права, хто з вас готовий грати в одній команді з нами не у промовах, а на полі?
...
Єдине, що викликає сумніви, - це звернення до Путіна в кінці промови: чи є якийсь смисл звертатися до людини, яка не слухає ніяких слів? Або слухає, але ігнорує їх. - Думаю, більш переконливими для Путіна були би слова його воєначальників, якби вони сказали йому, що за даними їхньої розвідки, яким варто довіряти, в разі нападу їхніх військ на територію України їхні війська зазнають втрат, наприклад, 50% або 70% особового складу і техніки, але головне, що ці втрати все одно не дозволять їм досягти поставлених цілей.
ЦЕ ГОЛОВНЕ: ВОРОГ МАЄ РОЗУМІТИ не зі слів звернень, а З ФАКТІВ ОБ'ЄКТИВНОЇ ДІЙСНОСТІ, ЩО ні без втрат, ані з втратами він НЕ ЗМОЖЕ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ.
21.04.2021 00:00 Відповісти
21.04.2021 00:00 Відповісти
... Слава Україні.
21.04.2021 00:08 Відповісти
21.04.2021 00:08 Відповісти
Особливо ти готове, чмо клоунське
21.04.2021 00:16 Відповісти
21.04.2021 00:16 Відповісти
Видосик не смотрел по коментам и так понятно.С чего это гундосик решил что уйло захочет с ним встретится?
21.04.2021 00:32 Відповісти
21.04.2021 00:32 Відповісти
Він пожартував, хіба не зрозуміло, че.
21.04.2021 06:53 Відповісти
21.04.2021 06:53 Відповісти
Германия и Франция поддерживают РФ, а не Украину. Теперь они требуют от Зеленского, выполнить Минские соглашения. Зеленский не самоубийца согласиться сегодня выполнять Минский договорняк, ему сначала надо успеть распродать украинские чернозёмы и прибыльные предприятия.

Вот потому нам и организовали обострение, чтобы заставить его это сделать, еще ДО распродажи Украины.
21.04.2021 11:48 Відповісти
21.04.2021 11:48 Відповісти
Но это же заказ всех олигархов -хозяев страны , а они сегодня рулят на все 100% и так было всегда .Менялись только рожи и кланы у корыта . Ну те что рассказывали нам все эти 30 лет сказки про очередные ,,рехформы", а позднее после 2014 про уникальные перемоги
21.04.2021 21:28 Відповісти
21.04.2021 21:28 Відповісти
Нет, не всех. У некоторых предприятия, не связанные с этой коррупционной схемой и для них гибель Украины равна потере дорогостоящей собственности. К тому же не все миллиардеры имеют доступ до распродаваемых Зеленским ресурсов, то есть деньги пройдут мимо их кассы. Посмотрите на ОПЗЖ, они не в доле и потому против, а кроме того, их хозяева хотят хапнуть землю, а не купить.
Купить, это те, которые уже когда-то купили земли у палестинцев, а теперь сделали их своими рабами, ограничив их доступ к образованию и высокооплачиваемым работам.
21.04.2021 22:12 Відповісти
21.04.2021 22:12 Відповісти
Треба бути реалістами щодо Путіна:

ЙОГО НЕ ЦІКАВЛЯТЬ ВТРАТИ як самоціль, це значить, що ВІН ГОТОВИЙ НА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ, ЯКЩО ТАКИМ СПОСОБОМ ВІН ЗМОЖЕ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ.
Великі втрати можуть впливати на зміну настроїв у суспільстві, але це не важливо для нього теж. -
Єдиний важливий фактор впливу втрат - це їхній вплив на настрої в армії загарбників:
Якщо втрати зможуть відлякати армію так, що солдати будуть тікати або здаватися в полон замість того, щоб наступати, тоді Путін змушений буде з цим рахуватися... Точніше так: якщо його солдати будуть тікати, то він зможе залякати їх ще більше (загороджувальні загони, "децимація" і т.п.), повернувши їх у наступ...
А от
ЯКЩО ЙОГО СОЛДАТИ БУДУТЬ НЕ ВОЮВАТИ, А ЗДАВАТИСЯ В ПОЛОН ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ,
ТО ЦЕ, схоже, ЄДИНИЙ СПОСІБ ЗНИЩИТИ СИЛУ І БОЄЗДАТНІСТЬ (дієздатність) ВОРОЖОЇ АРМІЇ, НЕ ВБИВАЮЧИ ЇЇ.
21.04.2021 00:37 Відповісти
21.04.2021 00:37 Відповісти
Ви чули, що сказано: люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. -
А я вам кажу: любіть і ворогів своїх, ... ... але краще подумайте над тим, як організувати для ворожих солдатів ситуацію так, щоб МАКСИМАЛЬНО БЕЗПЕЧНИЙ ВАРІАНТ для них був = здатися в полон захисникам України?
Це, вочевидь, включає в себе:
1. Як переконати ворожих солдатів у тому, що саме такий варіант є для них найбільш вигідним, тому що дає найбільшу імовірність для них вижити.
1.1. Щоби така інформація була переконлива, потрібно довести її не тільки словами, але і практичними прикладами.
1.2. Цю інформацію потрібно донести до тих людей, для кого вона призначена.
2. Розробити декілька технічних сценаріїв, які дають максимально безпечні способи переходу ворожих солдатів на бік захисників України (щоб здатися в полон і так вижити). Які з них застосовувати в яких ситуаціях?
3. Які додаткові мотиви у ворожих солдатів є і як Україна може змінити їх мотивацію (окрім імовірності виживання), щоб вороги вирішили здаватися в полон навіть якщо мотив виживання для них не вирішальний (а вирішальні якісь інші мотиви... - які? ) ?
?
Отже, як бачимо, тут є багато питань, над якими необхідно подумати і на які потрібно знайти відповіді.
Але це точно варто зробити - подумати про ворогів, їхні мотиви та можливості їх змінити.
Тому що Путін не сам воює - він віддає накази, а виконують їх інші люди.Тож якщо нікому буде виконувати ті накази, то і накази, і той, хто їх віддає, залишаться без влади і без сили.
21.04.2021 00:58 Відповісти
21.04.2021 00:58 Відповісти
Ключовий принцип теорії ігор - треба вміти поставити себе на місце іншого гравця

(різні частини колективного гравця (учасники) не завжди мають ті ж цілі, як і весь колективний гравець або інші його частини)

Це потрібно для того, щоб спробувати зрозуміти:
1. Цілі іншого гравця.
2. Доступні стратегії (сценарії, варіанти дій) іншого гравця.
3. Ймовірності обрання іншим гравцем тої чи іншої стратегії (множини дій, засобів, способів, сценаріїв, варіантів). Способи мислення, оцінки і вподобання, які визначають вибір стратегії іншого гравця.
21.04.2021 01:29 Відповісти
21.04.2021 01:29 Відповісти
Ты несёшь такую дичь тупую.. На Рашке всегда и во все времена пушечного мяса было валом..ни потери ни какие здавания им не грозят..так что вся твоя простыня не стоит выеденного яйца
21.04.2021 13:24 Відповісти
21.04.2021 13:24 Відповісти
Перш ніж нести "такую дичь тупую", краще прочитайте мій коментар вище - від 21.04.2021 00:37 :
"
Треба бути реалістами щодо Путіна:

ЙОГО НЕ ЦІКАВЛЯТЬ ВТРАТИ як самоціль, це значить, що ВІН ГОТОВИЙ НА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ, ЯКЩО ТАКИМ СПОСОБОМ ВІН ЗМОЖЕ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ. ... ...
"

І далі в цій гілці наведено аналіз можливостей для України. Тому що попри те, що будь-які втрати прийнятні для Путіна, однак це не означає, що вони прийнятні для тих солдатів, яких Путін готовий і планує перетворити на втрати.

Схоже, що Ви написали відповідь, не мої прочитавши коментарі.
23.04.2021 00:25 Відповісти
23.04.2021 00:25 Відповісти
Самое главное в самом конце - готов встретится в любой точке Донбасса. Зачем стеснятся, сказал бы сразу хочу приехать к вам, как Янукович. 2 года все делал как Янукович, только ещё наглее, пудрил людям мозги, а сам разваливал армию и разворовывал экономику, поставил во главе российских агентов и свалить хочет так же.
21.04.2021 00:55 Відповісти
21.04.2021 00:55 Відповісти
Сколько много в комментариях российской агентуры...
21.04.2021 00:59 Відповісти
21.04.2021 00:59 Відповісти
зелений довбо@бе, зміни памперси і прибери своє тупориле перелякане @бало з телевізору й п@здуй робити те, що має робити президент, а не тупий у@бок, за таких обставин... (для альтернативно обдарованого уродженця міста кр.ріг підкажу: вивчи реальні потреби війська (для дебілів підкреслю: не з дєрьмаком-подоляком), порадившися іх фахівцями, підпиши держоборнзамовлення на цей рік, випусти патріотів, яких ти недорікувато-неповноцінне запроторило до буцегарні (почати можеш з "ріфа" Антоненка), візьми за причинне місце хоча свого корєфана-ляльковода бєню, аби поділився накраденим із Армією,...) я можу,звісно, продовжити, але зроби, зе-дурню, бодай це...
21.04.2021 01:23 Відповісти
21.04.2021 01:23 Відповісти
Єднаємося, браття, в цю лиху годину,
Нехай ворог знає - ми за Україну!
21.04.2021 01:29 Відповісти
21.04.2021 01:29 Відповісти
ЗЕ приложил все усилия для развала украинской армии, а теперь видосики пишет...

Выйди в следующий раз на улицу, когда к тебе на Банковую прийдут украинцы. И обратись вживую, а не как *****.
21.04.2021 01:42 Відповісти
21.04.2021 01:42 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так - Цензор.НЕТ 8333
21.04.2021 02:11 Відповісти
21.04.2021 02:11 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так - Цензор.НЕТ 2063
21.04.2021 02:14 Відповісти
21.04.2021 02:14 Відповісти
Не "в Донбассе", а НА Донбасі в Україні.
21.04.2021 07:04 Відповісти
21.04.2021 07:04 Відповісти
Так это ж порохобот с российской методикой. У них с паРашей нарративы полностью совпадают
21.04.2021 16:45 Відповісти
21.04.2021 16:45 Відповісти
Та ні, помиляєся - це один з зелених вилупків, які голосювали на виборах за зелупу, а потім, як використоного гондома викинули зі своєї ватяної зеленої дупи!
21.04.2021 17:47 Відповісти
21.04.2021 17:47 Відповісти
Донбасс - Донецкий угольный бассейн. Говорят В бассейне , а не НА бассейне.
21.04.2021 17:54 Відповісти
21.04.2021 17:54 Відповісти
Картинкой, на картинку
Зеленський звернувся до українців: Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так - Цензор.НЕТ 149
21.04.2021 11:49 Відповісти
21.04.2021 11:49 Відповісти
А теперь посмотрите на такой факт.
В Украинскую Конституцию вписали стремление войти в НАТО.
Великобритания, Польша и Чехия - страны, члены НАТО и ЕС.

Кацпы взорвали самолет Президента Польши и лучших руководителей страны. Страны НАТО ввели за ЭТО хотя бы санкции против РФ?

Кацапы в Лондоне отравили Литвиненко полониев, а Скрипалей, в Солтсбери вообще боевым отравляющим веществом. Кацапам запретили въезд в страны ЕС?

Кацапы взорвали в Чехии военный склад. НАТО объявило войну Кацапии?

Задумались? И я задумался...
21.04.2021 11:54 Відповісти
21.04.2021 11:54 Відповісти
Про що?
Кацапи йдуть вірною дорогою ?
21.04.2021 12:40 Відповісти
21.04.2021 12:40 Відповісти
Про те, що було дурістю вписувату у Конституцію те, чого зробите не можно років з десять. Про те, що НАТО відверто або сцить РФ, або грає з ними однією командою.
Треба було по Будапешту рухатися, та тишком домовлятися з США про статус стратегичного, поза НАТО, як наприклад, у Японії.
А дразнити Путіна було відвертою дурістю.
21.04.2021 14:43 Відповісти
21.04.2021 14:43 Відповісти
Ніхто не сцить, просто для Заходу дешева сировина з Мосоквії була не пустим звуком,

тому така реакція. Дразнити? Та х*р на кацапів треба завжди ложити - це єдина
правильна модель поведінки з болотяними орками які розуміють тільки силу.
21.04.2021 18:03 Відповісти
21.04.2021 18:03 Відповісти
Да ссат, не обманывайте себя. Вот Эрдоган в Сирии, проявил себя так же дерзко, как и Путин в Украине. И что Путин? А хвост поджал.

А у вас достаточно сил класть на него? А вы, со всей своей семьёй, уже в окопах на Донбассе? Или класть будете вы, а погибать за вас другие?
21.04.2021 18:51 Відповісти
21.04.2021 18:51 Відповісти
Це ти собі не бреши - сил достьно і Адзербаджан не з Кремлем воював, а з Арменієй

прошу не треба цих биковатих переходів на особистості про окопи, сім ю, близьких.
Втрати навіть від радянської зброї у Московії будут велики на Донбасі, бо як що не знаєш,

то втрати несе наступаюча сторона, а не та що боронить. За Дебальцево втрати були
5 до одного десь так, п ять кацапів за одного вояка ЗСУ, так що не турбуйся про наступ
Кремля, окрім ЗСУ є ще добровольці і щось мені каже їх буде більше ніж у 2014 році.
21.04.2021 21:58 Відповісти
21.04.2021 21:58 Відповісти
Армению очень сильно поддерживает не только Кремль, но еще и Париж, так что азербайджанцы молодцы - подготовились и накостыляли как следует.

Ну я за то, чтобы в случае агрессии мы им врезали как можно сильнее.
21.04.2021 22:17 Відповісти
21.04.2021 22:17 Відповісти
Париж більше морально і трохи дипломатично підтримував Арменію в Карабасі, бо діаспора армянська велика в Парижі, адзербаджанці приготувались, так і Україна з 2014 го теж вчилась воювати і навіть Джавеліни вже є, так що правда на нашому боці.
21.04.2021 22:22 Відповісти
21.04.2021 22:22 Відповісти
В моей части служил молодой старлей, который перевелся в 1993-м из РФ в Украину. Так вот он мне рассказал, что служа в воинской части РФ им приказывали боем брать азербайджанские населенные пункты и передавать армянам. Кстати, там они, еще при Ельцине, как и в Украине, воевали без шевронов и других знаков различий!

Я знаю. Учили как никак БОЕВЫЕ генералы, которые в ту войну лейтенантами на пузе и боевые награды.
21.04.2021 22:34 Відповісти
21.04.2021 22:34 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так - Цензор.НЕТ 2435
21.04.2021 22:03 Відповісти
21.04.2021 22:03 Відповісти
А вот это было написано жестко !
21.04.2021 21:30 Відповісти
21.04.2021 21:30 Відповісти
А у нас Рада давно поклала болт на украинских граждан .Граждане у нас ТОЛЬКО ........ мусора!!! .Так получается что у нас все мусора-патриоты ПОГОЛОВНО уже в окопах сидеть должны и страну защищать , если по факту ТОЛЬКО ! мусор у нас гражданин , а граждане -рабочее быдло для работы на пана ......чтобы цукерки лепить из вовна для своих же детей , или рюкзаки шить по тройной цене для Армии за которые сами же и заплатят из своих пустых кошельков
21.04.2021 21:38 Відповісти
21.04.2021 21:38 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так - Цензор.НЕТ 9543
21.04.2021 02:25 Відповісти
21.04.2021 02:25 Відповісти
Зе очкошник,до сих пор не назвал Пу убийцей.
21.04.2021 03:56 Відповісти
21.04.2021 03:56 Відповісти
хочет ли хутин пуй напасть на Украину полномасштабной войной - ДА; хочет ли его ближай-
шее окружение и высшее руководство эрэфии - ДА; хочет ли братский (*****************)
нарот в результате искромётнобыстрой эйфорийнопобедоносной войны слиться в одном по-
рыве стаканавглоткузапракидования праздника воссодинительного экстаза однойбольшойс-
раны - ДА ДА ДА иещёразДА!!! акакиначе.......... есть ли для этого ресурсы у отжимателя зе-
мель включая жертвы готовы ли финномодовский якутобуряты жертвовать собой - за великую
победу - ДА; простят ли очень болшие жертвы изоляцию железный зановес бетонный забор с
колючкой - ДА непривыкать за ним и выросли....... так что вы нам вова хотели ещё сказать ???
21.04.2021 04:08 Відповісти
21.04.2021 04:08 Відповісти
Украина полностью готова к войне:
- разведывательно-информационное обеспечение, связь и целеуказание осуществляет орбитальная группировка военных спутников;
- воздушное пространство патрулируют истребители, штурмовики и бомбардировщики 5-го поколения и ПВО с единым центром и автоматизированной системой управления, спрятанными глубоко в горах;
- сухопутные войска оснащены ракетами, артиллерией, танками и другими бронемашинами, каждая модель входит в десятку лучших в мире и не старше 10-15 лет;
- морские акватории охраняют подводные ракето- и торпедоносцы, ракетные крейсеры, эскадренные миноносцы, фрегаты, корветы и тральщики с непрерывным процессом ввода в эксплуатацию новых и выбытия устаревших;
- государство является полноправным членом мощнейшего в мире военного альянса;
- и так далее, и тому подобное.
Ведь у Украины дела с обороной именно так обстоят?
21.04.2021 04:35 Відповісти
21.04.2021 04:35 Відповісти
Нет, у нас все не так. У нас все украдено олигархами, потому нам ещё долго и терпеливо нужно все это создавать практически с нуля.. Тем более, олигархи никуда не делись, а продолжают сосать кровь украинцев, воровать, а ведь на эти деньги можно было бы много чего купить на Армию
21.04.2021 16:51 Відповісти
21.04.2021 16:51 Відповісти
Зеленский обратился к украинцам: Хочет ли войны Украина? Нет. Но готова ли она к ней? Да.

Дай Бог! Но...Госдеп и Байден пообещали , что США в случае нападения России на Украину дадут Украине оружие. Не сейчас, когда Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной, а потом когда начнутся полномасштабные военные действия. И то после дискуссий в Конгрессе и Сенате. Вопрос в том успеют ли. Пока решат, пока доставят, пока мы освоим это оружие. И т д. Может необходимость в нем уже отпадет. Вот такие у нас союзнички. Вроде и есть, а если разобраться, то ...???
21.04.2021 04:53 Відповісти
21.04.2021 04:53 Відповісти
А обучат им пользоваться за день или неделю?
21.04.2021 06:39 Відповісти
21.04.2021 06:39 Відповісти
У нас у самих є досить різної зброї, щоб захищатися. Будуть гинуть солдати, як на війні, але союзники не стануть попереду, а допоможуть зброєю в разі необхідності.
21.04.2021 07:13 Відповісти
21.04.2021 07:13 Відповісти
У нас это у кого -у вас мусоров ? У сынков мажоров и прочих богоизбранных -награжденных ? У регуляров, которых пасут спецслужбы врага и знают про них если не все то много ?
21.04.2021 21:53 Відповісти
21.04.2021 21:53 Відповісти
Брехати негарно. байден нічого такого не говорив. Він говорив, що раха - велика держава, і що він готовий зустрітися з пупкіним на нейтральній території.
21.04.2021 08:20 Відповісти
21.04.2021 08:20 Відповісти
Раша - паРаша
21.04.2021 12:39 Відповісти
21.04.2021 12:39 Відповісти
Байден недавно ввел чрезвычайное положение, как раз в связи с накоплением войск РФ у границ Украины. Теперь ему, в случае обострения ситуации и ее перехода в горячую фазу, НЕ НУЖНО будет спрашивать ни Сенат, ни Конгресс.
21.04.2021 11:58 Відповісти
21.04.2021 11:58 Відповісти
дозвонится не смог , решил через ютуб постучать? клоун
21.04.2021 05:46 Відповісти
21.04.2021 05:46 Відповісти
На прошлой неделе Путин точно так же обратился к Байдену. Это видно новая мода, в связи с короновирусом.
21.04.2021 11:59 Відповісти
21.04.2021 11:59 Відповісти
Зараз не 2014 рік.На цей раз Україна дійсно готова стріляти в "брата-окупанта".
21.04.2021 06:16 Відповісти
21.04.2021 06:16 Відповісти
Не хватает пианины(
21.04.2021 06:43 Відповісти
21.04.2021 06:43 Відповісти
Час правління Зеклоуна увійде в історію України як "Просрані роки". І шкода, що на чолі нашої Армії левів стоїть баран.
21.04.2021 06:50 Відповісти
21.04.2021 06:50 Відповісти
Час правління сиволапого гетьмана - також просрані роки.
21.04.2021 08:21 Відповісти
21.04.2021 08:21 Відповісти
Ага,сцяний гетьман і його відосики.
21.04.2021 06:53 Відповісти
21.04.2021 06:53 Відповісти
При термоядерном взрыве боеголовки в продукты распада превращается около десяти процентов плутония, служащего для инициации термоядерных реакций, что составляет чуть больше одного килограмма в весе. Остальное ядерное топливо и материалы боеголовки испаряются в течении одной стотысячной части секунды. Незначительную прибавку к продуктам распада дают нейтронное излучение ы проникающая радиация. Но основной вклад в радиоактивное заражение местности дают именно продукты распада инициирующего ядерного заряда деления. В работающем ядерном реакторе (РБМК, ВВЭР) может находиться порядка тысячи килограмм продуктов распада всевозможных типов в зависимости от выработки ресурса ТВЭЛов.. Таким образом, потенциальная угроза разрушения ядерного реактора при военных действиях на много порядков больше опасности применения ядерного оружия в плане последствий. Каким способом можно избежать возможности катастрофических последствий масштабной войны в виде десятка Чернобылей не только для Украины, Европы, России, Китая, но и для США? Не пора ли нашим политикам официально пригласить одного из гарантов ядерной безопасности по Будапештскому меморандуму для защиты хотя бы АЭС от российских варваров? Понимают ли российские военные возможные последствия своих действий, которые могут привести к ядерной катастрофе глобального масштаба?
21.04.2021 07:09 Відповісти
21.04.2021 07:09 Відповісти
Такие вещи политики не имеют права говорить вслух. Для этого есть помощники и советники, которые говорят такие вещи в курительной комнате или за бизнес ланчем.

Но вы написали верно. Мало того, я с самого начала войны был уверен, что РФ не применит по Украине ядерного оружия по простой причине - роза ветров. После аварии на ЧАЭС, огромное радиоактивное облако пошло прямиком на Москву и по расчетам, 90% радиации как раз над Москвой и должно было выпасть. Тогда в Тульскую область перекинули метеоракеты, которые там это облако и расстреляли. Прикол был в том, что расстреляли как раз над сверх секретным объектом хранения ядерных боеприпасов (о чем мало кто знал в руководстве Министерства обороны Союза) и вокруг него получилась третья зона заражения ЧАЭС, но по причине сверхсекретности объекта про эту информацию ни гу-гу.
21.04.2021 12:06 Відповісти
21.04.2021 12:06 Відповісти
Якась маніакальна ідея-фікс зустрітитися з Путіним. Та він навіть по телефону не бажає розмовляти! А тут пропонує зустрітися, та ще і на Донбасі, де Путін твердить, що іде громадянська війна і Росії "там нема". І хто такі тексти виступу по-дебільному пише?
21.04.2021 07:27 Відповісти
21.04.2021 07:27 Відповісти
А между прочим - хороший ход.
Плохо лишь то, что при встрече в Донецке, никак не избежать присутствия на переговорах коллаборантов (закон о которых не принят за семь лет войны).
21.04.2021 12:09 Відповісти
21.04.2021 12:09 Відповісти
Тупой ход , но напоминает крик отчаяния . Они цуко Народ 7 лет к войне готовить должны были как Израиль , а вместо этого все 7 лет было слышно про ,, НАТОнампоможет " и ,,рашкаскоросдохнет !,,
21.04.2021 21:44 Відповісти
21.04.2021 21:44 Відповісти
Ну кое как всё же готовились. Кроме гнид были и есть еще и нормальные командиры, типа Воробьев, Забродский, Микац, Шаповал, Хараберюш...

Открыто не могут карманычи предавать- так и пулю в лоб поймать можно.

НАТО оказалось карточным домиком.

А РФ развалится - это случается с любой империей, вопрос для нас сегодня - когда развалится. Говорят, что Путин очень плох и за власть сегодня почти в открытую сошлись Шойгу и Патрушев...
21.04.2021 22:44 Відповісти
21.04.2021 22:44 Відповісти
Кадырка тоже в стороне стоять не будет , но до этого еще далеко .
21.04.2021 23:19 Відповісти
21.04.2021 23:19 Відповісти
Я надеюсь на других.

Митинги на Дальнем Востоке происходят по одной, но простой причине - Москва их грабит и на денежные должности расставляет исключительно своих. А ведь местным баронам и князькам ТОЖЕ хочется своих деток и внуков пристроить. Местные элиты восстали против Кремлевских, где собственно рулят евреи, они же в основном и чекисты.

На Бурятию и Туву УЖЕ положили глаз китайцы.

Татарстан. Я еще помню те времена, когда из Казани в Москву приезжали битком набитые электрички, чтобы москалей отметелить. И метелили и своего Президента в республике имели.

Башкирия. Очень толковые ребята, у которых жизнь напоминает жизнь муравейника - такая необычная коллективная связь, которая позволяла им, на моих глазах, выполнять то, что не смогли выполнить впятеро большие по количеству подразделения.

Дагестан

Поволжье, Карелия, Курилы и Сахалин...
22.04.2021 10:20
22.04.2021 10:20 Відповісти
95 квартал перенесено на всю Україну. Супер БАЗІКА супер ПІАРЩИК І супер БРЕХУН. При владі гопникі,шпанюки і наперстникі.
показати весь коментар
21.04.2021 07:30 Відповісти
это надо же научится так петлять, любому еврею даст фору. Дует Петлякових (поц и павлин) в париже отмолчались, гнали какую то ахиниею как "настоящие" мастера разговорного жанра. Жабоеды даже опешили от такой политики, в конце концов посол вынужден разъяснить украинцам, что такое кластеры и сообщил, что сам почтальон микрон приедет смотреть как петлякови исполняют па-де-де из балета фюрера. А тут дуэт "выдал" ролик, где гнусавый поц скрывает принятие им плана капитуляции и гонит пургу о встрече с Путиным. Скоро слуги народа в верховной раде покраснеют от стыда от законодательстве для мордвы, которая окопалась в Донецке. Что то не слышно одобрямса. Даже парапсихолог поца мендель и та напряглась нацепив пуанты.
показати весь коментар
21.04.2021 07:52 Відповісти
морда в обьектив непомещается
показати весь коментар
21.04.2021 09:10 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так - Цензор.НЕТ 3640
показати весь коментар
21.04.2021 09:13 Відповісти
Всралась Бубочка аж сюда воняет
показати весь коментар
21.04.2021 10:12 Відповісти
Только в батальон Юзика...
показати весь коментар
21.04.2021 10:26 Відповісти
Те ж мені "Братья и сестры..."

Він себе у дзеркало бачив? Бойовий півень... На виборах про очі ***** брехало, про перестати стріляти марило, два роки гальмувало розвиток оборонки, а тепер воно готове...
Якщо війна почнеться тебе де шукати? Знову через маму повістками викликати?
показати весь коментар
21.04.2021 10:44 Відповісти
зеля шо, ЗНО здає, чи шо?
да, нет, не знаю
показати весь коментар
21.04.2021 10:53 Відповісти
а когда эта гнида получит срок за уклонение от воиской службы?
показати весь коментар
21.04.2021 10:56 Відповісти
Четырежды уклонист готов...Володя, к чему ты готов? Драпать? Ты армию деморализовал за время своего "президентства", а теперь ты готов... В окоп на передке полезешь или забзд*ш???
показати весь коментар
21.04.2021 11:21 Відповісти
Тебя ****** с твоей гопотой давно в окопы пора оправить...чмо ,армию два года разваливал...
показати весь коментар
21.04.2021 11:22 Відповісти
классную ему речь написали....ермак наверное в отпуске?? кто то другой писал?
показати весь коментар
21.04.2021 11:25 Відповісти
Но на его лице мимика из 95-го квартала так и проскакивала, а это резко снижает весь эффект от обращения. Некому в его окружении подсказать Володе, что лучше не видосики записывать, а как Президент Рузвельт выступать перед народом ПО РАДИО!!!
показати весь коментар
21.04.2021 12:13 Відповісти
Речь президента сцыкуна . Ещё бы слезу пустил на крупный план и белым флагом размахивал . Стыдоба.
показати весь коментар
21.04.2021 11:58 Відповісти
Що запропонував Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України

ОСЬ ТАК СКРОМНО Зе КЛОУН БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЕ КРЕМЛІВСЬКЕ
РІШЕННЯ НА РНБО
показати весь коментар
21.04.2021 12:33 Відповісти
Зе клоун - і чим твоя риторика клоун відрізяється від Пороха, остановив війну коломойський клоун своїм тріпанням язиком ?
Клоуном не народжуються, клоуном стають і це вже судьба по життю

Пороха на президента
показати весь коментар
21.04.2021 12:36 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так - Цензор.НЕТ 9820
показати весь коментар
21.04.2021 12:43 Відповісти
Всі "жаждующіє міра" та "уставшіє ат вайни" чекають що путін прийде і мир занесе.
показати весь коментар
21.04.2021 14:14 Відповісти
***** уже не нападёт.
показати весь коментар
21.04.2021 14:18 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так - Цензор.НЕТ 7962
показати весь коментар
21.04.2021 14:22 Відповісти
ну ты малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат и заслуженный Уклонист все "сделал" что-бы Украина была готова к встрече с козломордыми....
показати весь коментар
21.04.2021 18:36 Відповісти
Зеленський звернувся до українців: Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так - Цензор.НЕТ 6675
показати весь коментар
21.04.2021 21:32 Відповісти
Хочет ли Украина войны.Я Сливка Володимрр Петрович 1965 р.н відповім так.Ні Україна ні українці війни не хотіли і не хочуть,українці тільки хочуть визволити свою територію та ******** таких як ти та жити спокійно,можливо і бідно але так як хочемо ми а не кацапія і ви НЕ українці принесші присягу на вірність Україні на Біюлії а не на єврейській Сурі.
А хочу ли я войны,да уже вчера мы обязаны были всеми нам доступными средствами отбивать свою землю и никто нам не вправе чем и каким калибром ее освобождать.Ведь мы не окупируем а освобождаем.Или у Вас пан Президент иной взгляд на Вашу обязанность Гаранта?
показати весь коментар
21.04.2021 22:53 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 