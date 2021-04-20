Зеленський звернувся до українців: Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. ВIДЕО
Президент звернувся до громадян, закликавши їх до відвертої розмови про ситуацію на кордонах "без відволікання на мобільні телефони".
Відео звернення опубліковано на сторінці президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Наш принцип простий: Україна не починає війну першою. Але Україна завжди стоїть до останнього", - сказав президент.
Зеленський закликав громадян уважно поставитися до джерел інформації і не слухати політиків.
"Чи потрібно сьогодні нам бути пильними? Так. Чи потрібно нам боятися? Ні. Бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014", - підкреслив президент, запевнивши, що країна знає, що робити в разі будь-якого розвитку ситуації.
Президент зазначив, що українці - нація творців, а не руйнівників. Але кожен з нас готовий відкласти знаряддя своєї праці і стати на захист Батьківщини.
Він також звернувся до міжнародних лідерів: "Чи розумієте ви, що Україні, а разом із нею і всьому світу, що вірить в силу і непохитність міжнародного права, може знадобитися значно, значно більше, ніж дипломатична стурбованість? Всім нам може знадобитись рішучість. Чи готовий світ до вирішення складних задач? Чи перестане він у випадку широкомасштабної агресії з боку Російської Федерації ховатись від неприємних питань?" - сказав Зеленський.
Наприкінці відео Зеленський перейшов на російську мову, підкресливши, що окремо хоче звернутися "до нашого північного сусіда".
"Не можна когось захистити, нападаючи. І неможливо звільнити когось, захопивши. І неможливо привезти мир на танку людям, які не розуміють, від кого їх хочуть захищати постійно", - сказав він.
"Україна і Росія, попри спільне минуле, по-різному, по-різному дивляться в майбутнє. Ми - це ми, а ви - це ви. Але це не обов'язково проблема, це можливість, як мінімум, можливість, поки не пізно, зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат", - додав Зеленський.
"Пане Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні", - підсумував президент.
Повний текс промови президента опубліковано на сайті Офісу Президента.
Шановні громадяни України!
У житті є моменти, коли треба поговорити відверто, спокійно, без поспіху, не відволікаючись на мобільний телефон. Не послухати, а почути. Не краєм вуха, а всім серцем. Коли всі ми маємо налаштуватися на єдину хвилю щодо найголовніших питань, що постали сьогодні перед Україною.
Всі ми, незалежно від статі, віку й статусу. Живемо в селі чи місті, на берегах Чорного моря, Дніпра, Тиси чи Сіверського Дінця. Говоримо українською, російською, кримськотатарською, угорською чи жестовою мовою. Без різниці, за кого голосували на виборах. Без різниці, дотримуємося Великого посту чи Рамадану, носимо розп’яття, зірку Давида, хіджаб або не віримо в жодного бога.
Всі ми маємо однаково розуміти, що відбувається і що нам потрібно робити. Що є сьогодні? І що буде завтра?
Почнімо з першого. Що відбувається сьогодні? Біля наших державних кордонів сконцентровано чималу кількість російських військ. Офіційно Росія називає це навчанням. Неофіційно весь світ називає такі речі шантажем. Чи хвилює це нас? Так. Чи вимагає Україна та її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації.
Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні.
Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди.
Наш принцип простий: Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього.
Що потрібно робити вам? Перше. Усвідомити, що загрозу становлять не лише чужі війська, але й наші емоції. Як ми реагуємо на інформацію і де ми її отримуємо.
Варто тричі подумати, чи треба сьогодні безапеляційно довіряти експертам з інтернету, "надійним" джерелам ЗМІ, інсайдам анонімних телеграм-каналів? Чуткам у маршрутці, на ринку та біля під’їзду? Чуткам від знайомих, чиї знайомі мають знайомих у Міноборони й по секрету поділилися секретною інформацією? А головне – чи треба довіряти заявам політиків, для яких мають значення не ваші інтереси, а ваші голоси?
Політиків, що є героїчними полководцями у фейсбуці й твітері. Які кричать, що треба негайно почати війну, але мовчать, що мають на увазі наших, а не своїх дітей. А найстрашніше – політиків, для яких перемогою буде поразка країни й можливість сказати: ми ж казали й попереджали.
Чи потрібно сьогодні нам бути пильними? Так. Чи потрібно нам боятися? Ні. Бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014.
Ми не боїмось, бо Україна-21 не має ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити в спину. А тому Україна-21 розуміє всі можливі сценарії та знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації. Ми не боїмось, бо в нас є неймовірна армія та неймовірні захисники. Минулого тижня я провів з ними два дні на передовій. Що про ситуацію говорять вони? Вони звикли не говорити, а робити свою справу.
Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність, високий бойовий дух, готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаним гостям – заборонений і неможливий.
Чи не мають вони чогось? Так. Страху й невіри у свої сили.
Ми не боїмося, бо в нас неймовірне суспільство, яке готове до масової волонтерської мобілізації, яке все віддасть, все знайде і все привезе. Вдень, уночі, в спеку й мороз.
Ми не боїмося, бо ми – прекрасна нація прекрасних людей. Військових, лікарів, науковців, інженерів, конструкторів, айтішників, архітекторів, будівельників, фермерів, художників, музикантів, поетів. І ми – нація творців, а не руйнівників. І ми не знищуємо інші землі й народи. Але це не означає, що ми дамо знищити себе. І всі ми готові відкласти свої ноутбуки, указки, мікроскопи, пензлі, шпателі, граблі й лопати й захистити свою землю. Бо іншої в нас немає. Бо тікати не збираємось. Бо здаватися не звикли.
Ми не боїмося, бо маємо й потужну підтримку міжнародних партнерів. Я говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, з Президентом Ради Європи і Генсеком НАТО. Вони, як і всі інші партнери, – на нашому боці. Вони прекрасно бачать справжні мотиви Росії. Готові підтримувати нас фінансово. Готові запроваджувати дедалі більше жорстких санкцій та ухвалювати жорсткі резолюції. Це правильно, необхідно, і за все це Україна щиро вдячна. Водночас нашим громадянам дуже потрібно розуміти, на що ще готовий світ. Як саме і ким саме ви допоможете нам, якщо дехто знову проігнорує кордони в центрі Європи? Чи розумієте ви, що Україні, а разом з нею – усьому світу, що вірить у силу й непохитність міжнародного права, може знадобитися значно, значно більше, ніж дипломатична стурбованість. Усім нам може знадобитися рішучість. Чи готовий світ до вирішення складних завдань? Чи перестане він у разі широкомасштабної агресії з боку РФ ховатися від неприємних питань, зокрема щодо Ради Безпеки ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, "Північного потоку – 2"?
Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали, що на восьмому році війни країна, яка ціною життя своїх людей є щитом для Європи, отримає підтримку не просто як партнерів, з трибун, а як гравців однієї команди, безпосередньо на полі, плече до плеча.
И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды Президент РФ сказал: если драка неизбежна – нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привезти мир на танке. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защищать и освобождать и почему для этого их могут обстрелять и бомбить. В том числе оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны.
Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь. Вчера и сегодня на заседаниях советников "Нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление.
При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!
Дуже правильні ідеї в ній сказані і пояснені.
Особливо важливі:
+ Фільтруйте вхідну інформацію. Намагайтесь захистити себе від інформації, яка не відповідає дійсності (тобто, від дезінформації, брехні).
+ Ми не боїмося.
+ Ми не хочемо війни, але готові до неї - готові захищати себе і свою країну навіть у сценарії війни - у будь-якому сценарії.
+ Шановні союзники, ми вам дуже вдячні за підтримку, але її недостатньо в разі війни. Дипломатичної стурбованості недостатньо - потрібна рішучість, потрібно не ховатися від складних незручних питань, а розв'язувати їх. Щоб захищати принципи міжнародного права, хто з вас готовий грати в одній команді з нами не у промовах, а на полі?
...
Єдине, що викликає сумніви, - це звернення до Путіна в кінці промови: чи є якийсь смисл звертатися до людини, яка не слухає ніяких слів? Або слухає, але ігнорує їх. - Думаю, більш переконливими для Путіна були би слова його воєначальників, якби вони сказали йому, що за даними їхньої розвідки, яким варто довіряти, в разі нападу їхніх військ на територію України їхні війська зазнають втрат, наприклад, 50% або 70% особового складу і техніки, але головне, що ці втрати все одно не дозволять їм досягти поставлених цілей.
ЦЕ ГОЛОВНЕ: ВОРОГ МАЄ РОЗУМІТИ не зі слів звернень, а З ФАКТІВ ОБ'ЄКТИВНОЇ ДІЙСНОСТІ, ЩО ні без втрат, ані з втратами він НЕ ЗМОЖЕ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ.
Вот потому нам и организовали обострение, чтобы заставить его это сделать, еще ДО распродажи Украины.
Купить, это те, которые уже когда-то купили земли у палестинцев, а теперь сделали их своими рабами, ограничив их доступ к образованию и высокооплачиваемым работам.
ЙОГО НЕ ЦІКАВЛЯТЬ ВТРАТИ як самоціль, це значить, що ВІН ГОТОВИЙ НА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ, ЯКЩО ТАКИМ СПОСОБОМ ВІН ЗМОЖЕ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ.
Великі втрати можуть впливати на зміну настроїв у суспільстві, але це не важливо для нього теж. -
Єдиний важливий фактор впливу втрат - це їхній вплив на настрої в армії загарбників:
Якщо втрати зможуть відлякати армію так, що солдати будуть тікати або здаватися в полон замість того, щоб наступати, тоді Путін змушений буде з цим рахуватися... Точніше так: якщо його солдати будуть тікати, то він зможе залякати їх ще більше (загороджувальні загони, "децимація" і т.п.), повернувши їх у наступ...
А от
ЯКЩО ЙОГО СОЛДАТИ БУДУТЬ НЕ ВОЮВАТИ, А ЗДАВАТИСЯ В ПОЛОН ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ,
ТО ЦЕ, схоже, ЄДИНИЙ СПОСІБ ЗНИЩИТИ СИЛУ І БОЄЗДАТНІСТЬ (дієздатність) ВОРОЖОЇ АРМІЇ, НЕ ВБИВАЮЧИ ЇЇ.
А я вам кажу: любіть і ворогів своїх, ... ... але краще подумайте над тим, як організувати для ворожих солдатів ситуацію так, щоб МАКСИМАЛЬНО БЕЗПЕЧНИЙ ВАРІАНТ для них був = здатися в полон захисникам України?
Це, вочевидь, включає в себе:
1. Як переконати ворожих солдатів у тому, що саме такий варіант є для них найбільш вигідним, тому що дає найбільшу імовірність для них вижити.
1.1. Щоби така інформація була переконлива, потрібно довести її не тільки словами, але і практичними прикладами.
1.2. Цю інформацію потрібно донести до тих людей, для кого вона призначена.
2. Розробити декілька технічних сценаріїв, які дають максимально безпечні способи переходу ворожих солдатів на бік захисників України (щоб здатися в полон і так вижити). Які з них застосовувати в яких ситуаціях?
3. Які додаткові мотиви у ворожих солдатів є і як Україна може змінити їх мотивацію (окрім імовірності виживання), щоб вороги вирішили здаватися в полон навіть якщо мотив виживання для них не вирішальний (а вирішальні якісь інші мотиви... - які? ) ?
?
Отже, як бачимо, тут є багато питань, над якими необхідно подумати і на які потрібно знайти відповіді.
Але це точно варто зробити - подумати про ворогів, їхні мотиви та можливості їх змінити.
Тому що Путін не сам воює - він віддає накази, а виконують їх інші люди.Тож якщо нікому буде виконувати ті накази, то і накази, і той, хто їх віддає, залишаться без влади і без сили.
(різні частини колективного гравця (учасники) не завжди мають ті ж цілі, як і весь колективний гравець або інші його частини)
Це потрібно для того, щоб спробувати зрозуміти:
1. Цілі іншого гравця.
2. Доступні стратегії (сценарії, варіанти дій) іншого гравця.
3. Ймовірності обрання іншим гравцем тої чи іншої стратегії (множини дій, засобів, способів, сценаріїв, варіантів). Способи мислення, оцінки і вподобання, які визначають вибір стратегії іншого гравця.
"
Треба бути реалістами щодо Путіна:
ЙОГО НЕ ЦІКАВЛЯТЬ ВТРАТИ як самоціль, це значить, що ВІН ГОТОВИЙ НА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ, ЯКЩО ТАКИМ СПОСОБОМ ВІН ЗМОЖЕ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ. ... ...
"
І далі в цій гілці наведено аналіз можливостей для України. Тому що попри те, що будь-які втрати прийнятні для Путіна, однак це не означає, що вони прийнятні для тих солдатів, яких Путін готовий і планує перетворити на втрати.
Схоже, що Ви написали відповідь, не мої прочитавши коментарі.
Нехай ворог знає - ми за Україну!
Выйди в следующий раз на улицу, когда к тебе на Банковую прийдут украинцы. И обратись вживую, а не как *****.
В Украинскую Конституцию вписали стремление войти в НАТО.
Великобритания, Польша и Чехия - страны, члены НАТО и ЕС.
Кацпы взорвали самолет Президента Польши и лучших руководителей страны. Страны НАТО ввели за ЭТО хотя бы санкции против РФ?
Кацапы в Лондоне отравили Литвиненко полониев, а Скрипалей, в Солтсбери вообще боевым отравляющим веществом. Кацапам запретили въезд в страны ЕС?
Кацапы взорвали в Чехии военный склад. НАТО объявило войну Кацапии?
Задумались? И я задумался...
Кацапи йдуть вірною дорогою ?
Треба було по Будапешту рухатися, та тишком домовлятися з США про статус стратегичного, поза НАТО, як наприклад, у Японії.
А дразнити Путіна було відвертою дурістю.
тому така реакція. Дразнити? Та х*р на кацапів треба завжди ложити - це єдина
правильна модель поведінки з болотяними орками які розуміють тільки силу.
А у вас достаточно сил класть на него? А вы, со всей своей семьёй, уже в окопах на Донбассе? Или класть будете вы, а погибать за вас другие?
прошу не треба цих биковатих переходів на особистості про окопи, сім ю, близьких.
Втрати навіть від радянської зброї у Московії будут велики на Донбасі, бо як що не знаєш,
то втрати несе наступаюча сторона, а не та що боронить. За Дебальцево втрати були
5 до одного десь так, п ять кацапів за одного вояка ЗСУ, так що не турбуйся про наступ
Кремля, окрім ЗСУ є ще добровольці і щось мені каже їх буде більше ніж у 2014 році.
Ну я за то, чтобы в случае агрессии мы им врезали как можно сильнее.
Я знаю. Учили как никак БОЕВЫЕ генералы, которые в ту войну лейтенантами на пузе и боевые награды.
шее окружение и высшее руководство эрэфии - ДА; хочет ли братский (*****************)
нарот в результате искромётнобыстрой эйфорийнопобедоносной войны слиться в одном по-
рыве стаканавглоткузапракидования праздника воссодинительного экстаза однойбольшойс-
раны - ДА ДА ДА иещёразДА!!! акакиначе.......... есть ли для этого ресурсы у отжимателя зе-
мель включая жертвы готовы ли финномодовский якутобуряты жертвовать собой - за великую
победу - ДА; простят ли очень болшие жертвы изоляцию железный зановес бетонный забор с
колючкой - ДА непривыкать за ним и выросли....... так что вы нам вова хотели ещё сказать ???
- разведывательно-информационное обеспечение, связь и целеуказание осуществляет орбитальная группировка военных спутников;
- воздушное пространство патрулируют истребители, штурмовики и бомбардировщики 5-го поколения и ПВО с единым центром и автоматизированной системой управления, спрятанными глубоко в горах;
- сухопутные войска оснащены ракетами, артиллерией, танками и другими бронемашинами, каждая модель входит в десятку лучших в мире и не старше 10-15 лет;
- морские акватории охраняют подводные ракето- и торпедоносцы, ракетные крейсеры, эскадренные миноносцы, фрегаты, корветы и тральщики с непрерывным процессом ввода в эксплуатацию новых и выбытия устаревших;
- государство является полноправным членом мощнейшего в мире военного альянса;
- и так далее, и тому подобное.
Ведь у Украины дела с обороной именно так обстоят?
Дай Бог! Но...Госдеп и Байден пообещали , что США в случае нападения России на Украину дадут Украине оружие. Не сейчас, когда Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной, а потом когда начнутся полномасштабные военные действия. И то после дискуссий в Конгрессе и Сенате. Вопрос в том успеют ли. Пока решат, пока доставят, пока мы освоим это оружие. И т д. Может необходимость в нем уже отпадет. Вот такие у нас союзнички. Вроде и есть, а если разобраться, то ...???
Но вы написали верно. Мало того, я с самого начала войны был уверен, что РФ не применит по Украине ядерного оружия по простой причине - роза ветров. После аварии на ЧАЭС, огромное радиоактивное облако пошло прямиком на Москву и по расчетам, 90% радиации как раз над Москвой и должно было выпасть. Тогда в Тульскую область перекинули метеоракеты, которые там это облако и расстреляли. Прикол был в том, что расстреляли как раз над сверх секретным объектом хранения ядерных боеприпасов (о чем мало кто знал в руководстве Министерства обороны Союза) и вокруг него получилась третья зона заражения ЧАЭС, но по причине сверхсекретности объекта про эту информацию ни гу-гу.
Плохо лишь то, что при встрече в Донецке, никак не избежать присутствия на переговорах коллаборантов (закон о которых не принят за семь лет войны).
Открыто не могут карманычи предавать- так и пулю в лоб поймать можно.
НАТО оказалось карточным домиком.
А РФ развалится - это случается с любой империей, вопрос для нас сегодня - когда развалится. Говорят, что Путин очень плох и за власть сегодня почти в открытую сошлись Шойгу и Патрушев...
Митинги на Дальнем Востоке происходят по одной, но простой причине - Москва их грабит и на денежные должности расставляет исключительно своих. А ведь местным баронам и князькам ТОЖЕ хочется своих деток и внуков пристроить. Местные элиты восстали против Кремлевских, где собственно рулят евреи, они же в основном и чекисты.
На Бурятию и Туву УЖЕ положили глаз китайцы.
Татарстан. Я еще помню те времена, когда из Казани в Москву приезжали битком набитые электрички, чтобы москалей отметелить. И метелили и своего Президента в республике имели.
Башкирия. Очень толковые ребята, у которых жизнь напоминает жизнь муравейника - такая необычная коллективная связь, которая позволяла им, на моих глазах, выполнять то, что не смогли выполнить впятеро большие по количеству подразделения.
Дагестан
Поволжье, Карелия, Курилы и Сахалин...
Він себе у дзеркало бачив? Бойовий півень... На виборах про очі ***** брехало, про перестати стріляти марило, два роки гальмувало розвиток оборонки, а тепер воно готове...
Якщо війна почнеться тебе де шукати? Знову через маму повістками викликати?
да, нет, не знаю
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
ОСЬ ТАК СКРОМНО Зе КЛОУН БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЕ КРЕМЛІВСЬКЕ
РІШЕННЯ НА РНБО
Клоуном не народжуються, клоуном стають і це вже судьба по життю
Пороха на президента
А хочу ли я войны,да уже вчера мы обязаны были всеми нам доступными средствами отбивать свою землю и никто нам не вправе чем и каким калибром ее освобождать.Ведь мы не окупируем а освобождаем.Или у Вас пан Президент иной взгляд на Вашу обязанность Гаранта?