15 664 60

Біля кордонів України вже більше російських літаків, ніж вважалося раніше, - WSJ

Біля кордонів України вже більше російських літаків, ніж вважалося раніше, - WSJ

Чисельність російських бойових літаків, зосереджених біля кордонів України, а також у тимчасово окупованому Криму, перебільшує попередні оцінки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на отримані у своє розпорядження комерційні супутникові знімки, передає Цензор.НЕТ.

"Росія перекинула набагато більше бойових літаків до Криму, а також до баз біля кордону України, ніж вважалося раніше, посиливши свої можливості для політичного залякування або військового втручання", - зазначає видання.

На оприлюднених супутникових фото окупованого Криму можна розрізнити російські винищувачі Су-30, дислокацію повітряно-десантних військ, мотострілецьких та бронетанкових підрозділів. Крім того, на знімках видно штурмові вертольоти, димогенератори, розвідувальні безпілотники, глушильне обладнання, а також військовий госпіталь. На інших знімках ідентифікуються бойові літаки Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 та Су-24.

Читайте також: Окупанти копають на Донбасі нові траншеї, - New York Times

Як зауважив у цьому зв’язку екскомандувач військами НАТО генерал Брідлав, цитує американське видання Укрінформ, росіяни розгорнули різні елементи, "необхідні для встановлення повітряної переваги над полем бою і безпосередньої підтримки сухопутних військ". За оцінкою Брідлава, фото не свідчать, що російські підрозділи вишукані в бойовому порядку, однак Москва таким чином забезпечує собі багато варіантів для військових дій.

Фотознімки зроблені в період між 27 березня та 16 квітня компанією Maxar Technologies, уточнюється в повідомленні.

За оцінками американської розвідки, росіяни наразі розгорнули понад 80 тисяч військових біля українського кордону, а також в Криму. Тим часом, глава дипломатії ЄС Жозе Боррель заявив про розгортання понад 100 тисяч російських військових.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

Крим (14244) росія (67935) літак (3026) ЗМІ (1383)
+31
Хорошо шо мудрый нарид избрал президентом зеленского.
С ним теперь намного спокойнее.
показати весь коментар
20.04.2021 22:45
+17
І шо далі? Слухатимо про великий занепокій заходу та маячню від ЗЕбіла?
показати весь коментар
20.04.2021 22:45
+13
Украинские ракеты должны быть нацелены на АЭС и города параши. Тоже "в виде учений".

Біля кордонів України вже більше російських літаків, ніж вважалося раніше, - WSJ - Цензор.НЕТ 8529
показати весь коментар
20.04.2021 22:51
Мда. Америка на распутье. Дать кацапам захватить Украину полностью, это провал мирового полицейского. Не дать означает войну с кацапами.
показати весь коментар
20.04.2021 22:43
Войну с кацапами не Америки, а Украины. А нам всё равно другого выхода нет, как воевать, даже если кто-то желает поднять руки, найдутся многие, готовые защищать, это не 2014 год и не та территория. Даст Запад оружие, россияне захлебнуться своей кровью и войне конец тут в Украине, за наш счёт. Не даст, будет тоже много много крови с обеих сторон, а исход размыт.
показати весь коментар
20.04.2021 23:21
Да, и ещё, ********** может пойти назад, видя как Запад снабдил Украину ПВО и прочим оборонительным оружием.
показати весь коментар
21.04.2021 00:08
І шо далі? Слухатимо про великий занепокій заходу та маячню від ЗЕбіла?
показати весь коментар
20.04.2021 22:45
73% скотов сделали свое дело, теперь остается только обтекать из-за этих гадов.
показати весь коментар
20.04.2021 23:48
Хорошо шо мудрый нарид избрал президентом зеленского.
С ним теперь намного спокойнее.
показати весь коментар
20.04.2021 22:45
Как на кладбище
показати весь коментар
20.04.2021 23:36
а также штурмовые вертолеты, дымогенераторы, разведывательные беспилотники, глушильное оборудование и военный госпитальИсточник: https://censor.net/ru/n3261016-------------------------------ВІЙНА
показати весь коментар
20.04.2021 22:45
це не війна. Це конвульсії гниючого трупа есесесер.
показати весь коментар
20.04.2021 23:00
зеля сказал - чуваки не сцыте - всьо пучком,
я ж заглядывал ...в о чко
показати весь коментар
20.04.2021 22:48
Уже проанализировано и это. Самолеты не в укрытиях. Как на параде и на всеобщее обозрение.
показати весь коментар
20.04.2021 22:49
капониров на всех не хватает, если сам не понял
показати весь коментар
20.04.2021 23:02
"...истребители Су-30, дислокацию воздушно-десантных войск, мотострелковых и бронетанковых подразделений, а также штурмовые вертолеты, дымогенераторы, разведывательные беспилотники, глушильное оборудование и военный госпиталь"

Если все остальное можно использовать просто в качестве страшилки для запугивания, то единственное, что указывает на возможность реальной военной агрессии, это - военный госпиталь, т.к. он нужен для своих раненных. Пуйло и ко сейчас наблюдают за реакцией Запада, если Запад повысит ставки, насыпет санкций по самые некуда, снабдит оружием и т.п., то отползут (типа, "мы ж говорили, что, мол, учения у нас - проверка армии" и т.п.); а если Запад будет "пускать слюни" и проявлять "озабоченность", то могут и попробовать "поиграть" в "войнушку"...
показати весь коментар
21.04.2021 07:03
так і є. Тим більше Зеленський вже готує пускати воду в Крим
показати весь коментар
21.04.2021 08:31
Госпиталь предназначен не только для больных и раненых солдат , но и для оказания мед помощи гражданскому населению, поступающего из районов чрезвычайных ситуаций.
показати весь коментар
21.04.2021 08:31
Пшлонах отсюда, удило с н-тагила...
показати весь коментар
21.04.2021 11:48
Які укриття? Де ти їх бачив наприклад в Джанкої?
показати весь коментар
21.04.2021 08:30
А в ЕС шарахаются от украинского прострелянного флага ,который показывал Депутат украинского парламента. ,неужели ЕС отдаст Украину на растерзание Московии?
показати весь коментар
20.04.2021 22:49
Та поки що дає!
показати весь коментар
20.04.2021 22:51
Европа мечтает чтоб мы сдались пуйлу,
наивно думая, что их проблемы и вопрос воевать или нет - из-за нас
показати весь коментар
20.04.2021 22:54
"неужели ЕС отдаст Украину на растерзание Московии"

В военных вопросах ЕС сами беззубые, в этих вопросах рулят США, а не ЕС.
показати весь коментар
21.04.2021 07:05
Ну за те на цензорі пісюнами боти міряються чи порошенко чи зеленький?! Що той що той просрав той 5 років той 2 роки. Де наші літаки, безпілотники , і наприкла літак 5 го покоління АН якийсь супер пупер??! Де я.о . яке , памьятаю в 2014 році можно було відновити з повним циклом за 2-3 роки, вже 7 пройшло.
показати весь коментар
20.04.2021 22:50
І звьозду смерті не зробили. Теж пам`ятаю - можна було спокійно відновити в 2014.
Чим займалися х/з.
показати весь коментар
20.04.2021 22:53
Да ты пророк поди. Надо тебя в призиденты, тогда и получим и самолеты пятого поколения за полтора года и кольцо Нибелунгов в придачу.
показати весь коментар
20.04.2021 23:06
Да я пророк, і буде так як я скажу, або ми схаминемось и щось з країною почнем робити (але без конструктивної критики і аналізу(мед.аналізами не спутувати і не дєрзіть), або Україна губить свою державність і незалежність в цьому вигляді, бо стані якому перебуває Україна (особливо соц.економічно) довго країни існувати не можуть, це факт. І мені пофіг , що ви тут будете щось кукурікати.
показати весь коментар
21.04.2021 00:36
Животное рашистское ,идинах отсюда ,ванга сраная ! Только попробуйте рыпнуться ,получите таких звиздюлей и в догонку полезных санкций ,что потянетесь за березовой корой погрызть и лебедой...
показати весь коментар
21.04.2021 11:53
***** боїться НАТИ, ось і припер своє залізяччя.
показати весь коментар
20.04.2021 22:51
В тім то і проблема, що путлєр боїться нати, ну ніяк ВСУ, це наша проблема.
показати весь коментар
20.04.2021 22:52
Украинские ракеты должны быть нацелены на АЭС и города параши. Тоже "в виде учений".

Біля кордонів України вже більше російських літаків, ніж вважалося раніше, - WSJ - Цензор.НЕТ 8529
показати весь коментар
20.04.2021 22:51
Які ракети старьйо з дальністю 300км. в кількості декілька штук, які ПВО РФ зіб'є при взльоті.
показати весь коментар
20.04.2021 22:54
Я не о старых и не о 300 км.
показати весь коментар
20.04.2021 22:56
а не старые и не 300км тщательно разбирались на металлолом 2 года
показати весь коментар
20.04.2021 22:59
Не все...
показати весь коментар
20.04.2021 23:11
Дві залишились.Урааа на Мааскву ... з голою сракою.
показати весь коментар
21.04.2021 00:38
Кто с голой, а кто и нет. Я не собираюсь тут кого-то учить, как сделать агрессору неприемлемый ущерб. Вариантов много.
показати весь коментар
21.04.2021 06:45
можна навіть і не на города (бо без ЯО збиток буде замалий у порівнянні від шкоди нашому іміджу), а ось на склади зброї, аеродроми, мости, нафтасховища і т.і., той же вертолітний завод у Ростові.
показати весь коментар
21.04.2021 08:36
Германия , остановите СП-2 и прекратите все торговые отношения с агрессором , вот это будет внушительный ущерб для рашки .
показати весь коментар
21.04.2021 08:39
Я не гражданин Германии и не участвую в здешних выборах.
показати весь коментар
21.04.2021 13:11
ну щоб такого не трапилося мордовська агентура гальмує ракетну програму як може.
Наразі можна спостерігати хто є хто в нашому політикумі
показати весь коментар
21.04.2021 08:33
Это подтверждение о решение Пу о войне это не блеф это решение принято и море крови прольет этот убийца никто не защитит нас кроме нас самих а эти разговоры Зе это от страха метание всем взглянуть в глаза но все отводят взгляд только мы Вам дадим немного оружия а Вы умирайте
показати весь коментар
20.04.2021 22:51
Цікава стаття: літаків більше, ніж вважалося. Ну добре, так а скільки вважалося і скільки таки нарахували знов?
показати весь коментар
20.04.2021 22:53
Странно, что нет Су-35, Су-57 и боевых Суперджетов. Похоже они нас недооценивают.
показати весь коментар
20.04.2021 22:55
А у нас що є? 20 мігів і 20 сушок.
показати весь коментар
21.04.2021 00:39
В афганців не було ні авіації, ні танків, ні ППО. І де срср?
показати весь коментар
20.04.2021 23:03
У них была вера , а у нас 73% идиотов и предателей.
показати весь коментар
20.04.2021 23:51
Витя,тебя удивит количество предателей в стройных незеленых рядах и количество непредателей из 73% идиотов в случае большой войны
показати весь коментар
21.04.2021 08:41
Kak ponimaju PVO u vas neocen sto imejetsia?Neskolko S-300
показати весь коментар
20.04.2021 23:28
Без обид но твой вопрос звучит приблизительно так " У вас старые машины всего несколько колес" ЗРВ комплекс это просто прилагательное к системе ПВО. В крайнем случае его можно использовать как объектовое ПВО. ПВО это род войск куда входит очень дофига чего
показати весь коментар
20.04.2021 23:45
Ne staryje S=300 oni obnovleni,no malo ix.Da konecno mnogo sto vxodit v sostav.
показати весь коментар
20.04.2021 23:58
В нас більшість це С-100 та С-200...
показати весь коментар
21.04.2021 06:26
ЗРК "ДНІПРО takije dolzni byli 2017 godu pojavitsia?Oni jest?
показати весь коментар
21.04.2021 07:45
Немае , пышуть шо воны в процеси розробкы , але е БУКИ .
показати весь коментар
21.04.2021 08:50
Buki imeli i gruzini,no raska kak ponial zaletela s drugoj storoni gde ******* s Armeniji.Tut toze nado ucest Belorus storonu takze.Buk oni srednej dalnosti
показати весь коментар
21.04.2021 09:04
Не пишите куйню. К каждой танковой дивизии прилагается полк пво (буки, осы, шилки, тунгузки, тор и тд). Грузины не имея даже такого превосходства за пару дней десяток кацапских говнолетов сбили. Я уже не говорю про афганцев, которые "голыми руками" сбивали самолеты и вертолеты.
показати весь коментар
21.04.2021 10:21
Afganci imeli stingera vot s nimi i sbyvali samolioti i vertalioti.Da sbyli gruzini neskolko samalitov Buk ili polskimi Gromami.No vsio ravno nado vse samolioti sbyvat
показати весь коментар
21.04.2021 10:40
Шоб вы здохли федерасты!
показати весь коментар
20.04.2021 23:48
поки Данілов наганяє ужас, вони хочуть на РНБО таємно оголосити про капітуляцію. Рейх йде по накатаному сценарію. у 2008 році послав саркозі до міхо з таким же планом на капітулірен. міхо зірвався, рейху це тільки було потрібно, а після поразки (30 000 проти 10000) саме саркозі подав план капітулірен. Так і у нас. мікрон подав кластер капітулірен, поц взяв під козирьок і заспівав під акомпанемент рояля - ми мирні люди...., а термоси я потовчу з іваном та арсеном. Отак обєднались єврей, кацап і вірмен. Сумнівів в них нема. для них Україна ніщо. в пятницю на засіданні РНБО буде видно, що вони мають робити.
показати весь коментар
20.04.2021 23:51
ну по-перше подадуть воду в Крим....
показати весь коментар
21.04.2021 08:39
тупая и сгнившая европа не понимает - либо она берет Украину к себе и мы ее защищаем, либо Украина (не дай Бог) войдет в эту европу вместе с рашей и вот тогда Эвропу даже Америка не спасет.....
показати весь коментар
21.04.2021 08:01
Во первых -алюминиевый лом однозначно падешевеет.Во вторых придется не по джельтенменски -.. бить на взлете...
показати весь коментар
21.04.2021 08:46
 
 