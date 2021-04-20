Біля кордонів України вже більше російських літаків, ніж вважалося раніше, - WSJ

Чисельність російських бойових літаків, зосереджених біля кордонів України, а також у тимчасово окупованому Криму, перебільшує попередні оцінки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на отримані у своє розпорядження комерційні супутникові знімки, передає Цензор.НЕТ.

"Росія перекинула набагато більше бойових літаків до Криму, а також до баз біля кордону України, ніж вважалося раніше, посиливши свої можливості для політичного залякування або військового втручання", - зазначає видання.

На оприлюднених супутникових фото окупованого Криму можна розрізнити російські винищувачі Су-30, дислокацію повітряно-десантних військ, мотострілецьких та бронетанкових підрозділів. Крім того, на знімках видно штурмові вертольоти, димогенератори, розвідувальні безпілотники, глушильне обладнання, а також військовий госпіталь. На інших знімках ідентифікуються бойові літаки Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 та Су-24.

Як зауважив у цьому зв’язку екскомандувач військами НАТО генерал Брідлав, цитує американське видання Укрінформ, росіяни розгорнули різні елементи, "необхідні для встановлення повітряної переваги над полем бою і безпосередньої підтримки сухопутних військ". За оцінкою Брідлава, фото не свідчать, що російські підрозділи вишукані в бойовому порядку, однак Москва таким чином забезпечує собі багато варіантів для військових дій.

Фотознімки зроблені в період між 27 березня та 16 квітня компанією Maxar Technologies, уточнюється в повідомленні.

За оцінками американської розвідки, росіяни наразі розгорнули понад 80 тисяч військових біля українського кордону, а також в Криму. Тим часом, глава дипломатії ЄС Жозе Боррель заявив про розгортання понад 100 тисяч російських військових.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.