УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8463 відвідувача онлайн
Новини
3 078 5

Посол США в Росії Салліван вирушає до Вашингтона для консультацій з адміністрацією Байдена

Посол США в Росії Салліван вирушає до Вашингтона для консультацій з адміністрацією Байдена

Посол США у Росії Джон Салліван прибуде до Вашингтона для консультацій з представниками команди Байдена з питань нацбезпеки.

Про це заявила під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посол Салліван приїде додому цього тижня для того, щоб побачитися з сім'єю – наскільки я знаю, він не був удома приблизно рік – а також зустрітися з членами нової адміністрації, з якими він не мав можливості проконсультуватися з того моменту, як погодився продовжувати працювати на своїй посаді", - зауважила представниця адміністрації президента США. Після цього посол повернеться до Москви "незабаром".

Псакі не уточнила, чи заплановані зустрічі посла Саллівана з президентом Байденом, однак зазначила, що він говоритиме з членами нової адміністрації в Держдепартаменті США й Раді національної безпеки Білого дому.

Приїзд посла США в Росії до Вашингтона відбувається на тлі військової ескалації сил РФ на українському кордоні, а також в окупованому Криму, жорсткої реакції США на російські провокації, а також пропозицію Байдена провести зустріч з Путіним в Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відносини Москви і Вашингтона в нижчій своїй точці. Посли РФ і США повернуться в дипмісії, коли це буде доцільно, - Пєсков

Автор: 

посол (1140) росія (67935) США (24372) Салліван Джон (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все таки поедет, а еще утром не собирался, как-то быстро сдулся.
показати весь коментар
20.04.2021 22:52 Відповісти
Привезе чергову порцію копняків Віслючку !!!)))
показати весь коментар
20.04.2021 23:02 Відповісти
Приезд посла США в России в Вашингтон происходит на фоне военной эскалации сил РФ на украинской границе, а также в оккупированном Крыму, жесткой реакции США на российские провокации, а также предложения Байдена провести встречу с Путиным в Европе.

А в чому =жесткая реакция= ?
показати весь коментар
20.04.2021 23:18 Відповісти
У тому що дозволив С. Поток-2 добудовувати. Та по ракетам домовився...
показати весь коментар
20.04.2021 23:25 Відповісти
Жаль Джона, гоняют старичка туда - сюда((( Хотя вспомнил стаааарый анекдот. Два ковбоя сидят в прерии, и мимо них, кто-то пронесся на дикой скорости.

- Кто это?
- Неуловимый Джо.
- Почему неуловимый)
- Да нах никому не нужен.
показати весь коментар
21.04.2021 09:52 Відповісти
 
 