Посол США в Росії Салліван вирушає до Вашингтона для консультацій з адміністрацією Байдена
Посол США у Росії Джон Салліван прибуде до Вашингтона для консультацій з представниками команди Байдена з питань нацбезпеки.
Про це заявила під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Посол Салліван приїде додому цього тижня для того, щоб побачитися з сім'єю – наскільки я знаю, він не був удома приблизно рік – а також зустрітися з членами нової адміністрації, з якими він не мав можливості проконсультуватися з того моменту, як погодився продовжувати працювати на своїй посаді", - зауважила представниця адміністрації президента США. Після цього посол повернеться до Москви "незабаром".
Псакі не уточнила, чи заплановані зустрічі посла Саллівана з президентом Байденом, однак зазначила, що він говоритиме з членами нової адміністрації в Держдепартаменті США й Раді національної безпеки Білого дому.
Приїзд посла США в Росії до Вашингтона відбувається на тлі військової ескалації сил РФ на українському кордоні, а також в окупованому Криму, жорсткої реакції США на російські провокації, а також пропозицію Байдена провести зустріч з Путіним в Європі.
