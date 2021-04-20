Українців позбавлятимуть субсидій у разі покупки на суму 50 тисяч гривень, - заступник голови Мінсоцполітики Музиченко

У Міністерстві соціальної політики заявили, що українців позбавлятимуть субсидії на послуги ЖКГ, якщо ті робили покупку на суму 50 тисяч гривень.

Суть нововведення пояснив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо раніше вже була норма про те, що субсидія не призначалася щодо купівлі певних дорогих речей на суму понад 50 тис. грн, то зараз відбувається уточнення, що саме мається на увазі, тому що у нас було нерозуміння в попередні періоди.

Якщо ми говоримо про певні аспекти майнового стану - ситуація з верифікацією показує, що люди, які оформляють субсидію, в окремих випадках після цього роблять внески в статутний капітал певних підприємств на суму понад 50 тис. грн. Тобто платити за комунальні послуги коштів не вистачає, а здійснювати відповідні статутні внески - будь ласка. Крім того, є ситуації, коли людина, оформляючи субсидію, йде і купує валюту більш ніж на мільйон гривень, або купує 2-3 автомобілі", - сказав він.

За словами Музиченка, перевірки проводитимуться ретельніше і з залученням інших органів.

"Це не має масового характеру, це окремі частки відсотків. Але якщо ми говоримо про те, що субсидія - це адресна соціальна допомога, то держава має правильно регулювати її надання і забезпечити її тим, хто її потребує. Щоразу перед тим, як оформити субсидію, йде перевірка, але є обмеження в доступі - наприклад, у доступі до банківської таємниці. А ці покупки на суму понад 50 тис. грн проходять через банківські установи. Тому нам потрібна допомога Міністерства фінансів, у якого є доступ до такої інформації" , - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня прийняв постанову про посилення адресності надання житлових субсидій населенню. Своїм рішенням уряд пропонує переглянути підходи до обліку майнового стану при призначенні субсидій. Зокрема, тепер враховуватимуть доходи від депозитів і дивіденди від цінних паперів.

Вимоги при призначенні субсидій посилено і в частині одноразових цінних покупок, наявність банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів і перетину кордону.

