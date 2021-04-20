УКР
Українців позбавлятимуть субсидій у разі покупки на суму 50 тисяч гривень, - заступник голови Мінсоцполітики Музиченко

У Міністерстві соціальної політики заявили, що українців позбавлятимуть субсидії на послуги ЖКГ, якщо ті робили покупку на суму 50 тисяч гривень.

Суть нововведення пояснив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо раніше вже була норма про те, що субсидія не призначалася щодо купівлі певних дорогих речей на суму понад 50 тис. грн, то зараз відбувається уточнення, що саме мається на увазі, тому що у нас було нерозуміння в попередні періоди.

Якщо ми говоримо про певні аспекти майнового стану - ситуація з верифікацією показує, що люди, які оформляють субсидію, в окремих випадках після цього роблять внески в статутний капітал певних підприємств на суму понад 50 тис. грн. Тобто платити за комунальні послуги коштів не вистачає, а здійснювати відповідні статутні внески - будь ласка. Крім того, є ситуації, коли людина, оформляючи субсидію, йде і купує валюту більш ніж на мільйон гривень, або купує 2-3 автомобілі", - сказав він.

За словами Музиченка, перевірки проводитимуться ретельніше і з залученням інших органів.

Читайте також: При призначенні субсидій почнуть враховувати доходи від депозитів, цінні покупки і закордонні поїздки, - Кабмін

"Це не має масового характеру, це окремі частки відсотків. Але якщо ми говоримо про те, що субсидія - це адресна соціальна допомога, то держава має правильно регулювати її надання і забезпечити її тим, хто її потребує. Щоразу перед тим, як оформити субсидію, йде перевірка, але є обмеження в доступі - наприклад, у доступі до банківської таємниці. А ці покупки на суму понад 50 тис. грн проходять через банківські установи. Тому нам потрібна допомога Міністерства фінансів, у якого є доступ до такої інформації" , - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня прийняв постанову про посилення адресності надання житлових субсидій населенню. Своїм рішенням уряд пропонує переглянути підходи до обліку майнового стану при призначенні субсидій. Зокрема, тепер враховуватимуть доходи від депозитів і дивіденди від цінних паперів.

Вимоги при призначенні субсидій посилено і в частині одноразових цінних покупок, наявність банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів і перетину кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадяни України не хочуть іти на монетизацію своїх пільг, - Мінсоцполітики

В таком случае депутатам и чиновникам госпомощи тоже лишайте.
показати весь коментар
20.04.2021 23:14 Відповісти
Украинцев будут лишать субсидий в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен, - замглавы Минсоцполитики Музыченко - Цензор.НЕТ 9306
показати весь коментар
20.04.2021 23:16 Відповісти
Украинцев будут лишать субсидий в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен, - замглавы Минсоцполитики Музыченко - Цензор.НЕТ 9847
показати весь коментар
20.04.2021 23:19 Відповісти
Субсидий лишают уже давно из-за долга по оплате....Тем самым увеличивая долг.....А для реструктуризации долга должник обязан признать справедливость задолженности, не смотря на то, что судами тарифы признаны необоснованными....Сначала человек должен признать письменно справедливость необоснованных тарифов, а потом ему , скорее всего, откажут в посильной рассрочке платежей...
показати весь коментар
20.04.2021 23:21 Відповісти
сусідці зменшили субсидію за борг в оплаті за газ 54 копійки.
показати весь коментар
21.04.2021 06:20 Відповісти
отдай хату! отдай хату! отдай хату!
показати весь коментар
20.04.2021 23:23 Відповісти
а как собираются узнавать о покупках?
показати весь коментар
20.04.2021 23:24 Відповісти
Оказывается уже штрафуют ( правда не сильно 25 грн) если не карточкой в магазине расплачиваешься.
показати весь коментар
20.04.2021 23:28 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 01:01 Відповісти
шо, в магазинах уже собаками принимают ?
показати весь коментар
21.04.2021 01:21 Відповісти
Давно пора навести лад у цій загальнодержавній годівниці, яка була бездумно створена на піар-компанії і якою в повній мірі користувалися далеко не нужденні.
показати весь коментар
20.04.2021 23:34 Відповісти
За 50 тисяч грн , дуже скоро купуватимемо 1 кг. огірків із цією недолугою і ненажерливою зевладою !
показати весь коментар
21.04.2021 00:08 Відповісти
Опять странная подача новости такой. Это было изначально когда вводили субсидии. Такое вот ограничение в 50 тыс. гр. Кажись с 2015г или даже ранее чуть. Давно пора решать тему долгов по комуналке особенно в многоквартирных домах. Пенсы платят железно. Есть долги по хол. воде 7-10 тыс гр. По электрике по 5-9тыс. гр. По отоплению так караул! Тут вопрос тогда или констатация. Получается что тех денег что проплочены, как то хватает поставщикам! Значит те кто платят дураки---за других тоже платят они! И всех устраивает это. Снижайте тарифы на 50% и в суд на неплательщиков с конфискацией всего! Пусть выплатят все долги в месячный срок! Уверен---75% должников за неделю принесут.
показати весь коментар
21.04.2021 00:30 Відповісти
для Ахметова тарифы только поднимут ещ на 50% и в суд на неплательщиков с конфискацией всего, скоро уже
показати весь коментар
21.04.2021 01:24 Відповісти
Эта опция существует давно. Так что это не ново. Но судя по принятым законам и введение которых приостановлено до окончания карантинных мер , а также которые вводятся, после окончания карантина - субсидия по факту исчезнет как явление .
показати весь коментар
21.04.2021 00:37 Відповісти
Вот когда в каждой маршрутке будет кассовый аппарат и будут выдаваться чеки за оплату проезда, тогда-то и выяснится, кто на самом деле жлоб . И, как я имею наглость утверждать, это будут отнюдь не пенсы. Вот тогда-то наконец и выяснится реальные доходы хозяина мершрутки и водилы, с которых они должны платить налог , а так же выяснится реальная стоимость проезда.
показати весь коментар
21.04.2021 10:27 Відповісти
Надо именно кассовый аппарат и вместо билетов-чек.
показати весь коментар
21.04.2021 17:57 Відповісти
Ни шагу из стойла. Конец эпохи нищеты. Нищих, как в СССР просто не будет - вывезут с глаз долой.
показати весь коментар
21.04.2021 07:12 Відповісти
 
 