Макрон і Меркель особисто докладають зусиль, щоб не допустити ескалації на кордонах України, - міністр оборони Франції Парлі
Міністр оборони Франції Флоранс Парлі зазначила, що її країна і Німеччина як члени "нормандського формату" стежать за обстановкою на кордоні України і Росії і докладають зусиль для того, щоб уникнути ескалації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наша увага звернена на Україну не тільки впродовж декількох днів, але ось уже впродовж багатьох місяців, і ми спостерігаємо за посиленням російської присутності й активності з величезною пильністю", - сказала глава французького оборонного відомства, відповідаючи у вівторок на запитання на спільній з міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер пресконференції в Парижі.
"Ми підтримуємо тісні контакти з Німеччиною. Президент Макрон і канцлер Меркель регулярно обговорюють це питання. Президент України Зеленський був у Парижі минулої п'ятниці. І ми скористалися цим візитом, щоб провести обмін думками (через відеозв'язок) із канцлером Меркель президентів Макрона і Зеленського", - продовжила Парлі.
Вона нагадала, що після цього візиту відбулася нарада "нормандського формату" на рівні політрадників, і "дипломатичні контакти тривають з високою інтенсивністю".
За її словами, президент Макрон і канцлер Меркель особисто докладають зусиль для продовження дипломатичних контактів з метою уникнути будь-якої ескалації в регіоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может он такое говорил по просьбе **** , шо самому теперь не хочет позорить свой политический имидж
Вообще похоже , что у Зе - нервный срыв
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1384547858536357888 3 ч
Ліворуч Герхард Шредер. Канцлер Німеччини до 2005 року.
В 2005 його на цьому посту змінила Ангела Меркель.
Хто знає, де кине своє тіло пані Ангела, коли закінчить політичну кар'єру. Може, в проекті NS2?
Цей світ дуже цинічний. І про цінності думаємо лише ми.
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1384518582399377409 6 ч
Помните нашу акцию https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%83_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF?src=hashtag_click #фрау_риббентроп или как то так.?
Думаю, уже пора. Сегодня работница Газпрома,заявила, что сп 2 просто бизнес проект. Короче, рюзьге дальше Украины не пойдут, слово дали
розвиватись, а не дивитись чи у бік тайожногл ведмідя чи европідарасів. Треба захищати лише власні інтереси - тоді не будуть дивитись на нас як на об'єкт впливу.
Макрон:
"Мне как «визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь»® любимая школьная учительница Брижит Жановна каждый день даёт по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляет, что я уже взрослый мальчик, должен соображать, не связываться с хулиганом Путиным - мы очень разные: он - педофил, я - геронтофил, никогда мы не поймём друг друга."
Меркель:
"А меня задолбало бескорыстное служение Четвёртому Рейху, поэтому я решила свалить с должности рейхсканцлера и, трудоустроившись в России, наколошматить бабла на безбедную старость - припасть к живительному лавандосовому потоку российских углеводородов, на что и «Северный Поток-2» очень даже сгодится. Да и с земляком Герхардом Фрицевичем Шрёдером будет веселее".