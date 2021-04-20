Макрон і Меркель особисто докладають зусиль, щоб не допустити ескалації на кордонах України, - міністр оборони Франції Парлі

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі зазначила, що її країна і Німеччина як члени "нормандського формату" стежать за обстановкою на кордоні України і Росії і докладають зусиль для того, щоб уникнути ескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша увага звернена на Україну не тільки впродовж декількох днів, але ось уже впродовж багатьох місяців, і ми спостерігаємо за посиленням російської присутності й активності з величезною пильністю", - сказала глава французького оборонного відомства, відповідаючи у вівторок на запитання на спільній з міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер пресконференції в Парижі.

"Ми підтримуємо тісні контакти з Німеччиною. Президент Макрон і канцлер Меркель регулярно обговорюють це питання. Президент України Зеленський був у Парижі минулої п'ятниці. І ми скористалися цим візитом, щоб провести обмін думками (через відеозв'язок) із канцлером Меркель президентів Макрона і Зеленського", - продовжила Парлі.

Вона нагадала, що після цього візиту відбулася нарада "нормандського формату" на рівні політрадників, і "дипломатичні контакти тривають з високою інтенсивністю".

За її словами, президент Макрон і канцлер Меркель особисто докладають зусиль для продовження дипломатичних контактів з метою уникнути будь-якої ескалації в регіоні.

Читайте також: На початку літа Україну може відвідати Макрон, - посол Франції де Понсен