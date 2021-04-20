УКР
Макрон і Меркель особисто докладають зусиль, щоб не допустити ескалації на кордонах України, - міністр оборони Франції Парлі

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі зазначила, що її країна і Німеччина як члени "нормандського формату" стежать за обстановкою на кордоні України і Росії і докладають зусиль для того, щоб уникнути ескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша увага звернена на Україну не тільки впродовж декількох днів, але ось уже впродовж багатьох місяців, і ми спостерігаємо за посиленням російської присутності й активності з величезною пильністю", - сказала глава французького оборонного відомства, відповідаючи у вівторок на запитання на спільній з міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер пресконференції в Парижі.

"Ми підтримуємо тісні контакти з Німеччиною. Президент Макрон і канцлер Меркель регулярно обговорюють це питання. Президент України Зеленський був у Парижі минулої п'ятниці. І ми скористалися цим візитом, щоб провести обмін думками (через відеозв'язок) із канцлером Меркель президентів Макрона і Зеленського", - продовжила Парлі.

Вона нагадала, що після цього візиту відбулася нарада "нормандського формату" на рівні політрадників, і "дипломатичні контакти тривають з високою інтенсивністю".

За її словами, президент Макрон і канцлер Меркель особисто докладають зусиль для продовження дипломатичних контактів з метою уникнути будь-якої ескалації в регіоні.

Читайте також: На початку літа Україну може відвідати Макрон, - посол Франції де Понсен

Німеччина (7738) Франція (3167) Парлі (6)
+10
Вечная добрая сказка про буратино
Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли - Цензор.НЕТ 769
20.04.2021 23:28 Відповісти
+7
Никто до сих пор не знает , о чем говорил Макрон Зе и почему он не вышел на совместную пресс конференцию
Может он такое говорил по просьбе **** , шо самому теперь не хочет позорить свой политический имидж
Вообще похоже , что у Зе - нервный срыв
20.04.2021 23:33 Відповісти
+4
"Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли"
Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли - Цензор.НЕТ 4740
20.04.2021 23:29 Відповісти
Вечная добрая сказка про буратино
Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли - Цензор.НЕТ 769
20.04.2021 23:28 Відповісти
и буратиН )))
20.04.2021 23:32 Відповісти
"Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли"
Макрон и Меркель лично прилагают усилия, чтобы не допустить эскалации на границах Украины, - министр обороны Франции Парли - Цензор.НЕТ 4740
20.04.2021 23:29 Відповісти
Завтра они вообще все перестанут что-либо говорить, после сегодняшнего идиотского видосика. Пошлют........ на Донбасс.
20.04.2021 23:30 Відповісти
Никто до сих пор не знает , о чем говорил Макрон Зе и почему он не вышел на совместную пресс конференцию
Может он такое говорил по просьбе **** , шо самому теперь не хочет позорить свой политический имидж
Вообще похоже , что у Зе - нервный срыв
20.04.2021 23:33 Відповісти
та да! особенно фрау - СП-2 будет! я сказала!!
20.04.2021 23:31 Відповісти
Ага. Особенно помогает ускоренное строительство С. Потока-2.
20.04.2021 23:35 Відповісти
Не допустить эскалации, в их понимании, просто принять все условия *****...
20.04.2021 23:38 Відповісти
Ага, строят с кацапами северный подтёк100500...
20.04.2021 23:40 Відповісти
лічно!.. очччєнь лічно...

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1384547858536357888 3 ч

Ліворуч Герхард Шредер. Канцлер Німеччини до 2005 року.
В 2005 його на цьому посту змінила Ангела Меркель.
Хто знає, де кине своє тіло пані Ангела, коли закінчить політичну кар'єру. Може, в проекті NS2?
Цей світ дуже цинічний. І про цінності думаємо лише ми.

Макрон і Меркель особисто докладають зусиль, щоб не допустити ескалації на кордонах України, - міністр оборони Франції Парлі - Цензор.НЕТ 3296
20.04.2021 23:40 Відповісти
Што оні там прилагают? 😂
20.04.2021 23:49 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1384518582399377409 6 ч

Помните нашу акцию https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%83_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF?src=hashtag_click #фрау_риббентроп или как то так.?
Думаю, уже пора. Сегодня работница Газпрома,заявила, что сп 2 просто бизнес проект. Короче, рюзьге дальше Украины не пойдут, слово дали
21.04.2021 00:05 Відповісти
Посол виправдовується, значить правда, що фріци і жаб'ятники змовились з ху*лом проти України. 2008 рік Меркель і Олланд заблокували надання Україні і Грузії ПДЧ, розв'язавши руки путіну для війни проти наших країн. Надіюсь, що Bellingkat розкопає колись цю змову. А до того путінські ФСБісти влаштують кілька терактів фріцам і жаб'ятникам на знак подяки вірної служби. Цікаво, коли путіна в Москві прикончать, хто з них першим застрелиться Меркель чи Макрон?
21.04.2021 00:47 Відповісти
угу.. знаем-верим ***... катали вместе Зеленое чучело на подписание Украиной капитуляции..
21.04.2021 01:13 Відповісти
Им лишь бы торговать на крови, что Меркель, что Макрон. Продажные. Не стоит вестись. Хватит Крыма.
21.04.2021 01:41 Відповісти
З такою Европою у нас різні шляхи у розвитку - ми повинні самі
розвиватись, а не дивитись чи у бік тайожногл ведмідя чи европідарасів. Треба захищати лише власні інтереси - тоді не будуть дивитись на нас як на об'єкт впливу.
21.04.2021 03:55 Відповісти
Макрон и Меркель проинформировали о лично прилагаемых усилиях, чтобы не допустить эскалации на границах Украины.
Макрон:
"Мне как «визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь»® любимая школьная учительница Брижит Жановна каждый день даёт по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляет, что я уже взрослый мальчик, должен соображать, не связываться с хулиганом Путиным - мы очень разные: он - педофил, я - геронтофил, никогда мы не поймём друг друга."
Меркель:
"А меня задолбало бескорыстное служение Четвёртому Рейху, поэтому я решила свалить с должности рейхсканцлера и, трудоустроившись в России, наколошматить бабла на безбедную старость - припасть к живительному лавандосовому потоку российских углеводородов, на что и «Северный Поток-2» очень даже сгодится. Да и с земляком Герхардом Фрицевичем Шрёдером будет веселее".
21.04.2021 04:57 Відповісти
Война с Украиной со стороны России начнется через неделю после достройки СП-2, фрау заботится о своих доходах а в благодарность откат Украину на растерзание другу Вове.
21.04.2021 05:12 Відповісти
Залишилось розповісти що зі сторони *****.Три братські племені:кацапи,жабоїди і фашисти.
21.04.2021 06:12 Відповісти
Так Макрон і Меркель особисто докладають титанічних зусиль, щоб не допустити ескалації на кордонах України. Вони ніби для того щоб заспокоїти кривавого фашиста )(уйла купують на гігантські суми ($ мільярди) енергетичні продукти у фашистській паРаші. Ще й будують їй магістральні газопроводи, це щоб ще більше купувати. І таким чином вони фінансують і посилюють кроваву окупаційну російську армію для ведення нею безліч своїх загарбницьких воєн по всьому світу в тому числі і в Україні. Що ж дуже дякуємо за таку "допомогу" Україні.-
21.04.2021 07:06 Відповісти
Майже всі в Європі і в ЄС категорично проти подвійного і більше громадянства, такі держави Австрія, Литва, Норвегія, Нідерланди ... та інші. Навіть в країні лідері невід'ємних демократичних прав Німеччини вимагають відмови від попереднього громадянства при прийнятті німецького шляхом натуралізації. Так нащо нам українцям потрібне подвійне ще і кацапське громадянство? Навіщо вибори для кривавих терористів під дулами автоматів на окупованій російськими фашистами бандитській резервації "лугандонії"? Для чого Україні цей бандитський - кацапський особливий статус окупованого кремлем Донбасу? Мабуть все це робиться для повного знищення України як держави як цього хоче і вимагає від своїх холуїв продажних ЗЕбілів -капітулянтів кривавий фашист )(уйло і його друзі поплічники: дуже жадібні до кривавих кремлівських срібняків, шкурні Франція та Німеччина..
21.04.2021 07:53 Відповісти
две европейские проститутки.....
21.04.2021 08:06 Відповісти
Не треба докладати ніяких зусиль, треба поставити ультиматум: якщо нападуть, тоді повна ізоляція із заморожуванням усіх контактів.
21.04.2021 08:48 Відповісти
Ага. Саме так: системпатично висловлюють своє "глибоке занепокоєння" ситуацією на Донбасі. На тлі завершальних штрихів будівництва "Північного потоку-2".
21.04.2021 09:46 Відповісти
Так они его и благословили на встрече без Украины. немцам и французам по фиг война у Нас. Им нужен "северный-2" газопровод в которые они вбахали бабло.
21.04.2021 18:21 Відповісти
 
 