Україна боротиметься за мир дипломатичним шляхом, але готова до війни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова боротися за мир дипломатичним шляхом і в той же час здатна себе захистити.
Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Наш принцип простий: Україна не починає війну першою. Але Україна завжди стоїть до останнього", - сказав президент.
За словами Зеленського, "біля державних кордонів України сконцентрована велика кількість російських військ".
"Офіційно Росія називає це навчаннями. Неофіційно, весь світ називає такі речі шантажем", - додав він.
"Чи вимагає Україна і її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні", - сказано у зверненні.
Зеленський також заявив, що "Україна-21 не має ілюзій".
"Ми не боїмося, бо у нас сильна армія і потужні захисники. Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність ... готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаними гостями - заборонений і неможливий", - додав президент.
Звертаючись до міжнародних партнерів, Зеленський сказав: "Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали, що на сьомому році війни країна, яка ціною життя своїх людей є щитом для Європи, отримає підтримку не просто як партнерів з трибун, а як гравців однієї команди, безпосередньо на полі, плече до плеча".
Тому, кого підтримувати, наче і питання не має, так затуливши очі і вуха ...
https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1384605190297460736 22 мин
Одне скажу: за всіма цими шоу в нас будується путінська модель управління.
Воно нам ще такими слізьми віділлється, що уявити важко. Вікно можливостей в цьому питанні закривається.
Все яскравіше проглядається справжня роль псевдопатріотів, які замість кричати алярм! приспали суспільство казками про некомпетентність, червоні лінії і бурутьбою за фсьо хлороше проти фсього поганого, а зараз синхронно почали фапати на фейкові санкції проти Медведчука і решту.
Так-так, різкі "патріотичні" заяви зелених гауляйтерів з цієї ж серії. І заяви банківських лизоблюдів про те, що Зє треба підтримати, бо він не для себе, а за Україну зараз бореться. Їхня мета та ж сама, що при Шевченкові: присплять, лукаві, і в огні...
Судячи з усього, той огонь не за горами. Але перед пробудкою нас добряче обкрадуть. Та чи будуть будити на цей раз, не відомо. Може й так, сплячих, задавлять.
А шестого у нас нет, как и четвертого ...
"должооок", да, зєля..?
https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома https://mobile.twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777/status/1384601060086530051 34 мин
https://mobile.twitter.com/hashtag/NEW?src=hashtag_click #NEW : Глава Совета Федерации заявил, что 23 апреля состоится экстренное заседание верхней палаты парламента, пояснив, что поручения, данные Путиным 21 апреля, потребуют «скорейшего выполнения».
Якось приблизно отак, як у британській чорній комедії "Смерть Сталіна" (2017):
https://youtu.be/bygG3_Cl5KA арешт
https://youtu.be/YjT2FhubAf0 суд і страта
Зебил не дипломат и понятия зеленого не имеет, что это такое, дипломатическая команда у него слабая и ничего не решает, всем рулит агент параши козырь---это дипломатия по-зебильному???
Кто же теперь наживается на войне ? Может, Юлька ?
2 года деморализации и унижения ВСУ.
2 года уничтожения обеспечения армии оружием, аммуницией и продовольствием.
2 года "надо просто перестать стрелять"
Какой нафиг готова к войне?