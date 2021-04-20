Україна боротиметься за мир дипломатичним шляхом, але готова до війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова боротися за мир дипломатичним шляхом і в той же час здатна себе захистити.

Про це він сказав у відеозверненні.

"Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Наш принцип простий: Україна не починає війну першою. Але Україна завжди стоїть до останнього", - сказав президент.

За словами Зеленського, "біля державних кордонів України сконцентрована велика кількість російських військ".

"Офіційно Росія називає це навчаннями. Неофіційно, весь світ називає такі речі шантажем", - додав він.

"Чи вимагає Україна і її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні", - сказано у зверненні.

Зеленський також заявив, що "Україна-21 не має ілюзій".

"Ми не боїмося, бо у нас сильна армія і потужні захисники. Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність ... готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаними гостями - заборонений і неможливий", - додав президент.

Звертаючись до міжнародних партнерів, Зеленський сказав: "Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали, що на сьомому році війни країна, яка ціною життя своїх людей є щитом для Європи, отримає підтримку не просто як партнерів з трибун, а як гравців однієї команди, безпосередньо на полі, плече до плеча".

