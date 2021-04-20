УКР
Україна боротиметься за мир дипломатичним шляхом, але готова до війни, - Зеленський

Україна боротиметься за мир дипломатичним шляхом, але готова до війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова боротися за мир дипломатичним шляхом і в той же час здатна себе захистити.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Наш принцип простий: Україна не починає війну першою. Але Україна завжди стоїть до останнього", - сказав президент.

За словами Зеленського, "біля державних кордонів України сконцентрована велика кількість російських військ".

"Офіційно Росія називає це навчаннями. Неофіційно, весь світ називає такі речі шантажем", - додав він.

"Чи вимагає Україна і її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні", - сказано у зверненні.

Зеленський також заявив, що "Україна-21 не має ілюзій".

"Ми не боїмося, бо у нас сильна армія і потужні захисники. Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність ... готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаними гостями - заборонений і неможливий", - додав президент.

Звертаючись до міжнародних партнерів, Зеленський сказав: "Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали, що на сьомому році війни країна, яка ціною життя своїх людей є щитом для Європи, отримає підтримку не просто як партнерів з трибун, а як гравців однієї команди, безпосередньо на полі, плече до плеча".

+34
... ять. И именно поэтому ты, урод, не подписываешь оборонные закупки с июля 2020 года? Чтобы подготовиться к войне?
20.04.2021 23:33 Відповісти
+26
Где дивизионы "Нептунов", "Ольхи М" и "Тайфунов", стоящие на пути агрессии врага? Где все разработанное при Порохе и принятое ракетное вооружение, которым мы можем поражать врага еще на подходе?
20.04.2021 23:36 Відповісти
+23
тот случай от этой хари уже тошнит. Честное слово, Бандюкович, и тот вызывал вызывал меньшую аллергию
20.04.2021 23:39 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!! Слава Украине !!!
20.04.2021 23:33 Відповісти
зато дороги построил. наверно чтоб кацапня быстрей до киева доехала
20.04.2021 23:40 Відповісти
Украина будет бороться за мир дипломатическим путем, но готова к войне, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1958
20.04.2021 23:34 Відповісти
А що робити? Цей-то хоч номінально наш, а кремлівський, то однозначно ворог.
Тому, кого підтримувати, наче і питання не має, так затуливши очі і вуха ...
21.04.2021 00:05 Відповісти
ЗЕлена сволота довела до того, що його вже ненавидять більше ніж кремлівське пуЙло!!!
21.04.2021 00:56 Відповісти
https://twitter.com/Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev/status/1384605190297460736 22 мин

Одне скажу: за всіма цими шоу в нас будується путінська модель управління.
Воно нам ще такими слізьми віділлється, що уявити важко. Вікно можливостей в цьому питанні закривається.

Все яскравіше проглядається справжня роль псевдопатріотів, які замість кричати алярм! приспали суспільство казками про некомпетентність, червоні лінії і бурутьбою за фсьо хлороше проти фсього поганого, а зараз синхронно почали фапати на фейкові санкції проти Медведчука і решту.

Так-так, різкі "патріотичні" заяви зелених гауляйтерів з цієї ж серії. І заяви банківських лизоблюдів про те, що Зє треба підтримати, бо він не для себе, а за Україну зараз бореться. Їхня мета та ж сама, що при Шевченкові: присплять, лукаві, і в огні...

Судячи з усього, той огонь не за горами. Але перед пробудкою нас добряче обкрадуть. Та чи будуть будити на цей раз, не відомо. Може й так, сплячих, задавлять.
20.04.2021 23:54 Відповісти
Президент Зеленский всё правильно сказал . Сейчас вата набежит.
показати весь коментар
20.04.2021 23:34 Відповісти
Урод Зеленский не подписал закон о оборонных закупках с июля 2020 года !!! Мы второй год не получаем нового современного вооружения. Прекращено перевооружение армии и ее реформа. Он гнида, а не президент. Видосики не заменят оружия.
20.04.2021 23:39 Відповісти
сказал правильно - сделал наоборот. Молодец зеленский.
20.04.2021 23:40 Відповісти
когда слова не подтверждены делом, это пустая болтовня
20.04.2021 23:40 Відповісти
Проти-корабельні комплекси "Нептун", створені Турчиновим і Порохом, ваш мудак-преЗЕдент зарубав, за ДВА РОКИ,не виділивши жодної копійки на їх виробництво. То Україна чим має тепер прикривати узбережжя морів? Твоєю дупою, чи ж*пою Зебіла???
20.04.2021 23:43 Відповісти
зелений дебіл, треба посадити Пороха і війна сама розсосеться. Бо прибрати Порошенка від влади не виявилося достатньо.))) так же ж думає зелени скот..
20.04.2021 23:41 Відповісти
Один з "успіхів" боротьби за мир...
Украина будет бороться за мир дипломатическим путем, но готова к войне, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6851
20.04.2021 23:43 Відповісти
Вертайте Петра, бобіки - в ваших же інтересах)
20.04.2021 23:44 Відповісти
НЕ НАДО.6 складов уже е"ануло.Где боеприпасы брать будем?
21.04.2021 00:25 Відповісти
В Чехії також Порошенко?
21.04.2021 01:03 Відповісти
Ой,как адекватно сравнивать нейтральную,ни с кем не воюющую страну,с теми,на кого напали, и год за годом взрывали то,за счёт чего она может сопротивляться агрессору.И война так и не научила её охранять свои боеприпасы.RIP,#лядь.
21.04.2021 01:32 Відповісти
Заспамили тупо правду,как уже обычно здесь.Шесть складов было взорвано во время войны.Заспамили -и народ забудет?!
21.04.2021 01:41 Відповісти
Просто нужно посмотреть кто поливает грязью Президента Украины -Это враги.
20.04.2021 23:47 Відповісти
ДЕ хоч один "Нептун", зроблений ЗА ДВА РОКИ?
20.04.2021 23:48 Відповісти
На боевом посту.
20.04.2021 23:49 Відповісти
Докази є?
20.04.2021 23:49 Відповісти
скільки дивізіонів сформовано?
20.04.2021 23:51 Відповісти
Военная тайна.
20.04.2021 23:51 Відповісти
ЗЕбіл, лікуйся. Ти тільки що сказав, що вони "На боевом посту.". Отже, для тебе не є "ваєннай тайнай", що комплекси передали у ВСУ? Які ж ви слабоумні
20.04.2021 23:53 Відповісти
Это всё военная тайна.Тебе шо все секреты рассказать?
20.04.2021 23:54 Відповісти
ясно. ЗЕбіл не знає, що сказати, тому тупо злився Твій злив зараховано, гуляй
20.04.2021 23:56 Відповісти
Эти "секреты" здесь на цензоре с месяц назад были опубликованы с информацией от пресслужбы министерства обороны. Не позорился бы ты так тупо.
21.04.2021 00:15 Відповісти
Вау, Мендель на форумі під ніком https://censor.net/ru/user/320765 постить...

Україна боротиметься за мир дипломатичним шляхом, але готова до війни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 941Україна боротиметься за мир дипломатичним шляхом, але готова до війни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9322
20.04.2021 23:49 Відповісти
Хех! Хто поливав брудом Президента України до президентських виборів - теж вороги.
20.04.2021 23:52 Відповісти
полшестой разве президент? он же шут гороховый!
20.04.2021 23:58 Відповісти
Де ти, тварина, був коли поливали брудом Порошенко? А!-знаю! Срав на Цензорі!
21.04.2021 01:04 Відповісти
Не обманывай
21.04.2021 10:50 Відповісти
Действительно, кто поливает грязью пятого Президента Украины --это враги!
А шестого у нас нет, как и четвертого ...
21.04.2021 01:23 Відповісти
https://mobile.twitter.com/elnazaro777

"должооок", да, зєля..?

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома https://mobile.twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777/status/1384601060086530051 34 мин

https://mobile.twitter.com/hashtag/NEW?src=hashtag_click #NEW : Глава Совета Федерации заявил, что 23 апреля состоится экстренное заседание верхней палаты парламента, пояснив, что поручения, данные Путиным 21 апреля, потребуют «скорейшего выполнения».
20.04.2021 23:49 Відповісти
у тих ідіотів все можливе, вони мало звертають уваги на всілякі застережння
20.04.2021 23:58 Відповісти
Россия еще с осени завозила в Крым тяжелую технику. Искандеры всякие. Они готовятся не один месяц. Зачем они так Крым нашпиговывают оружием?
21.04.2021 00:27 Відповісти
пропозиція: ми віправляємо до Москви лохдауна, а нам Москва дає мир
20.04.2021 23:55 Відповісти
Путлер падла, совсем ******** на старости лет
20.04.2021 23:56 Відповісти
ісчо нєт, но оч возможно...

Україна боротиметься за мир дипломатичним шляхом, але готова до війни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6654
21.04.2021 00:08 Відповісти
Не сумнівайтеся. Ще з 2014 року, а тепер загострення сталося.
21.04.2021 08:09 Відповісти
Було б непогано, якби кремлівська "еліта" почухала ріпи - "а найух нам собственно санкции и прочий геморрой из-за этого ёпнутого карлика?" - і вчинили палацовий переворот...
Якось приблизно отак, як у британській чорній комедії "Смерть Сталіна" (2017):
https://youtu.be/bygG3_Cl5KA арешт
https://youtu.be/YjT2FhubAf0 суд і страта
21.04.2021 00:14 Відповісти
Зеленый сделал всё, чтобы его возненавидели все - Народ, Армия..
21.04.2021 00:12 Відповісти
перевожу его слова на нормальную мову - я, как през к капитуляции перед кацапами готов ... ****
21.04.2021 00:17 Відповісти
Подтверждение моих слов - Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ.
21.04.2021 00:19 Відповісти
Триндить Президент України Володимир Зеленський. Сцить прямо в очі. Що у нього там за таємниця така "кластерна", яку він підписав за спиною громадян?
21.04.2021 00:33 Відповісти
Вова скажи правду, що Україна бореться за мир дипломатичним шляхом, тому що до війни не готова, все просрано на Мальдівах, Провансі, Рів'єрі, Монако, всі рехворми і переозброєння ВСУ.
21.04.2021 00:58 Відповісти
Дипломатическим путем? КАК?

Зебил не дипломат и понятия зеленого не имеет, что это такое, дипломатическая команда у него слабая и ничего не решает, всем рулит агент параши козырь---это дипломатия по-зебильному???
21.04.2021 01:26 Відповісти
Так ты же орал что Порох наживается на войне, и как только ты влезешь на Банковую вместе со своей квартальной подворотней, так война закончится !
Кто же теперь наживается на войне ? Может, Юлька ?
21.04.2021 01:35 Відповісти
Деятельность ЗЕ по "укреплению" армии:
2 года деморализации и унижения ВСУ.
2 года уничтожения обеспечения армии оружием, аммуницией и продовольствием.
2 года "надо просто перестать стрелять"

Какой нафиг готова к войне?
21.04.2021 01:36 Відповісти
Отож, кто за это будет отвечать.....?
21.04.2021 01:42 Відповісти
Зеленый заявил, что гражданам нечего бояться, ведь у нашей страны есть сильная армия, но забыл упомянуть, что еще у них есть президент - полный дебил, предатель, ссыкло и нарик.(с)
21.04.2021 01:47 Відповісти
Как могли проголосовать за это ( нельзя назвать президентом)? Это тема для будущих исследователей и историков. Литература уже сейчас должна работать на полную котушку, исследуя феномен дикого и тупого ватника. Не с Луны же это криворожское чмо свалилось к нам в политику? Кривлякой оно жило себе на экране, но кому-то на лубянке возникла идейка. Все сусеки выскребли враги и коллаборанты, но набрали-таки 73,3 %; именно сколько было необходимо, чтоб оно выглядело впечатляюще-подавляюще для психики патриотически настроенных граждан. Там не просто голобородько на Г+Г, там еще надо было и усердие сексотов приложить, чтоб эту муть посмотрело как можно больше лохов; там и турецкий сериал о нашей несравненной царевне с султанского гарема вертели денно и ношно, чтоб колхозную тупорылую челядь держать на этом анале; поддерживая интерес, по иным аналам показывали бред в это время, чтоб не тянуло переключаться. В Черниговской области до сих пор по медведчуковским аналам из пула Т2 вертят ежедневно! совковую шнягу 50-60 годов и фильмы про немцев и индейцев. От такого разнообразия, даже трижды ватный урод, может задержаться на примитивном юморе любого доморощеного клоуна.
21.04.2021 06:27 Відповісти
А 2 года назад слабО было так сказать ? Ну теперь ещё военное положение вводи.
21.04.2021 07:55 Відповісти
Любо братці любо, любо братці жить, з нашим отаманом будемо і далі всіх смішить.
21.04.2021 08:14 Відповісти
 
 