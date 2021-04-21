УКР
Затримано чиновника "Укрзалізниці", який намагався за 2,5 тис. дол. хабаря приховати розкрадання палива, - прокуратура

Правоохоронці затримали чиновника регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця", який намагався підкупити ревізора, що виявив розкрадання палива.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівник одного з локомотивних депо регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця", намагаючись приховати виявлені Офісом безпеки АТ "Укрзалізниця" недоліки обліку та використання дизельного палива, пообіцяв керівнику ревізійної комісії Офісу безпеки 2,5 тис доларів США за невідображення у відповідному акті ревізії порушень, що завдали збитків державній компанії.

Кошти він передав через інших осіб швидкісним поїздом Інтерсіті сполученням "Харків-Київ". Того ж дня у ході контролю за вчиненням злочину на залізничному вокзалі ст. Київ-Пасажирський зафіксовано факт передачі грошових коштів з одночасним затриманням організатора у м. Харкові у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 369 КК України.

Читайте також: СБУ заблокувала масштабний механізм розкрадання дизпалива в "Укрзалізниці": збитки можуть сягати десятків мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

