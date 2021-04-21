Під час розробки "кластерів" Париж і Берлін враховують "червоні лінії" України, - посол де Понсен

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен запевнив, що під час розробки проєкту "Ключових кластерів з реалізації Мінських угод" Франція і Німеччина враховують позицію України щодо "червоних ліній" у врегулювання збройного конфлікту на сході нашої держави.

Про це дипломат заявив у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я справді бачу, що в пресі іноді говорять про певну зраду, про можливість перетину певних "червоних ліній" (при узгодженні "Ключових кластерів..." - ред.) На мій погляд, це - перебільшення, до якого вдаються ЗМІ в гонитві за сенсацією. Ми як посередники поважаємо позицію України з цих чутливих питань, абсолютно усвідомлюємо ті "червоні лінії", які існують для України, і намагаємося повною мірою їх враховувати", - сказав де Понсен.

Він також додав, що коли йдеться про проєкт "Ключових кластерів....", необхідна така ж конфіденційність, як і в будь-якому переговорному процесі.

"Хотів би зауважити, що витік інформації щодо кластерів у пресу походив не від Німеччини і Франції, а від російської сторони", - акцентував посол.

За його словами, завданням Німеччини і Франції є сприяння проведенню зустрічей у нормандському форматі, бо наразі немає інших можливостей спілкування України і Росії напряму.

"Наш з Німеччиною пріоритет також сприяти успішності цих переговорів, і він був учергове підкреслений з боку нашого президента і канцлера Німеччини у п’ятницю в Парижі", - зазначив де Понсен.

