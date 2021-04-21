Під час розробки "кластерів" Париж і Берлін враховують "червоні лінії" України, - посол де Понсен
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен запевнив, що під час розробки проєкту "Ключових кластерів з реалізації Мінських угод" Франція і Німеччина враховують позицію України щодо "червоних ліній" у врегулювання збройного конфлікту на сході нашої держави.
Про це дипломат заявив у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я справді бачу, що в пресі іноді говорять про певну зраду, про можливість перетину певних "червоних ліній" (при узгодженні "Ключових кластерів..." - ред.) На мій погляд, це - перебільшення, до якого вдаються ЗМІ в гонитві за сенсацією. Ми як посередники поважаємо позицію України з цих чутливих питань, абсолютно усвідомлюємо ті "червоні лінії", які існують для України, і намагаємося повною мірою їх враховувати", - сказав де Понсен.
Він також додав, що коли йдеться про проєкт "Ключових кластерів....", необхідна така ж конфіденційність, як і в будь-якому переговорному процесі.
"Хотів би зауважити, що витік інформації щодо кластерів у пресу походив не від Німеччини і Франції, а від російської сторони", - акцентував посол.
За його словами, завданням Німеччини і Франції є сприяння проведенню зустрічей у нормандському форматі, бо наразі немає інших можливостей спілкування України і Росії напряму.
"Наш з Німеччиною пріоритет також сприяти успішності цих переговорів, і він був учергове підкреслений з боку нашого президента і канцлера Німеччини у п’ятницю в Парижі", - зазначив де Понсен.
Це типу - тут читаєм, а там рибу загорнули.
Откуда-то вылез Трамп и повторил ту глупость, которую еще в 2016 году вбили ему в голову кремлевские агенты Simes, Graham, Kissinger:
нам нужны русские как созники против Китая и поэтому мы должны согласиться на новую Ялту и их полный контроль над всем постсоветским простпнством.
добавьте пуйлу санкций, а нам оружия, провизии и сопутствующих.
в смислі, зеленський позвав путіна на донбас?
Вместе с зелеными человечками
Кто они такие вообще ?!
2- "урегулировании вооруженного конфликта" - у нас не конфликт, а война с кацапами !"
3- "красные линии", которые существуют для Украины, и СТАРАЕМСЯ в полной мере их учитывать" - а это признание , ЧТО СТАРАНИЯ - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ И ГАРАНТИРОВАННЫМ !
А раз он саовершает государственную измену - то его приказы выполнению его приказы НЕ ПОДЛЕЖАТ !
а есть террористы и торговцы наркотиками !
На рассее нет туристов - есть диверсанты и шпионы.
Если Запад хочет жить без взрывов, отравлений, терактов и убийств - пора опускать «железный занавес» , а не безрассудно верить
кремлевским фашистам !
Поняття кластеру вперше ввів у 80-х роках професор Гарварду Майкл Портер.
Він дав кластеру таке визначення: «кластер являє собою географічно близьку групу взаємопов'язаних компаній ...😊
Ощущение - 21 июня 1941 года
Раз немає значить це шлях в нікуди.
Кацапы должны свалить с нашей территории вместе со своим металлоломом и наемниками ---ВСЕ!
Не можете этого добиться --станивитесь миротворцами между нами и ими и своими задницами ощущайте кацапское "мыролюбие"!
Дно.
Але ж ти знаєш, хто на форумі винен у всіх бідах України та українців.
Кластеры Макрона это перелицованные формулы Штайнмайера. Оба президента уже заработали на членство в Совете Директоров Газпрома.
Путину не нужен Донбасс. Ему нужна вся Украина. Ему нужна не просто вся Украина. Ему нужно показательное унижение Запада, сдавшего ему Украину. Ему нужен реванш за поражение в третьей мировой войне. Ему нужен уход Запада из мировой истории.
На защиту Зеленского от "некоторых СМИ" бросился посол Франции в Украине Etienne de Poncins, который рассказал, что Франция и Германия учитывают позицию Украины. При этом он сделал весьма сомнительную услугу и договорантам и Зеленскому.
Во-первых - он подтвердил, что изменения вносимые в Минские соглашения носят принципиальный характер и во -вторых - они действительно хранятся в тайне от украинского общества.
і тут же :"необходима такая же конфиденциальность, как и в каком-либо переговорном процессе.Источник: https://censor.net/ru/n3261029
питання: кому і для чого потрібно, в такому разі, приховувати суспільно-важливу інформацію? раз кацапам все одно ця "конфіденційність" пох... фраза про "прєувєлічєніє в смі", лише викликає питання, а заяви про червоні лінії для України не для мордору, а саме для України(тобто що Вова може "смєло" здати *****, а де йому зразу вила) викликає огиду. та кхм...несприйняття (скажімо так)...
шапито просто множит на 0 эту типа институцию - нах она нужна если один из её основателей
нападает на другого а зал из кнопок ковыряет в носу козявки и делает вид что ничего не про-
исходит - оон к ****** собачьим - десятки тысяч разжыревших и отупевших от безделия чи-
нуш могут начинать искать себе другие тёпленкие щели