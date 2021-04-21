УКР
Під час розробки "кластерів" Париж і Берлін враховують "червоні лінії" України, - посол де Понсен

Під час розробки "кластерів" Париж і Берлін враховують "червоні лінії" України, - посол де Понсен

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен запевнив, що під час розробки проєкту "Ключових кластерів з реалізації Мінських угод" Франція і Німеччина враховують позицію України щодо "червоних ліній" у врегулювання збройного конфлікту на сході нашої держави.

Про це дипломат заявив у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я справді бачу, що в пресі іноді говорять про певну зраду, про можливість перетину певних "червоних ліній" (при узгодженні "Ключових кластерів..." - ред.) На мій погляд, це - перебільшення, до якого вдаються ЗМІ в гонитві за сенсацією. Ми як посередники поважаємо позицію України з цих чутливих питань, абсолютно усвідомлюємо ті "червоні лінії", які існують для України, і намагаємося повною мірою їх враховувати", - сказав де Понсен.

Він також додав, що коли йдеться про проєкт "Ключових кластерів....", необхідна така ж конфіденційність, як і в будь-якому переговорному процесі.

"Хотів би зауважити, що витік інформації щодо кластерів у пресу походив не від Німеччини і Франції, а від російської сторони", - акцентував посол.

За його словами, завданням Німеччини і Франції є сприяння проведенню зустрічей у нормандському форматі, бо наразі немає інших можливостей спілкування України і Росії напряму.

"Наш з Німеччиною пріоритет також сприяти успішності цих переговорів, і він був учергове підкреслений з боку нашого президента і канцлера Німеччини у п’ятницю в Парижі", - зазначив де Понсен.

+32
швайнмаєра мало - тепер пішли кластери.
Це типу - тут читаєм, а там рибу загорнули.
21.04.2021 00:00 Відповісти
+21
21.04.2021 00:02 Відповісти
+18
какие кластеры ?
добавьте пуйлу санкций, а нам оружия, провизии и сопутствующих.
21.04.2021 00:01 Відповісти
швайнмаєра мало - тепер пішли кластери.
Це типу - тут читаєм, а там рибу загорнули.
21.04.2021 00:00 Відповісти
подсказка к сказкє

https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1384594644235952146 1 ч

Откуда-то вылез Трамп и повторил ту глупость, которую еще в 2016 году вбили ему в голову кремлевские агенты Simes, Graham, Kissinger:
нам нужны русские как созники против Китая и поэтому мы должны согласиться на новую Ялту и их полный контроль над всем постсоветским простпнством.
21.04.2021 00:15 Відповісти
Схоже ,наближається відкат кремлівської ескалаціі !!! Почуємо ,який Віслючок геніальний стратег !!!)))
21.04.2021 00:16 Відповісти
Та ні, побачимо, що в торгує пуцин у Заходу за деескалацію. Хоча платити е не Захід, а саме "стратєх" Зєлєнскій руками українців. Це нагадує сцену з 90-х, коли гопноки однією частиною наїжджали на лоха а іншою частиною "захищали" його від цього наїзду. Потім всі разом йшли у кнайпу, де укладали "мир, дружбу, жвачку". Банкетували гучно і дорого. За банкет "башляв" лох.
21.04.2021 08:34 Відповісти
Запад сделал вид, что они не знают что такое Зеленский, и протягивают договорняк путлера и шмаркли.
показати весь коментар
какие кластеры ?
добавьте пуйлу санкций, а нам оружия, провизии и сопутствующих.
21.04.2021 00:01 Відповісти
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан @UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_



в смислі, зеленський позвав путіна на донбас?

https://twitter.com/ZeHelmet

https://twitter.com/ZeHelmet Шлем https://twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet https://twitter.com/ZeHelmet/status/1384608103161745412 21 мин

Вместе с зелеными человечками
21.04.2021 00:02 Відповісти
Інакше кажучи, вставте йому клістір. Три відра, трясця! При разработке "кластеров" Париж и Берлин учитывают "красные линии" Украины, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 3855
21.04.2021 00:03 Відповісти
Північний потік 2 вони учитують. лицеміри.
21.04.2021 00:01 Відповісти
При разработке "кластеров" Париж и Берлин учитывают "красные линии" Украины, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 6458
21.04.2021 00:02 Відповісти
І якого зуя ця розробка йде без участі України?
21.04.2021 00:02 Відповісти
А хто буде презентувати Україну ,лялькі кремлівського балагана ???)))
показати весь коментар
Принаймні якісь представники мають бути. Бо виходить дуже неприємна ситуація - солідні мадами і месьє обговорюють справи якоїсь африканської колонії, при цьому думки аборигенів ніхто навіть не збирається питати.
показати весь коментар
Як на мене ,то краще ніяких ,ніж ляльок кремлівського балагана !!!)))
показати весь коментар
Я за те щоб всі реформи в Україні відбувались під наглядом західних наглядачів !!! Тоді реально отримуєм результат ,а не цю нескінченну імітацію рехворм !!)))
показати весь коментар
"При разработке "кластеров" Париж и Берлин учитывают "красные линии" Украины, - посол де Понсен" - Да своей бабуле эту наглую ложь расскажи, а не украинцам!
показати весь коментар
1- с какого хера Париж и Берлин разрабатывает для нас какие то кластеры !?
Кто они такие вообще ?!

2- "урегулировании вооруженного конфликта" - у нас не конфликт, а война с кацапами !"


3- "красные линии", которые существуют для Украины, и СТАРАЕМСЯ в полной мере их учитывать" - а это признание , ЧТО СТАРАНИЯ - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ И ГАРАНТИРОВАННЫМ !
21.04.2021 00:07 Відповісти
Учитывая, что КТО то что то там для нас разрабатывает НЕ ДЛЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ - это значит, что клоун ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ совершил ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ !
показати весь коментар
А ЭТО в свою очередь говорит о том, что выполнение его преступных приказов - ЗНАЧИТ соучаствовать в преступлении!
А раз он саовершает государственную измену - то его приказы выполнению его приказы НЕ ПОДЛЕЖАТ !
показати весь коментар
чому про цю конфедиційність нам пояснює посол Франції.? У зелених не комунікації а піар і відгавкування Порошенокм . ДОРЕЧІ!!! Господи ! так Україну вже захопили зелені чоловічки ще в2019-му
показати весь коментар
физиономия у посла стремная, никто не подметил? Разноцветные подушки вокруг него раскиданы...Наверняка с утра уже пригубил бутылку шампанского вместо завтрака.
показати весь коментар
Дело не в его физиономии, а в том, шо подразумевается под "красными линиями", и на каких условиях фюрерок дикой русни хочет затолкать язву лугандона в тело Украины.
показати весь коментар
Это то понятно. Решил немного юмора подкинуть. И так тошно от всего.
показати весь коментар
Когда же европейцы поймут , что на россии нет дипломатов -
а есть террористы и торговцы наркотиками !
На рассее нет туристов - есть диверсанты и шпионы.
Если Запад хочет жить без взрывов, отравлений, терактов и убийств - пора опускать «железный занавес» , а не безрассудно верить
кремлевским фашистам !
показати весь коментар
Они это знают, только им глубоко фиолетово на Украину. Потому что из России газ и нефть а значит нефтееврики и нефтедоллары, а от Украины только головная боль. Украина должна наконец понять что она с паРашкой один на один и не слушать западных "Мы Вам сочувствователей", которые предложили отдать Крым без сопротивления и мы как последние ослы отдали! Реальных союзников на Западе у нас нет. У них там есть только "Собственные постоянные интересы!"
показати весь коментар
И все же, не знаю, за кого они считают нас, но мы их союзниками и партнерами.
показати весь коментар
Во заливает,товарисч посол де понсен
показати весь коментар
Триндить Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Сцить прямо в очі.
показати весь коментар
" Красные линии" Украины проходят по ее международно признанным границам ВСЕ !!! ( как говорил герой одного старого кинофильма " Торг здесь неуместен".) И еще, те кто надеется ( по глупости) на то что Рашу устроит "финлянизация" Украины то могу вас в вашей наивности огорчить. Рашу устроит в конечном варианте для Украины участь Татарстана. Хотя продвигаться она в этом своем желании будет постепенно., выдавливая шантажом, войной, подкупом, лживыми обещаниями все новые и новые уступки и сдачу национальных интересов. Поэтому договориться " где то посередине" не получится. Для Рашии это все равно будет " промежуточный вариант" к конечной цели.
показати весь коментар
Не верю.
показати весь коментар
Утечку допустила россия, указал посол. так значит, все эти кластеры в российской интерпретации макрон и передал ....... Другого не было. Тогда роль микрона и фрау - донести ..... требования России. Ну и что это за формат переговоров. И какие на хрен красные линии, кто там что учитывал ? микрон и фрау выступили в роли почтальонов. А приезд в Украину это инспекция исполнения требований. Посол разяснил суть позиции франции. Она копирует деяния саркози в грузии. Путин решил не заморачиваться. Первый раз удалось, и во второй ..... но саркози работал за деньги, за что и посадили в кутузку.
показати весь коментар
Мабуть і Макрон сяде 😀
показати весь коментар
Всю жизнь на хуторах та выселках. Картоха сало, огиркы. Козы да овцы, козлы да бараны. Куры тупые как в радость. Та втолкуйте что такое *кластеры*. Клисторы, знаю, клиторы тоже---кластеры ну не!
показати весь коментар
Що таке кластер?
Поняття кластеру вперше ввів у 80-х роках професор Гарварду Майкл Портер.
Він дав кластеру таке визначення: «кластер являє собою географічно близьку групу взаємопов'язаних компаній ...😊
показати весь коментар
Ну вот и попустило. Спасибо. Теперь ущучил. Там правда с фамилией профессора что Портер, тоже чуть как прочёл с лёта показалось что о пиве тема пойдёт. Давно не пил Портера правда. (шутка).
показати весь коментар
Я також уєю. Що ж вони ще "заумного" видумають після "формули штангенциркуля" і цих "кластерів". Це ж якими винахідливими треба бути, щоб реально і конкретно не діяти і не "вигнати свиню з-під стола", яку перед цим пустили "під стіл".
показати весь коментар
Слова *** придумали -"кластеры" .. Возмите эти "ипаные кластеры" сверните в трубочки и засунте себе сами знаете куда !!! Если и Зепоц что-то там с кластеров и подпишет - то это не значит что Народ Украины согласится и примет на ура к выполнению !!! Капитуляции НЕ БУДЕТ и не ждите мрази !!!
показати весь коментар
Свого часу якийсь там посол вже коментував Будапештський меморандум. Кластери-срастери з цієї ж байки. Нах.
показати весь коментар
https://twitter.com/_Fashington
https://twitter.com/_Fashington

Вашингтонский Обком



Ощущение - 21 июня 1941 года
показати весь коментар
Посол іншої країни розповідає як вони приведуть Україну до капітуляції. Я щиро здивований, що українці ще хочуть захищати цю мерзоту, котру самі і привели до влади.
показати весь коментар
Крутятся как ужи на сковородке , лишь бы СП2 достроить.
показати весь коментар
КРИМ в КЛАСТЕРАХ є?
Раз немає значить це шлях в нікуди.
показати весь коментар
При чем здесь кластеры и Нормандия, а тем более личная встреча зебила с ******?
Кацапы должны свалить с нашей территории вместе со своим металлоломом и наемниками ---ВСЕ!
Не можете этого добиться --станивитесь миротворцами между нами и ими и своими задницами ощущайте кацапское "мыролюбие"!
показати весь коментар
Кдастери -це наче нова сєкта якась!?
показати весь коментар
Форумчани не задоволені,що за Україну вирішують політичні справи.А хіба може бути інакше? Подивіться де піарать монгенштерна.І подібних прикладів багато.

Під час розробки "кластерів" Париж і Берлін враховують "червоні лінії" України, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 821

Під час розробки "кластерів" Париж і Берлін враховують "червоні лінії" України, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 4534
21.04.2021 01:38 Відповісти
Н-да.
Дно.
Але ж ти знаєш, хто на форумі винен у всіх бідах України та українців.
показати весь коментар
Під час розробки "кластерів" Париж і Берлін враховують "червоні лінії" України, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 869
показати весь коментар
Фейк, она такого не говорила
показати весь коментар
и взрывы в чехии какие то фЭйковые..... - убийства в бритиш...- и остальное ....
показати весь коментар
Я сказал она такого не говорила - ты что, тупой?
показати весь коментар
не быку.й... - "острый" ты наш...
показати весь коментар
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky


https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1384659048944095234 2 ч

Кластеры Макрона это перелицованные формулы Штайнмайера. Оба президента уже заработали на членство в Совете Директоров Газпрома.

Путину не нужен Донбасс. Ему нужна вся Украина. Ему нужна не просто вся Украина. Ему нужно показательное унижение Запада, сдавшего ему Украину. Ему нужен реванш за поражение в третьей мировой войне. Ему нужен уход Запада из мировой истории.
показати весь коментар
вы уже 7 лет так защищаете что просто ******
показати весь коментар
В пресі кажеш,ми ще на твоїй голові цвяхами це виб'ємо ганебна ти жаба.Якого хрєна ви взагалі щось на рахунок України вирішуєте,одні арабські членососи інші фашистські виродки,хто ви тут взагалі такі?Ідіть звідси нахєр ,********** приспішники.
показати весь коментар
Какие на хрен ещё нужны линии? Вы,что охренели? Линии эти с тянутся с Финляндии, Прибалтики, Западной Украины, Грузии, Донбасса, Крыма... Какие линии ещё надо нарисовать?
показати весь коментар
Забыл Польшу(1939 окупант сатанинский саюз) и Японию (саюз как всегда нашел повод обявить войну в 1945)
показати весь коментар
Всё делается согласно формулы Штайнмауэра.
показати весь коментар
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1384670065132515333 4 ч

На защиту Зеленского от "некоторых СМИ" бросился посол Франции в Украине Etienne de Poncins, который рассказал, что Франция и Германия учитывают позицию Украины. При этом он сделал весьма сомнительную услугу и договорантам и Зеленскому.
Во-первых - он подтвердил, что изменения вносимые в Минские соглашения носят принципиальный характер и во -вторых - они действительно хранятся в тайне от украинского общества.
показати весь коментар
********. Жабоедам и сосисочникам всё вернётся с лихвой.
показати весь коментар
"Хотел бы заметить, что утечка информации относительно кластеров в прессу имела происхождение не из Германии и Франции, а с российской стороны", - акцентировал посол.Источник: https://censor.net/ru/n3261029

і тут же :"необходима такая же конфиденциальность, как и в каком-либо переговорном процессе.Источник: https://censor.net/ru/n3261029
питання: кому і для чого потрібно, в такому разі, приховувати суспільно-важливу інформацію? раз кацапам все одно ця "конфіденційність" пох... фраза про "прєувєлічєніє в смі", лише викликає питання, а заяви про червоні лінії для України не для мордору, а саме для України(тобто що Вова може "смєло" здати *****, а де йому зразу вила) викликає огиду. та кхм...несприйняття (скажімо так)...
показати весь коментар
Красные линии пойдут по правому берегу Днепра?
показати весь коментар
Идет торговля Украиной, без Украины. Как в свое время в Мюнхене продали задешево нацистам Чехословакию. Только тогда их звали Деладье и Чемберлен, а сейчас Макрон и Меркель. Неужели История нас ничему не учит.
показати весь коментар
А можно конкретно о "красньіх линиях Украиньі" или єто секретная информация?
показати весь коментар
кластеры в сраку оон больше нет Украина как один из основателей своим выходом из этого
шапито просто множит на 0 эту типа институцию - нах она нужна если один из её основателей
нападает на другого а зал из кнопок ковыряет в носу козявки и делает вид что ничего не про-
исходит - оон к ****** собачьим - десятки тысяч разжыревших и отупевших от безделия чи-
нуш могут начинать искать себе другие тёпленкие щели
показати весь коментар
"кластери-х¥@стери"😆😆😆...армію треба підсилювати,д@лбой@би,армію 🤦‍♂️.Україна не може прийняти ордло на жодних умовах,поки ті знаходяться під прямим керівництвом рф.це ж очевидно для будь-кого адекватного в Україні.лише сильна армія зможе захистити Україну від ворога.
показати весь коментар
Да, слив идёт по полной программе.
показати весь коментар
и из франции и из германии просто смердит ********** духом. что такое происходит? какие, нахер, кластеры? какая конфеденциальность? что это за х-ня?
показати весь коментар
