У кімнаті з президентом футбольного клубу "Інгулець" Поворознюком вибухнула граната, є постраждалі, - ЗМІ
Президент футбольного клубу української Прем'єр-ліги "Інгулець" Олександр Поворознюк постраждав від вибуху гранати - вона вибухнула в кімнаті, в якій, крім нього, перебували ще 2 людини.
Вибух стався в смт Петрове Кіровоградської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні".
За попередньою інформацією, є постраждалі, їх доставлено до лікарні. Сам 50-річний Поворознюк цілий. "Не знаю, чи замах це, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох", - сказав він журналістам.
За даними місцевих ЗМІ, один з тих, хто перебував у кімнаті, серйозно постраждав.
У поліції підтвердили факт вибуху.
"Сьогодні" нагадує: раніше ЗМІ повідомляли, що президент "Інгульця" возить із собою автомат. Поворознюк говорив, що в 1990-х він встиг перейти в легальний бізнес.
А если серьезно, то бывших бандитов не бывает...
Одно время ездил с номером "ПАПА", но криворожские бандиты рассказали ему, кто есть папа, поэтому больше с таким номером не ездит!
Типичное богатое, безграмотное, местное быдло, типа "Коли-котлеты", с погонялом "Ропик".....