Новини
У кімнаті з президентом футбольного клубу "Інгулець" Поворознюком вибухнула граната, є постраждалі, - ЗМІ

Президент футбольного клубу української Прем'єр-ліги "Інгулець" Олександр Поворознюк постраждав від вибуху гранати - вона вибухнула в кімнаті, в якій, крім нього, перебували ще 2 людини.

Вибух стався в смт Петрове Кіровоградської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні".

За попередньою інформацією, є постраждалі, їх доставлено до лікарні. Сам 50-річний Поворознюк цілий. "Не знаю, чи замах це, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох", - сказав він журналістам.

За даними місцевих ЗМІ, один з тих, хто перебував у кімнаті, серйозно постраждав.

У поліції підтвердили факт вибуху.

"Сьогодні" нагадує: раніше ЗМІ повідомляли, що президент "Інгульця" возить із собою автомат. Поворознюк говорив, що в 1990-х він встиг перейти в легальний бізнес.

вибух (4628) граната (823) футбол (1595) Кіровоградська область (618)
Топ коментарі
+6
Что то сдесь стали баловаться с входом в комментарии. Как кой то странный алгоритм.
21.04.2021 00:55 Відповісти
+5
Походу "Ингулец" хочет в новосозданную суперлигу, а кто-то против...
А если серьезно, то бывших бандитов не бывает...
21.04.2021 00:56 Відповісти
+5
да.. футбольный бизнес это не шутки вам. - ринат шахтеровичь ахметов..
21.04.2021 01:06 Відповісти
21.04.2021 00:55 Відповісти
Да вообще в последнее время с сайтом какая-то фигня начала происходить
21.04.2021 11:25 Відповісти
21.04.2021 00:56 Відповісти
ФутболЮа: Взрывные новости дарит не только Суперлига(с).
21.04.2021 01:16 Відповісти
..наступний президент клубу був би більш податливим щодо сприяння певному результату, на який було поставлено чималу суму..
21.04.2021 08:39 Відповісти
21.04.2021 01:06 Відповісти
Сам 50-летний Поворознюк цел. ну да такого лёху с криминальных 90-ых и гранатой не возьмешь
21.04.2021 01:12 Відповісти
Шо-та бандюк мелко зашифровался , всего за 50 км от бандитского , все того же, Кривого Рога... Крутые 90-е, там жертв отдавали на съедение тиграми, в частных вольерах. А про шурфы в шахтах,или об зыбких отвалах, как о банальном случае , никто и не говорит... Город процветающей наркомании... Там травка растет по обочинам на подъзде к городу, начиная с Девладово...а в междурядках агроролей - i поготiв. Правда, за ту травку вам смотрящие бошку снесут - курируют, на спортивных великах шастают тудым-сюдым(вдоль обочит), мабуть менты - в доле, бо так все показушно-открыто...
21.04.2021 01:25 Відповісти
кста, через г. Александрия- пгт Петрово- Кривой Рог - самая короткая дорога из Киева - на Херсон-Крым... Мож кто не знал, этой дорогой в 90-х, по ночам, вывозились на каазлабад баллистические ракеты с ядерной начинкой.
21.04.2021 01:33 Відповісти
Он -не бандит! Он косит под бандита! Он даже не сидел.....просто от полученного бабла возомнил себя хозяином района!
Одно время ездил с номером "ПАПА", но криворожские бандиты рассказали ему, кто есть папа, поэтому больше с таким номером не ездит!
Типичное богатое, безграмотное, местное быдло, типа "Коли-котлеты", с погонялом "Ропик".....
21.04.2021 06:38 Відповісти
Лущили горіхи?
21.04.2021 07:06 Відповісти
Ахметов решил еще один клубик поиметь?
21.04.2021 07:10 Відповісти
у 80 - х, ще коли поворознюк був школярем. по закритих даних КР був "передовиком" у соцзмаганні на краще місто в СРСР де найбільше наркоманів, по їх статитстиці виходило більше 15 000. Пригадую, що першим в Україні розводив тигрів (які поїдали подельників) був начугро Центрального району майор Косюк, банда якого (всі менти) спеціалізувалась по нападах на інкасаторів (колгоспно-радгоспних), їх всіх ростріляли. З ними не могла конкурувати навіть організація Матроса.
21.04.2021 07:26 Відповісти
Футбол і вибухи? Ми таке вже бачили. Значить хтось стане мільярдером...
21.04.2021 08:54 Відповісти
так а может кто-то хочет Ингулец на победителя лиги чемпионов? Всё же бывает.
21.04.2021 11:07 Відповісти
 
 