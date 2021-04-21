У кімнаті з президентом футбольного клубу "Інгулець" Поворознюком вибухнула граната, є постраждалі, - ЗМІ

Президент футбольного клубу української Прем'єр-ліги "Інгулець" Олександр Поворознюк постраждав від вибуху гранати - вона вибухнула в кімнаті, в якій, крім нього, перебували ще 2 людини.

Вибух стався в смт Петрове Кіровоградської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні".

За попередньою інформацією, є постраждалі, їх доставлено до лікарні. Сам 50-річний Поворознюк цілий. "Не знаю, чи замах це, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох", - сказав він журналістам.

За даними місцевих ЗМІ, один з тих, хто перебував у кімнаті, серйозно постраждав.

У поліції підтвердили факт вибуху.

"Сьогодні" нагадує: раніше ЗМІ повідомляли, що президент "Інгульця" возить із собою автомат. Поворознюк говорив, що в 1990-х він встиг перейти в легальний бізнес.