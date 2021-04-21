Батько активував ручну гранату: спецмісія ОБСЄ з'ясувала обставини загибелі дворічної дівчинки в окупованому Сніжному в лютому

Команда спецмісії ОБСЄ з'ясувала, що в окупованому Сніжному в результаті вибуху гранати в лютому поточного року загинула дворічна дитина. Гранату активував батько дівчинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 20 квітня.

Згідно з даними, команда Місії уточнювала повідомлення про те, що в результаті вибуху ручної гранати 8 лютого в н. п. Сніжне (непідконтрольний уряду, 72 км на схід від Донецька) загинула дворічна дівчинка.

"16 квітня персонал моргу в непідконтрольному уряду Донецьку повідомив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню Донецька з ранами голови, які відповідали наслідкам вибуху.

9 квітня мати (20-29 років) дівчинки розповіла спостерігачам, що, коли вона прокинулася ввечері 8 лютого і збиралася увійти в кімнату, де спали її дві дочки, вона почула вибух. За словами жінки, її чоловік (30-39 років) активував ручну гранату, яка вибухнула в приміщенні. Вона також додала, що дочку прооперували в лікарні Донецька, а пізніше, 20 лютого, дівчинка померла", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події

Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що в результаті дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.

Українська делегація в ТКГ заявила, що ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п. Олександрівське.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: "Наша версія, що дитина на окупованому Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі".