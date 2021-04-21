УКР
Батько активував ручну гранату: спецмісія ОБСЄ з'ясувала обставини загибелі дворічної дівчинки в окупованому Сніжному в лютому

Батько активував ручну гранату: спецмісія ОБСЄ з'ясувала обставини загибелі дворічної дівчинки в окупованому Сніжному в лютому

Команда спецмісії ОБСЄ з'ясувала, що в окупованому Сніжному в результаті вибуху гранати в лютому поточного року загинула дворічна дитина. Гранату активував батько дівчинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 20 квітня.

Згідно з даними, команда Місії уточнювала повідомлення про те, що в результаті вибуху ручної гранати 8 лютого в н. п. Сніжне (непідконтрольний уряду, 72 км на схід від Донецька) загинула дворічна дівчинка.

"16 квітня персонал моргу в непідконтрольному уряду Донецьку повідомив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню Донецька з ранами голови, які відповідали наслідкам вибуху.

9 квітня мати (20-29 років) дівчинки розповіла спостерігачам, що, коли вона прокинулася ввечері 8 лютого і збиралася увійти в кімнату, де спали її дві дочки, вона почула вибух. За словами жінки, її чоловік (30-39 років) активував ручну гранату, яка вибухнула в приміщенні. Вона також додала, що дочку прооперували в лікарні Донецька, а пізніше, 20 лютого, дівчинка померла", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події

Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що в результаті дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.

Українська делегація в ТКГ заявила, що ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п. Олександрівське.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: "Наша версія, що дитина на окупованому Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі".

+9
А скільки над цією історією проливали крокодилячі сльози роспропаганда!
"Пагиб ребенок", "Беспилотник ВСУ", "Нацисты лезут на рожен", "Украина будет выращивать только радиоактивную картошку", і дальше по наростаючій. І це все під схвальне завивання вати. Який нікчемний нородішко.
показати весь коментар
21.04.2021 07:34 Відповісти
+8
Только эту информацию ОНИ не узнают. Утка уже выпущена и мозги засраны , поздно пить боржоми. Обороняющийся и оправдывающийся никогда не победит.
показати весь коментар
21.04.2021 07:14 Відповісти
+8
Лично меня пугает ситуация когда в освобожденных территориях будут подрастать сотни тысяч людей ,ненавидящих нас потому что они выращены нашими врагами. В перевоспитание я не верю.
показати весь коментар
21.04.2021 07:56 Відповісти
Активировал, хлопок, "та сторона", человек, похожий на президента...
показати весь коментар
21.04.2021 07:14 Відповісти
Только эту информацию ОНИ не узнают. Утка уже выпущена и мозги засраны , поздно пить боржоми. Обороняющийся и оправдывающийся никогда не победит.
показати весь коментар
21.04.2021 07:14 Відповісти
детей жалко...не виноваты они что родители их идиоты...
показати весь коментар
21.04.2021 07:25 Відповісти
Ты в наследственность веришь?
показати весь коментар
21.04.2021 07:32 Відповісти
не так как в СССР, что бы расстреливать детей за происхождение...но немного верю))
показати весь коментар
21.04.2021 07:35 Відповісти
Вопрос конечно сложный и неоднозначный , но как правило от негодяев не всегда( честнее редко) вырастают хорошие люди. Радоваться смерти ребенка это конечно более чем не нормально. Допустим ,погибает подросток ,ребенок обдроченцев. Он еще не совершил преступление ,но скорей всего совершит . Как относится к смерти таких и с какого возраста они потенциальные враги ? Вопрос не только философский . Ведь почему то раньше говорили что врага надо уничтожать до седьмого колена. Только упаси Бог я не предлагаю воевать с детьми. Это так , что бы не подумали глупости.
показати весь коментар
21.04.2021 07:49 Відповісти
Лично меня пугает ситуация когда в освобожденных территориях будут подрастать сотни тысяч людей ,ненавидящих нас потому что они выращены нашими врагами. В перевоспитание я не верю.
показати весь коментар
21.04.2021 07:56 Відповісти
Как биолог говорю - можете не верить, но ОТ ЭТОГО ОНА не перестанет быть. Школу прогуляли, учебники пустили на косячки. Ну детей спросите про законы Менделя... хотя бы
показати весь коментар
21.04.2021 07:56 Відповісти
В детях наверное сказывается наследственность и среда в которой они выросли. Хотя звериные инстинкты могут только дремать. Так вот в нашем случае там и первое и второе очень неблагоприятное для роста хорошего человека.
показати весь коментар
21.04.2021 08:01 Відповісти
А скільки над цією історією проливали крокодилячі сльози роспропаганда!
"Пагиб ребенок", "Беспилотник ВСУ", "Нацисты лезут на рожен", "Украина будет выращивать только радиоактивную картошку", і дальше по наростаючій. І це все під схвальне завивання вати. Який нікчемний нородішко.
показати весь коментар
21.04.2021 07:34 Відповісти
Папа вАенный принес ананас,был он похож на российский фугас,маленький ротик хотел его съесть,бантик нашли километров за шесть.
показати весь коментар
21.04.2021 07:42 Відповісти
ну так может тот отец просто карсон, к нему бендеравцы гранату привязали и запустили ...
показати весь коментар
21.04.2021 07:46 Відповісти
***** сбрешет, что папа был завербован бандеровцами и хотел поужинать младенцем.
показати весь коментар
21.04.2021 08:09 Відповісти
А когда родители погибших детей и стариков раздували огонь конфликта .смертей и ненависти к укропам они о своих детях и родителях думали?Предательство Родины всегда и везде в истории было наказано тем или иным способом...
показати весь коментар
21.04.2021 08:18 Відповісти
Как жестоко были наказаны дети в Германии за подвиги отцов.
показати весь коментар
21.04.2021 08:38 Відповісти
"Активировал"....
Звучит так, будто термрядерный реактор запустил... Или СИМ-карту...
показати весь коментар
21.04.2021 09:31 Відповісти
З язика зняли))
показати весь коментар
21.04.2021 10:23 Відповісти
"...мать (20-29 лет)....ее муж (30-39 лет)..." это как понимать?Батько активував ручну гранату: спецмісія ОБСЄ з'ясувала обставини загибелі дворічної дівчинки в окупованому Сніжному в лютому - Цензор.НЕТ 8362 А покойная девочка, надо понимать, была в возрасте 0-2 лет?
показати весь коментар
21.04.2021 09:33 Відповісти
 
 