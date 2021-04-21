УКР
Не вагатимемося: США можуть вжити додаткових заходів щодо РФ через поводження Кремля з Навальним

Вашингтон без зволікання скористається "додатковими інструментами" щодо Росії через поводження Кремля з Олексієм Навальним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив у вівторок офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми, безумовно, без вагань вдамося в майбутньому до додаткових політичних інструментів, якщо це буде в наших інтересах, в інтересах захисту прав людини в Росії, в контексті [ситуації] з Навальним, - заявив Прайс. - Тепер ми покладаємо на Росію і Москву відповідальність за все, що відбувається з Навальний, тому що вони несуть відповідальність за погіршення стану його здоров'я".

За словами представника Держдепартаменту, США закликають Росію "негайно надати доступ" лікарів для надання Навальному "необхідної і незалежної медичної допомоги". Прайс назвав "тривожними" повідомлення про погіршення стану здоров'я російського політика, який опинився в ув'язненні.

Виступаючи на брифінгу, Нед Прайс наголосив, що США прагнуть до встановлення "конструктивного діалогу" з Росією, попри посилення напруженості між двома країнами через ситуацію в Україні та інші проблеми.

Прайс також підкреслив, що США будуть і далі підтримувати уряд і народ України перед обличчям російської загрози. Росія є агресором щодо України, і у Вашингтоні знають про те, що Москва стояла за компанією дезінформації, організатори якої хотіли покласти на Україну відповідальність за дії Кремля, нагадав представник зовнішньополітичного відомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдумі РФ назвали заяву США про Навального "квитком на той світ"

Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

Читайте також: Помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Навальний. Офіційна причина смерті - інсульт

Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

19 квітня ФСВП повідомила, що Навального переводять з колонії в стаціонар обласної лікарні для засуджених.

Топ коментарі
+5
Смешно конечно впрягаться за какого-то дурачка,для которого "крым-не бутерброд",но как лишний повод нагнуть кацапню сгодится.
21.04.2021 07:28 Відповісти
21.04.2021 07:34 Відповісти
+5
Да ничего сша не зделает,так,бла,бла.а ихние санкции росии до одного места.вопрос в другом,зачем было ехать в россию ?если все знали,да и алексей тоже знал что его закроют?что есть угроза жизни и свободы?
21.04.2021 07:39 Відповісти
21.04.2021 07:39 Відповісти
+5
но если честно - где был бы рейтинг Завального, скажи он шо Крым аннексирован и надо бы вернуть и заплатить? ну вот реально - это не то шо у нас мона визжать про норотднобасса и все равно поддержка будет - а там за Крым они усрутся просто. Хотя Невзоров ничего не боится, мужественный, желчный, остроумный.
21.04.2021 07:41 Відповісти
21.04.2021 07:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
могут принять, но не будут..
21.04.2021 07:30 Відповісти
21.04.2021 07:30 Відповісти
Смешно конечно впрягаться за какого-то дурачка,для которого "крым-не бутерброд",но как лишний повод нагнуть кацапню сгодится.
21.04.2021 07:34 Відповісти
21.04.2021 07:34 Відповісти
но если честно - где был бы рейтинг Завального, скажи он шо Крым аннексирован и надо бы вернуть и заплатить? ну вот реально - это не то шо у нас мона визжать про норотднобасса и все равно поддержка будет - а там за Крым они усрутся просто. Хотя Невзоров ничего не боится, мужественный, желчный, остроумный.
21.04.2021 07:41 Відповісти
21.04.2021 07:41 Відповісти
Да грохнули его уже.
21.04.2021 07:39 Відповісти
21.04.2021 07:39 Відповісти
Да ничего сша не зделает,так,бла,бла.а ихние санкции росии до одного места.вопрос в другом,зачем было ехать в россию ?если все знали,да и алексей тоже знал что его закроют?что есть угроза жизни и свободы?
21.04.2021 07:39 Відповісти
21.04.2021 07:39 Відповісти
Он был "солдат партии". Что приказали, то и выполнил.
21.04.2021 07:40 Відповісти
21.04.2021 07:40 Відповісти
Может даже потому чего Савченко ехала там что-то разведывать - шоб ее захватили и морили голодом так, шо когда привезли эту свинку назад, то пенсионерам сделалось плохо(так голодала шо жёппа как у коровы)
21.04.2021 07:42 Відповісти
21.04.2021 07:42 Відповісти
Алексей как инструмент давления на рашку
21.04.2021 07:47 Відповісти
21.04.2021 07:47 Відповісти
21.04.2021 07:55 Відповісти
21.04.2021 07:55 Відповісти
Навальный отважный человек, настоящий герой.
После такого отравления вернулся, сел и продолжает борьбу с пу и рашизмом.
А хто тут кукарекает про "бутерброд" - то либо лахта, либо полезные кремлб идиоты.
21.04.2021 08:31 Відповісти
21.04.2021 08:31 Відповісти
Ага,незаколебимые...Отправим авианосец и повернём обратно?назло ***** и его приспешникам достроили сп 2?,нарисуем красные линии?,выведем войска с Сирии или уберем базы с Польши и прибалтики?
21.04.2021 08:34 Відповісти
21.04.2021 08:34 Відповісти
"Мы, безусловно, без колебаний прибегнем в будущем к дополнительным политическим инструментам, если это будет в наших интересах, в интересах защиты прав человека в России, в контексте [ситуации] с Навальным, - заявил Прайс.

Ключевое, по Фрейду - "если это будет в наших интересах". Ну все как обычно, ничего нового
21.04.2021 08:41 Відповісти
21.04.2021 08:41 Відповісти
Джо,
применяя в речах слово "колебаться"-
ты уже не нравишься,
потому что ты говоришь о своей слабости !
21.04.2021 08:49 Відповісти
21.04.2021 08:49 Відповісти
21.04.2021 08:51 Відповісти
21.04.2021 08:51 Відповісти
Ну в принципе "не бутерброд" для этого и существует. САНКЦИИ!
21.04.2021 11:29 Відповісти
21.04.2021 11:29 Відповісти
 
 