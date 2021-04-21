Не вагатимемося: США можуть вжити додаткових заходів щодо РФ через поводження Кремля з Навальним

Вашингтон без зволікання скористається "додатковими інструментами" щодо Росії через поводження Кремля з Олексієм Навальним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив у вівторок офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми, безумовно, без вагань вдамося в майбутньому до додаткових політичних інструментів, якщо це буде в наших інтересах, в інтересах захисту прав людини в Росії, в контексті [ситуації] з Навальним, - заявив Прайс. - Тепер ми покладаємо на Росію і Москву відповідальність за все, що відбувається з Навальний, тому що вони несуть відповідальність за погіршення стану його здоров'я".

За словами представника Держдепартаменту, США закликають Росію "негайно надати доступ" лікарів для надання Навальному "необхідної і незалежної медичної допомоги". Прайс назвав "тривожними" повідомлення про погіршення стану здоров'я російського політика, який опинився в ув'язненні.

Виступаючи на брифінгу, Нед Прайс наголосив, що США прагнуть до встановлення "конструктивного діалогу" з Росією, попри посилення напруженості між двома країнами через ситуацію в Україні та інші проблеми.

Прайс також підкреслив, що США будуть і далі підтримувати уряд і народ України перед обличчям російської загрози. Росія є агресором щодо України, і у Вашингтоні знають про те, що Москва стояла за компанією дезінформації, організатори якої хотіли покласти на Україну відповідальність за дії Кремля, нагадав представник зовнішньополітичного відомства США.

Раніше адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК) області, які відвідали Навального, заявили, що він скаржиться на біль у нозі, але ходити може.

Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСВП Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

19 квітня ФСВП повідомила, що Навального переводять з колонії в стаціонар обласної лікарні для засуджених.