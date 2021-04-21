Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 165 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - 20,6 тис.

Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 165 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше - в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 20 квітня.

У Донецькій області СММ зафіксувала 138 порушень режиму припинення вогню, зокрема 5 вибухів (1 вибух у повітрі і 4 вибухи невизначеного походження). Більшість порушень режиму припинення вогню відбулися в районах на південний захід і північний захід від н. п. Сигнальне (непідконтрольний уряду, 23 км на південний захід від Донецька), а також південний захід від н. п. Ясне (непідконтрольний уряду, 30 км на південний захід від Донецька) (див. нижче). Також повідомляється, що за попередню добу зафіксовано 93 порушення режиму припинення вогню.

Водночас у Луганській області Місія зафіксувала 27 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 6 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень відбулися в районах на схід і південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська), включно з деякими біля ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче). За попередню добу зафіксовано 59 порушень режиму припинення вогню.

Зазначається також, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 20 616 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 6388 вибухів, 2149 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 190 спалахів дульного полум'я, 76 освітлювальних ракет, а також щонайменше 11 813 черг і пострілів).