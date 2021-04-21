УКР
За добу у світі виявили 825 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 143,5 млн.

Станом на ранок 20 квітня у світі зареєстрували 825 057 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 910 осіб. Україна за показником добової захворюваності посідає 13-те місце серед держав у світі, за новими летальними випадками - 11-те.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 143 564 910 випадків інфікування, з них 825 057 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 057 788 осіб, з них 13 910 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 121,9 млн осіб.

Читайте: Південнокорейську вакцину AstraZeneca зареєстрували в Україні

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 11-ту і 5-ту позицію відповідно.

карантин (18172) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Порошенко на Прямому:
- Чому я купую концентратори по 25.000, а МОЗ по 37-39?
Та тому, що Зеленський мародер!
показати весь коментар
21.04.2021 08:03 Відповісти
умерли 13,9 тыс. человек.

__
Из них антимасочники - 8,4 тыс, ковид-отрицатели - 5,9 тыс.
показати весь коментар
21.04.2021 08:04 Відповісти
За статистикою із США 85% хворих "на ковід" до хвороби регулярно носили маски.
Воно й не дивно. Постійне носіння маски призводить до багатьох хвороб, зокрема дихальної системи. В перспективі це бактеріальна пневмонія та навіть рак легенів.
показати весь коментар
21.04.2021 09:52 Відповісти
Жаль не має статистики по кількості хворих на ковідо - параною...
показати весь коментар
21.04.2021 08:59 Відповісти
Пландемія фальшивих діагнозів за результатами фальшивих тестів.
показати весь коментар
21.04.2021 09:51 Відповісти
Все вас бедненьких найопывают. Правду скрывают да на крови торгуют.
показати весь коментар
21.04.2021 10:01 Відповісти
Не нас, а вас
показати весь коментар
21.04.2021 10:05 Відповісти
 
 