В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали
12 162 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 21 квітня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 411 осіб;
летальних випадків – 429;
одужало – 14 720 осіб;
здійснено тестувань за добу – 109 007 (зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 974 118 осіб;
одужало – 1 514 472 особи;
летальних випадків – 40 796;
проведено ПЛР-тестувань – 9 042 785.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях", - розповів Степанов.
"Несмотря на то, что в Украине еще не закончилась третья волна https://ru.slovoidilo.ua/2021/04/20/novost/obshhestvo/kieve-snova-podskochil-sutochnyj-prirost-zabolevshix-koronavirusom коронавирусной пандемии , уже надо готовиться к приходу четвертой. При этом четвертая волна коронавируса может быть значительно опаснее своей предшественницы из-за обилия новых штаммов болезни."(с)
Как становится очевидно, бизнес на вакцинах явно переплюнет всё остальные виды бизнеса. Не знаю, правда, на какой именно волне.