В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали

12 162 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 21 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 411 осіб;

летальних випадків – 429;

одужало – 14 720 осіб;

здійснено тестувань за добу – 109 007 (зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 974 118 осіб;

одужало – 1 514 472 особи;

летальних випадків – 40 796;

проведено ПЛР-тестувань – 9 042 785.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях", - розповів Степанов.











