УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6529 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 914 10

В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали

12 162 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 21 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 02госпіталізовано – 4 411 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 02летальних випадків – 429;

В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 02одужало – 14 720 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 02здійснено тестувань за добу – 109 007 (зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026).

Також читайте: Пандемія COVID-19: кількість хворих у світі перевищила 142,7 млн ​​осіб, понад 3 млн померли. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 07захворіло – 1 974 118 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 07одужало – 1 514 472 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 07летальних випадків – 40 796;

В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 9 042 785.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2256) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Оптистично, от Радуцкого:

"Несмотря на то, что в Украине еще не закончилась третья волна https://ru.slovoidilo.ua/2021/04/20/novost/obshhestvo/kieve-snova-podskochil-sutochnyj-prirost-zabolevshix-koronavirusom коронавирусной пандемии , уже надо готовиться к приходу четвертой. При этом четвертая волна коронавируса может быть значительно опаснее своей предшественницы из-за обилия новых штаммов болезни."(с)
Как становится очевидно, бизнес на вакцинах явно переплюнет всё остальные виды бизнеса. Не знаю, правда, на какой именно волне.
показати весь коментар
21.04.2021 08:20 Відповісти
+2
При Порохе бы такого бы точно не было....надеемся,что-то даже подкуйловники зебилы это понимают сегодня(
показати весь коментар
21.04.2021 08:28 Відповісти
+1
Ну так то на 5 месте, там еще США, Индия и Бразилия, но если по соотношению к населению то может и на 1 месте.
показати весь коментар
21.04.2021 09:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оптистично, от Радуцкого:

"Несмотря на то, что в Украине еще не закончилась третья волна https://ru.slovoidilo.ua/2021/04/20/novost/obshhestvo/kieve-snova-podskochil-sutochnyj-prirost-zabolevshix-koronavirusom коронавирусной пандемии , уже надо готовиться к приходу четвертой. При этом четвертая волна коронавируса может быть значительно опаснее своей предшественницы из-за обилия новых штаммов болезни."(с)
Как становится очевидно, бизнес на вакцинах явно переплюнет всё остальные виды бизнеса. Не знаю, правда, на какой именно волне.
показати весь коментар
21.04.2021 08:20 Відповісти
При Порохе бы такого бы точно не было....надеемся,что-то даже подкуйловники зебилы это понимают сегодня(
показати весь коментар
21.04.2021 08:28 Відповісти
По статистике смертельный исход 3 % ....
показати весь коментар
21.04.2021 08:42 Відповісти
Привет из Буковеля, чуваки...
В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4468
показати весь коментар
21.04.2021 08:43 Відповісти
на даный час мы на 2 месте в мире по смертям за сутки 1 место Мексика .
показати весь коментар
21.04.2021 08:45 Відповісти
Ну так то на 5 месте, там еще США, Индия и Бразилия, но если по соотношению к населению то может и на 1 месте.
показати весь коментар
21.04.2021 09:37 Відповісти
Половина стран не дали статистику, а те что дали так мы на третьем. На пнрвом Польша. Так что не надо *** .. ю писать.
показати весь коментар
21.04.2021 15:27 Відповісти
Еще полтора "Боика" упало. Царство Небесное.
показати весь коментар
21.04.2021 11:35 Відповісти
В Боснії, прапором якої ви прикриваєтесь, прийнято міряти кількість померлих літаками???
показати весь коментар
21.04.2021 15:09 Відповісти
Я констатирую факт, который невозможно оспорить. Флаг Герцеговины? Это абсолютно вторично. Просто под украинским флагом (с украинским ай пи), на многие сайты, зайти не возможно. Они в украинском стоп листе.
показати весь коментар
21.04.2021 15:58 Відповісти
 
 