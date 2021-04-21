Ворог за добу 9 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, гранатомети і кулемети. Бойових втрат немає, - штаб. ВIДЕО
Минулої доби, 20 квітня, було зафіксовано 9 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Зокрема, неподалік селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру.
У передмісті Старогнатівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу населених пунктів Золоте-4, що на Луганщині, та Водяне, що на Донеччині, російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні..
Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 21 квітня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу населених пунктів Піски та Південне ворог відкривав вогонь із Мінометів 120-мм калібру.
Поблизу селища Первомайське противник відкривав вогонь з мінометів 82-гмо калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає", - повідомили в штабі.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
