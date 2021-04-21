УКР
Новини Агресія Росії проти України
1 617 9

Ворог за добу 9 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, гранатомети і кулемети. Бойових втрат немає, - штаб. ВIДЕО

Минулої доби, 20 квітня, було зафіксовано 9 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, неподалік селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру.

У передмісті Старогнатівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Золоте-4, що на Луганщині, та Водяне, що на Донеччині, російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні..

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 21 квітня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу населених пунктів Піски та Південне ворог відкривав вогонь із Мінометів 120-мм калібру.

Поблизу селища Первомайське противник відкривав вогонь з мінометів 82-гмо калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає", - повідомили в штабі.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: 

обстріл (31008) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Срывали...
Нарушили...
=================
Это новости для зеленского пишут, что бы он не боялся?
показати весь коментар
21.04.2021 08:16 Відповісти
От така фкйня, малята - спецмісія раразувала за добу 165 порушень неіснуючого "режиму тиші", а наші начальники нарахували 9 порушень з боку орків. Який висновок має зробити мисляча людина? А такий, що з тих 165 порушень 9 зробили орки, а 156 разів "тишу порушували" українці. От така метаморфоз, шановне товариство.
показати весь коментар
21.04.2021 08:20 Відповісти
Пане Ростиславе, Ви дивуєтесь??? Там половина ,якщо не більше , "рассєяне"...Прошу вибачення за те, що повторююсь ... "*****, сэр !!! "
показати весь коментар
21.04.2021 08:59 Відповісти
Хлопчики, коли ви трохи шолопаєте у цій справі... Режим "тиші"то лиш ,для того,-аби ЗЕсранець не обісрався передчасно. Але ... Вже обкалявся по самі вуха. Гнати, гнати, до чортиної матері ! І т.з. "73" - запхніть свої язики та паспорти у дупу. Отам їм місце.
показати весь коментар
21.04.2021 08:52 Відповісти
Чайко, дякую !!! Ви таки дійсно ЧАЙКА ! VIVAT !!!
показати весь коментар
21.04.2021 10:27 Відповісти
"Зривав тишу". Це що, яблуко чи ягода-малина? Може, "порушував"?
показати весь коментар
21.04.2021 09:41 Відповісти
Какаяразніца? Фельдмаршал Янелох заборонив українським воїнам захищати себе і Батьківщину від мокшанських загарбників. Виконувати свій обов'язок. Відмінив своїм злочинним наказом, інстинкт самозбереження.
показати весь коментар
21.04.2021 10:08 Відповісти
"... и соблюдают режим прекращения огня" (то есть когда в тебя стреляют, а ты нет, и хвастаешься какой ты хороший и правильный) - опять то же самое, и так каждые сутки! Из-за ЗЕбобиков бедной девушке приходится повторять этот бред каждое утро.
показати весь коментар
21.04.2021 11:14 Відповісти
 
 