Ворог за добу 9 разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, гранатомети і кулемети. Бойових втрат немає, - штаб. ВIДЕО

Минулої доби, 20 квітня, було зафіксовано 9 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, неподалік селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру.

У передмісті Старогнатівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Золоте-4, що на Луганщині, та Водяне, що на Донеччині, російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні..

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 21 квітня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу населених пунктів Піски та Південне ворог відкривав вогонь із Мінометів 120-мм калібру.

Також читайте: Українським військам наказано не реагувати на провокації найманців РФ на Донбасі, - Кулеба

Поблизу селища Первомайське противник відкривав вогонь з мінометів 82-гмо калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає", - повідомили в штабі.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.