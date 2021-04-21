УКР
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 042 особи, загалом - 477 833, - Степанов

В Україні до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 478 370 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebookповідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 042 людини щеплено проти COVID-19 за добу 20 квітня 2021 року в Україні. 477 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 477 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

Також читайте: Південнокорейську вакцину AstraZeneca зареєстрували в Україні

За даними міністра, щеплення проводилися 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами вакцинації.

"Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 478 370 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1650), Львівській (1576) та Дніпропетровській (981) областях, найменше - у Кіровоградській (181), Луганській (194) та Полтавській (335) областях.

Уряд вбивців, за свою бездіяльність будете відповідати
21.04.2021 08:34 Відповісти
а в это время где-то на юге закрыли все ковидные отделения...
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 042 человека, всего - 477 833, - Степанов - Цензор.НЕТ 9938
21.04.2021 08:42 Відповісти
А где то на севере такие как ты на бутылках сидят....так что каждому свое...
21.04.2021 08:48 Відповісти
Да, там нет свободі слова как на Украине.
21.04.2021 08:54 Відповісти
Да ...у тебя на паРаше....сидят на бутылках молча...
21.04.2021 08:55 Відповісти
Ті меня с каким-то сцарьом севернім спутал.. У меня ничего нет, только автомобиль.
21.04.2021 09:05 Відповісти
Прошлые сутки было 12000 вакцинаций и 600 бригад..
В эти сутки 15000 вакцинаций...но бригад уже 730..

То бишь производительность работы и следовательно количество вакцинированных одной бригадой не увеличилась...и как была ОДИН человек в ЧАС...так и осталась....

ТоваришЧи....за один час в Макдональсе на Макдрайве.... раз в двадцать больше клиентов успевают обслужить.....может быть и вам как то ускориться следует..??
21.04.2021 08:54 Відповісти
Вітаю, Україно! 1% вакцинованого населення подолано! Дуже скоро ковід злякається таких темпів щеплення і втече геть.
21.04.2021 09:55 Відповісти
 
 