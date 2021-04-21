За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 042 особи, загалом - 477 833, - Степанов

В Україні до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 478 370 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebookповідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 042 людини щеплено проти COVID-19 за добу 20 квітня 2021 року в Україні. 477 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 477 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

Також читайте: Південнокорейську вакцину AstraZeneca зареєстрували в Україні

За даними міністра, щеплення проводилися 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами вакцинації.

"Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 478 370 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1650), Львівській (1576) та Дніпропетровській (981) областях, найменше - у Кіровоградській (181), Луганській (194) та Полтавській (335) областях.





