Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині 22 "Гради" та 18 гаубиць, розміщених з порушенням ліній відведення, - звіт

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на тимчасово окупованій Росією території Луганщини 22 реактивні системи залпового вогню "БМ-21 "Град", а також 18 гаубиць, розміщених з порушенням ліній відведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 20 квітня.

Зазначається, що 15 "Градів" було виявлено патрулем Місії поблизу н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на північний захід від Луганська).

Ще 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 7 реактивних систем залпового вогню "БМ-21 "Град" патруль СММ ОБСЄ виявив на аеродромі поблизу н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська).

На цьому аеродромі також розміщено 10 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 од., Д-30 "Жаба", 122 мм - 5 од.).

Крім того, як зазначається у звіті, на аеродромі поблизу Переможного було зафіксовано 13 танків (Т-72 ​​- 7 од., Т-64 - 6 од.) - за лініями відведення, проте за межами виділених місць зберігання озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 165 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - 20,6 тис.

ОБСЄ (3526) Донбас (22366) ГРАД (153) Луганська область (4938)
зебилы, дебилы, боты, порохоботы, манкурты, националисты, давайте объединяться перед угрозой полномасштабной войны!
21.04.2021 08:39 Відповісти
73 % вірять в *військовий талант* Зеленського, інакше його б не обрали головнокомандуючим....😂 Тому не хвилюйся, Зараз Найвеличніший лІдор світу все розрулить... Зайдіть на ФБ *офіс президента* і подивіться, яка там кількість *вєрующіх в Зє*, хватить не на одну армію....
21.04.2021 09:26 Відповісти
Это я Порошенко процитировал.
Вот теперь скажи, как объединяться?
21.04.2021 09:51 Відповісти
При этом нашим войскам запрещено отвечать в ответ без санкции хенерального штаба. А хенеральный штаб занят воровством денег на продовольствии для армии.
21.04.2021 09:30 Відповісти
Ну и? Обнаружили! Да их никто и не прятал
21.04.2021 09:39 Відповісти
 
 