Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку і ведення військового обліку" № 1357-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року з ініціативи глави держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації. Це дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці.
Зокрема, закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.
"Так, в особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо", - випливає з повідомлення.
Зазначається, що на громадян, яких призиватимуть із числа резервістів у особливий період, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб.
Зокрема, закріплюються гарантії у сприянні працевлаштуванню для молодих людей протягом шести місяців після припинення такої служби. Також підписаний Президентом закон України реформує систему військового обліку та діяльність місцевих органів військового управління, базуючись на європейських принципах і підходах.
"Зокрема, передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів)", - зазначили в Офісі президента.
Крім того, закон осучаснює вимоги до адміністративної відповідальності посадових осіб, резервістів, військовозобов'язаних та призовників за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів. Також запроваджується кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період; від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.
Згідно закону призивати будуть тільки резервістів, тобто, тих хто не заховався від мобілізації, або й сам добровільно пішов захищати Україну. Але якщо хтось із них ухилиться від призову зараз, то загримить в тюрму. А тих хто у 2014 - 2015 ухилився від мобілізації, як сам преЗедент, який https://censor.net/ua/news/3122139/zelenskyyi_chotyry_razy_uhylyvsya_vid_pryzovu_na_viyiskovu_slujbu_v_20142015_rokah_minoborony_onovleno, чи як мій сусід, що аж в Канаду забіг після отримання повістки, то таких ніхто призивати не буде і кримінальна відповідальність на них не розповсюджується.
