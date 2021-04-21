УКР
Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації

Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку і ведення військового обліку" № 1357-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року з ініціативи глави держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації. Це дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці.

Зокрема, закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

"Так, в особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо", - випливає з повідомлення.

Зазначається, що на громадян, яких призиватимуть із числа резервістів у особливий період, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб.

Читайте: Рада ухвалила закон, що дозволяє президенту закликати резервістів без оголошення мобілізації

Зокрема, закріплюються гарантії у сприянні працевлаштуванню для молодих людей протягом шести місяців після припинення такої служби. Також підписаний Президентом закон України реформує систему військового обліку та діяльність місцевих органів військового управління, базуючись на європейських принципах і підходах.

"Зокрема, передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів)", - зазначили в Офісі президента.

Крім того, закон осучаснює вимоги до адміністративної відповідальності посадових осіб, резервістів, військовозобов'язаних та призовників за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів. Також запроваджується кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період; від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

закон (2896) Зеленський Володимир (25558) резервісти (71)
+54
Подписал он, четырежды уклонист понимаешь, без мобилизации призывать он будет. Помни, зеля, тебе никто ничего не должен:
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации - Цензор.НЕТ 4926
показати весь коментар
21.04.2021 08:48 Відповісти
+28
Їдуть в одному купе, в залізничному потязі, українець і єврей. По радіо оголошують, що московити почали повномасштабне вторгнення. Єврей починає голосити:
- Ой вей, які таки проблеми! Бізнес згортати, маму з татом і дітей з дружиною терміново чартером вивозити в Ізраїль. Гроші перевести до Швейцарії! Які проблеми! Золото і брюлики як то вивезти на собі хоча б до Польші! Які проблеми!
Українець важко зітхає і каже:
- Так, біда, проблеми.
Єврей:
- Петро, ​​я тебе благаю, які в тебе проблеми, взяв автомат і в окопи!
показати весь коментар
21.04.2021 08:55 Відповісти
+22
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации - Цензор.НЕТ 34
показати весь коментар
21.04.2021 08:44 Відповісти
Коментувати
Сторінка 2 з 2
Я долго ждал эту дату, на пути к ней аж 4 БАНа заработал, был объявлен подфуйловником, по единственной причине: я утверждал, что Цаплиенко- лжец, запустивший заведомую дезу о перекрытии с 21 апреля до октября- Керченского пролива. Только что я отзвонился корешу, работнику нашего порта мариупольского. Результат: пролив не перекрыт и перекрывать его не будут.
показати весь коментар
21.04.2021 09:00 Відповісти
Чего ты паришься ? Умные и так это знают ,а на идиотов наплюй.
показати весь коментар
21.04.2021 09:15 Відповісти
Смешные картинки подъехали. Ржу не могу)))))
показати весь коментар
21.04.2021 09:03 Відповісти
Ржи до всцику, дитятко.
показати весь коментар
21.04.2021 11:00 Відповісти
Поднимайте бюллетени и смотрите кто 74% того и призывйте, это будет справедливо. Вам дебиляткам говорили "Порошенко або вийна"? Говорили? Нет, хотели поприколу и дешевый газ, теперь пожалуйста 74% ****.йте в окопы, зелупы
показати весь коментар
21.04.2021 09:03 Відповісти
если крепко подумать, то "все расписано" - т.е. если допустим в таком-то году будет война, то она будет, будь хоть сто порошенко или тетчер или махатмов с гандями. так шо отнесись философски.
кстати, тут Буткевича и его подругу не слушаешь? Порошенко отнюдь не таков как его Антиколорадос со своей сектой считают.
п.с. - на выборы 3 крайних не ходил, так шо далеко не "зелебоб"
показати весь коментар
21.04.2021 09:10 Відповісти
Звісно, "какаярааазницавсеаниадинааакавьіееее"...
показати весь коментар
21.04.2021 09:18 Відповісти
Понимаешь, пулять по Москве Громами и Нептунами одна война - а бежать с перекошеной харей в своем домашнем с трехлинейкой на пулеметы под Джанкоем совсем другая.
показати весь коментар
21.04.2021 17:05 Відповісти
так вы сам и ответил - кому там надо бежать с говном против Абрамсов то? или запускать ракеты на Флориду, на своих бахурей то? никому
показати весь коментар
21.04.2021 18:14 Відповісти
ну ні..уя собі .. розвели срач і паніку недобитки тролеферми Бариги Петра
показати весь коментар
21.04.2021 09:11 Відповісти
дудрило і на Марсі- телепень.
показати весь коментар
21.04.2021 16:32 Відповісти
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации - Цензор.НЕТ 194
показати весь коментар
21.04.2021 09:04 Відповісти
А де їх будуть розміщувати, у що вдягнуть, чим годуватимуть ??
Все ж покрали абинепетьки..
показати весь коментар
21.04.2021 09:06 Відповісти
А *петьки * та недопетьки * не покрали ?
показати весь коментар
21.04.2021 09:08 Відповісти
В тебе є відповідь на моє питання ?
Нема ? То на всі чотири сторони.
показати весь коментар
21.04.2021 09:17 Відповісти
в марте 14 ситуация была намного хуже - но одели , накормили , разместили , правда бардак был тогда страшный
показати весь коментар
21.04.2021 09:33 Відповісти
Вам достеменно відомо, що зараз ситуація не гірше ?
Якщо брати умови, в яких перебувають бійці на фронті нині, то я би не поспішала з райдужними висновками.
показати весь коментар
21.04.2021 09:36 Відповісти
уже в 15 ситуация стала намного лучше чем в 14
показати весь коментар
21.04.2021 11:03 Відповісти
Сейчас получше, поверь, Ксения. Общаюсь с ребятами, которые сейчас там. Конечно, у нас не та стратегия все 7 лет. Упор не на ракеты и беспилотники, а на танки, бтр и пушки... но хоть так... хотя, с армией кацапов будет тяжко тягаться
показати весь коментар
21.04.2021 21:36 Відповісти
маршальский жезл гроссадмирала Редера

Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 6567
маршальский жезл Рейхсмаршала Геринга

Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 9635
селфи-палка . маршальский жезл и личное оружие нашего говнокомандующего

Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 283
показати весь коментар
21.04.2021 09:08 Відповісти
зато демократично - у нас же каждый президент и главнокомандующий за одно тоисть
пошёл и купил жезыл.....
показати весь коментар
21.04.2021 11:22 Відповісти
за непідтвердженою інформацією,Джавеліни зі складів поступили в зону ООС.,
ТОМУ DON'T PANIC, ПОРОХОБОТИ!
Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 6035
показати весь коментар
21.04.2021 09:09 Відповісти
Если это так, то хорошо
показати весь коментар
21.04.2021 09:12 Відповісти
Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 323
показати весь коментар
21.04.2021 09:19 Відповісти
І хто ж ними скористається на передку? Що знову порохоботи? А як же зелені соплі? Занадто сцикливі та хитрожопі? Може хочаб шанці копати згодяться? Ні? І там можуть зрадити? Проблема...
показати весь коментар
21.04.2021 09:59 Відповісти
Під особистим контролем, чи як завжди.
показати весь коментар
21.04.2021 11:09 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3260935/ukrainskim_voyiskam_prikazano_ne_reagirovat_na_provokatsii_naemnikov_rf_na_donbasse_kuleba
показати весь коментар
21.04.2021 12:14 Відповісти
Дай то Бог! Боже, бережи Україну!!!
показати весь коментар
21.04.2021 21:38 Відповісти
Беспелотники уже летают -нет , разведчики в казармах сидят , отвечать и подавлять огнем противника запрещено , так что можешь смело джавы засунуть Ослу в дупло . Тогда и до тебя и до него дойдет , что война не выиграется одним видом оружия , если ВСУ тупо деморализовали два года подряд.
показати весь коментар
21.04.2021 22:43 Відповісти
Еще один"хитросделанный"...
показати весь коментар
21.04.2021 09:13 Відповісти
это чтобы призывать но ни за что не отвечать. несистемная мобилизация
показати весь коментар
21.04.2021 09:14 Відповісти
Дрыщи и перевозбудились по этому. До этого люди оказывается за Порошенко воевали, а отныне за Украину.
показати весь коментар
21.04.2021 09:22 Відповісти
Цікава методика.Кинути в м'ясорубку тих,хто вже воював,щоб сволота,що ховалася ,й розказувала,як "нас сталківают лбамі",знову пересиділа рівненько на жопці ?
Хіба не чудова можливість питальникам,чому війна не закінчилась,самим її закінчити ?
показати весь коментар
21.04.2021 09:28 Відповісти
Зєліку вже прийшла відповідь на вчорашнє принижене прохання.Як і передбачалось.
Соловьев:
"Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет. «В любой точке где идёт война» Зеленскому надо встречаться с Пушилиным и Пасечником, говорить напрямую с лидерами ДНР и ЛНР. Путин многократно призывал Украинские власти к прямому диалогу с руководителями Донбаса."
показати весь коментар
21.04.2021 09:36 Відповісти
у тебе, помилка при написанні слів )(уйло та россосіся.
показати весь коментар
21.04.2021 16:36 Відповісти
а когда кремлевские сатанисты опубликуют подтверждение гражданство федерашки бубочки и ленки перед наступлением ?
показати весь коментар
21.04.2021 10:04 Відповісти
Только в батальон Юзика
показати весь коментар
21.04.2021 10:15 Відповісти
да...юзик будет жив всегда....а вот другие---под вопросом.
показати весь коментар
21.04.2021 10:20 Відповісти
придётся откосить только что зделал сам себе в жопу укол от острохандроза.....
показати весь коментар
21.04.2021 10:23 Відповісти
зы. кетанов если шо кому надо замечательно помагает но ампулка 30 гр..... тюбик
мази 250..... как раз цены для пенсов шоб долго не мучались..... вова шоб ты так жыл
показати весь коментар
21.04.2021 10:26 Відповісти
и второе...что будет с УКРАИНОЙ --если путин ее сделает россией...И что будет с УКРАИНОЙ.....если УКРАИНА будет в НАТО???
показати весь коментар
21.04.2021 10:24 Відповісти
На півтори сторінки коментарів до статі, жодно коментаря щодо саме підписаного закону, ані критичного ані схвального ...
Чи не це називається флудом....???
показати весь коментар
21.04.2021 10:33 Відповісти
порохоботы на марше...
показати весь коментар
21.04.2021 10:53 Відповісти
А що коментувати?! Я у першому резервi, закон схвалюю. бо УКРАIНЕЦЬ!
показати весь коментар
21.04.2021 11:28 Відповісти
Накази не обговорюють. Їх виконують.
показати весь коментар
21.04.2021 12:56 Відповісти
О! Розплата вже близько. Программа "згортання виробництва ракет на перевагу чорній піхоті" продовжує свою дію. Панове поціновувачі ссср і морозива по 2,20 прошу в першу лінію. Вибачте, товаріщі поціновувачі. Гвинтівка на пьятьох і Рабіновіч в помощь. "Вставаааай страна огромная". Бажаю зустріти в окопах Бужанського з Дубінським.
показати весь коментар
21.04.2021 10:40 Відповісти
Где рабинович - и -где война.....
показати весь коментар
21.04.2021 13:48 Відповісти
Здурів? Щоб вони в спину українцям стріляли? Чи в дозорі сходили до ворога, щоб привести на наші позиції. Їх тільки на копальні.
показати весь коментар
21.04.2021 13:55 Відповісти
з першоїї лінії в спину не постріляєш
показати весь коментар
21.04.2021 16:22 Відповісти
Обалдеть. ОП автоматом работает по вкладышам в военных билетах. Идиоты.... Всем менять вкладыши?
показати весь коментар
21.04.2021 10:43 Відповісти
диджытализация блть это вам нехренсобачий
показати весь коментар
21.04.2021 11:20 Відповісти
+ 30 ...я воевать не пойду!...мне белый билет положен
показати весь коментар
21.04.2021 11:03 Відповісти
І з бєлим білєтом пригодишся -- патрони подавать.
показати весь коментар
21.04.2021 11:20 Відповісти
Війна - це захист свого способу життя. Кому, як не людям вашою фамілією? Не украінцям же боронити статки Шифера, Зеленьского чи Коломойського?
показати весь коментар
21.04.2021 16:24 Відповісти
Eto vsio verno,rezervisti imejet opit vojni,eto glavnoje
показати весь коментар
21.04.2021 11:11 Відповісти
Главное момент не пропустите , когда звать!!!! Спасибо !!!
показати весь коментар
21.04.2021 11:44 Відповісти
УКРОБОРОНПРОМ И КПИ ОТКРЫЛИ ШКОЛУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ

20 апреля состоялся запуск Школы профессионального развития инженеров-конструкторов - совместного проекта Госконцерна "Укроборонпром" и Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Реализация учебной программы в рамках выполнения поручения Президента Украины Владимира Зеленского является частью договора о сотрудничестве между Концерном и КПИ, заключенного в феврале этого года.
"Сегодня оборонно-промышленная отрасль имеет ощутимый недостаток кадров. Средний возраст конструкторов на наших предприятиях составляет около 60 лет. Это значит, что сейчас самое время воспитывать новое поколение украинских инженеров-конструкторов", - заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.
Учебный курс Школы будет построено на трех основных модулях: системная инженерия, современные информационные технологии в проектировании и производстве наукоемкой продукции, а также инновационное развитие предприятия и управления инновационными проектами и программами.
Напомним, что кроме запуска Школы профессионального развития инженеров-конструкторов сотрудничество между Укроборонпромом и КПИ предусматривает создание программы подготовки инженеров-конструкторов имени Олега Антонова.https://www.wing.com.ua/content/view/29397/76/
показати весь коментар
21.04.2021 12:15 Відповісти
"Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов".

Згідно закону призивати будуть тільки резервістів, тобто, тих хто не заховався від мобілізації, або й сам добровільно пішов захищати Україну. Але якщо хтось із них ухилиться від призову зараз, то загримить в тюрму. А тих хто у 2014 - 2015 ухилився від мобілізації, як сам преЗедент, який https://censor.net/ua/news/3122139/zelenskyyi_chotyry_razy_uhylyvsya_vid_pryzovu_na_viyiskovu_slujbu_v_20142015_rokah_minoborony_onovleno, чи як мій сусід, що аж в Канаду забіг після отримання повістки, то таких ніхто призивати не буде і кримінальна відповідальність на них не розповсюджується.

Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 3548
показати весь коментар
21.04.2021 12:39 Відповісти
вова кидалов
показати весь коментар
21.04.2021 12:44 Відповісти
А СТРЕЛЯТЬ БЕЗ ПАТРОНОВ !?) НУ СЕБЕ ОН СПОСОБ ПРИДУМАЛ, ЧТОБЫ ОТ АРМИИ ЗАКОСИТЬ !)
показати весь коментар
21.04.2021 13:07 Відповісти
Снарягу збираю собі сам.
Все,що примусово видають - відправляти додому Новою Поштою. Прийде час - здати назад під опис з розпискою.
==========
Джентльмени, війна.
От що хочете, так і думайте.
Це ви на цивілці можете піти і купити нові кеди.
А тут інша фігня.
Ходити по 20 км. Жити в них, не знімати довго.
Вчіться. Не маю зараз бажання розповідати, як тримати ноги і себе в достатній гігієні.
показати весь коментар
21.04.2021 13:48 Відповісти
Сейчас каждый мужчина должен сам для себя решить вопрос где он будет в случае чего и что он будет делать. Маленькая Финляндия проявила характер и дала по морде СССР и живет прекрасно все эти годы. Да, там был вождь, заточенный и народ любящий свою страну. У нас же с вождями проблемы, но не с народом!
Для Уйлостана это последние выбрыки, а по сути агония. До 2014 года у них было два фонда по 500 млрд. Осталось половина второго. Дернутся и санкции точно усилят. ЕС тоже отрежет от кредитов. Отключат СВИФТ. Надеюсь, что арестуют счета олигархов.
показати весь коментар
21.04.2021 16:38 Відповісти
А до сих пор не решили разве . 73% будут выражать глубокое презрение кацапам , когда будут чистить им сапоги.
показати весь коментар
21.04.2021 23:05 Відповісти
Не совсем понятно как главнокомандующий собирается воевать о страной, у которой он как президент покупает электроэнергию, топливо и прочее а так же регулярно получает миллиарды в бюджет за транзит газа?
Как воевать с Россией на Донбассе когда через Харьковскую область снуют туда сюда грузовики и поезда к окупанту и обратно???
Одни будут воевать а другие с этим же агрессором торговать.
Думаю что в планах президента я буду точно не торговать.
И думаю что ни один сынок депутата точно не будет воевать.
И? Что дальше? Нам следует или дружить по настоящему или уже воевать ПО НАСТОЯЩЕМУ с агрессором.
показати весь коментар
21.04.2021 17:13 Відповісти
Да все так же) как и потрошенко типа воюя с путлером спокойно торговал в рфии конфетами)) война войной - а деньги врозь)))))
показати весь коментар
21.04.2021 21:45 Відповісти
Потом когда оторвёт руки или ноги будешь добиваться льгот или путевку в санаторий тебе скажут У НАС ВОЙНЫ НЕТ И НЕ БЫЛО и ТЕБЯ ТУДА НИКТО НЕ ПОСЫЛАЛ а если льготы или бесплатный проезд захотят воспользоваться твои родственники то им будут ватники-маршручики плевать в лицо.
показати весь коментар
21.04.2021 18:21 Відповісти
ТИШКОМ НИШКОМ, ЯК ПЕРЕЛЯКАНА ГІМНАЗІСТКА
показати весь коментар
21.04.2021 18:21 Відповісти
Короткий переказ нового відосику клоуна: одночасно стояти на колінах перед путіним шукаючи мир в очах, обсирати в 1001 раз Порошенка та хвалити боєздатну армію, яка стала боєздатною як раз завдяки Порошенку і його команді !
Яке чмо зараз при владі , о@ єть
Я навіть після 2х років не можу повірити🤐
показати весь коментар
21.04.2021 20:09 Відповісти
Ну, скажем, боєздатна армія - це та, яка перемагає. Та й дивно було б, якщо б у країні, в якій ідуть бойові дії та не створили б боєздатну армію. Коли армія небоєздатна, то стається те, що в Криму.
показати весь коментар
21.04.2021 22:26 Відповісти
Просто под руками водством величайшего и тупорылейшего Осла планеты , в ВСУ тривиально служить больше не кто не хочет и даже заробитчане проклинают этого дебила на чем свет стоит , в бригадах 50% комплектация ЛС считается просто супер идеальной ,а на дембель уходят батальонами .И этого и следовало ожидать , по тому что , когда из пацанов в окопах Ослу захотелось сделать живые мишени для кацапов , это ж надо было додуматься воюющей армии запретить воевать . Но жалкая попытка закрыть ваканты в штате за счет мобилизованных , хрен Ослу поможет , по той простой причине , что все ветераны и я в том числе пойду в ВСУ когда посчитаю нужным я , а не когда кому то захочется за мой счет свои про..*** закрывать.
показати весь коментар
21.04.2021 23:00 Відповісти
Как понимать?В какой это особый период?Войны и чп нет.Читай конституцию дебил одноклеточный.Все эти призывы и мобилизации противоречат конституции.В данное время разруливать ситуацию на лднр должны внутренние войска,но никак не армия.Антитеррористические операции проводит не армия.
показати весь коментар
22.04.2021 00:34 Відповісти
Мне кажется что этот закон несправедливый и подчеркивает неравенство. Бывшие атошники добровольцы автоматически попадают под призыв в случае чего. За уклонение - уголовка.

А вот те кто откосил или не был на войне, могут и дальше заниматься своими делами - они в резерв не входят и призывать их не будут.
показати весь коментар
22.04.2021 05:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 