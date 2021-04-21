УКР
4 387 8

Ситуація з COVID-19 у Києві стабілізувалася: в КМДА пояснили, коли місто зможе вийти з "червоної" зони карантину

Ситуація з COVID-19 у Києві стабілізувалася: в КМДА пояснили, коли місто зможе вийти з "червоної" зони карантину

Після детального аналізу ситуації з коронавірусом у Києві стане відомо, чи вийде місто з "червоної" зони карантину після 10 травня. Про обмеження на Великдень говоритимуть наприкінці цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сайту "Сьогодні" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чиновник КМДА каже, що спостерігають за ходом епідемії у столиці щодня, а будь-які рішення про продовження карантину або обмеження на великодні свята прийматимуться наприкінці цього тижня.

"Ситуація у Києві трохи поліпшилася, стабілізувалася, але все залежатиме від того, якою буде епідеміологічна ситуація цієї п'ятниці і понеділка. Після цього ухвалюватимуться відповідні рішення. У тому числі і щодо того, у якій за кольором зоні карантину перебуватиме місто", – сказав він.

Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна", є вірогідність, що до кінця місяця столиця все-таки зможе вийти з "червоної зони".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 042 особи, загалом - 477 833, - Степанов

"Є велика надія, що до 30 квітня Київ уже за всіма показниками перейде з "червоного" до "жовтого" рівня. Але все залежить від нас", – сказав він.

Глава МОЗ також нагадав – що коронавірус – атеїст і йому все одно, що людям потрібно святкувати Великдень. Степанов закликав на свята не збиратися великими компаніями і провести цей день вдома.

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2401) Київ (20192) Поворозник Микола (132) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Глава Минздрава также напомнил - что коронавирус - атеист и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасху. Степанов призвал на праздники не собираться большими компаниями и провести этот день дома. Источник: https://censor.net/ru/n3261049\\\\\\\\\\

одно заявление Стебанова..... и Яхве на бутылке
кстати, а что пекут и кушают те кого Яхве гонял "40" лет по пустыням? на Песах то. Рыбу и кирпичи, или манну?)
показати весь коментар
21.04.2021 09:14 Відповісти
Жора, не нужно всех равно по православной традиции жрать водку на Пасху до беспамятства .....
показати весь коментар
21.04.2021 09:54 Відповісти
так Песах это тупо слямзили попы для рабов - кому надо "праздник", который даже не имеет фиксированного дня то?
кстати, вы идя бесноваться - шо возьмешь - надежную маску, или маленький молитовничек?
я так и знал - вы все такие, на словах как Лев, на деле - "минятутнистаяла"
показати весь коментар
21.04.2021 10:00 Відповісти
православная пасха тоже не имеет. Да и к Христу песах никакого отношения тоже не имеет
показати весь коментар
21.04.2021 10:45 Відповісти
да и Дристос к Осирису и прочим - тоже не имеет, просто все там так же рождались от девств. и тоже "воскресали", но они еретики, а Дристос воровал осла благородно, с любовью что-ли, заповедая рабам не воровать как бы.
ты хотя бы подумай - в мятежной провинции годами бегало стадо здоровых быков по пустыне, а римляне такие - ах оставьте, идем-ка на оперу-ка, а восстание невозможно, вот было два недавно, а щас таки невозможно шоб орда быдла бегала и не песенки пела, а думала о восстании, ах какое же неблагоразумие даже подумать об этом
показати весь коментар
21.04.2021 10:57 Відповісти
Входит и выходит. Входит. Нет никакой пандемии с эпидемиями
показати весь коментар
21.04.2021 10:02 Відповісти
такие экземпляры уже почти редкость
показати весь коментар
21.04.2021 10:43 Відповісти
Нет клинической картины заболевания. Есть тест и не более того. Развивайтесь
показати весь коментар
21.04.2021 11:08 Відповісти
 
 