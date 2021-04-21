Ситуація з COVID-19 у Києві стабілізувалася: в КМДА пояснили, коли місто зможе вийти з "червоної" зони карантину

Після детального аналізу ситуації з коронавірусом у Києві стане відомо, чи вийде місто з "червоної" зони карантину після 10 травня. Про обмеження на Великдень говоритимуть наприкінці цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сайту "Сьогодні" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чиновник КМДА каже, що спостерігають за ходом епідемії у столиці щодня, а будь-які рішення про продовження карантину або обмеження на великодні свята прийматимуться наприкінці цього тижня.

"Ситуація у Києві трохи поліпшилася, стабілізувалася, але все залежатиме від того, якою буде епідеміологічна ситуація цієї п'ятниці і понеділка. Після цього ухвалюватимуться відповідні рішення. У тому числі і щодо того, у якій за кольором зоні карантину перебуватиме місто", – сказав він.

Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна", є вірогідність, що до кінця місяця столиця все-таки зможе вийти з "червоної зони".

"Є велика надія, що до 30 квітня Київ уже за всіма показниками перейде з "червоного" до "жовтого" рівня. Але все залежить від нас", – сказав він.

Глава МОЗ також нагадав – що коронавірус – атеїст і йому все одно, що людям потрібно святкувати Великдень. Степанов закликав на свята не збиратися великими компаніями і провести цей день вдома.