УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 103 26

На кордоні з Білоруссю скупчень військ немає, служба триває в посиленому режимі, - Держприкордонслужба

На кордоні з Білоруссю скупчень військ немає, служба триває в посиленому режимі, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю переведені на посилений режим несення служби. При цьому скупчень військ на цій ділянці українського кордону не фіксується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Посилений режим несення служби передбачає збільшення кількості нарядів. Також максимально активізували підрозділи для відстеження ситуації в прикордонних районах.

"Взагалі цьому напрямку приділяється суттєва увага. З огляду на тісну співпрацю цієї країни з Росією, особливо в контексті згадки зовнішнього кордону Союзної держави Білорусі та РФ", - зазначив Демченко.

За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається спокійною.

"На цей час безпосередньо на лінії кордону або поруч з кордоном ми не фіксуємо руху військової техніки або скупчення військових підрозділів. Нестандартних ситуацій поки теж не фіксувалося", - додав речник Держприкордонслужби.

Також читайте: Росія продовжує стягувати війська до кордонів України. Через тиждень їхня чисельність перевищить 120 тис. військовослужбовців, - Кулеба

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Німеччини Маас про стягування російських військ до кордонів України: На деескалацію дипломатичними засобами спрямовано всі сили

Автор: 

армія рф (18793) Білорусь (8082) Держприкордонслужба ДПСУ (6438) кордон (4927) Демченко Андрій (382)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Бацка же вчера сказал наридному депутату из слуги народа, что их задача захватить Украину, шоб трибрацких нарида были вместе, так что ждать от усатой падлы можно все что угодна
показати весь коментар
21.04.2021 09:25 Відповісти
+1
С 73% любителей рюзького мира....это Беларуси 2 года как надо бояться ножа в спину от соседа.Просто ФАКТ.
показати весь коментар
21.04.2021 09:32 Відповісти
+1
Будет не удивительно, если ***** вместе с тараканом на Украину нападут - они же диктаторы-шизофреники
показати весь коментар
21.04.2021 09:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бацка же вчера сказал наридному депутату из слуги народа, что их задача захватить Украину, шоб трибрацких нарида были вместе, так что ждать от усатой падлы можно все что угодна
показати весь коментар
21.04.2021 09:25 Відповісти
С 73% любителей рюзького мира....это Беларуси 2 года как надо бояться ножа в спину от соседа.Просто ФАКТ.
показати весь коментар
21.04.2021 09:32 Відповісти
Та шо там той Беларуси, можно за день из глубины страны до Черниговской области доехать спокойно
показати весь коментар
21.04.2021 09:34 Відповісти
От Черниговской области до Минска три часа езды на машине. А от Минска до Вильнюса - полтора. Итого: от Черниговской области насквозь через Беларусь до Литвы - четыре с половиной часа.
А Вы - день.... За день можно раза четыре из Чернигова в Вильнюс через всю Беларусь туда-сюда смотаться...
показати весь коментар
21.04.2021 10:13 Відповісти
Я ведь имел ввиду не машину, а военную технику, например танк Армата, который не всегда заводится и три раза поламается в пути. Вот как раз за день и успеют )))
показати весь коментар
21.04.2021 10:26 Відповісти
... танк Армата, который не всегда заводится и три раза поломается в пути. Вот как раз за день и успеют...
------------------------------
То есть, Вы хотите сказать, что они за день успеют ТРИ раза ту Армату починить и таки доехать?...
НЕ ВЕРЮ! )))))
На кордоні з Білоруссю скупчень військ немає, служба триває в посиленому режимі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4438
показати весь коментар
21.04.2021 10:57 Відповісти
Хужевым транспортом потянут
показати весь коментар
21.04.2021 11:05 Відповісти
Ну, если та Армата будет наступать одна и ежели постараться... ))
показати весь коментар
21.04.2021 11:26 Відповісти
На сході вже й тягачі притарабанили.
показати весь коментар
21.04.2021 12:26 Відповісти
Білорусь ніколи не була ворогом Україні. Це Україна нещодавно зробила недружній крок, підтримавши економічні санкції проти Білорусі.
показати весь коментар
21.04.2021 11:38 Відповісти
Доки при владі в Білорусі буде залишатися вусатий диктатор, до тих пір до Біорусі треба ставитися з обережністю, бо Білорусь сателіт Кремля і знаходиться під їх керуванням
показати весь коментар
21.04.2021 11:46 Відповісти
Лукашенко ніколи, поки живий, не був і не буде під керуванням кремля. Друга справа -- вдавати друга, коли вимагають обставини. Тому кремль і хоче його усунути.
показати весь коментар
21.04.2021 12:11 Відповісти
Вуса -- це достоїнство мужчини і відмінність від жіночої статі, між іншим.
показати весь коментар
21.04.2021 12:17 Відповісти
Не меліть дурниць. Білорусь вже давно русіфікована рашою, вони навіть своєї мови майже не знають, особливо молодь. У силових органах там сидять агенти Кремля, до речі як і у нас досі.
показати весь коментар
21.04.2021 13:14 Відповісти
100%-там "совок" і Україна-"бєндєри"..З 2017 року корпус РФ/"зелені чоловічки" розмістились в військових містечках на кордоні з Україною,завдячуючи "калгаснику"..Так що-білоруси ,за наказом "ХУ*ЛА",спокійно встромлять ніж в спину Україні..
показати весь коментар
21.04.2021 13:52 Відповісти
Будет не удивительно, если ***** вместе с тараканом на Украину нападут - они же диктаторы-шизофреники
показати весь коментар
21.04.2021 09:35 Відповісти
немецких войск в 1941 тоже не было. авиаразведка докладывала, сам Павлов летал. Были только диверсанты, которых не видно. а механизированные войска подтянулись за 1,5...2 часа, когда 2/3 советской авиации покрошили. это мы уже проходили..
показати весь коментар
21.04.2021 09:37 Відповісти
То что авиацию покрошили это демагогия и сказки для глупцов.Москва сразу приняла решение сдать немцу БССР,потом и УССР.....и всю технику отвести для защиты себя любимых.А народу запустили шляпу про покрошили.
показати весь коментар
21.04.2021 10:02 Відповісти
Неправда, ніхто техніку не відводив і здавати не збирався. Просто після голодомору і сталінських репресій ніхто не хотів воювати за радянську владу. Кидали танки, зброю, перелітали на бік німців літаками навіть герої рс. Полками, дивізіями, частинами здавалися в полон (1 млн) і розбігалися по лісах та домівках. Брехнею годували народ 70 років.
показати весь коментар
21.04.2021 11:46 Відповісти
Не стоит успокаивать себя отсутствием войск в Беларусии. Это быстро может изменится. Если РФ начнет полномасштабное вторжение в Украину, то главный удар должен быть из Беларуссии вдоль западных границ Украины, чтобы отсечь помощь Европы и США и взять ВСУ в кольцо.
показати весь коментар
21.04.2021 10:04 Відповісти
... то главный удар должен быть из Беларуссии вдоль западных границ Украины, чтобы отсечь помощь Европы и США и взять ВСУ в кольцо...
-----------------------------
Это вплавь на тяжёлой технике сквозь бескрайние болота и топи Полесья, чтобы в результате оказаться в окружении между войсками НАТО и ВСУ?
Мудрёная какая-то многоходовочка, однако....
показати весь коментар
21.04.2021 10:32 Відповісти
З Білорусі удару не буде, Лукашенко обіцяв. І не брешіть про "союзное государство" з Росією -- його нема й не буде, Білорусь незалежна поки бацька при владі.
показати весь коментар
21.04.2021 11:51 Відповісти
У нас сейчас посевная.С полей доносится гул моторов мощных тракторов.
показати весь коментар
21.04.2021 10:07 Відповісти
Беларусские леса мониторит погранслужба? Не верю, что это возможно.
показати весь коментар
21.04.2021 11:24 Відповісти
Ще пару років тому було в газеті, що збудовано три капітальні дороги в різних місцях, розраховані на важку техніку, прорубані через ліс, у бік українського кордону.
показати весь коментар
21.04.2021 12:03 Відповісти
..слухай "СТЕЦЬКО",бачу ,що троляка ти "ху*ловска",а "цензор" такій сволоті ще потакає...А даремно бутусов,таку сволоту не "банить",як в "Фейсбуці" банять українців ФСБ..
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
 
 