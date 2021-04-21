Будь-який новий етап агресії Росії проти України матиме для Москви тяжкі наслідки, - сенатор США Менендес

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з головою комітету із закордонних справ Сенату США Робертом Менендесом збільшення військової допомоги Україні.



Під час телефонної розмови Менендес розповів, що в Сенаті США з великим занепокоєнням ставляться до нарощування військової присутності РФ на кордоні з Україною та загроз, які нинішні дії Москви становлять для нашої держави та Європи.

Глава МЗС детально поінформував американського сенатора про актуальну ситуацію в зоні російсько-українського конфлікту і вздовж кордону України. Він привернув особливу увагу до протиправних дій РФ в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризації тимчасово окупованого Криму, Чорного та Азовського морів.

Зі свого боку глава комітету Сенату наголосив, що неспровокована агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною для Сполучених Штатів і цивілізованого світу, і запевнив, що будь-який новий її етап матиме для Москви тяжкі наслідки. При цьому він високо оцінив зважену і мудру реакцію України на спроби Росії провокувати загострення.

Як зазначається, Кулеба наголосив, що Україна високо цінує багаторічну двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів, яка має особливе значення для посилення обороноздатності України, реформ, зміцнення демократичних інститутів та енергетичної незалежності нашої держави.

Менендес запевнив Кулебу у непохитній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, готовності Сенату США і надалі рішуче підтримувати свого стратегічного партнера, особливо в умовах ескалації агресивних дій Росії.

Голова Комітету Сенату США повідомив, що очікує схвалення в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту "Про безпекове партнерство з Україною", який передбачає збільшення розмірів щорічної військової допомоги, включно з наданням летальної зброї.