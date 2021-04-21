УКР
Будь-який новий етап агресії Росії проти України матиме для Москви тяжкі наслідки, - сенатор США Менендес

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з головою комітету із закордонних справ Сенату США Робертом Менендесом збільшення військової допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Під час телефонної розмови Менендес розповів, що в Сенаті США з великим занепокоєнням ставляться до нарощування військової присутності РФ на кордоні з Україною та загроз, які нинішні дії Москви становлять для нашої держави та Європи.

Глава МЗС детально поінформував американського сенатора про актуальну ситуацію в зоні російсько-українського конфлікту і вздовж кордону України. Він привернув особливу увагу до протиправних дій РФ в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризації тимчасово окупованого Криму, Чорного та Азовського морів.

Зі свого боку глава комітету Сенату наголосив, що неспровокована агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною для Сполучених Штатів і цивілізованого світу, і запевнив, що будь-який новий її етап матиме для Москви тяжкі наслідки. При цьому він високо оцінив зважену і мудру реакцію України на спроби Росії провокувати загострення.

Як зазначається, Кулеба наголосив, що Україна високо цінує багаторічну двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів, яка має особливе значення для посилення обороноздатності України, реформ, зміцнення демократичних інститутів та енергетичної незалежності нашої держави.

Менендес запевнив Кулебу у непохитній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, готовності Сенату США і надалі рішуче підтримувати свого стратегічного партнера, особливо в умовах ескалації агресивних дій Росії.

Голова Комітету Сенату США повідомив, що очікує схвалення в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту "Про безпекове партнерство з Україною", який передбачає збільшення розмірів щорічної військової допомоги, включно з наданням летальної зброї.

Интересно если завтра война Микола Тищенко ака Котлета пойдет с автоматом в руках защищать Украину на фринт? За зебоба не пытаю, бо он презедент и 4 раза откосил по повесте и так все понятно
показати весь коментар
21.04.2021 09:37 Відповісти
+11
Стереть моЦкву с лица земли ,там должны быть болота в которых квакают жабы !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
показати весь коментар
21.04.2021 09:33 Відповісти
+7
уже 7 лет тяжких последствий, а кацапаская казна всё жиреет и жиреет.
показати весь коментар
21.04.2021 09:34 Відповісти
Стереть моЦкву с лица земли ,там должны быть болота в которых квакают жабы !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
показати весь коментар
21.04.2021 09:33 Відповісти
уже 7 лет тяжких последствий, а кацапаская казна всё жиреет и жиреет.
показати весь коментар
21.04.2021 09:34 Відповісти
Ты её пересчитал?
показати весь коментар
21.04.2021 09:43 Відповісти
Серьезно?
А куда делка кацапстанский Резервный Фонд?
показати весь коментар
21.04.2021 10:06 Відповісти
Резервный фонд ликвидирован и присоединен к Фонду национального благосостояния.Его активы составляют 177 млрд долларов.
показати весь коментар
21.04.2021 10:13 Відповісти
А подучить матчасть, козломордый. тебе не судьба?
Проели вы, жопорукие, этот фонд.
показати весь коментар
21.04.2021 10:41 Відповісти
Вероятно, уехал в Геленджик.
показати весь коментар
21.04.2021 11:26 Відповісти
Хай би і надалі так "жиріли". Рік, два, і россія та фуйло - огидний спогад, який волієш, якомога швидше, забути. Попереду майбутнє. Щасливе. Клас.
показати весь коментар
21.04.2021 10:17 Відповісти
ты на этот прогноз "рик-два" и ломаного цента не поставишь. Разве что смайлик.
показати весь коментар
21.04.2021 11:25 Відповісти
Интересно если завтра война Микола Тищенко ака Котлета пойдет с автоматом в руках защищать Украину на фринт? За зебоба не пытаю, бо он презедент и 4 раза откосил по повесте и так все понятно
показати весь коментар
21.04.2021 09:37 Відповісти
Та Щас. Він не може вбивати даунецкіх родичів жОни.
показати весь коментар
21.04.2021 10:20 Відповісти
Бабушка Меркель уже озвучила про свои последствия для Рашки - северный поток-2 она решила достраивать
показати весь коментар
21.04.2021 09:59 Відповісти
Семь лет уже слышим про "последствия".
показати весь коментар
21.04.2021 15:17 Відповісти
 
 