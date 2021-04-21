УКР
Пандемія COVID-19: Канада продовжила заборону на в'їзд іноземців до 21 травня

Канада продовжила заборону на в'їзд більшості іноземців ще на місяць - до 21 травня.

Про це у твітері повідомив міністр громадської безпеки Канади Білл Блер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поки кількість активних випадків та варіантів коронавірусу, що викликають занепокоєння, збільшується по всій країні, ми будемо робити все необхідне для убезпечення канадців. Обмеження на в’їзд іноземців до Канади не з території США продовжено до 21 травня 2021 року", - зазначив Блер.

Раніше Канада продовжила заборону на перетин кордону з території США, яка так само діятиме принаймні до 21 травня.

Також читайте: У Канаді почалася третя хвиля коронавірусу. Вона буде дуже важкою, - Трюдо

На цей час на території Канади зареєстровано майже 88 тис. активних випадків COVID-19. Від початку пандемії у країні померло 23 713 інфікованих.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 143 564 910 випадків COVID-19, зокрема 3 057 788 летальних, одужали 121 938 394 особи.

Может оно и к лучшему шо у нас забили хер на карантин, а то я вижу, что Канада превращается в какой-та конц-лагирь. Спасибо таким людям как Николя Тищенко шо не ограничивают наши права и свободы
21.04.2021 09:45 Відповісти
Далеко не вся. Онтаріо вирішило переплюнути Квебек і запровадило stay-at-home-order.
https://toronto.ctvnews.ca/ontario-introduces-another-stay-at-home-order-declares-third-state-of-emergency-1.5377410
21.04.2021 09:52 Відповісти
Концлагерь во всех странах. Страх от соплей
21.04.2021 10:22 Відповісти
 
 