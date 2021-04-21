УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10448 відвідувачів онлайн
Новини
50 289 531

У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння"

У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння"

Член міжнародного комітету Ради Федерації Сергій Цеков назвав акторським кривлянням пропозицію президента України Володимира Зеленського Путіну зустрітися на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Сам виступ Зеленського - пишномовний із самозамилуванням від сказаного, якесь акторське кривляння. Він підкреслює свою безстрашність і повну заглибленість у конфлікт на Донбасі - і тут же демонструє або абсолютне незнання, від чиїх рук гинуть люди, або абсолютне лицемірство", - сказав Цеков.

За його словами, Зеленський "показав свою нездатність або небажання зупинити війну на Донбасі" і тепер "намагається перекласти всю відповідальність на президента Росії, популістськи пропонуючи зустрітися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я робив запит на розмову з Лавровим, але безрезультатно, - Кулеба

"Навряд чи варто реагувати на черговий акторський виступ. Можна тільки пожаліти народ України за такого главу держави", - вважає Цеков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Автор: 

Зеленський Володимир (25558) путін володимир (24841) росія (67935) Цеков (5) Донбас (22366) Радфед Росії (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+96
при всем моем неуважении к ***** и москалям . в данном случае не могу не согласиться . ведь действительно " актерское кривляние "
показати весь коментар
21.04.2021 09:51 Відповісти
+50
Какое )(уйло вы шо он вчера назвал его Господином, когда предложил встретится
показати весь коментар
21.04.2021 09:56 Відповісти
+48
Бубочка-прекрати в конце концов позориться.
показати весь коментар
21.04.2021 09:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
Ай справді! А хто почав війну і вбивства? Так я нагадаю цьому цеЛкову: ВІЙНУ ПОЧАЛИ СРАНІ МОСКАЛІ З ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО У КРИМУ!!!!! і хай цей смердючий кацап ЗАТКНЕТЬСЯ!!!!!!!1 ******** ТАКА!!!
показати весь коментар
21.04.2021 17:30 Відповісти
Переважна більшість коментів за зеленого тут написана провокаторами від РФ.
Намагаються розпалити ворожнечу між порохоботами та зебілами.
Даремно стараєтесь - тут, в Україні, 73% насрати на те, що сказав і робить їхній обранець.
Вони проголосували, і "фсьо".
Але все ж завивання про те, що порохоботи підігрують Кремлю, що зеля "наш през" і "маладєц" дають відчути якесь садистичне задоволення. Бо гімно насправді "наш" през.
І це розуміє УВЕСЬ світ!
Навіть у Франції.
І навіть зебіли (тільки не можуть собі у цьому признатись).
показати весь коментар
21.04.2021 17:51 Відповісти
У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння" - Цензор.НЕТ 9527
показати весь коментар
21.04.2021 17:56 Відповісти
У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння" - Цензор.НЕТ 7947
показати весь коментар
21.04.2021 17:57 Відповісти
Считая копыты вытерли об спину--отфоршмачили как на параше шныря блин а стыдно мне
показати весь коментар
21.04.2021 18:02 Відповісти
Берегите сердце. Вон 73% и в х.й не дуют - всё по приколу - так сказал великий.
показати весь коментар
21.04.2021 18:10 Відповісти
прикиньте параша воюеет 7 лет - --и---опа--- Зеленский "показал свою неспособность или нежелание остановить войну на Донбассе" и теперь "пытается переложить всю ответственность на президента России, популистски предлагая встретиться".

Источник: https://censor.net/ru/n3261063
показати весь коментар
21.04.2021 18:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q9Mjnqu9jXE Портников о трусости ЗЕ
показати весь коментар
21.04.2021 18:07 Відповісти
вова, йди в ухань. Там ще тваринок потрібно вивозить. Клоун, це вже підвищення у очах ввз - піськограй, саме то.
показати весь коментар
21.04.2021 18:07 Відповісти
НАЖАЛЬ ОСЬ ЩО НАС ЧЕКАЄ, БО КРЕМЛЬ СВОЇ ВІЙСЬКА ВІДВОДИТИ
ВІД КОРДОНІВ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ, ДАВЛЯЧИ НА КЕРІВНИЦТВО УКРАЇНИ -

Що запропонував Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні
отримати громадянство України
7) Ймовірно дати воду в Крим з Дніпра
ОСЬ ЯКЕ КРЕМЛІВСЬКЕ РІШЕННЯ Зе "Голобородько" ПОВИНЕН ВТІЛИТИ
В ЖИТТЯ НА РНБО
показати весь коментар
21.04.2021 18:09 Відповісти
У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння" - Цензор.НЕТ 697
показати весь коментар
21.04.2021 18:12 Відповісти
Не пойму вы коментируете событие
Или как на ярмарке три бабы
Ведут разговор
показати весь коментар
21.04.2021 18:23 Відповісти
Так це що значить? Нєлох не зможе заглянути в оченята ***** і "нє увідіть там вайни"? Яка втрата...
показати весь коментар
21.04.2021 18:34 Відповісти
людина нагадує хлопчика на дитячому майданчику в якого хочуть відібрати іграшку,а взагалі коли людина до повноліття не стала повнолітньою, вона не стане нею ніколи. щож це "вибір" народу.а про ставлення московії до гаранта можна судити по рівню особи, яка відреагувала на пропозицію.
показати весь коментар
21.04.2021 19:07 Відповісти
Це вкотре доводить, що треба бити маскаля максимально, раз іх там нет, тт прилетів 1 снаряд - має бути 5 у відповідь
показати весь коментар
21.04.2021 19:10 Відповісти
Нада тока пиристать стрилять
показати весь коментар
21.04.2021 21:02 Відповісти
Путин от себя в восторге
показати весь коментар
21.04.2021 20:05 Відповісти
А почему не в Киеве после вода войск *****?Крым уже кацапский,регулярные войска ********* уже официально на окупированых украинских землях а ЗЕ еще что-то блеет об мирных переговорах.
показати весь коментар
21.04.2021 20:11 Відповісти
P.S.А ***** то молодец,такой тихой сапой не только до Берлина но и до Вашингтона дойдет.
показати весь коментар
21.04.2021 20:13 Відповісти
Уже не Киев главный стол ,,мирного улегурирования,,а м.Чоп.Вот там и будут вести страны ЕС кардинальные,,возможно,,переговоры по уже несуществующей Украине как проводили уже по по окупированым териториям бывшего совка.
показати весь коментар
21.04.2021 21:55 Відповісти
Никуда оно не дойдет
показати весь коментар
21.04.2021 21:01 Відповісти
У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння" - Цензор.НЕТ 6128
показати весь коментар
21.04.2021 21:10 Відповісти
Якщо це - докір,то. ви помилились адресою, а якщо констатація факту,то вчи - містер очевидність.
показати весь коментар
21.04.2021 22:09 Відповісти
На опубликованных кадрах архивного видео видно, что популярный комик выступает на сцене российского КВН и не стесняется одобрительно шутить об имперских амбициях Кремля и насмешках России над независимостью Украины.
Учитывая вышесказанное, можно уверенно сказать: если горе-юмориста Владимира Зеленского вдруг выберут президентом Украины, в Кремле будут одобрительно потирать руки.
Враги не станут воспринимать всерьез такого главу государства. Подумайте только, сколько раз и с каким смаком "Россия 1" и другие рупоры кремлевской пропаганды будут крутить это видео, где Зеленский просит Путина "забрать его отсюда".
Абсолютно все российские СМИ и блогосфера будут издеваться над новым президентом Украины.
И НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ ИЗВЛЕЧЕНО ИЗ АРХИВА С УЧАСТИЕМ НАШЕГО КОМИКА.
СКАЖИТЕ, КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ НАШИ ВОЕННЫЕ, КОГДА БУДУЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ЛИЧНО ПРОСИТ ПУТИНА "ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ"?
https://www.youtube.com/watch?v=mHXRaOuyr2c
показати весь коментар
21.04.2021 22:10 Відповісти
"Леонид Данилович!... Помолчите, вы что, не видите, что я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя - да что там моя? - судьба всей Украины!
Владимир Владимирович, заберите меня пожалуйста, ну хоть за долги, я вас очень прошу", - говорит Зеленский со "слезами" на глазах, прижав руку к сердцу.


И комментарий
Заберем, мужик, не бойся. У нас в Ростове места хватит для вас всех. Дело времени...
https://www.rbc.ua/rus/styler/zelenskomu-pripomnili-sleznoe-obrashchenie-1575641236.html
показати весь коментар
21.04.2021 22:17 Відповісти
Как говорится - береги честь смолоду, чтоб потом не обижаться за то, что о тебе говорят.
И страну свою не надо было обсирать за кацапские сребренники.
А сейчас все выглядит пафосно и не правдиво. Не воспринимается.
Скромнее надо быть и не устраивать показуху на публику, а пахать в поте лица, а не 6 раз в году отпуск отгуливать.
показати весь коментар
21.04.2021 22:21 Відповісти
Варто підтримати дуріка в ініціативі і виписати йому білет в один кінець...а там нехай хоч в шахті його закопають.
показати весь коментар
21.04.2021 22:45 Відповісти
На превеликий жаль ні разу Зеленський ще мене не розчарував ні в чому і здається цього і не буде
показати весь коментар
21.04.2021 22:56 Відповісти
написано с ошибками. Вот как правильно: "Само выступление СФ и пу - высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то клоунское кривляние. Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе - и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие", Источник: https://censor.net/ru/n3261063
показати весь коментар
21.04.2021 23:04 Відповісти
КРИВЫХ КРИВЛЯТЬ КУДА ЭТО ГОДИТСЯ !)
показати весь коментар
21.04.2021 23:44 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 