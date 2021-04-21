У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння"
Член міжнародного комітету Ради Федерації Сергій Цеков назвав акторським кривлянням пропозицію президента України Володимира Зеленського Путіну зустрітися на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Сам виступ Зеленського - пишномовний із самозамилуванням від сказаного, якесь акторське кривляння. Він підкреслює свою безстрашність і повну заглибленість у конфлікт на Донбасі - і тут же демонструє або абсолютне незнання, від чиїх рук гинуть люди, або абсолютне лицемірство", - сказав Цеков.
За його словами, Зеленський "показав свою нездатність або небажання зупинити війну на Донбасі" і тепер "намагається перекласти всю відповідальність на президента Росії, популістськи пропонуючи зустрітися".
"Навряд чи варто реагувати на черговий акторський виступ. Можна тільки пожаліти народ України за такого главу держави", - вважає Цеков.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
Намагаються розпалити ворожнечу між порохоботами та зебілами.
Даремно стараєтесь - тут, в Україні, 73% насрати на те, що сказав і робить їхній обранець.
Вони проголосували, і "фсьо".
Але все ж завивання про те, що порохоботи підігрують Кремлю, що зеля "наш през" і "маладєц" дають відчути якесь садистичне задоволення. Бо гімно насправді "наш" през.
І це розуміє УВЕСЬ світ!
Навіть у Франції.
І навіть зебіли (тільки не можуть собі у цьому признатись).
Источник: https://censor.net/ru/n3261063
ВІД КОРДОНІВ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ, ДАВЛЯЧИ НА КЕРІВНИЦТВО УКРАЇНИ -
Що запропонував Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні
отримати громадянство України
7) Ймовірно дати воду в Крим з Дніпра
ОСЬ ЯКЕ КРЕМЛІВСЬКЕ РІШЕННЯ Зе "Голобородько" ПОВИНЕН ВТІЛИТИ
В ЖИТТЯ НА РНБО
Или как на ярмарке три бабы
Ведут разговор
Учитывая вышесказанное, можно уверенно сказать: если горе-юмориста Владимира Зеленского вдруг выберут президентом Украины, в Кремле будут одобрительно потирать руки.
Враги не станут воспринимать всерьез такого главу государства. Подумайте только, сколько раз и с каким смаком "Россия 1" и другие рупоры кремлевской пропаганды будут крутить это видео, где Зеленский просит Путина "забрать его отсюда".
Абсолютно все российские СМИ и блогосфера будут издеваться над новым президентом Украины.
И НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ ИЗВЛЕЧЕНО ИЗ АРХИВА С УЧАСТИЕМ НАШЕГО КОМИКА.
СКАЖИТЕ, КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ НАШИ ВОЕННЫЕ, КОГДА БУДУЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ЛИЧНО ПРОСИТ ПУТИНА "ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ"?
https://www.youtube.com/watch?v=mHXRaOuyr2c
Владимир Владимирович, заберите меня пожалуйста, ну хоть за долги, я вас очень прошу", - говорит Зеленский со "слезами" на глазах, прижав руку к сердцу.
И комментарий
Заберем, мужик, не бойся. У нас в Ростове места хватит для вас всех. Дело времени...
https://www.rbc.ua/rus/styler/zelenskomu-pripomnili-sleznoe-obrashchenie-1575641236.html
И страну свою не надо было обсирать за кацапские сребренники.
А сейчас все выглядит пафосно и не правдиво. Не воспринимается.
Скромнее надо быть и не устраивать показуху на публику, а пахать в поте лица, а не 6 раз в году отпуск отгуливать.