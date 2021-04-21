У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння"

Член міжнародного комітету Ради Федерації Сергій Цеков назвав акторським кривлянням пропозицію президента України Володимира Зеленського Путіну зустрітися на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Сам виступ Зеленського - пишномовний із самозамилуванням від сказаного, якесь акторське кривляння. Він підкреслює свою безстрашність і повну заглибленість у конфлікт на Донбасі - і тут же демонструє або абсолютне незнання, від чиїх рук гинуть люди, або абсолютне лицемірство", - сказав Цеков.

За його словами, Зеленський "показав свою нездатність або небажання зупинити війну на Донбасі" і тепер "намагається перекласти всю відповідальність на президента Росії, популістськи пропонуючи зустрітися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я робив запит на розмову з Лавровим, але безрезультатно, - Кулеба

"Навряд чи варто реагувати на черговий акторський виступ. Можна тільки пожаліти народ України за такого главу держави", - вважає Цеков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.