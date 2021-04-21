Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель
ЄС готовий розглянути варіанти дій у разі продовження агресії проти України і протидіяти спробам Росії представити себе посередником, а не стороною конфлікту.
Про це глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив у вівторок у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Напруженість в Україні і навколо неї стрімко зростає. Рада (ЄС) із закордонних справ направила чіткий сигнал про колективну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Боррель
Він зазначив, що міністри закордонних справ на спільній відеоконференції в понеділок основну увагу зосередили на ситуації навколо України і на тому, як ЄС найкращим чином може підтримати її у вирішенні проблем. Для цього вони запросили на відеоконференцію міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.
Міністри закордонних справ країн ЄС, повідомляє Боррель, домовилися, що повинні говорити єдиним голосом у двосторонніх контактах з Росією, на всіх міжнародних форумах (G7, ОБСЄ) і на переговорах зі США.
Він повідомляє, що разом з головою Євроради Шарлем Мішелем підтвердив свою участь у саміті з Міжнародної Кримської платформи, запланованому на 23 серпня в Києві.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпековуситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.
За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.
20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба переписати, що ми йдемо не до ЄС, а до США.
Але ніхто , окрім порохоботів, не цікавився, що там відбувається, скільки грошей виділяється з бюджету. Тепер настав момент неминучого - а в нас ніц немає. Лише клован какая разніца. Війни нема.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3873513616069756?__cft__[0]=AZUCjrJgJPD0erWATiB-XLAlNfPgZttRcb060Qx4EOkclWVfw2_KFcOKGSsgTP8xG_SUgIqCLAHGIMH9Xr4qWQaVj_p8Lwo0ZRh3f39OnN37w5qVCfXIJJQ74whwNq9BuWCKiAH8P9KcZ4RrcgGmqf1a&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·
Дуже хороше звернення Зеленського до народу. Нарешті- без ниття, що хтось весь час йому заважає, без зайвих слів , пафосу і банальностей . Все чітко, ясно, впевнено. Без популізму і нереалістичних театральних жестів. Роз'яснив , що таке кластери і чому в рамках нормандського формату влада просуває цю ініціативу. Важливо, що розказав про дорожню карту. Не забув про миротворців. Дуже людяно згадав про заручників, розповів , скільки їх утримується в тюрмах на окупованій території і РФ, запевнив , що ми за усіх боремося, назвав прізвища бранців - це так важливо для родини Виговського, кримських татар, інших заручників , знати, що Україна своїх не кидає . Роз'яснив ситуацію в Азовському морі, бо було незрозуміло, чи можуть украінські військові кораблі здійснювати рейди в наших і нейтральних водах, чи тихенько промовчимо на шантаж Путіна. Розповів про деталі паризької зустрічі з паном Макроном. Звернувся до ВР негайно прийняти закон про заборону закупівлі російської електроенергії, бо ж як ми апелюємо до світу про посилення санкцій - то й самі маємо посилювати санкції проти агресора. Дуже сильний хід- це заява про те, що всі ці « Ліги сміху « і серіали, до виробництва яких причетні афільовані з кварталом стуктури, не виходитимуть на російських телеканалах. Ніякої торгівлі на крові , ніяких серіалів від Кварталу на пропагандистських російських каналах, ніяких нафторублів від бензоколонки.
Довгоочікувана заява верховного головнокомандуючого про негайний перегляд бюджету і збільшення зарплат воінам на передовій. Хлопці повинні мати мотивацію за важку службу. Анонсував негайні звільнення на РНБО всіх причетних до зриву ДОЗ і проблем з харчуванням в армії.
Також на лінію зіткнення повертаються контрснайперські групи, безпілотники , розвідка, все, що посилює нашу армію. На фронті чекають зброю, а не Путіна. А ми його на наш Донбас і не запрошуємо! Навпаки, Зеленський вимагає від Путіна піти геть з Криму і Донбасу. До речі, Крим прозвучав в промові багато раз!
Сильні слова на підтримку наших дипломатів, які воюють з РФ на дипломатичному фронті.
І розчулив заклик до єдності, не ділив країну , не згадував злобних опонентів, яких всіх треба на фронт. Вибачився, що чотири рази в 14- 15 уникав мобілізації, зрозумів, що має вимовити ці важливі слова. Прям державний діяч.
Не почули? .... я теж. Знову пафос, популізм, багато зайвих пустопорожніх слів, образи. І запрошення Путіна на зустріч на Донбас. Прям хоч парі став, до кого ж Путін на зустріч спершу вирушить: на запрошення Байдена чи Зеленського... Краще б працював над повноцінним відновленням нормандського формату, який оцими своїми заявами і похоронив...
Чергове інфантильне звернення Зеленського. Навіщо і про що?
Але в останніх словах так званого президента на адресу путіна про Донбас, я почув не запрошення, а виклик (не у словах, емоційно). Можливо так званий президент врешті образився на партнера, що ніяк не дослухається до вмовлянь. Та, зважаючи на характерну здатність зелених брехати і заборону відповідати "на провокації", навіть наявність образи ще не означає бажання протистояти.
І як таку натуру переробити ? То буде вже не він...
А из Кремля все то же: "дедываевале", "можимпавтарить".
Нету... значит всё слова.
Европе надоело.
Правда, она, Европа, забывает, что она - следующая.
Все давным-давно известно. Только вот украинская власть все живет надеждами.
И не будем забывать про пятую колонну в лице филиала ФСБ - РПЦ в Украине.
Де секторальні санкції?
"...А Европа молчала..."
Але ж бабця меркель, схоже, зібралась у газпром, на пенсію, поряд з шредером...
Просёлочные дорого скоро просохнут, а лесопосадки покроются листвой.
Ждать осталось не долго...
МировойВсемирной - вот ваш сигнал, безответственные недоумки и ничтожества! Будьте вы прокляты.