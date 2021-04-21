УКР
Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель

ЄС готовий розглянути варіанти дій у разі продовження агресії проти України і протидіяти спробам Росії представити себе посередником, а не стороною конфлікту.

Про це глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив у вівторок у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Напруженість в Україні і навколо неї стрімко зростає. Рада (ЄС) із закордонних справ направила чіткий сигнал про колективну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Боррель

Він зазначив, що міністри закордонних справ на спільній відеоконференції в понеділок основну увагу зосередили на ситуації навколо України і на тому, як ЄС найкращим чином може підтримати її у вирішенні проблем. Для цього вони запросили на відеоконференцію міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-який новий етап агресії Росії проти України матиме для Москви тяжкі наслідки, - сенатор США Менендес

Міністри закордонних справ країн ЄС, повідомляє Боррель, домовилися, що повинні говорити єдиним голосом у двосторонніх контактах з Росією, на всіх міжнародних форумах (G7, ОБСЄ) і на переговорах зі США.

Він повідомляє, що разом з головою Євроради Шарлем Мішелем підтвердив свою участь у саміті з Міжнародної Кримської платформи, запланованому на 23 серпня в Києві.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпековуситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

+26
Ми це вчора почули.
Напряженность вокруг Украины стремительно растет. Совет ЕС направил четкий сигнал о коллективной поддержке, - Боррель - Цензор.НЕТ 3843
21.04.2021 09:54
+22
Вы уже ну ООООчень сильно достали со своими сигналами ,***** смеётся до слёз с тех сигналов ...
21.04.2021 09:54
+15
Правильно,главное чтобы сигнал был чёткий!это как глубокая озабоченность ,если не глубокая,то так,не очень ,а вот глубокая и чёткий ,это серьёзно !очень!
21.04.2021 09:55
Ми це вчора почули.
Напряженность вокруг Украины стремительно растет. Совет ЕС направил четкий сигнал о коллективной поддержке, - Боррель - Цензор.НЕТ 3843
21.04.2021 09:54
Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель - Цензор.НЕТ 5089
21.04.2021 10:16
Вы уже ну ООООчень сильно достали со своими сигналами ,***** смеётся до слёз с тех сигналов ...
21.04.2021 09:54
Сигнализаторы не устают что то направлять *****. Правда конкретики нет, но то такэ.
21.04.2021 09:54
Правильно,главное чтобы сигнал был чёткий!это как глубокая озабоченность ,если не глубокая,то так,не очень ,а вот глубокая и чёткий ,это серьёзно !очень!
21.04.2021 09:55
Меркельша вже направила - заяву у підтримку наступу на Україну, бо тільки так можна трактувати продовження співпраці з москалями по будівництву ПП2.
21.04.2021 09:58
Виходячи з останніх подій, що робити з Конституцією?
Треба переписати, що ми йдемо не до ЄС, а до США.
21.04.2021 10:01
Перше, що ми мали робити - шалено зміцнювати власну АРМІЮ.
Але ніхто , окрім порохоботів, не цікавився, що там відбувається, скільки грошей виділяється з бюджету. Тепер настав момент неминучого - а в нас ніц немає. Лише клован какая разніца. Війни нема.
21.04.2021 10:04
Я про Коституцію.
21.04.2021 10:07
Конституція не заважає отримати статус союзника.
21.04.2021 13:24
Совет ЕС направил четкий сигнал о коллективной озабоченности
21.04.2021 09:59
Идите вы нах### со своим чётким сигналом.
21.04.2021 10:00
Треба знову вектор у Конституції повертати.
21.04.2021 10:02
Можна просто повернути Конституцію і тоді вектор буде направлений в інший бік.
21.04.2021 11:09
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko Iryna Gerashchenko

10 год ·

Дуже хороше звернення Зеленського до народу. Нарешті- без ниття, що хтось весь час йому заважає, без зайвих слів , пафосу і банальностей . Все чітко, ясно, впевнено. Без популізму і нереалістичних театральних жестів. Роз'яснив , що таке кластери і чому в рамках нормандського формату влада просуває цю ініціативу. Важливо, що розказав про дорожню карту. Не забув про миротворців. Дуже людяно згадав про заручників, розповів , скільки їх утримується в тюрмах на окупованій території і РФ, запевнив , що ми за усіх боремося, назвав прізвища бранців - це так важливо для родини Виговського, кримських татар, інших заручників , знати, що Україна своїх не кидає . Роз'яснив ситуацію в Азовському морі, бо було незрозуміло, чи можуть украінські військові кораблі здійснювати рейди в наших і нейтральних водах, чи тихенько промовчимо на шантаж Путіна. Розповів про деталі паризької зустрічі з паном Макроном. Звернувся до ВР негайно прийняти закон про заборону закупівлі російської електроенергії, бо ж як ми апелюємо до світу про посилення санкцій - то й самі маємо посилювати санкції проти агресора. Дуже сильний хід- це заява про те, що всі ці « Ліги сміху « і серіали, до виробництва яких причетні афільовані з кварталом стуктури, не виходитимуть на російських телеканалах. Ніякої торгівлі на крові , ніяких серіалів від Кварталу на пропагандистських російських каналах, ніяких нафторублів від бензоколонки.

Довгоочікувана заява верховного головнокомандуючого про негайний перегляд бюджету і збільшення зарплат воінам на передовій. Хлопці повинні мати мотивацію за важку службу. Анонсував негайні звільнення на РНБО всіх причетних до зриву ДОЗ і проблем з харчуванням в армії.
Також на лінію зіткнення повертаються контрснайперські групи, безпілотники , розвідка, все, що посилює нашу армію. На фронті чекають зброю, а не Путіна. А ми його на наш Донбас і не запрошуємо! Навпаки, Зеленський вимагає від Путіна піти геть з Криму і Донбасу. До речі, Крим прозвучав в промові багато раз!
Сильні слова на підтримку наших дипломатів, які воюють з РФ на дипломатичному фронті.
І розчулив заклик до єдності, не ділив країну , не згадував злобних опонентів, яких всіх треба на фронт. Вибачився, що чотири рази в 14- 15 уникав мобілізації, зрозумів, що має вимовити ці важливі слова. Прям державний діяч.
Не почули? .... я теж. Знову пафос, популізм, багато зайвих пустопорожніх слів, образи. І запрошення Путіна на зустріч на Донбас. Прям хоч парі став, до кого ж Путін на зустріч спершу вирушить: на запрошення Байдена чи Зеленського... Краще б працював над повноцінним відновленням нормандського формату, який оцими своїми заявами і похоронив...
Чергове інфантильне звернення Зеленського. Навіщо і про що?
21.04.2021 10:05
Та шо ж вы делаете! Начал читать - и глаза полезли на лоб по мере чтения всё выше и выше.
21.04.2021 10:26
Цей допис треба було починати з великих і жирних літер Н і Т. Ніт, тобто. Бо не усі звикли читати до кінця.
Але в останніх словах так званого президента на адресу путіна про Донбас, я почув не запрошення, а виклик (не у словах, емоційно). Можливо так званий президент врешті образився на партнера, що ніяк не дослухається до вмовлянь. Та, зважаючи на характерну здатність зелених брехати і заборону відповідати "на провокації", навіть наявність образи ще не означає бажання протистояти.
21.04.2021 13:43
Тільки от не кловану мірятись з убивцею.
21.04.2021 13:56
Так. Спочатку треба перестати бути клоуном. Перестати брехати заради мистецтва. Хоча це надто важко. І за той час, що залишився до кінця каденціїї вже не встигне. Але ж нарід сподівається на шанс, як пише аналітик Андрусів. Тож можуть дати другу спробу.
21.04.2021 14:10
Він бреше заради себе, заради овацій.
І як таку натуру переробити ? То буде вже не він...
21.04.2021 14:18
"Заграница нам поможет. Я дам вам парабеллум."
21.04.2021 10:05
будут коллективно выражать огромную, безмерную озабоченность
21.04.2021 10:07
Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель - Цензор.НЕТ 7533
21.04.2021 10:08
А меркель слушает да ест. Дура, хоча б пригрозила зупинкою потоку. А нібуя. Хайль хоч потоп. Бізнес убер алєс.
21.04.2021 10:09
Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель - Цензор.НЕТ 561
21.04.2021 10:17
Сдается мне Европа увидела, что Украина еще ментально не созрела к жизни в европейском союзе (коррупция, торговля с агрессором, продажные избиратели, популизм и отсутствие реформ) и отдает нас на растерзание ***** взамен на какие-то условия. А сигналы и озабоченность они выражают, чтобы нам не так больно и обидно было.
21.04.2021 10:09
100%
21.04.2021 10:53
Коли не дійшов до Києва.

Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель - Цензор.НЕТ 8326
21.04.2021 10:10
Да...мы слышали...было три зеленых свистка... и один желтый...
21.04.2021 10:10
А некто Ахметов в свое время гудел в Донбассе... Тоже реакция. Правда, потом он купил недвижимость в Англии и навсегда покинул "свой радной дамбас"
21.04.2021 10:13
И Франции ( в месте с ПМЖ) классически
21.04.2021 10:54
Неужто, обеспокоены? Или сильно взволнованы? (вариант - встревожены)
21.04.2021 10:12
Стурбовано схвильовано стривожено налякані.
21.04.2021 10:22
Не исключено, уже ведут сепаратные переговоры, где Украина - разменная монета.
А из Кремля все то же: "дедываевале", "можимпавтарить".
21.04.2021 10:30
Конкретные цифры можно. В случае войны элеваторы будут разбомблены , никто не сможет собрать хлеб ,подсолненик, кукурузу чем кормить людей, животных. Конкретно дадим столько то эшелонов зерна, боеприпасов. А вы воюйте, отстаивайте независимость.
Нету... значит всё слова.
21.04.2021 10:12
Напруженість навколо України стрімко зростає. Рада ЄС направила чіткий сигнал про колективну підтримку, - Боррель - Цензор.НЕТ 1550
21.04.2021 10:15
Якби Європа з США в 2014 році цикнули на Путлера, він би забився під лавку і ми б до сьогодні не чули його гавкоту, хіба що скавуління. А так він, як і всі гопники, повірив у вседозволеність і безкарність, от і маємо те,що маємо...
21.04.2021 10:16
Европе уже надоело слушать и читать новости про невиданную и повсеместную коррупцию в Украине, когда разворовываются миллиарды, а никто не виноват; когда выбирают подонков судей и прокуроров, у которых сотни квартир в Европе; когда начальник налоговой Украины попадается на взятке и СБУ случайно - из СМИ - узнает, что у того на сотни миллионов долларов недвижимости по всему миру; когда предательство и воровство становится чертой нации, а Запад удивляется: как можно чиновникам и власти десятилетиями грабить страну, а она все еще жива, а нарид выбирает себе во власть все худшее, что только есть...
Европе надоело.
Правда, она, Европа, забывает, что она - следующая.
21.04.2021 10:22
в конечном итоге эти "минские договорняки" обойдутся Украине намного дороже, чем открытая война с паРашей.
21.04.2021 10:17
"...ЕС направил четкий сигнал..." - Трепло позорное и пустозвон!
21.04.2021 10:21
Лучше бы вы сюда тыщ 100 своих войск в поддержку Украины направили, а то аукнется и вам ядерный пепел с разбомбленных **-м ядерных электростанций
21.04.2021 10:24
_На АЭС они отправят группы для захвата и взятия под контроль. После чего разместят там ПВО и ракеты.
21.04.2021 10:31
А если еще "случайно упадут" несколько высоковольтных опор с проводами... Тогда и никакой десант будет не нужен. Да мало ли...
Все давным-давно известно. Только вот украинская власть все живет надеждами.
И не будем забывать про пятую колонну в лице филиала ФСБ - РПЦ в Украине.
21.04.2021 10:58
_Власть не украинская, а антиукраинская. Слуги кремля. И соответственно никакими надеждами (багими для Украины) они, конечно, не живут.
21.04.2021 11:01
Там это, ещё древнеримский военный писатель говорил "Хочешь мира, готовься к войне" ...А то сложили лапки и думают, что этим успокоят маньяка.
21.04.2021 10:47
Пуйлу вигідна війна. Бо в нього в країні починається фінансова криза, яка невідворотньо перейде в політичну. "Дєнєх нєт". Тому Пуйло піде своїм протореним шляхом - влаштує провокацію - розбомбить Донецьк, наприклад, почне тикати пальцем в укропів і почне примушувати до миру Іскандерами по мирних містах. Одночасно в Києві почнуть працювати глибоко законспіровані групи "мародерів", щоб створити видимість хаосу. Численна ватка теж організовано вийде на вулиці з плакатами "путєн памагі". Такі самі проплачені тітушки почнуть бикувати на Банковій, як було на день народження Стерненка, але вже спалять цей ОП нафіг. Поліція, звісно, самоусунеться, "щоб не провокувати". Ну і фініш - Зєля, Розумок і Шмигун десь на віддалені(з Катару) виходять в ефір і роблять колективну, набиту заяву(текст, якої вже давно написаний), що під натиском обставин і масових вимог порядку всі Три гілки влади звертаються до міжнародної спільноти з проханням навести в Києві лад. Тепер питання: хто швидше за всіх може завести до Києва своїх миротворчиків? Звісно Раша! Блакитної фарби в них вистачає, фарбують шоломи, танки і вже через пару годин після заяви зеленої шобли вони в Києві. Меркель б'ється в падучій, засуджуючи цей крок Зеленського, Мікрон робить бровки доміком і запевняє, що не радив цього Зеленському, а Штати безсилі проти міжнародного права, коли всі три гілки влади одностайно "пускають цапів в огород". Все? І це покищо не загинув ЖОДЕН російський миротворчик! Ну а далі все, як по накатаній - патріотичну меньшину "семенченок" по буцегарням, військові частини без палива і набоїв локалізуються по місцях дислокації і, або проходять по "іловайському зеленомку коридору" з озброєнням і гинуть, або роззброюються і теж проходять фільтрацію. Призивники і військові заробітчани перевдягаються у російську форму, а ідейні їдуть до Сибіру, там місця в таборах вистачить всім. З Києва всі траси на захід забиті втікачами на автівках. Але далеко ти на автівці поїдеш, якщо десь спереду російський танк став поперек дороги? Росіяни плескають пуйлу у долоні! Тепер кожен росіянин може приїхати до України потягом, грохнути хояїна автівки, забрати його автівку у нормальному стані і повернутись додому вже на своїх колесах! Мільони росіян саме так і роблять. Санкції? Пограбунок України компенсує будь які санкції. Звісно, що це довго тривати не може, бо навіть награбоване колись закінчується. Скажена собака Раша закачує до себе в жили нової української крові і йде далі. Далі до своєї загибелі.
21.04.2021 11:15
Очередной прогноз из дурдома. Ваня, сколько твоих прогнозов сбылось? Где дострокови? Где леворуционер Михуил? Где бахиня-спасительница Йулька, удерживающая танки? Не надо предсказывать - не твое. Из тебя Нострадамус, как из говна пуля.
21.04.2021 11:40
Нічого, з тобою переліченого, я не прогнозував. Пан мене з кимсь плутає. А картину, яку виклав, бачив вже давно. Спочатку думав, що цим презом буде янек. Потім думав пєця. Виявляється не янек і не пєця.
21.04.2021 13:12
Это тот Борель, которого Лавров привселюдно опустил и опозорил на весь мир? Он себя защитить не может, "сигнальщик" хренов...
21.04.2021 11:16
***** до сраки европейські сигналізації.
Де секторальні санкції?
"...А Европа молчала..."
21.04.2021 11:23
Чітким сигналом мало б стати рішення, за повну зупинку півничного потоку 2...
Але ж бабця меркель, схоже, зібралась у газпром, на пенсію, поряд з шредером...
21.04.2021 11:31
ага, особенно фрау рибентроп, которая дала настолько четкий сигнал, шо светофор стал дальтоником.
21.04.2021 11:35
Стремительно растет...
Просёлочные дорого скоро просохнут, а лесопосадки покроются листвой.
Ждать осталось не долго...
21.04.2021 11:43
Ещё одно чучело обеспокоенность выразило
21.04.2021 11:44
_Зелёный свет Третьей Мировой Всемирной - вот ваш сигнал, безответственные недоумки и ничтожества! Будьте вы прокляты.
21.04.2021 11:47
Разве когда портят воздух можно считать четким сигналом?
21.04.2021 13:25
Ну, хоть озабоченным побегает-покрасуется
24.04.2021 13:21
 
 