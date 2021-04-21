УКР
Новини Коронавірус і карантин
В Україні знизилася кількість позитивних результатів ПЛР-тестів: число нових випадків COVID-19 найближчими днями прискорить падіння, - прогноз НАН. ІНФОГРАФІКА

В Україні на тлі зниження заражень коронавірусом суттєво зменшилася кількість ПЛР-тестувань. При цьому відсоток виявлення заражень також знизився. Водночас не знижується кількість пацієнтів у реанімаціях, які підключені до апаратів ШВЛ і потребують кисневої дотації.

Про це повідомляє Національна академія наук України, передає Цензор.НЕТ.

Порівняно з минулим тижнем робили приблизно 40 тисяч тестів у середньому на добу, тоді як ще два тижні тому таких тестувань було майже 50 тисяч. При цьому вчені зазначили, що також спостерігається і зниження кількості позитивних результатів - з 32,4% до 29,1%.

"Попри суттєве зниження кількості ПЛР-тестів, виконаних протягом останнього тижня, кількість позитивних результатів знизилася ще більше - на 21%, що забезпечило зниження позитивності за зразками із 32,4% до 29,1%. За незмінного протоколу виявлення хворих це, ймовірно, означає, що кількість нових випадків хвороби найближчими днями прискорить падіння", - наголосили в НАН.

За даними НАН, середня кількість нових випадків COVID-19 протягом тижня 21-27 квітня може досягти позначки в 10 529 (за моделлю Prophet) та 12 369 (за моделлю SEIR-U), а протягом 28 квітня - 4 травня – 11 122 випадків. Нині середня кількість нових виявлень – 12 743 особи на день.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10 529 (Prophet) і 12 369 (SEIR-U) протягом тижня 21-27 квітня 2021 року та 11 122 (SEIR-U) протягом тижня 28 квітня - 4 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

"Водночас найконсервативнішу динаміку демонструє число пацієнтів, яким здійснюється подача кисню. Кількість таких зайнятих ліжок перевищило число пацієнтів із підтвердженою коронавірусною інфекцією та майже сягнуло 90% від кількості всіх госпіталізованих пацієнтів (із підтвердженим діагнозом COVID-19 та підозрою на нього). Для порівняння: станом на 1 грудня 2020 року частка зайнятих ліжок, забезпечених подачею кисню, становила лише близько 50% від усіх зайнятих ліжок. Крім того, лише мінімальне зниження демонструє число хворих, підключених до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), і в реанімаціях. Число нових госпіталізацій за даними Meddata протягом останнього тижня знизилося на 12%, проте за даними ЦГЗ величина зниження виявилася меншою за 0,5%", - зазначили в НАН.

карантин (18172) НАН України (158) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+3
Якщо лабораторії при обробці тестів зменшать граничну кількість циклів ампліфікації до 25, як це свого часу зробив Китай, то "пандемію" буде подолано. І, наприклад, інсульт стане інсультом, як це було до 2020 року, а не "ускладненням ковіду".
21.04.2021 10:20 Відповісти
+3
Все списывается на Ковид. В любой стране, если взять статистику ,то общая смертность от всех заболеваний не выросла. О какой пандемии может идти речь?
21.04.2021 10:36 Відповісти
+2
Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, которую определяют тестами действительно пошла на спад и нам об этом вещают. Коронавирус не выделен в чистом виде и его никто не видел в электронном микроскопе, поэтому все разговоры о короне фальсификат. У нас и в прошлые годы люди периодически сталкивались с эпидемией гриппа и гриппозными пневмониями. При Юле Тимошенко был птичий грипп, паника, пневмонии, далее свиной и т.д.
21.04.2021 10:35 Відповісти
Ну дык....мастера спорта по борьбе вирусом...на то и мастера спорта по борьбе с вирусом...что бы его побороть...
21.04.2021 10:15 Відповісти
Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, которую определяют тестами действительно пошла на спад и нам об этом вещают. Коронавирус не выделен в чистом виде и его никто не видел в электронном микроскопе, поэтому все разговоры о короне фальсификат. У нас и в прошлые годы люди периодически сталкивались с эпидемией гриппа и гриппозными пневмониями. При Юле Тимошенко был птичий грипп, паника, пневмонии, далее свиной и т.д.
21.04.2021 10:35 Відповісти
1. Більшість хвороб, які Ви називаєтe, нe стосуються тeми. То просто інші хвороби, мeдицина іх нормально розрізняє.

2. Коронавіруси, в т. ч. ті, які зараз створюють проблeму, давно багато разів "побачeні" в eлeктронному мікроскопі.
21.04.2021 13:20 Відповісти
Коронавірус не виділений в чистому вигляді по всім правилам вірусології. Запиши собі на лобові.
21.04.2021 15:51 Відповісти
21.04.2021 10:20 Відповісти
21.04.2021 10:36 Відповісти
Смертей каждый день всё также, но рапортуют о будущем снижении числа выявленных. Зебизяны хавают на ура, я так понимаю.
21.04.2021 10:22 Відповісти
За время "пандемии" смертность в мире вообще -то не выросла.
21.04.2021 10:37 Відповісти
Виросла
21.04.2021 12:55 Відповісти
Выросла потому что залечивали . Когда перестали экспериментировать с лекарствами воза смертность упала и стала как при обычном гриппе. Насчет "померти треба час" совсем с их теорией не вяжется о быстро-текучести. Фейковая пандемия
21.04.2021 13:45 Відповісти
Протиріччя нeмає. Щоб помeрти, трeба час. Зараз вмирають ті, хто захворів, коли заражeнь було більшe.
21.04.2021 12:59 Відповісти
биржевые брокеры?
21.04.2021 10:32 Відповісти
ПЦР тесты нельзя использовать для диагностики заболеваний. Они слишком чувствительны. Наличие одной молекулы не означает наличие болезни. Кэри Муллис, изобретатель ПЦР, Нобелевский лауреат (1944-2019!). Это пандемия ПЦР-тестов.
21.04.2021 10:38 Відповісти
Добавлю. Они не бинарные, там нет результатов - положительный или отрицательный.
21.04.2021 10:55 Відповісти
Критeрій істини - практика. ПЛР успішно застосовується для діагностики багатьох хвороб. І рeзультати ПЛР корeлюють з рeзультатами інших мeтодів діагностики.
21.04.2021 13:07 Відповісти
Точность гидрометцентра
21.04.2021 11:15 Відповісти
Стали менше тестувати?
21.04.2021 11:24 Відповісти
Так. Тому що стало мeншe підстав тeстувати.
21.04.2021 13:09 Відповісти
Если бы продолжали тестировать здоровых, то находили бы точно также больных. Тестами можно крутить как угодно и когда угодно.
21.04.2021 13:48 Відповісти
 
 