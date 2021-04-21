В Україні знизилася кількість позитивних результатів ПЛР-тестів: число нових випадків COVID-19 найближчими днями прискорить падіння, - прогноз НАН. ІНФОГРАФІКА

В Україні на тлі зниження заражень коронавірусом суттєво зменшилася кількість ПЛР-тестувань. При цьому відсоток виявлення заражень також знизився. Водночас не знижується кількість пацієнтів у реанімаціях, які підключені до апаратів ШВЛ і потребують кисневої дотації.

Про це повідомляє Національна академія наук України, передає Цензор.НЕТ.

Порівняно з минулим тижнем робили приблизно 40 тисяч тестів у середньому на добу, тоді як ще два тижні тому таких тестувань було майже 50 тисяч. При цьому вчені зазначили, що також спостерігається і зниження кількості позитивних результатів - з 32,4% до 29,1%.

Також читайте: Смертність від коронавірусу знизиться найближчими днями, - прогноз НАН

"Попри суттєве зниження кількості ПЛР-тестів, виконаних протягом останнього тижня, кількість позитивних результатів знизилася ще більше - на 21%, що забезпечило зниження позитивності за зразками із 32,4% до 29,1%. За незмінного протоколу виявлення хворих це, ймовірно, означає, що кількість нових випадків хвороби найближчими днями прискорить падіння", - наголосили в НАН.

За даними НАН, середня кількість нових випадків COVID-19 протягом тижня 21-27 квітня може досягти позначки в 10 529 (за моделлю Prophet) та 12 369 (за моделлю SEIR-U), а протягом 28 квітня - 4 травня – 11 122 випадків. Нині середня кількість нових виявлень – 12 743 особи на день.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 429 осіб, зафіксовано 12 162 нові випадки зараження, 14 720 осіб одужали

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10 529 (Prophet) і 12 369 (SEIR-U) протягом тижня 21-27 квітня 2021 року та 11 122 (SEIR-U) протягом тижня 28 квітня - 4 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

"Водночас найконсервативнішу динаміку демонструє число пацієнтів, яким здійснюється подача кисню. Кількість таких зайнятих ліжок перевищило число пацієнтів із підтвердженою коронавірусною інфекцією та майже сягнуло 90% від кількості всіх госпіталізованих пацієнтів (із підтвердженим діагнозом COVID-19 та підозрою на нього). Для порівняння: станом на 1 грудня 2020 року частка зайнятих ліжок, забезпечених подачею кисню, становила лише близько 50% від усіх зайнятих ліжок. Крім того, лише мінімальне зниження демонструє число хворих, підключених до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), і в реанімаціях. Число нових госпіталізацій за даними Meddata протягом останнього тижня знизилося на 12%, проте за даними ЦГЗ величина зниження виявилася меншою за 0,5%", - зазначили в НАН.







