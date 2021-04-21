Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС". ІНФОГРАФІКА

"Європейська Солідарність" наздоганяє "Слугу народу", рейтинг двох політичних сил перевищує 20%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "СОЦІСу".

У рейтингу політичних партій серед тих, хто визначився і голосуватиме, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7%, "Європейську Солідарність" - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщину" - 10,8% , "Силу і Честь" - 6,4%.

Партії, які не долають 5% -й бар'єр: "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1% , "Наші" - 1,9%, "Партія Шарія" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Опозиційний блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7%. Інша партія - 6,6%.

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей ; Загалом було опитано 2000 респондентів; Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів; Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Читайте також: Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА







