Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС". ІНФОГРАФІКА
"Європейська Солідарність" наздоганяє "Слугу народу", рейтинг двох політичних сил перевищує 20%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "СОЦІСу".
У рейтингу політичних партій серед тих, хто визначився і голосуватиме, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7%, "Європейську Солідарність" - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщину" - 10,8% , "Силу і Честь" - 6,4%.
Партії, які не долають 5% -й бар'єр: "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1% , "Наші" - 1,9%, "Партія Шарія" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Опозиційний блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7%. Інша партія - 6,6%.
Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей ; Загалом було опитано 2000 респондентів; Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів; Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Президент Зеленский: *выкладывает двенадцатиминутный пафосный ролик о патриотизме и государственности*.
Нардеп из его фракции, сразу после этого:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1410047322691197&set=a.118019541893988 Alex Nointets
Заявление группы депутатов «Слуги народа» с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией, провести призыв резервистов и требовать от государств-подписантов Будапештского меморандума присылки на территорию Украины своих воинских контингентов (это не шутка) - это не весеннее обострение. Это проявление войны Офиса президента с Михаилом Саакашвили. Обмен любезностями между министром финансов Сергеем Марченко и «реформатором Грузии» был предыдущей серией.
👩👩👦 Тройка депутатов «приСлуги» сделавшие обращение, это Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая и Богдан Яременко. Первые две - 100%-е фигуры Саакашвили (Ясько с «реформатором Грузии» приписывали даже интимную связь). С Яременко сложнее, однако ему после сексуального скандала сейчас как никогда нужен имидж пламенного патриота.
😎 Причин вражды несколько. Первая - полная и абсолютная бесполезность Саакашвили для команды Зеленского. От его Национального совета реформ пользы - никакой вообще. Саакашвили ходит на телеэфиры, разбрасывается обвинениями в коррупции, пристраивает на роботу в Нацсовете ню-моделей (скандальная Ася Микович) - офис президента все это уже порядочно бесит. Во-вторых, фигура Саакашвили стала препятствием установления эффективных дипломатических отношений с Грузией. Уже известно, вернуть посла в Киев и принять участие в Крымской платформе представители Грузии готовы лишь в случае если Саакашвили лишится всех своих украинских государственных должностей. И это не обсуждается. Наконец, Андрея Ермака откровенно бесит «грузинское землячество» Саакашвили - Арахамия - Углава (замдиректор НАБУ). По сути, эта троица постоянно прикрывает друг друга в то время когда ОП мечтает взять НАБУ под свой контроль.
Первым сигналом было увольнение из «Укрзализныци» выдвиженца Саакашвили Владимира Жмака. Саакашвили не остался в долгу и обвинил в коррупции министра финансов Сергея Марченко. Тот ответил крайне выразительной характеристикой Саакашвили в интервью «Левому берегу». Саакашвили тоже в долгу не остался. Фокус в том, что назначения Марченко (птенца гнезда Януковича) добивались офис президента и Зеленский лично - назначили его со второго раза.
💥 И вот - заявление трех депутатов президентской фракции. Фокус этот известен давно: выдвинуть требования, которые даже теоретически невозможно выполнить, а после обвинить власть в бездействии. Это чистой воды шантаж, и стиль Саакашвили невозможно не узнать. Стороны повышают ставки. И знаете что самое смешное?
Зеленский по Саакашвили полностью повторяет весь путь Петра Порошенко. Точно так же он дал Саакашвили украинское гражданство. Точно так же он дал «реформатору» фронт работ. Точно так же он убедился, что Саакашвили - трепач и скандалист, и ничего больше. Точно так же Порошенко в свое время пытался избавиться от Саакашвили, чтобы активизировать участие Грузии в формате ГУАМ. Порошенко тогда столкнулся с беспредельно циничной кампанией против себя со стороны Саакашвили - ее результатом стало лишение Саакашвили гражданства и удаление его за границу. Теперь по тем же граблям идет Зеленский - к тому же результату. Иначе быть не может, лишившись должностей, Саакашвили начнет немедленно множить рейтинг Зеленского на нуль. Договориться с ним полюбовно - нереально.
📌 Разница в одном. Зеленский имел возможность познакомиться с опытом своего предшественника и сделать выводы. У Порошенко такой возможности не было.
(с) ТК Печерский холм
Ибо Зебил - еще хуже.
Осталось ответить на вопрос:
Доколе в нашей стране будут заправлять хитрожопые???
К власти должны прийти представители титульной нации, проверенные фронтом!!!
"Социс" - це Ігор Гринів .
То все одно , що брати в експрти Матвія Ганапольського и питати його хто буде наступним презідентом .
"Прямий" , "П"ятий" й "Социс" вже не один рік змагаються за звання , хто витонченіше , досконалійше й улестлівійше догодить Сивочолому Гетьману .
Але приходять вибори ... спочатку парламентські 2019, потім місцеви 2020 й рейтинг як у П"ятачка кулька -- здуваються . Виявляєтся , що 3 своїх канала , "Социс" й інше зжирають більше в рази ніж дають політичної ваги .
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3912721408793362?__cft__[0]=AZWUeSnA8dEVkwcVy3LyZ1ydEfO166WxVj6I6RWMMwOHXNMbKtwNsoVwlMDbOzSB3stbIqX3WoPOm2WjOc5NkJhBEDbUS1Zylk8LSwN5BK8zYANe_jmW08qutSexV1ibxi0&__tn__=%2CO%2CP-R 41 хв ·
Як повідомляють, Зеленський позбавив громадянства контрабандистів Альперіна, Амірханяна та Ерімічука.
Вірогідно, підставою стала наявність у них громадянства іншої країни.
У більшості депутатів жопоблоку є паспорти інших країн. Чому вони досі не позбавлені українських паспортів і, як наслідок, депутатства?
Чи для держави контрабандисти є небезпечнішими за прислужників окупантів?
Условно пророссийскиеhttps://censor.net/n3255739+проросийскиеhttps://censor.net/n3255739=34,7
проукраинскиеhttps://censor.net/n3255739+https://censor.net/n3255739+условно проукраинскиеhttps://censor.net/n3255739(мутные,хз кто в партии кроме Гордона будет)=37,6
печаль
https://censor.net/n3255739
Сила і Честь - це чергове "За Майбутнє"
как бы там ни было ЕС объединяться больше не с кем кроме БЮТ и чем раньше они поймут это тем лучше.
БЮТ пригріло таких одіозних персонажів як Королевська та Савченко
БЮТ було проти вступу до НАТО у 2008 і я не чув про зміну їхньої позиції щодо НАТО навіть після оккупації наших територій
Нічого не чутно від БЮТ стосовно боротьби з коррупцією
На місцевому рівні від них проходять у депутати бандюки та покидькі у багатьох регіонах
Голосовали.
"Пригрело" ? В каждой партии этих одиозных дохера и больше,Грановский, Кононенко.в СН Шевченко.
Что должно быть чутно от фракции в полтора десятка человек?на что они влияют?
На местном уровне полно примеров объединения ЕС,СН и ОПЗж.
Идеальных нет,а сейчас выбора и выхода нет,кроме объединения