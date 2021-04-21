УКР
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС". ІНФОГРАФІКА

"Європейська Солідарність" наздоганяє "Слугу народу", рейтинг двох політичних сил перевищує 20%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "СОЦІСу".

У рейтингу політичних партій серед тих, хто визначився і голосуватиме, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7%, "Європейську Солідарність" - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщину" - 10,8% , "Силу і Честь" - 6,4%.

Партії, які не долають 5% -й бар'єр: "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1% , "Наші" - 1,9%, "Партія Шарія" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Опозиційний блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7%. Інша партія - 6,6%.

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей ; Загалом було опитано 2000 респондентів; Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів; Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Читайте також: Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА




Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, Батьківщина - 10,8%, Сила і честь - 6,4%, - опитування від СОЦІС 01

Автор: 

Топ коментарі
+24
Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, "ЕС" - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 6,4%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 6482
показати весь коментар
21.04.2021 10:20 Відповісти
+22
Не понял, а где Лукашенко на первом месте с 36%?
показати весь коментар
21.04.2021 10:17 Відповісти
+17
Дебильная логика зебилов...голосовать за кого то...только потому что против кого то....
показати весь коментар
21.04.2021 10:28 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26594866.html Продолжение сериала о битве земноводных и пресмыкающихся
Президент Зеленский: *выкладывает двенадцатиминутный пафосный ролик о патриотизме и государственности*.
Нардеп из его фракции, сразу после этого:
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС" - Цензор.НЕТ 7139

https://www.facebook.com/photo?fbid=1410047322691197&set=a.118019541893988 Alex Nointets

Заявление группы депутатов «Слуги народа» с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией, провести призыв резервистов и требовать от государств-подписантов Будапештского меморандума присылки на территорию Украины своих воинских контингентов (это не шутка) - это не весеннее обострение. Это проявление войны Офиса президента с Михаилом Саакашвили. Обмен любезностями между министром финансов Сергеем Марченко и «реформатором Грузии» был предыдущей серией.

👩‍👩‍👦 Тройка депутатов «приСлуги» сделавшие обращение, это Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая и Богдан Яременко. Первые две - 100%-е фигуры Саакашвили (Ясько с «реформатором Грузии» приписывали даже интимную связь). С Яременко сложнее, однако ему после сексуального скандала сейчас как никогда нужен имидж пламенного патриота.

😎 Причин вражды несколько. Первая - полная и абсолютная бесполезность Саакашвили для команды Зеленского. От его Национального совета реформ пользы - никакой вообще. Саакашвили ходит на телеэфиры, разбрасывается обвинениями в коррупции, пристраивает на роботу в Нацсовете ню-моделей (скандальная Ася Микович) - офис президента все это уже порядочно бесит. Во-вторых, фигура Саакашвили стала препятствием установления эффективных дипломатических отношений с Грузией. Уже известно, вернуть посла в Киев и принять участие в Крымской платформе представители Грузии готовы лишь в случае если Саакашвили лишится всех своих украинских государственных должностей. И это не обсуждается. Наконец, Андрея Ермака откровенно бесит «грузинское землячество» Саакашвили - Арахамия - Углава (замдиректор НАБУ). По сути, эта троица постоянно прикрывает друг друга в то время когда ОП мечтает взять НАБУ под свой контроль.

Первым сигналом было увольнение из «Укрзализныци» выдвиженца Саакашвили Владимира Жмака. Саакашвили не остался в долгу и обвинил в коррупции министра финансов Сергея Марченко. Тот ответил крайне выразительной характеристикой Саакашвили в интервью «Левому берегу». Саакашвили тоже в долгу не остался. Фокус в том, что назначения Марченко (птенца гнезда Януковича) добивались офис президента и Зеленский лично - назначили его со второго раза.

💥 И вот - заявление трех депутатов президентской фракции. Фокус этот известен давно: выдвинуть требования, которые даже теоретически невозможно выполнить, а после обвинить власть в бездействии. Это чистой воды шантаж, и стиль Саакашвили невозможно не узнать. Стороны повышают ставки. И знаете что самое смешное?

Зеленский по Саакашвили полностью повторяет весь путь Петра Порошенко. Точно так же он дал Саакашвили украинское гражданство. Точно так же он дал «реформатору» фронт работ. Точно так же он убедился, что Саакашвили - трепач и скандалист, и ничего больше. Точно так же Порошенко в свое время пытался избавиться от Саакашвили, чтобы активизировать участие Грузии в формате ГУАМ. Порошенко тогда столкнулся с беспредельно циничной кампанией против себя со стороны Саакашвили - ее результатом стало лишение Саакашвили гражданства и удаление его за границу. Теперь по тем же граблям идет Зеленский - к тому же результату. Иначе быть не может, лишившись должностей, Саакашвили начнет немедленно множить рейтинг Зеленского на нуль. Договориться с ним полюбовно - нереально.

📌 Разница в одном. Зеленский имел возможность познакомиться с опытом своего предшественника и сделать выводы. У Порошенко такой возможности не было.
(с) ТК Печерский холм
показати весь коментар
21.04.2021 10:37 Відповісти
За потроха проголосует весь липецк,он им строил замечательные заводы на украденные в Украине деньги.
показати весь коментар
21.04.2021 10:38 Відповісти
Кацапское чучело, сколько тебе платят за комент?
показати весь коментар
21.04.2021 10:41 Відповісти
Ты неправильно используешь слово кацап,у вас в засрашке этому научить не могут,слово чучело тоже не используется в Украине,так что ты обосрался, не забывай - твой путин педофил.
показати весь коментар
21.04.2021 10:46 Відповісти
путин-*****, а ти йдеш нах
показати весь коментар
21.04.2021 11:04 Відповісти
Интересная такая особенность, в любой новости с порошенко, подьезжает вагон кацапских тролей, которых вы не встретите ни в одном зашкваре зебилов или в новостях про войну на Донбассе
показати весь коментар
21.04.2021 10:38 Відповісти
Терпеть не могу гешефтмахера Барыгу, но радуюсь успехам его партии.
Ибо Зебил - еще хуже.
Осталось ответить на вопрос:
Доколе в нашей стране будут заправлять хитрожопые???
К власти должны прийти представители титульной нации, проверенные фронтом!!!
показати весь коментар
21.04.2021 10:39 Відповісти
И с правильной формой черепа.
показати весь коментар
21.04.2021 10:42 Відповісти
"Давайте объединяться!" (с)
показати весь коментар
21.04.2021 10:41 Відповісти
Чудовий приклад, коли й замовника не потрібно оприлюнювати ...

"Социс" - це Ігор Гринів .
То все одно , що брати в експрти Матвія Ганапольського и питати його хто буде наступним презідентом .
"Прямий" , "П"ятий" й "Социс" вже не один рік змагаються за звання , хто витонченіше , досконалійше й улестлівійше догодить Сивочолому Гетьману .

Але приходять вибори ... спочатку парламентські 2019, потім місцеви 2020 й рейтинг як у П"ятачка кулька -- здуваються . Виявляєтся , що 3 своїх канала , "Социс" й інше зжирають більше в рази ніж дають політичної ваги .
показати весь коментар
21.04.2021 10:45 Відповісти
Жулькопоклонников, даже с земли обетованной ,заботит исключительно рейтинг Порошенко. Ту вы полностью совпадаете по характеру родовой травмы с зебуинами.
показати весь коментар
21.04.2021 10:54 Відповісти
все эти поддерживающие граждане уже записались в боевые загоны Квартала, защищать своего любимого актера-комика?
показати весь коментар
21.04.2021 10:47 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWUeSnA8dEVkwcVy3LyZ1ydEfO166WxVj6I6RWMMwOHXNMbKtwNsoVwlMDbOzSB3stbIqX3WoPOm2WjOc5NkJhBEDbUS1Zylk8LSwN5BK8zYANe_jmW08qutSexV1ibxi0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3912721408793362?__cft__[0]=AZWUeSnA8dEVkwcVy3LyZ1ydEfO166WxVj6I6RWMMwOHXNMbKtwNsoVwlMDbOzSB3stbIqX3WoPOm2WjOc5NkJhBEDbUS1Zylk8LSwN5BK8zYANe_jmW08qutSexV1ibxi0&__tn__=%2CO%2CP-R 41 хв ·

Як повідомляють, Зеленський позбавив громадянства контрабандистів Альперіна, Амірханяна та Ерімічука.

Вірогідно, підставою стала наявність у них громадянства іншої країни.

У більшості депутатів жопоблоку є паспорти інших країн. Чому вони досі не позбавлені українських паспортів і, як наслідок, депутатства?

Чи для держави контрабандисти є небезпечнішими за прислужників окупантів?
показати весь коментар
21.04.2021 10:51 Відповісти
Це не той Корчинський що у Придністров'ї на боці Рашки воював?
показати весь коментар
21.04.2021 11:39 Відповісти
Не на боці рашки, а на боці українців Придністров'я. УНА УНСО і в Чечні воювала (на боці Ічкерії, а не рашистів)
показати весь коментар
21.04.2021 12:25 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС" - Цензор.НЕТ 9033
показати весь коментар
21.04.2021 10:53 Відповісти
Если резкое снижение рейтингов ОПЗЖ и Бойко - правда, а не выдумка СОЦИСа, то очевидно, что народ - стадо баранов, мнение которого четко зависит от ТВ воздействия, закрытие каналов Медведчука мгновенно ополовинило рейтинги его полит. силы. Точно то же произойдет с Петей или Зе, если запретить поддерживающее их ТВ. Владельцы СМИ могут крутить народом, как хотят, а ими - власть, послушная послу США, именно в этом - истинная демократия, а не какой ни будь гадкий путинский тоталитаризм.
показати весь коментар
21.04.2021 11:18 Відповісти
Електорат Порошенка від телевізора не залежить, ідота ти зебільного кусок
показати весь коментар
21.04.2021 12:01 Відповісти
да, они вообще речи не понимают, могут только лозунги скандировать и проклинать Пу, а воевать с ним не могут.
показати весь коментар
21.04.2021 15:49 Відповісти
Каждый народ заслуживает своего правителя Порошенко, Бутусов и остальные порохоботы заслужили Зеленского
показати весь коментар
21.04.2021 11:18 Відповісти
Тэкс,посчитаем.
Условно пророссийскиеhttps://censor.net/n3255739+проросийскиеhttps://censor.net/n3255739=34,7

проукраинскиеhttps://censor.net/n3255739+https://censor.net/n3255739+условно проукраинскиеhttps://censor.net/n3255739(мутные,хз кто в партии кроме Гордона будет)=37,6

печаль
https://censor.net/n3255739
показати весь коментар
21.04.2021 11:32 Відповісти
Батьківщина тільки електоратом проукраїнська, а депутати там - цілком проросійські
Сила і Честь - це чергове "За Майбутнє"
показати весь коментар
21.04.2021 15:39 Відповісти
на счет Батькившины не согласен, пророссийских зашкваров не наблюдал,а вспоминать историю 10 летней давности с "хихиканьем" то такэ... Порошенко в кабмине Азирова тоже с ****** ручкался и шо. СиЧ я же и говорю,хз непонятное нечто.
как бы там ни было ЕС объединяться больше не с кем кроме БЮТ и чем раньше они поймут это тем лучше.
показати весь коментар
21.04.2021 16:54 Відповісти
БЮТ не голосувало за жодне рішення по росії
БЮТ пригріло таких одіозних персонажів як Королевська та Савченко
БЮТ було проти вступу до НАТО у 2008 і я не чув про зміну їхньої позиції щодо НАТО навіть після оккупації наших територій
Нічого не чутно від БЮТ стосовно боротьби з коррупцією
На місцевому рівні від них проходять у депутати бандюки та покидькі у багатьох регіонах
показати весь коментар
24.04.2021 01:22 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/83594-rada-priznala-rf-agressorom-poimennoe-golosovanie-za-zakon/

Голосовали.
"Пригрело" ? В каждой партии этих одиозных дохера и больше,Грановский, Кононенко.в СН Шевченко.
Что должно быть чутно от фракции в полтора десятка человек?на что они влияют?
На местном уровне полно примеров объединения ЕС,СН и ОПЗж.
Идеальных нет,а сейчас выбора и выхода нет,кроме объединения
показати весь коментар
24.04.2021 21:47 Відповісти
говнопартия слуг народа покупает свои говнорейтинги там же, где и говноклован
показати весь коментар
21.04.2021 12:46 Відповісти
Не розумію звідки рейтинг у партії Сила і Честь?? Там же лише 2 людини засвітились. Гордон і Смєшко. Все. Більше нікого немає. Це по типу прихильники цього виродка Гардона накручують аж 6% ??
показати весь коментар
21.04.2021 13:35 Відповісти
А кто в слуге народа особо светился до выборов? Ну а если даже такой говнарь как шарий провел партию в некоторые горсоветы, то Смешко с Гордоном уж точно не хуже
показати весь коментар
21.04.2021 15:28 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС" - Цензор.НЕТ 2572
показати весь коментар
21.04.2021 21:00 Відповісти
ЕС молодцы! дальше рейтинг только расти будет!
показати весь коментар
21.04.2021 17:45 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 22,7%, ЄС - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування від "СОЦІС" - Цензор.НЕТ 8510
показати весь коментар
21.04.2021 21:02 Відповісти
