Зюганов припустив можливість визнання Росією "Л/ДНР" і введення військ РФ на Донбас

Депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов заговорив про можливість широкомасштабної війни з Україною.

Про це він заявив в інтерв'ю "Національній службі новин", передає Цензор.НЕТ.

"Я б давно на місці Верховного головнокомандувача офіційно заявив, що ми захищатимемо свій мир, свою Батьківщину, свою мову. Визнати Донецьку та Луганську республіку - це воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включно з військовими засобами", - наголосив Зюганов.

При цьому, він назвав божевільними тих, хто збирається розгорнути війну на Донбасі.

"Це божевільні люди. Україна не в змозі вести сучасну війну, їй нічим її вести. Армія в Україні зараз гірша в 10 разів, ніж у 1990-х роках. Всі їхні установки можуть бути розстріляні без заходу на територію України. Ті, хто збираються віддавати такі накази, не просто злочинці, вони вбивці справжнісінькі", - сказав Зюганов.

Так Зюганов прокоментував припущення депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Бориса Вишневського, що на екстреному засідання Ради Федерації 23 квітня може бути санкціоновано введення російських військ на Донбас.

Екстрене засідання Ради Федерації призначено на 23 квітня.

А 21 квітня очікується послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам.