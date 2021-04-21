Зюганов припустив можливість визнання Росією "Л/ДНР" і введення військ РФ на Донбас
Депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов заговорив про можливість широкомасштабної війни з Україною.
Про це він заявив в інтерв'ю "Національній службі новин", передає Цензор.НЕТ.
"Я б давно на місці Верховного головнокомандувача офіційно заявив, що ми захищатимемо свій мир, свою Батьківщину, свою мову. Визнати Донецьку та Луганську республіку - це воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включно з військовими засобами", - наголосив Зюганов.
При цьому, він назвав божевільними тих, хто збирається розгорнути війну на Донбасі.
"Це божевільні люди. Україна не в змозі вести сучасну війну, їй нічим її вести. Армія в Україні зараз гірша в 10 разів, ніж у 1990-х роках. Всі їхні установки можуть бути розстріляні без заходу на територію України. Ті, хто збираються віддавати такі накази, не просто злочинці, вони вбивці справжнісінькі", - сказав Зюганов.
Так Зюганов прокоментував припущення депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Бориса Вишневського, що на екстреному засідання Ради Федерації 23 квітня може бути санкціоновано введення російських військ на Донбас.
Екстрене засідання Ради Федерації призначено на 23 квітня.
А 21 квітня очікується послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам.
И для вас всё понесётся по наклонной...
здравствуй, убитая "Северная Корея" и процветающая "Южная Корея"..
лично я выбираю Западный мир со всеми его достоинствами и недостатками, и шлю нахер "русский мир" и всё, что с ним связано..
Хороший кацап - дохлый кацап, прости Господи...
https://twitter.com/StarshinaZapasa
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
10 мин
Завтра день рождения Ленина. Вчера - Гитлера. Даже странно будет, если сегодня Путин не объявит о возрождении Четвертого Рейха - СССР-2.0. И не присоединит Беларусь. День обязывает. Доброе утро.
Хотя, я забыл, что он "никому ничего не должен"...