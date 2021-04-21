УКР
Зюганов припустив можливість визнання Росією "Л/ДНР" і введення військ РФ на Донбас

Зюганов припустив можливість визнання Росією "Л/ДНР" і введення військ РФ на Донбас

Депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов заговорив про можливість широкомасштабної війни з Україною.

Про це він заявив в інтерв'ю "Національній службі новин", передає Цензор.НЕТ.

"Я б давно на місці Верховного головнокомандувача офіційно заявив, що ми захищатимемо свій мир, свою Батьківщину, свою мову. Визнати Донецьку та Луганську республіку - це воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включно з військовими засобами", - наголосив Зюганов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Радфеді РФ відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: "Якісь акторські кривляння"

При цьому, він назвав божевільними тих, хто збирається розгорнути війну на Донбасі.

"Це божевільні люди. Україна не в змозі вести сучасну війну, їй нічим її вести. Армія в Україні зараз гірша в 10 разів, ніж у 1990-х роках. Всі їхні установки можуть бути розстріляні без заходу на територію України. Ті, хто збираються віддавати такі накази, не просто злочинці, вони вбивці справжнісінькі", - сказав Зюганов.

Так Зюганов прокоментував припущення депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Бориса Вишневського, що на екстреному засідання Ради Федерації 23 квітня може бути санкціоновано введення російських військ на Донбас.

Екстрене засідання Ради Федерації призначено на 23 квітня.

А 21 квітня очікується послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам.

+31


Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 2175
21.04.2021 10:26 Відповісти
+23
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 8980
21.04.2021 10:26 Відповісти
+19
Гена все еще надеется занять место возле Ильича в мавзолее?...
21.04.2021 10:25 Відповісти
Гена все еще надеется занять место возле Ильича в мавзолее?...
21.04.2021 10:25 Відповісти


Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 2175
21.04.2021 10:26 Відповісти
Седне кстати в 12 по моцкве будет обращение ***** к федеральному собранию. Походу будет объявлять крестовый поход в Украину
21.04.2021 10:27 Відповісти
Можливо, але нападуть вони (якщо нападуть) 9 травня. Це дуже скрепно...
21.04.2021 10:29 Відповісти
Все случится раньше. И Зеленский и Ко (включая Генштаб МО Украины) все знали уже 2-3 недели. Знали и СБУ, МВД, Офис генпрокурора, чиновники... Но они все живут надеждой: "Наши! Скоро наши придут!"
21.04.2021 10:34 Відповісти
Тут є дилема. Усім відомо, що коня на переправі не міняють... а от чи міняють на переправі віслюка?
21.04.2021 10:37 Відповісти
Осла наверное лупят чаще чтобы не упералось
21.04.2021 10:43 Відповісти
ВIслюка Iдять коли голодно, я пробував вже, солоденьке м'ясо
21.04.2021 15:32 Відповісти
Раніше, це тільки якщо вони планують за два тижні Київ захопити і на 9 травня там парад провести.
21.04.2021 10:38 Відповісти
А они живут а вдруг рассосётся...а пока лопатить бабло.
21.04.2021 10:41 Відповісти
9 мая никто не нападёт, бо все бухие будут. В крайнем случае разбомбят Воронеж.
21.04.2021 11:19 Відповісти
Жива ще ця мерзота, вороги людства..? На руках , пащеках члєнов його партії кров мільйонів вбитих українців, заморених штучним голодом, стертих репресіями в "лагерную пыль"? Мало? Ну з цим все ясно, воно в Бога не вірить, представник рогатого і хвостатого на Землі, а як же ж росіянє, інтелігенція, чи ж так як і цей виродок, імперію будують..?
https://censor.net/ua/n3261072?fbclid=*******************-P6lfDM4fYGIZ_om5YQ796An0guGqKSbFpBPh9L0vU
https://censor.net/ua/n3261072?fbclid=*******************-P6lfDM4fYGIZ_om5YQ796An0guGqKSbFpBPh9L0vU
21.04.2021 11:32 Відповісти
Скоріше 22 червня. Вони ж рашисти
21.04.2021 11:33 Відповісти
Так, але ж вони себе вважають антифашистами...
21.04.2021 11:36 Відповісти
Гена озвучивает то, что ему дали в Кремле. "Хороший коммунист - мертвый коммунист".
21.04.2021 10:26 Відповісти
Гена, как истинный коммунист, профессионально меняет направления движения вместе с генеральной партией капиталистов....
21.04.2021 10:29 Відповісти
значит будет с точностью наоборот....
21.04.2021 10:30 Відповісти
да какой мовзолей .. он ему в пуп не уперся... у него рыло в корыте ..так и сдохнет.. плешивый на последнем параде победы вообще задрапировал мовзолей а этот только сопли по рылу размазал.. в помойную яму тварей что одного что другого .. да побыстрей .. уж больно много народа ждет чтобы помочиться на то место где их зароют
21.04.2021 10:57 Відповісти
Оно еще не сдохло?
21.04.2021 10:58 Відповісти
за всіма цивілізаційними і природними законами ця потвора, котора зюзік, мала б уже давно здохнути і згнити(я власне саме так і думав), в рашці, очевидно, ці закони не діють.
21.04.2021 12:47 Відповісти
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 5936
21.04.2021 10:26 Відповісти
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 8980
21.04.2021 10:26 Відповісти
Про марсіанський гелікоптер - така ж туфта, як і посадка американців на місяць.
21.04.2021 16:43 Відповісти
ПНХ -разом зі своїми кацапами.Кацапи не народ а поголів"я.
21.04.2021 10:33 Відповісти
комуняка же ж
21.04.2021 10:27 Відповісти
Из тех, чьих лозунгом была "борьба за мир во всём мире".
21.04.2021 10:31 Відповісти
путем обмана
21.04.2021 10:38 Відповісти
Ну, чё, зебилоиды, заглянули в граза фюреру?! Ну, что там, ваша зебизяна войну уже остановила, встав на колени перед путиным?! Выродки конченые!
21.04.2021 10:28 Відповісти
Предупреждали же вас Зебилы 73% что война ещё не закончилась,что не меняют коней на переправе что не время для экспериментов,предупреждали что с )(уйлом невозможно договорится,зная прекрасно кто такой уклонист,ну что по приколу и сейчас?всё ещё ржете,смешно или не очень ?
21.04.2021 10:37 Відповісти
было бы яо, можно было бы ****** яо по лнр и днр по участкам границы с рф. предварительно эвакуировав население и уведомив мир об этом.
21.04.2021 10:28 Відповісти
Поздно пить Боржоми, когда лёгкие уже сгнили.
21.04.2021 10:28 Відповісти
Ви ще їх не вивели, а вже вводите
21.04.2021 10:28 Відповісти
Рашен " оппозиция" в виде услужливых холуев Путинило в виде Зюзи , Жирика и Мирона и служат только для того что бы " озвучивать" то что пока не решается напрямую сказать путинская власть. ничего нового в этих и подобных им заявлениях нет. " шестерки" они есть "шестерки"
21.04.2021 10:29 Відповісти
расейскій планктон це непочате поле роботи для психіатрів.
21.04.2021 10:29 Відповісти
Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов - опозиція до Путіна в РФ
21.04.2021 10:29 Відповісти
Симоненко был подобным....
21.04.2021 10:35 Відповісти
И тоже миллиардер. Коммуняки, они такие...
21.04.2021 10:51 Відповісти
А давайте! Чтобы уже снять у Запада последние тормоза!
И для вас всё понесётся по наклонной...
21.04.2021 10:30 Відповісти
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 7557
21.04.2021 10:30 Відповісти
***** вор хитрозадый и не собиратель ваты в кучу ,ему те ды ны ры , и в хер не впёрлись ,и он прикрасно понимает в каком статусе и для чего они нужны ,ну а из Зюганова коммунист ,как из Промокашки скрипач ...
21.04.2021 10:31 Відповісти
38 паралель..
здравствуй, убитая "Северная Корея" и процветающая "Южная Корея"..
лично я выбираю Западный мир со всеми его достоинствами и недостатками, и шлю нахер "русский мир" и всё, что с ним связано..
21.04.2021 10:32 Відповісти
в Белоруси уже наступил "русский мир"..
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 4432
21.04.2021 10:34 Відповісти
Наші 36%, про котрих згадував слуга урода Шевченко, теж будуть здавати валюту яБацькі? )))
21.04.2021 10:47 Відповісти
в точку!.. и пусть начнут с депитута Шевченко из "СН"..
21.04.2021 10:49 Відповісти
крокодил Гена, большой, зеленый, в пупырышках, из латекса, я его уже бздю!
21.04.2021 10:34 Відповісти
теперь вы поняли что украинский сруцький это не выход, коцапы будут лезть к своему изыку
21.04.2021 10:34 Відповісти
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 7836
21.04.2021 10:34 Відповісти
Поздравляю **********! Ваш Бубочка армию и вооружение отвел, оборонный заказ на 2021 год просрал - теперь готовьте рушники, пеките каравай и готовтесь встречать рашистского оккупанта. А, и вазелином кстати не забудьте припастить - оккупанты не будут разбираться кто за кого голосовал
21.04.2021 10:35 Відповісти
Защищай свой мухосранск придурок...в Казахстане тоже много русскоязычных может и туда еще залезишь наживится.
21.04.2021 10:44 Відповісти
А сколько их на Брайтон-Бич огого .....Туда тоже не мешоло им своё рыло всунуть.
21.04.2021 13:06 Відповісти
фейковый коммунист Зюганов цепная собака фашиста Путина
21.04.2021 10:45 Відповісти
Nado predupredit ruskix sto jesli vedut svoji vojska oni budet unictozeni.Netu takaja uz silnaja armija raski,tam ix bolsinstvoi soldat nedoumki posle pervogo udara razbezitsia
21.04.2021 10:47 Відповісти
У вас армия слабая, поэтому мы, храбрые репоеды, пойдем вас убивать!
Хороший кацап - дохлый кацап, прости Господи...
21.04.2021 10:50 Відповісти
Красножопие це основа російського імперіалізму. Комуняки срані, а де ваші "мир, равенство, труд, человек человеку друг, товарищ и брат, интернационализм трудящихся". Порох молодець що почав декомунізацію, а шизофреніки за памятники ідолам сраки свої розривають. Праспекти жюкава, ватутина, щорси, петровские - долбодятли.
21.04.2021 10:51 Відповісти
Бешеный пес...
21.04.2021 10:51 Відповісти
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa

Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1384774358816677889 10 мин

Завтра день рождения Ленина. Вчера - Гитлера. Даже странно будет, если сегодня Путин не объявит о возрождении Четвертого Рейха - СССР-2.0. И не присоединит Беларусь. День обязывает. Доброе утро.
21.04.2021 10:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DgdP5U28jHc&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%7CLeningrad
21.04.2021 10:53 Відповісти
другими словами,кацапня просто "легализует" ихтамнетов - ну зачем ей тот СВИФТ ?
21.04.2021 10:55 Відповісти
21 апреля ожидается послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. / Где барин растолкует холопам: русские и украинцы один народ, а с Зеленским они союзники в борьбе против общего врага -Порошенко. И что он , Путин , своими войсками Байдену показал кто в Европе хозяин. Отныне Европа и Байден его, Путина, будут бояться,а, значит, уважать. /Порошенко - враг номер один для Зеленского. / Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина .
21.04.2021 11:03 Відповісти
Оно еще не здохло
21.04.2021 11:04 Відповісти
Жива ще ця мерзота, вороги людства..? На руках , пащеках члєнов його партії кров мільйонів вбитих українців, заморених штучним голодом, стертих репресіями в "лагерную пыль"? Мало? Ну з цим все ясно, воно в Бога не вірить, представник рогатого і хвостатого на Землі, а як же ж росіянє, інтелігенція, чи ж так як і цей виродок, імперію будують..?
https://censor.net/ua/n3261072?fbclid=*******************-P6lfDM4fYGIZ_om5YQ796An0guGqKSbFpBPh9L0vU
https://censor.net/ua/n3261072?fbclid=*******************-P6lfDM4fYGIZ_om5YQ796An0guGqKSbFpBPh9L0vU
21.04.2021 11:30 Відповісти
Тварь красножопая
21.04.2021 12:09 Відповісти
Если бы у Вовы был мозг, он должен был бы отнестись к этому серьезно, ведь, эти псы, Зюганов и Жирик, без команды хозяина не лают.
Хотя, я забыл, что он "никому ничего не должен"...
21.04.2021 13:29 Відповісти
...они."зюганов кпрф","жириновский лдпр",да и" маленькое ху*ло"-"ядиная расея"-из одного говна слеплены...Удивляться нечему...Ублюдки и дегенераты, впрочем ,как и их "паства" на 90%%...
21.04.2021 13:30 Відповісти
А их что, выводили оттуда? Пусть Зюганов выведет из себя путинский стрючок, а потом пробует ещё что-то вводить.
21.04.2021 13:33 Відповісти
Україна повинна признати Чечню, як незалежну державу.
21.04.2021 13:36 Відповісти
Он не так сказал, вы его не правильно поняли, он хотел сказать "введение смертников на Донбасс", будущих грузов 200, так правильнее, дедушка в маразме.
21.04.2021 16:15 Відповісти
маразматик зюганул.
21.04.2021 23:02 Відповісти
 
 