11 росіян два роки успішно били і забирали гроші в десятків військовослужбовців 35-ї гвардійської мотострілкової бригади ЗС РФ, а також спокушали їхніх дружин

Алтайський крайовий суд виніс вирок у справі банди кримінального авторитета Олега Пигарьова на прізвисько Пигар, який вважався смотрящим від злодіїв у законі за невеликим містом Алейськ. Два роки кримінальники тримали в страху жителів міста, збираючи з них данину. Але найдивніше в справі пигарьовських бандитів - те, що їхніми жертвами найчастіше ставали солдати і офіцери з місцевої військової частини.

Алейськ - невелике місто на Алтаї, на березі річки Алей, за 130 кілометрів на північний захід від Барнаула. Це місто - класична російська провінція, але з однією важливою поправкою: в Алейську дислокована 35 гвардійська Сталінградсько-Київська орденів Леніна, Суворова і Кутузова Червонопрапорна мотострілкова бригада.

Підкреслюється, що в Алейську був свій смотрящий від злодіїв у законі, поставлений в 2015 році: Олег Пигарьов ,1975 року народження, відомий у кримінальних колах як Пигар, раніше неодноразово судимий за грабежі, крадіжки та зберігання наркотиків. Його правою рукою вважався Сергій Ковальов (Суслик), раніше також неодноразово судимий. До злочинної групи також входили Вадим Артем'єв, 1985 року народження, відомий як Агент (він деякий час працював страховим агентом), і Ігор Гололобов (Забуга) 1986 року народження.

"Жертвами злочину вибирали людей, схожих за психологічним типом. Потерпілі навіть зовні дуже схожі: невисокі, щуплі і нездатні постояти за себе. Всі молоді, трохи більше 20 років - без життєвого досвіду. Із 31 потерпілого 25 осіб - військовослужбовці: 24 контрактники і один молодший офіцер. Решта - цивільні. При цьому опиратися бандитам намагалися лише вісім чоловік, інші потерпілі покірно несли гроші. Злочинці - їхня повна протилежність: нахабні, зухвалі і упевнені в собі", - зазначає видання, посилаючись на дані слідства.

Підкреслюється, що бандити просто підходили до жертви і пред'являли найрізноманітніше: наприклад, що потерпілий нібито образив в кафе їхнього друга, взяв гроші в борг і не віддає, а тому настав час платити з відсотками. Потерпілі ніколи не чинили опору: всі вони знали, що в місті Алейськ є так звані блатні, які мають певну кримінальну вагу, раніше судимі, погрожують військовослужбовцям і можуть застосувати насильство. Тому їм краще виплатити ту суму грошей, яку вони вимагають.

"Один з учасників банди зумів спокусити дружину офіцера 35-ї бригади і похвалився цим перед босами. Ті знайшли жінку і за мовчання зажадали у неї п'ять тисяч рублів. Вона заплатила, але пігарьовським цього здалося мало. І тоді бандити пішли до чоловіка потерпілої та зажадали вже з нього за мовчання 30 тисяч рублів", - пише видання.

"Одного разу Пигар, проїжджаючи по Алейську, побачив знайомого військовослужбовця. Він зупинився, вийшов з машини, підійшов до нього і заявив:"Ти мені винен п'ять тисяч". Контрактник спробував сперечатися, але Пигар просто вихопив у нього з рук гаманець, забрав всю готівку (2,5 тисячі рублів) і поїхав", - цитує видання прокурора відділу державного обвинувача прокуратури Алтайського краю.

Під час судового засідання було встановлено, що тільки вісім осіб намагалися чинити бандитам якийсь опір, за що були побиті. Але і після цього майже ніхто в поліцію не звертався. Пигарьова і його злочинну групу, на жаль, захищали чутки.

"На суді було доведено, що злочини скоювалися групою під керівництвом так званого злочинного авторитету. Особливість пігарьовських була в тому, що у них чіткого розподілу ролей не було: кожен міг виконувати будь-які функції. Тобто до оргзлочинної спільноти вони не дотягли - дуже вже примітивні", - цитує видання представника російської прокуратури.

Суд тривав три роки, в основному тому, що потерпілі виїхали з Алейська.

Під час допитів бандити погрожували потерпілим і свідкам, грубили учасникам процесу, в тому числі судді, за що їх неодноразово видаляли із зали. Крім того, один з підсудних, який під час слідства був під підпискою про невиїзд, після початку суду зник і був оголошений в розшук. Знайшли його в Барнаулі - заарештованим за серію крадіжок.

Вирок у справі банди пігарьовських оголошували два тижні. Із 37 злочинів під час процесу були доведені 34: в трьох епізодах не знайшли складу злочину, бо формально загрози не звучали - обвинувачені просто взяли гроші в борг і не повернули.

Як повідомили в Алтайському крайовому суді, керівник групи Олег Пигарьов був засуджений на 12 років колонії особливого режиму. Його права рука Сергій Ковальов - на 12,5 року: сумарно у нього злочинів більше, ніж у керівника групи. Вадим Артем'єв отримав 10 років, Ігор Гололобов - 8,5 роки колонії суворого режиму. Ще семеро підсудних отримали від 5 років 9 місяців до 6 років 4 місяців позбавлення волі.