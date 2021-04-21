УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10448 відвідувачів онлайн
Новини
24 321 51

11 росіян два роки успішно били і забирали гроші в десятків військовослужбовців 35-ї гвардійської мотострілкової бригади ЗС РФ, а також спокушали їхніх дружин

11 росіян два роки успішно били і забирали гроші в десятків військовослужбовців 35-ї гвардійської мотострілкової бригади ЗС РФ, а також спокушали їхніх дружин

Алтайський крайовий суд виніс вирок у справі банди кримінального авторитета Олега Пигарьова на прізвисько Пигар, який вважався смотрящим від злодіїв у законі за невеликим містом Алейськ. Два роки кримінальники тримали в страху жителів міста, збираючи з них данину. Але найдивніше в справі пигарьовських бандитів - те, що їхніми жертвами найчастіше ставали солдати і офіцери з місцевої військової частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ленту.ру".

Алейськ - невелике місто на Алтаї, на березі річки Алей, за 130 кілометрів на північний захід від Барнаула. Це місто - класична російська провінція, але з однією важливою поправкою: в Алейську дислокована 35 гвардійська Сталінградсько-Київська орденів Леніна, Суворова і Кутузова Червонопрапорна мотострілкова бригада.

Підкреслюється, що в Алейську був свій смотрящий від злодіїв у законі, поставлений в 2015 році: Олег Пигарьов ,1975 року народження, відомий у кримінальних колах як Пигар, раніше неодноразово судимий за грабежі, крадіжки та зберігання наркотиків. Його правою рукою вважався Сергій Ковальов (Суслик), раніше також неодноразово судимий. До злочинної групи також входили Вадим Артем'єв, 1985 року народження, відомий як Агент (він деякий час працював страховим агентом), і Ігор Гололобов (Забуга) 1986 року народження.

"Жертвами злочину вибирали людей, схожих за психологічним типом. Потерпілі навіть зовні дуже схожі: невисокі, щуплі і нездатні постояти за себе. Всі молоді, трохи більше 20 років - без життєвого досвіду. Із 31 потерпілого 25 осіб - військовослужбовці: 24 контрактники і один молодший офіцер. Решта - цивільні. При цьому опиратися бандитам намагалися лише вісім чоловік, інші потерпілі покірно несли гроші. Злочинці - їхня повна протилежність: нахабні, зухвалі і упевнені в собі", - зазначає видання, посилаючись на дані слідства.

11 росіян два роки успішно били і забирали гроші в десятків військовослужбовців 35-ї гвардійської мотострілкової бригади ЗС РФ, а також спокушали їхніх дружин 01

Підкреслюється, що бандити просто підходили до жертви і пред'являли найрізноманітніше: наприклад, що потерпілий нібито образив в кафе їхнього друга, взяв гроші в борг і не віддає, а тому настав час платити з відсотками. Потерпілі ніколи не чинили опору: всі вони знали, що в місті Алейськ є так звані блатні, які мають певну кримінальну вагу, раніше судимі, погрожують військовослужбовцям і можуть застосувати насильство. Тому їм краще виплатити ту суму грошей, яку вони вимагають.

"Один з учасників банди зумів спокусити дружину офіцера 35-ї бригади і похвалився цим перед босами. Ті знайшли жінку і за мовчання зажадали у неї п'ять тисяч рублів. Вона заплатила, але пігарьовським цього здалося мало. І тоді бандити пішли до чоловіка потерпілої та зажадали вже з нього за мовчання 30 тисяч рублів", - пише видання.

"Одного разу Пигар, проїжджаючи по Алейську, побачив знайомого військовослужбовця. Він зупинився, вийшов з машини, підійшов до нього і заявив:"Ти мені винен п'ять тисяч". Контрактник спробував сперечатися, але Пигар просто вихопив у нього з рук гаманець, забрав всю готівку (2,5 тисячі рублів) і поїхав", - цитує видання прокурора відділу державного обвинувача прокуратури Алтайського краю.

Також дивіться: Чоловік у Вінниці побив перехожого за те, що той зробив зауваження жінці, яка припаркувалася на траві. ВIДЕО

Під час судового засідання було встановлено, що тільки вісім осіб намагалися чинити бандитам якийсь опір, за що були побиті. Але і після цього майже ніхто в поліцію не звертався. Пигарьова і його злочинну групу, на жаль, захищали чутки.

11 росіян два роки успішно били і забирали гроші в десятків військовослужбовців 35-ї гвардійської мотострілкової бригади ЗС РФ, а також спокушали їхніх дружин 02

"На суді було доведено, що злочини скоювалися групою під керівництвом так званого злочинного авторитету. Особливість пігарьовських була в тому, що у них чіткого розподілу ролей не було: кожен міг виконувати будь-які функції. Тобто до оргзлочинної спільноти вони не дотягли - дуже вже примітивні", - цитує видання представника російської прокуратури.

Суд тривав три роки, в основному тому, що потерпілі виїхали з Алейська.

Під час допитів бандити погрожували потерпілим і свідкам, грубили учасникам процесу, в тому числі судді, за що їх неодноразово видаляли із зали. Крім того, один з підсудних, який під час слідства був під підпискою про невиїзд, після початку суду зник і був оголошений в розшук. Знайшли його в Барнаулі - заарештованим за серію крадіжок.

Читайте: Затримано членів злочинного угрупування, причетних до серії розбійних нападів на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

Вирок у справі банди пігарьовських оголошували два тижні. Із 37 злочинів під час процесу були доведені 34: в трьох епізодах не знайшли складу злочину, бо формально загрози не звучали - обвинувачені просто взяли гроші в борг і не повернули.

Як повідомили в Алтайському крайовому суді, керівник групи Олег Пигарьов був засуджений на 12 років колонії особливого режиму. Його права рука Сергій Ковальов - на 12,5 року: сумарно у нього злочинів більше, ніж у керівника групи. Вадим Артем'єв отримав 10 років, Ігор Гололобов - 8,5 роки колонії суворого режиму. Ще семеро підсудних отримали від 5 років 9 місяців до 6 років 4 місяців позбавлення волі.

Автор: 

армія рф (18793) бійка (753) росія (67935) злочинність (513) військовослужбовці (4941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
11 россиян два года успешно избивали и отнимали деньги у десятков военнослужащих 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, а также соблазняли их жен - Цензор.НЕТ 1162
показати весь коментар
21.04.2021 10:31 Відповісти
+34
"русский витязь" лежащий в пыли,
у пивнушки раскинувши руки..
знай: тебя опоили хохлы,
и Джо Байден нассал в твои брюки!
показати весь коментар
21.04.2021 10:39 Відповісти
+30
Потом такие "военные герои" едут в Домбабве и здеваются над гражданским населением...
показати весь коментар
21.04.2021 10:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
11 россиян два года успешно избивали и отнимали деньги у десятков военнослужащих 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, а также соблазняли их жен - Цензор.НЕТ 1162
показати весь коментар
21.04.2021 10:31 Відповісти
11 друзей ********** ))
показати весь коментар
21.04.2021 10:32 Відповісти
Рюзке армия, ёпт )))
показати весь коментар
21.04.2021 10:33 Відповісти
С гопниками справиться не могут, а еще какие-то территориальные притензии имеют, клованы
показати весь коментар
21.04.2021 10:34 Відповісти
Футбольная ко-*****)
показати весь коментар
21.04.2021 10:33 Відповісти
Потом такие "военные герои" едут в Домбабве и здеваются над гражданским населением...
показати весь коментар
21.04.2021 10:33 Відповісти
Шкода що посадили. Побільше би таких на Росії.
показати весь коментар
21.04.2021 10:33 Відповісти
Интересно: "...а также соблазняли их жен" -- и жёны соблазнялись? Добровольно? Без никакого насилия?
показати весь коментар
21.04.2021 10:33 Відповісти
2х метровый бандит грузино-росиянин и дрыщ терпила в военной форме. По-моему выбор очевиден
показати весь коментар
21.04.2021 10:35 Відповісти
+100500!!!
Тогда суд должен был вынести кассационное решение: жёны потерпевших -- @ляди.
показати весь коментар
21.04.2021 10:59 Відповісти
А что поделаешь, если муж без яиц.
показати весь коментар
21.04.2021 10:38 Відповісти
а он радуется, что хоть его не соблазнили
показати весь коментар
21.04.2021 13:41 Відповісти
и такое говно "пугает мир"

11 россиян два года успешно избивали и отнимали деньги у десятков военнослужащих 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, а также соблазняли их жен - Цензор.НЕТ 594
показати весь коментар
21.04.2021 10:34 Відповісти
Тєрпіли....всі кацапи тєрпіли і раби.

https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs

@A_Vit_

·https://twitter.com/A_Vit_/status/1384602714399657990 11 год

На АЭС Руппур в Бангладеше российская компания не заплатила местным рабочим и они тут же попытались взять штурмом офис. Российские боссы думали, что местные на коленях начнут подавать челобитную? Но нет. Начался протест. И не мирный. Деньги пришлось выплатить. Разницу понимаете?

https://twitter.com/A_Vit_/status/1384602714399657990
показати весь коментар
21.04.2021 10:35 Відповісти
дидов поимели.
показати весь коментар
21.04.2021 10:36 Відповісти
муж в Тверь - жена в дверь
показати весь коментар
21.04.2021 10:38 Відповісти
скорее - жену в зад.
показати весь коментар
21.04.2021 10:39 Відповісти
Вот в чем разница между Украинцами и недорассами. Пару лет назад такой вот авторитет приехал на Волынь, при чем красиво приехал - колона из элитных джипов большая была, и заявил что отныне он тут будет все решать. Так вот из всей колоны практически никто не уехал, а те кто мог ходить, после категорического несогласия местного населения, уходили лесами пешком. И что самое интересное претензий друг к другу ни у кого не было....
показати весь коментар
21.04.2021 10:36 Відповісти
Волинь моя, к раса моя. земля моя соняшна..
показати весь коментар
21.04.2021 11:22 Відповісти
Да нормальный взводный летеха, положил бы нахрен всех - симуляция нападения на пост..
показати весь коментар
21.04.2021 10:38 Відповісти
Так они его под магазином щемили... Какой пост?
показати весь коментар
21.04.2021 10:42 Відповісти
А тело (тела) под границу поста подтащить - не?
показати весь коментар
21.04.2021 11:23 Відповісти
Там городишко величиной с пуговицу... Каким образом дрыщ потащит на территорию части здорового и дерзкого мужика?
показати весь коментар
21.04.2021 12:24 Відповісти
да нех никого никуда затаскивать- собраться толпой и отстрелить шантрапе коленки..))
показати весь коментар
21.04.2021 23:17 Відповісти
..точнее- не "и", а "или")))
показати весь коментар
21.04.2021 23:25 Відповісти
там полиция вся продажная: взводному лейтехе дадут немалый срок.а бандиты откупятся! и все будут молчать,потому что ето расея
показати весь коментар
21.04.2021 15:00 Відповісти
так тож нормальный бы взводный..- с табелью макара..))), а не 35-гвардо-терпилы макшанские..))= ну это нормально)))
показати весь коментар
21.04.2021 23:15 Відповісти
"русский витязь" лежащий в пыли,
у пивнушки раскинувши руки..
знай: тебя опоили хохлы,
и Джо Байден нассал в твои брюки!
показати весь коментар
21.04.2021 10:39 Відповісти
Нашим ватникам, котрі так просяться в засРашку в Пу...сткий рай треба давати читати такі "історії успіху" щодня.
показати весь коментар
21.04.2021 10:40 Відповісти
Нахрена? Пускай у@бывают в свою Кацапендрию.
показати весь коментар
21.04.2021 13:26 Відповісти
ОООчень интересно, что там еще в РФии? И чем вы от ватного "Че там у хохлов" отличаетесь?
показати весь коментар
21.04.2021 10:47 Відповісти
короче..пркиньте...))--- гвардейская Сталинградско-Киевская орденов Ленина, Суворова и Кутузова КраснознаменнаяИсточник: https://censor.net/ru/n3261073
показати весь коментар
21.04.2021 10:48 Відповісти
"Российская медицина"
11 россиян два года успешно избивали и отнимали деньги у десятков военнослужащих 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, а также соблазняли их жен - Цензор.НЕТ 4384
показати весь коментар
21.04.2021 10:57 Відповісти
С почином, хоть бутерброд не отобрал?
показати весь коментар
21.04.2021 11:25 Відповісти
если обосцали кровать значит опустили или в обиженки записали... путин настолько примитивен и морально убогий, что я москалям где то даже сочувствую, а вот прикиньте если навальный чудом выживет и станет презом раши...
показати весь коментар
21.04.2021 16:19 Відповісти
бедненький леша..- и опустили походу в темпе..= все университеты пройдет, рвяся до кормила..))))
показати весь коментар
21.04.2021 23:24 Відповісти
https://shapito.d3.ru/natsiia-rabov-2142539/ Нация рабов

11 россиян два года успешно избивали и отнимали деньги у десятков военнослужащих 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, а также соблазняли их жен - Цензор.НЕТ 9482

Они необучаемы. Вместо того, чтоб взять с собой шины, берут колонки.

Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят! - Салтыков-Щедрин
показати весь коментар
21.04.2021 11:00 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 23:19 Відповісти
І тут одразу згадується історія про те як ув'язнених бійців УПА посадили до зеків. Де останні хотіли їх змусити жити по "законам". На що були побиті або вбиті нашою діаспорою... Ну ще повстання, ну то зовсім інша історія). Ось і вся різниця в світосприйнятті. Мова дуже сильно впливає на спосіб мислення. Ось такі ми "братья".
показати весь коментар
21.04.2021 11:04 Відповісти
Солженіцин писав як в ГАЛУЗІ кацапські "авторитети" знущалися з таких же кацапських політичних. Цей період тривав досить довго, років 20, аж поки, можливо поммлково, до кацапських політичних не підсадили українських націоналістів. Авторитетів було практично всіх вирізано і от3,14зжено. Та так, що ті, хто залишився в живих шукали прихистку в адміністрації зони, що по всім "понятіям" вважалося повним "западлом"!
показати весь коментар
21.04.2021 11:39 Відповісти
в кремле тоже засела такая же банда
показати весь коментар
21.04.2021 11:09 Відповісти
Особенно прикалывает отмазка полиции, мол, никто не обращался. Ну понятно тогда, что значит фразочка "… все они знали, что в городе Алейске есть так называемые блатные, которые имеют определенный криминальный вес …", - то есть в связке с ментами!
показати весь коментар
21.04.2021 11:19 Відповісти
Что здесь делают новости из мордора? У нас своих проблем и местных царьков хватает.
показати весь коментар
21.04.2021 11:30 Відповісти
короче..пркиньте...))--- гвардейская Сталинградско-Киевская орденов Ленина, Суворова и Кутузова Краснознаменная имени гитлера наполеона и марсеанского короля альфы центавры нано легион космических войск
показати весь коментар
21.04.2021 11:30 Відповісти
и ордена не помогли11 росіян два роки успішно били і забирали гроші в десятків військовослужбовців 35-ї гвардійської мотострілкової бригади ЗС РФ, а також спокушали їхніх дружин - Цензор.НЕТ 4153
показати весь коментар
21.04.2021 11:45 Відповісти
Якщо ТАКИЙ "боєвой дух", а точніше бойова душенка всієї мокшанської раті, то це дуже добре. Хай в кожному місті облаштують "Поклонную гору" і там вітають своїми задами митарів Великої Орди. Їм не звикати. Чмошніки.
показати весь коментар
21.04.2021 11:52 Відповісти
А нафига НАМ эта "новость"?
показати весь коментар
21.04.2021 11:54 Відповісти
не хочешь-не читай! тебе ведь никто руки не заламывал?
показати весь коментар
21.04.2021 15:04 Відповісти
МОСКОВІЯ/РАСЄЯ ЦЕ НЕ КРАЇНА - ЦЕ КРИМІНАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ ЯКЕ
ІСНУЄ ЗАВДЯКИ БАЖАННЮ ЗАХОДУ МАТИ ДЕШЕВУ ВИКОПНУ СИРОВИНУ
МОСКОВІЇ
Тому Захід розділяє з кацапами відповідальність за існування цього морального
лепризорію.
показати весь коментар
21.04.2021 12:56 Відповісти
Это духовная скрепа...
показати весь коментар
21.04.2021 15:54 Відповісти
При Кучме-ющенко-януке нам делали приблизительно тоже самое...
примеры:
разведбат поймал подобную уголовную мразь и засунул в бочку с дизтопливом...результат офицеров уволить за дискредитацию воинского звания. а "потерпевшим" компенсацию за моральный и материальный ущерб
местечковая мразь убила молодого прапрощика на дискотеке, убивали 5 человек прыгали ногами на голову пока не раскололи череп...результат условно...судья (болгарка или гагаузка) оштрафовала командование части за "неуважение к суду" ...мотивация "если я его не оправдаю(убийцу) меня и моих внуков будут проклинать через 10!!!! поколений за то что я не оправдала представителя своего народа !!! (так бы Украину они защищали суки)
пьяные гагаузы избили и искалечили солдата который по тревоге выставлял химпост по учебной тревоге...Результат тот же "условно" ..причина пост выше ((((
показати весь коментар
21.04.2021 23:35 Відповісти
 
 