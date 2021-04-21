УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10448 відвідувачів онлайн
Новини
4 552 23

У МЗС РФ заявили, що питання введення миротворців ООН на Донбас не стоїть на порядку денному

У МЗС РФ заявили, що питання введення миротворців ООН на Донбас не стоїть на порядку денному

У МЗС РФ заявили, що питання про введення миротворців ООН поки що на порядку денному не стоїть. У Москві вважають "єдиним шляхом досягнення миру" на Донбасі мінські угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава департаменту міжнародних організацій МЗС Росії Петро Іллічов.

"Питання введення на Донбас миротворчої місії ООН на порядку денному врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не стоїть", - повідомив Іллічов.

Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність перебування миротворців ООН на Донбасі. За його словами, це допоможе Україні відновити контроль над ділянкою кордону в зоні конфлікту.

Зазначимо, зараз Росія проводить масові збори сил поблизу українських кордонів. При цьому високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Він також оцінив скупчення російських військ у 150 тисяч осіб.

Також читайте: Путін може оголосити, що російські війська входять на Донбас як миротворці, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Раніше в Держдумі РФ допустили визнання "ЛДНР" і введення російських військ на Донбас.

Автор: 

МЗС рф (980) миротворці (911) ООН (3449) Донбас (22366)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Поживемо побачимо. Дивіться тільки щоби з часом миротворці по Московській кільцевій не стояли...
показати весь коментар
21.04.2021 10:35 Відповісти
+8
первое упоминание о миротворцах ООН со стороны Украины, Франции и Германии было еще в 2015 году и к этому все двигалось. ослу оставалось сделать маленький шажок для реализации. все просрал урод зеленожопый
показати весь коментар
21.04.2021 10:35 Відповісти
+5
Как только Порох предложил такой вариант, так до сих пор они и хезаются от этого варианта...
показати весь коментар
21.04.2021 10:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поживемо побачимо. Дивіться тільки щоби з часом миротворці по Московській кільцевій не стояли...
показати весь коментар
21.04.2021 10:35 Відповісти
Що побачимо? На найближчі три роки Зєлєнскій зняв питання введення миротаорців. Він сам вирішив стати "миротворцем". Бо ще й досі шукає мир в очку пуцина.
показати весь коментар
21.04.2021 10:41 Відповісти
из него миротворец как из дьявола епископ...
показати весь коментар
21.04.2021 10:45 Відповісти
А из тваво *****?
показати весь коментар
21.04.2021 10:51 Відповісти
Ооооо...мой ***** немножко побольше чем просто *****...это **********!!!!!
показати весь коментар
21.04.2021 10:58 Відповісти
Зате гарно шукає у мммм... цікавих місцях. 😊Не знає либонь, що у цих місцях знайти можна лише лайно.
показати весь коментар
21.04.2021 10:53 Відповісти
А я не про наші війська писав.
показати весь коментар
21.04.2021 10:49 Відповісти
Так миротворці повинні бути нейтральними. Тому зрозуміло, що не про наші війська.
показати весь коментар
21.04.2021 10:54 Відповісти
Ну чому так. От у Абхазії, Придністров'ї і т.п., миротворцями і є війська окупанта.
Я мав на увазі,що не наші війська стануть причиною появи там миротворців. І це буде реально, громадянська війна.
показати весь коментар
21.04.2021 10:57 Відповісти
Громадянська війна? 😲 Між ким і ким?
показати весь коментар
21.04.2021 10:59 Відповісти
первое упоминание о миротворцах ООН со стороны Украины, Франции и Германии было еще в 2015 году и к этому все двигалось. ослу оставалось сделать маленький шажок для реализации. все просрал урод зеленожопый
показати весь коментар
21.04.2021 10:35 Відповісти
без подтвержения рф как постоянного члена никаких миротворцев быть не может. толку от постоянных собраний. тут формат другой должен был быть. оон - импотенты.
показати весь коментар
21.04.2021 10:45 Відповісти
А конфликт типа внутриукраинский, да лахта?
показати весь коментар
21.04.2021 10:53 Відповісти
ты отличаешь ООН и Совбез?
мало того - ***** почти продавили по миротворцам
показати весь коментар
21.04.2021 10:57 Відповісти
Так, над цим потрібно працювати. Рашку слід викинути із СовБезу. Вона там і так незаконно місце посіла.
показати весь коментар
21.04.2021 10:58 Відповісти
Как только Порох предложил такой вариант, так до сих пор они и хезаются от этого варианта...
показати весь коментар
21.04.2021 10:37 Відповісти
В МИД РФ заявили, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не стоит на повестке дня - Цензор.НЕТ 3712
показати весь коментар
21.04.2021 10:41 Відповісти
А чего думать? Привычный путь и место - дупа.
показати весь коментар
21.04.2021 10:47 Відповісти
В их повестке дня - введение своих "миротворцев", с 2014 года не снимался.
показати весь коментар
21.04.2021 10:46 Відповісти
Рузкий язык нужно переименовать на Восточно-Украинский диалект и забыть об это сраной вонючей параше...
показати весь коментар
21.04.2021 10:47 Відповісти
Дожили, какой-то недоношенный репоед из страны, которая "не участвует в конфликте", за ООН решает...
показати весь коментар
21.04.2021 10:55 Відповісти
Ежегодное Ослание президента.Отрицательный рост экономики,новые прорывы,убийства ,каторга.И прочая ништяки.
показати весь коментар
21.04.2021 11:37 Відповісти
У них тільки х@й стоїть на чолі країни. А миротворци вже давно повинні були бути по лінії розмежування хоча б? Ліпше на кордоні з свинолупією.
показати весь коментар
21.04.2021 11:55 Відповісти
 
 