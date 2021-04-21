У МЗС РФ заявили, що питання введення миротворців ООН на Донбас не стоїть на порядку денному

У МЗС РФ заявили, що питання про введення миротворців ООН поки що на порядку денному не стоїть. У Москві вважають "єдиним шляхом досягнення миру" на Донбасі мінські угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава департаменту міжнародних організацій МЗС Росії Петро Іллічов.

"Питання введення на Донбас миротворчої місії ООН на порядку денному врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не стоїть", - повідомив Іллічов.

Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність перебування миротворців ООН на Донбасі. За його словами, це допоможе Україні відновити контроль над ділянкою кордону в зоні конфлікту.

Зазначимо, зараз Росія проводить масові збори сил поблизу українських кордонів. При цьому високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Він також оцінив скупчення російських військ у 150 тисяч осіб.

Раніше в Держдумі РФ допустили визнання "ЛДНР" і введення російських військ на Донбас.