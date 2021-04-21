УКР
Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б Зеленський і Порошенко.

Про це свідчать дані опитування "СОЦІСу", передає Цензор.НЕТ.

Серед тих, хто визначився і голосуватиме, 26,7% готові підтримати Володимира Зеленського, 19,6% - Петра Порошенка. За Юлію Тимошенко готові проголосувати 10,1%, за Юрія Бойка - 9,7%. Ігоря Смешка - 7,5%, Володимира Гройсмана - 4,5%, Євгена Мураєва - 3%, Олега Ляшка - 2,7%, Дмитра Разумкова - 2,5%, Віктора Медведчука - 2,2%, Віталія Кличка - 1 , 3%. Інший кандидат - 9%.

У другому турі розрив між Порошенком і Зеленським порівняно з голосуванням в 2019 році істотно скоротився. Володимира Зеленського готові підтримати 56,3% серед тих, хто визначився і прийде голосувати, Петра Порошенка - 43,7%. Як відомо, на виборах 21 квітня 2019 року за Зеленського проголосували 73,22%, за Петра Порошенка - 24,45%.

Юрій Бойко в другому турі програє і Зеленському, і Порошенку.

Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування СОЦІСу 01
Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування СОЦІСу 02
Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування СОЦІСу 03
Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування СОЦІСу 04

Бойко Юрій (444) вибори (6751) Зеленський Володимир (25558) опитування (2054) Порошенко Петро (15233) Тимошенко Юлія (4700) СОЦИС (69)
+38
Дурнів менше не стає. Прикро.
21.04.2021 10:41 Відповісти
21.04.2021 10:41 Відповісти
+36
Президентский рейтинг: 26,7% - за Зеленского, 19,6% - за Порошенко, 10,1% - за Тимошенко, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 6409
21.04.2021 10:51 Відповісти
21.04.2021 10:51 Відповісти
+33
Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 6880
21.04.2021 11:18 Відповісти
21.04.2021 11:18 Відповісти
к концу каденции порох будет первым, зе в лучшем случае второй.
21.04.2021 20:03 Відповісти
21.04.2021 20:03 Відповісти
Боже, я в шоці....26% придурків ходять по вулицях Країни....добре хоч зброю не легалізували, уявляю що ці 26% зебаранів з нею витворяли🥴
21.04.2021 20:18 Відповісти
21.04.2021 20:18 Відповісти
Новых вариантов к сожалению не появилось, опять придется выбирать из 2 зол меньшее. На первом сроке их хоть немного сдерживает потеря рейтинга, а вот на втором они смогут уже не стесняясь "покращувати" нашу жизнь.
21.04.2021 20:37 Відповісти
21.04.2021 20:37 Відповісти
Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 3330Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 8575
21.04.2021 20:40 Відповісти
21.04.2021 20:40 Відповісти
Імітатори рейтингів...
21.04.2021 20:44 Відповісти
21.04.2021 20:44 Відповісти
а в якій службі опитування грек Панафідіс, тоже в соцісі. Якщо так, то рейтинг ******* контрабандою, греки тисячоліттями займались цим бізнесом. Цей же социс сьогодні опублікував рейтинг довіри до Зе Ленського. Так от - вважають його гундосим поцом 35 відсотків, просто поцом 56 відсотків, а бубочкою вважають 12 відсотків (скоріше за все крапку посередині забули поставити). Видно социс подоляк пришпилив, зовсім друге пише. В рейху викинули опитування на смітник, всі забули про леваду. Бо там читати без валідолу перци з АП не можуть, там за кожен процент недовіри "греют" або присилають "доктора". БЮТовський рейтинг на місці -не платить скаредна. Бойку рейтинг підтерли - нема шефа,нікому платити, Ради Кала немає -цей після ганебної поразки геть закинув партроботу. А де агенство "рейтинг" - вийшло з фавори, чи що? Великий мокшанин Козьма Прутков писав -если на клетке слона написано носорок, не верь глазам своим. Не верте им, людиии.
21.04.2021 20:44 Відповісти
21.04.2021 20:44 Відповісти
Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 2524
21.04.2021 20:45 Відповісти
21.04.2021 20:45 Відповісти
Тимошенко продает свою партию, вопрос кому?
21.04.2021 20:45 Відповісти
21.04.2021 20:45 Відповісти
За Порошенка, я не був "порохоботом"... Критикував (суб'єктивно конструктивно)...
Коли ви обрали ЦЕ! Ой, ЗЕ, -- я став "порохоботом"...
21.04.2021 21:01 Відповісти
21.04.2021 21:01 Відповісти
А ще, до цього щоб Зеленьскому донесли -- І МЕНІ НЕ СОРОМНО!!!
21.04.2021 21:04 Відповісти
21.04.2021 21:04 Відповісти
Так ти. став за риг тепер ,
Забув ким Порох ким був і тим залишився
22.04.2021 08:49 Відповісти
22.04.2021 08:49 Відповісти
ким?
22.04.2021 20:11 Відповісти
22.04.2021 20:11 Відповісти
А як потрібні аргументи?..
А ОСЬВАМ:Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 2905
21.04.2021 21:05 Відповісти
21.04.2021 21:05 Відповісти
Порошенко выиграет во 2м туре. Те, кто за Тимошенко отдадут свои голоса Порошенко. Одной Тимошенко хватит.
21.04.2021 21:24 Відповісти
21.04.2021 21:24 Відповісти
На самом деле уморительно то, как даже будучи неудачниками во власти, обманув своих избирателей, зеленский умудряется обойти сывочолого гетьмана. Это говорит только о том, насколько Петра:"Да Виктор Фёдорович" не хотят больше видеть в политике
21.04.2021 21:41 Відповісти
21.04.2021 21:41 Відповісти
Вуха більш розвішувай ...
21.04.2021 22:06 Відповісти
21.04.2021 22:06 Відповісти
Ты бы хотя бы закусывал. Такой то бессвязный поток мыслей выдал, я нечего не понял кроме того что я "дебил"
21.04.2021 23:07 Відповісти
21.04.2021 23:07 Відповісти
Какое-то избирательное у вас зрение) Не заметили, что Клоун обошел не только Порошенко, а вообще всех политиков. По вашей логике, нарот вообще никого больше видеть не хотит, кроме Коуна.
22.04.2021 02:02 Відповісти
22.04.2021 02:02 Відповісти
Среди тех, кто определился и будет голосовать, 26,7% готовы поддержать Владимира Зеленского, 19,6% - Петра Порошенко. За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,1%, за Источник: https://censor.net/ru/n3261076

За ващі грощі любий прогноз, хоч Мендель в президенти
21.04.2021 22:05 Відповісти
21.04.2021 22:05 Відповісти
медленно ежики умнеют, но умнеют. а ежики - птицы гордые, и не умнеют, пока кацапы резать их не начнут.
21.04.2021 22:53 Відповісти
21.04.2021 22:53 Відповісти
ще пару місяців - і за П*******о нарисують вже 74%...
22.04.2021 01:37 Відповісти
22.04.2021 01:37 Відповісти
Йде підміна понять, з зелі ліплять патріота, а на ділі він робить все для вати і оточення його злочинці.
22.04.2021 01:38 Відповісти
22.04.2021 01:38 Відповісти
Чому їх трьох, чому нам тикають одних і тих же, де праильні особистості, де ви?!
22.04.2021 05:39 Відповісти
22.04.2021 05:39 Відповісти
Де наш Лі Куан Ю?
22.04.2021 05:42 Відповісти
22.04.2021 05:42 Відповісти
Поки у нас буде така система виборів, яку ми маємо (проолігархічна), ми не будемо мати ні Лі Куана ні свого Вашінгтона. Що треба змінити, читайте в моєму коментарі, який зразу після Вашого.
22.04.2021 10:51 Відповісти
22.04.2021 10:51 Відповісти
Нам не из кого выбирать. Все "рейтинговые" кандидаты имеют антирейтинги более 50%. Потому что места в бюллетенях скупают ставленники олигархата через невиданный нигде в мире, многомиллионный избирательный залог. Из них мы и тупо выбираем.
22.04.2021 10:44 Відповісти
22.04.2021 10:44 Відповісти
И еще. В демократических странах фамилии в бюллетенях определяют не денежные мешки, а сами избиратели. Желающие попасть в бюллетени собирают УМЕРЕННОЕ количество подписей избирателей. Примерами могут быть Польша и Южная Корея. В Польше, чтобы попасть в бюллетень надо собрать 100 тыс. подписей, в Корее 5 тыс. Нам следует выбрать где-то в промежутке.
22.04.2021 10:45 Відповісти
22.04.2021 10:45 Відповісти
Добавлю, что в Польше совсем нет денежного залога.
22.04.2021 10:55 Відповісти
22.04.2021 10:55 Відповісти
И кое что о том как это делается в мире, можно увидеть здесь
http://cikrf.ru/activity/relevant/detail/30554/
22.04.2021 10:59 Відповісти
22.04.2021 10:59 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 