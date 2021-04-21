Президентський рейтинг: 26,7% - за Зеленського, 19,6% - за Порошенка, 10,1% - за Тимошенко, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б Зеленський і Порошенко.

Про це свідчать дані опитування "СОЦІСу", передає Цензор.НЕТ.

Серед тих, хто визначився і голосуватиме, 26,7% готові підтримати Володимира Зеленського, 19,6% - Петра Порошенка. За Юлію Тимошенко готові проголосувати 10,1%, за Юрія Бойка - 9,7%. Ігоря Смешка - 7,5%, Володимира Гройсмана - 4,5%, Євгена Мураєва - 3%, Олега Ляшка - 2,7%, Дмитра Разумкова - 2,5%, Віктора Медведчука - 2,2%, Віталія Кличка - 1 , 3%. Інший кандидат - 9%.

У другому турі розрив між Порошенком і Зеленським порівняно з голосуванням в 2019 році істотно скоротився. Володимира Зеленського готові підтримати 56,3% серед тих, хто визначився і прийде голосувати, Петра Порошенка - 43,7%. Як відомо, на виборах 21 квітня 2019 року за Зеленського проголосували 73,22%, за Петра Порошенка - 24,45%.

Юрій Бойко в другому турі програє і Зеленському, і Порошенку.







