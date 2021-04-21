Андрусів - Зеленському: За 2 роки не зроблено нічого для економіки й оборони. Ви просто лежали в теплій ванні в оточенні тих, хто доливав теплої води, і визнавали ворогами всіх, хто вказував на реальність

За два роки свого президентства Володимир Зеленський нічого не зробив для зміцнення ЗСУ, а також економіки й оборони країни. Крім цього, президенту не вдалося досягти угод про отримання військової допомоги від Заходу.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF), громадський діяч, кандидат політичних наук, аналітик і публіцист Віктор Андрусів, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ж давайте відверто, пане Президенте. Два роки назад, в цей день наш дійсно великий народ обрав шанс на зміни проти брехні і стагнації. Я, безсумнівно, був одним з цих людей. І, однозначно, вчинив би так і сьогодні. Бо народ, який вибирає шанс на зміни - має майбутнє. Але. Два роки ви і ваші радники розповідали нам про мир. Ви писали в іноземні видання про те, які великі досягнення миру. А насправді за цим миром стояли обіцянки легалізувати лідерів ОРДЛО і дати воду в Крим. Обіцянки, на які наш народ вам право не давав, і коли ви і ваша свита спробували їх втілити - то побачили, які будуть наслідки. Путін прийшов, доречі, саме за цими обіцянками", - зазначає він.

"Два роки назад я передав вам план по війні на Донбасі. Там було чітко написано, що досягнути миру - не можливо, без умов капітуляції в інтересах Путіна. Тому треба використати мирний час для зміцнення економіки та оборони. Але ви навіть чути слово війна не хотіли. Я був змушений опублікувати цей план, оскільки "ваша свита" блокувала будь-яку розмову на цю тему, а пізніше з вашого оточення зачистили всіх патріотів, які попереджали про майбутню війну і не можливість поступок Кремлю. Саме з вашого офісу була злита можливо найвидатніша спецоперація по вагнерівцям, щоб "не розізлити Путіна"", - йдеться далі.

"Давайте відверто, два роки ви вибрали лежати в теплій ванні, і оточувати себе тими, хто доливав вам теплої води. Два роки вам брешуть ваші радники, і оточення. Два роки ці люди поступово перетворювались на корупціонерів, і грались у важливих осіб. Але ви визнавали ворогом всіх, хто хоч якось намагався вказати на реальну ситуацію. За ці два роки - ви не зробили нічого, щоб зміцнити нашу оборону і підняти економіку - дві умови, без яких не можлива перемога у війні. Зараз коли ви попереджаєте про шантаж Путіна і можливе вторгнення наша країна живе без державного оборонного замовлення", - каже Андрусів.

Також читайте: Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів

Крім цього, він зазначає, що Офіс Президента два роки грає у футбол з Верховною Радою законопроєктами "Про територіальну оборону". На його думку, чудово було б зараз, якби сотні тисяч чоловіків організувалися на навчання і підготовку до війни в межах територіальної оборони.

"Це була б сильна відповідь Путіну, на його перекидання військ. Але цього не може відбутись - бо всі ці два роки вам "було не до цього"", - зазначає експерт.

"Два роки ваші некомпетентні "економісти" знищують економіку. Бізнес масово втік в тінь, жодних нових інвестицій в країну не відбулось. Війну виграють не тільки танками і літаками, а в першу чергу коштами, за які можна купити ці танки і літаки. Цих коштів у нас немає. Два роки ви на Заході прагнули бути миротворцем, а тому нічого не зроблено для отримання військової допомоги. Якщо Путін завтра вторгнеться потрібно буде чимало часу, щоб були прийняті рішення про надання нам військової допомоги. А саме часу в нас не буде", - додає він.

"Ви забули просту тисячолітню мудрість Si vis pacem para bellum (Хочеш миру - готуйся до війни. - Ред.) і сьогодні коли ворог у наших воріт, ми значно слабші чим могли б бути. І тим не менше, ми будемо битись. Як в 2013-14 і ось вже 7 років. Як 100, 200 і 400 років назад це робили наші предки. Саме наш дійсно великий народ воював, коли влада була неспроможна і розвалена. Саме ми не давали капітулювати попередній і вашій владі - ці два роки. І саме ми будемо знову першими на війні. Сила нашого народу - це єдине, у що ви мали вірити ці два роки. І, здається, єдине, про що ви забули", - підсумував він.