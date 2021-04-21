Порошенко показав документи зі зверненням до ООН щодо миротворчої місії: Якщо у Зеленського не знають, де шукати, ми готові допомогти

Україна офіційно звернулася до ООН про введення миротворчої місії на Сході нашої держави ще в 2015 році.

Про це під час телемарафону в ефірі телеканалів Прямий, Еспресо і 5 канал розповів лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко. Він показав офіційні листи і закликав нинішню українську владу не повторювати меседжі країни-агресора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вони не знають, де шукати. Але дуже погано, що це збігається з тим, що кажуть представники країни-агресора щодо миротворців. Так само вони сказали – "ми не бачимо взагалі дорожної карти, її не було". Я хочу підказати. Документ офіційний, називається файл Ради Безпеки ООН. Підписаний він паном Сергеєвим, це лист від 30 березня 2015 року з Постійного представництва України. Перше – лист міністра закордонних справ, який виданий за моїм дорученням. Який стверджує, що вони інформують Постійних членів Ради Безпеки ООН про рішення парламенту, яке було прийняте за ініціативи президента Порошенка щодо запрошення миротворців в Україну з мандатом ООН. І до цього докладається мій особистий лист, який датований березнем 2015 року. Ми синхронізували це з підписанням Мінських угод, бо це є складова частина – щоб разом не тільки з перемир’ям і звільненням заручників, але й виведенням окупаційних військ, виведенням важкої техніки і артилерії, роззброєнням незаконних збройних формувань в пакеті Security first ми мали поставити на всю окуповану територію з неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону миротворців з мандатом. ООН", - пояснив Порошенко.

"Не треба дуже шукати, подивиться мої прес-конференції включно з керівниками країн – членів нормандського формату в 2015-2016 роках. З Меркель, де ми кажемо, що Німеччина і Франція прийняли пропозицію президента Порошенка щодо дорожньої карти імплементації мінського процесу. Це заявляють лідери нормандського формату і лідери країн Європи", – зазначив Порошенко.

"У 2018 році, коли формувався після виборів в Бундестаг новий уряд Німеччини, то в коаліційній угоді, у статті 149-150 уряду Німеччини в якості надважливих спеціальних завдань значиться запровадження миротворців, миротворчої місії ООН в Україні", – нагадав п’ятий Президент.

"Ми готові взяти участь у засіданні РНБО, ми готові повністю передати, хоч через два роки, бо ви два роки згаяли, позицію розгортання миротворчої місії під мандатом Ради Безпеки ООН", – наголосив Порошенко.

