8 185 196

Порошенко показав документи зі зверненням до ООН щодо миротворчої місії: Якщо у Зеленського не знають, де шукати, ми готові допомогти

Порошенко показав документи зі зверненням до ООН щодо миротворчої місії: Якщо у Зеленського не знають, де шукати, ми готові допомогти

Україна офіційно звернулася до ООН про введення миротворчої місії на Сході нашої держави ще в 2015 році.

Про це під час телемарафону в ефірі телеканалів Прямий, Еспресо і 5 канал розповів лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко. Він показав офіційні листи і закликав нинішню українську владу не повторювати меседжі країни-агресора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вони не знають, де шукати. Але дуже погано, що це збігається з тим, що кажуть представники країни-агресора щодо миротворців. Так само вони сказали – "ми не бачимо взагалі дорожної карти, її не було". Я хочу підказати. Документ офіційний, називається файл Ради Безпеки ООН. Підписаний він паном Сергеєвим, це лист від 30 березня 2015 року з Постійного представництва України. Перше – лист міністра закордонних справ, який виданий за моїм дорученням. Який стверджує, що вони інформують Постійних членів Ради Безпеки ООН про рішення парламенту, яке було прийняте за ініціативи президента Порошенка щодо запрошення миротворців в Україну з мандатом ООН. І до цього докладається мій особистий лист, який датований березнем 2015 року. Ми синхронізували це з підписанням Мінських угод, бо це є складова частина – щоб разом не тільки з перемир’ям і звільненням заручників, але й виведенням окупаційних військ, виведенням важкої техніки і артилерії, роззброєнням незаконних збройних формувань в пакеті Security first ми мали поставити на всю окуповану територію з неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону миротворців з мандатом. ООН", - пояснив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ заявили, що питання введення миротворців ООН на Донбас не стоїть на порядку денному

"Не треба дуже шукати, подивиться мої прес-конференції включно з керівниками країн – членів нормандського формату в 2015-2016 роках. З Меркель, де ми кажемо, що Німеччина і Франція прийняли пропозицію президента Порошенка щодо дорожньої карти імплементації мінського процесу. Це заявляють лідери нормандського формату і лідери країн Європи", – зазначив Порошенко.

"У 2018 році, коли формувався після виборів в Бундестаг новий уряд Німеччини, то в коаліційній угоді, у статті 149-150 уряду Німеччини в якості надважливих спеціальних завдань значиться запровадження миротворців, миротворчої місії ООН в Україні", – нагадав п’ятий Президент.

"Ми готові взяти участь у засіданні РНБО, ми готові повністю передати, хоч через два роки, бо ви два роки згаяли, позицію розгортання миротворчої місії під мандатом Ради Безпеки ООН", – наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш закликав уникати дій і заяв, які можуть посилити напруженість на Донбасі

Автор: 

Зеленський Володимир (25558) миротворці (911) ООН (3449) Порошенко Петро (15233) росія (67935) Донбас (22366) мінські угоди (2231)
Топ коментарі
+44
Зебіли! Заберіть клоуна, поверніть гетьмана!
показати весь коментар
21.04.2021 11:22 Відповісти
+35
Тупые ЗЕбизяны вообще нихрена не знают. "Он научітся", "дайтє єму єщьо 100 днєй"
П"яний - проспиться, а дурень ЗЕлений - ніколи
показати весь коментар
21.04.2021 11:23 Відповісти
+32
С Порохом встречаются послы G7 и ЕС, а с зебилом кто?
показати весь коментар
21.04.2021 11:24 Відповісти
Просто кто-то кудрявый тогда был категорически против миротворцев
показати весь коментар
21.04.2021 11:56 Відповісти
А твоё любимое ***** было за?
показати весь коментар
21.04.2021 12:05 Відповісти
Зеленскому проще что-то в глазах пуутлера искать.
показати весь коментар
21.04.2021 11:34 Відповісти
Проблема в том, что у Зели нет задачи защитить Укриану, а есть задача сдать Украину так, чтобы он сам с Ермаком выглядели беленькими у пушистенькими, мол, делали, что могли, простите, не обессудьте. Но факты говорят о другом: колоссальное недофинансирование армии и оборонки, странне разведения с потерей занятых позиций, отказы от госзаказов на оборонку, полный саботаж экономики и распилы бюджетов в партийные карманы, саботаж антикоррупционной политики, постоянные прикрытия "своих", преследование патриотических сил, карманная прокуратураи т.п. и т.д.
показати весь коментар
21.04.2021 11:34 Відповісти
Зечукча писатель и видосикосниматель 🤣
а не читатель - это же так скучно для нюхача😀
показати весь коментар
21.04.2021 11:35 Відповісти
Петре, лише останній дурень міг програти вибори клоуну. Або тобі просто пофіг і тебе все влаштовує, або ти просто в змові з зелепупенками.
показати весь коментар
21.04.2021 11:35 Відповісти
Уїнстон Черчілль, який привів Британію до Перемоги у Другій Світовій, відразу після війни програв вибори якомусь клоуну. Але британці через певний час побачили, якого ідіота вибрали, і виправили помилку - Черчіль знову став Прем"єром. Він теж дурень? ЗЕбіл, стули ідіотське хавало своє.
показати весь коментар
21.04.2021 11:37 Відповісти
Расскажи нам как в Соединённом Королевстве англичане на выборы премьера ходят
показати весь коментар
21.04.2021 11:42 Відповісти
у жебраків слуг нема. Тобі требі - сам і шукай. Чи мізків на це не вистачає, ЗЕбіл?
показати весь коментар
21.04.2021 11:43 Відповісти
Все дело в том, зебил, что в Британии нет выборов Премьер-министра. В Украине, кстати, тоже
показати весь коментар
21.04.2021 11:47 Відповісти
ЗЕдбіл, міні про це відомо. Але це НІЯК не відміняє того факта, що виборці схаменулися, і обрали Консервативну Партію Черчілля. Голосуючи, вони ясно розуміли, ХТО стане Прем"єром, дбл
показати весь коментар
21.04.2021 11:50 Відповісти
Міні, відміняє й на яких помийках кнур вас тільки знаходить
показати весь коментар
21.04.2021 11:52 Відповісти
кнур - то твій батько, ЗЕдбіл . Що, крім як знайти одну поспіхом поставлену літеру, у тебе інших аргументів нема? За що вам тільки ПАДАЛяк гроші платить, Люсі Абдристовичі?
показати весь коментар
21.04.2021 11:55 Відповісти
А вони там були ? В них мізків не вистачає навіть признати , що вони накоїли .
показати весь коментар
21.04.2021 12:10 Відповісти
Спамте зесволоту , їм тут немає чого робиии , тут люди спілкуються . Їхні помийки в шаріїв , кварталів . Я впевнений , жоден Українець не заходить на різні зе ресурси . От нехай і сидять там .
показати весь коментар
21.04.2021 12:06 Відповісти
лише Зе біли що обісралися з вибором ,чомусь розказують що бачте парашенка в сговорі з Зе- лише б не визнати своє лохобанство!як казав класик руданський: бачили очі що купували.тепер хоч повилазьте!
показати весь коментар
21.04.2021 11:39 Відповісти
73% дураков решили киношного персонажа выбрать, а виноват Порох? ))) Как говорил Черчилль: Прелесть демократии в том, что дураков подавляющее большинство, а их обмануть проще чем подчинить умных.
показати весь коментар
21.04.2021 11:40 Відповісти
Наоборот, маклай!
Лише останній дурень міг голосувати за клоуна! К сожалению, таких дурней в Украине оказалось много...
показати весь коментар
21.04.2021 19:38 Відповісти
барига праклятий! вот патаму і вайна нє кеанчаєтса, патаму шо вова нє может дагаварітса по бізнесу с пуйлом! гаваріт мнє так нє вигодно
показати весь коментар
21.04.2021 11:37 Відповісти
І що це дало? ООН ввели своїх миротворців? Ні? Тоді який від цього був зиск?
показати весь коментар
21.04.2021 11:38 Відповісти
«Зиск»...який же ти дурнуваті патц.
показати весь коментар
21.04.2021 12:05 Відповісти
так воно ж "Гугл-перекладачем" користується, от і виходить, як завжди, "підлога країни"
показати весь коментар
21.04.2021 12:09 Відповісти
http://sum.in.ua/ Словник української мови
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник (1970-1980) ЗИСК, у, чол.
3. розм. Добрий результат, користь від кого-, чого-небудь.
Вчи мову.
показати весь коментар
21.04.2021 12:12 Відповісти
Go away Russian pig!
показати весь коментар
21.04.2021 12:13 Відповісти
лапоть слабоумний, тут доречне не "зиск", а "СЕНС" Але звідки то знати кацапській погані?
показати весь коментар
21.04.2021 12:13 Відповісти
Ти дурко малограмотне! "Зиск", та "сенс" - це різні за змістом слова. "Зиск" - це якась користь, а "сенс" - це "смысл", російською. Вчи мову, знадобиться.
показати весь коментар
21.04.2021 12:42 Відповісти
Зиск - це позитивна різниця між отриманим та вкладеним.

Якби заявка на миротворців була платною, то можна було б обговорювати, окупилась вона чи була збиткова, тобто був зиск чи не було.

А заявка була бескоштовна
показати весь коментар
21.04.2021 13:58 Відповісти
Тут якраз найбільш доречне слово саме "зиск". Тобто, яка користь або вигода від цієї дії.
показати весь коментар
21.04.2021 12:44 Відповісти
Тут, якраз, найбільш доречне саме слово "сенс".

А "зиск" в цьому випадку вже мав би бути не від прохання України ввести миротворців, а від рішення ООН про їх введення
показати весь коментар
21.04.2021 13:43 Відповісти
звідеи Ольгінському брехлу xenos-u про це знати?)
показати весь коментар
21.04.2021 13:46 Відповісти
What part the US are you from?
показати весь коментар
21.04.2021 12:14 Відповісти
mukhosransk village
показати весь коментар
21.04.2021 12:26 Відповісти
bbc.com/...

7 февраля 2015

П*****о: нужны не миротворцы, а оборонительное оружие
показати весь коментар
21.04.2021 11:39 Відповісти
Пётр Алексеевич, на этих документах рассыпаются белые дороги а ноздрями зеля читать ещё не научился.
показати весь коментар
21.04.2021 11:47 Відповісти
Без решения рашки в оон как постоянного члена решение о вводе миротворцев не добится.
показати весь коментар
21.04.2021 11:47 Відповісти
Не рашки, а свинособакия, не путай
показати весь коментар
21.04.2021 12:52 Відповісти
Советую петру, срочно освежить армию порохоботов, возможно увеличить финансирование, остались одни правополушарные, дошли до ручки, хвалят беса путлера на фоне Вовчика.
показати весь коментар
21.04.2021 11:51 Відповісти
Скоро будут визжать "Путен, ввиди вайска. верни реформатора"
показати весь коментар
21.04.2021 11:58 Відповісти
Ти тут черговий на гілці?
показати весь коментар
21.04.2021 12:06 Відповісти
Порошенко показав документи зі зверненням до ООН щодо миротворчої місії: Якщо у Зеленського не знають, де шукати, ми готові допомогти - Цензор.НЕТ 9847
показати весь коментар
21.04.2021 21:20 Відповісти
Миротврцы ООН - это самый лучший вариант для Украины из всех возможных. Кровавая хунта это понимала и продвигала эту идею. Янелох - породистый идиот. Отсюда и все беды для Украины.
показати весь коментар
21.04.2021 12:01 Відповісти
раша наложит вето.
показати весь коментар
22.04.2021 00:31 Відповісти
І той самий порядний та вумний Резніков вторить рашистскій пропоганді про те, що заяви на миротворців від України не було... То уся абсолютно влада це гібридненькі "зелені чоловічки" від уХйла?
показати весь коментар
21.04.2021 12:15 Відповісти
теперь становится понятна игра профи
замылить глаза ***** подписанием перечня мероприятий по которому контроль ВСУ над границей после выборов и тут же протолкнуть ввод миротворцев на всю территорию до выборов.
показати весь коментар
21.04.2021 12:18 Відповісти
Профи лапшу вешать ? Если письмо было еще датировано 2015 годом , то что твоему "профи" помешало ввести миротворцев до 2019 года ? Или была уже определена дата ввода ? Почему он говорит о последних двух годах , что мешало раньше ? Без решения Совбеза ООН ни кто миротворцев не введет , а там как тебе известно кацапы сидят ! Так что это сказки для детей и таких доверчивых дятлов как ты !
показати весь коментар
21.04.2021 14:09 Відповісти
ты тупой? или мозги пробухал?
показати весь коментар
21.04.2021 17:41 Відповісти
Ну так объясни « умник» , почему не вышло у великого комбинатора до 2019 это все провернуть ?!
показати весь коментар
21.04.2021 19:46 Відповісти
потому что тебя дебила рядом небыло
показати весь коментар
21.04.2021 20:10 Відповісти
Это тут дибил и дятел , как раз ты ! Причём тут , «тебя рядом не было « и « мозги пропил « это к чему ?
Объясни « умник « ! Или сказать по существу нечего ? Лишь бы «шоколаду» задницу лизнуть ?
показати весь коментар
21.04.2021 21:14 Відповісти
нах пшел
достаточно по существу?
показати весь коментар
21.04.2021 21:42 Відповісти
Что ? Лизун шоколадных задниц ! Сказать то по существу нечего ? Остаётся только грубить ? Когда вас ставишь перед фактами , шо вы , шо кацапня - одно говно !
показати весь коментар
22.04.2021 01:24 Відповісти
слышь говномес проксевый
что мне тебе по существу говорить если ты тупорылое создание мозгов не имеешь? до тебя чучело даже не доходит что не все зависит от Украины. НО! инициирование процесса состоялось в 2015 году именно от Украины. и работа велась благодаря силам команды пороха. и подвижки в этом направлении были (например в коалиционной программе правительства Германии был пункт про миротворцев в Украине), а твой зеленожопый попугай все похерил на старте начав с того что не поехал на саммит НАТО (поездка на который уже была согласована и готовилась). Ты один хер не поймешь. потому что ты дебил.
показати весь коментар
22.04.2021 08:39 Відповісти
Это так твой Порох сказал что записано в коалиционной программе Германии ? Бред ! Ну даже если и так , то через год коалиция может развалится , или через 4 года выборы . И? Ты уверен что другие партии запишут тоже в коалиционную программу ? А если был реальный срок с теми партиями , то почему не протянул миротворцев в свой президентский срок , а пеняет на других ? Это бред для таких ублюдков как и ты , верующих в шоколадное будущее и он не выполним пока кацапы сидят в совбезе ООН , а такие долбни верят в сказки .
показати весь коментар
22.04.2021 11:33 Відповісти
дебила кусок!
наличие этого пункта в коалиционном соглашении подтверждает слова пороха. почему не протянули раньше -0 потому что кацапы упирались и их почти додавили. оставалось сделать ДВА шага - поехать на саммит НАТо чтобы заручиться там поддержкой в ООН и совбезе. и выкатить проект решения
вместо этого нелох забил на саммит и выкатил формулу штанмайера.
но тебе упырь тупорылый этого не понять - ты тупое чмо
показати весь коментар
22.04.2021 14:11 Відповісти
Верующий в сказки , кацапов додавили ? Они могут согласиться только если их « миротворцы будут в составе сил ООН и в большем количестве чем других ! Тебя это устраивает ?
И вот тебе ещё пример : х ло любит приводить Сребреницу , но так до сих пор небыли расследования санкционированного совбезом ООН , потому что кацапня там сидит и блокирует , а прошло 25 лет уже !
Когда вы уже думать научитесь шоколадные долбни , а не сказочникам верить ?!
показати весь коментар
22.04.2021 15:57 Відповісти
Да и в программе можно записать , это намерение , но не обязывает к выполнению в следствии разных причин !
показати весь коментар
22.04.2021 15:58 Відповісти
до тебя ублюдок даже смысл написанного в новости не дошел
тебе собака сутулая даже не понятно что вопрос миротворцев пристегнули к исполнению минска. того самого, который Украина не спешила выполнять нагибая кацапов, а зеленый принижень несется реализовать по своему наплевав на все наработки. нахера тебе что то пояснять? сиди жри говно - тебе привычно. скоро сдохнешь. вместе с теми уродами которые тебе "лайки" поставили. скоты вонючие, как вы задрали. когда вы уже сдохните твари
показати весь коментар
22.04.2021 08:44 Відповісти
Где вопрос пристегнули к миротворцам , ублюдлк ? Покажешь такой пункт в минских , подписаный твоей шоколадной щадницей ? Выдумывать сейчас можно что угодно , нужно было тогда думать что прописывать !
И на что Зеля пошёл ? Что то изменилось со времени твоего « гетьмана « ? Все так же и все там же ! Это у вас в вашем воспалённом мозгу зраза зрадная !
показати весь коментар
22.04.2021 11:41 Відповісти
пасть закрой говноед
если ты не видишь где именно пристегнули, если до тебя не доходит смысл печатного текста до иди ты в хер или в школу для умственно отсталых
показати весь коментар
22.04.2021 14:08 Відповісти
О ! Умник ?! Такой большой а в сказки веришь !
показати весь коментар
22.04.2021 15:12 Відповісти
В Карабахе уже есть миротворцы.
Перебросят их в Донбасс?
показати весь коментар
21.04.2021 12:18 Відповісти
Не когда было, мародёрил слишком много. Ворюга он конченый.
показати весь коментар
21.04.2021 13:12 Відповісти
ти, син ляді! Є доказимародерства? Нема? То закрий хавало смердюче, брехло путінське
показати весь коментар
21.04.2021 13:19 Відповісти
В 2010-ых цена на перепичку долгое время составляла 4,50 грн.
В 2015 году перепичка подорожала до 8 грн, весной 2016 года - до 10 грн, а в декабре 2016-го - до 12 грн. Уже через год, в конце 2017-го, она стоила 15 гривен, а в декабре 2018-го - 17 гривен.
показати весь коментар
21.04.2021 13:26 Відповісти
ЗЕбіл, бігом в ГенПрокуратуру з цими цифрами, і Бенядіктова неодмінно посадить Петра ДВА РОКИ ваша тупорилда банда дегенератів нам агається хоч щось нарити на Пороха. Але ніхрена не знаходится ніяк
показати весь коментар
21.04.2021 13:28 Відповісти
Порошенко показав документи зі зверненням до ООН щодо миротворчої місії: Якщо у Зеленського не знають, де шукати, ми готові допомогти - Цензор.НЕТ 7874
показати весь коментар
21.04.2021 21:18 Відповісти
при Шапкокраді долляр був по 10, при "баригі" - по 30! Прочухай різницю!
показати весь коментар
22.04.2021 16:34 Відповісти
А при шапкокраде была война, потеря промышленного региона и разрыв торговых всязей и цепочек с рф?
Могу тебе напомнить, если бы при шапкокраде не держали курс за счет долгов и съедания валютных резервов, то в 2013 году курс бакса должен был быть 20-22 грв за бакс!
показати весь коментар
23.04.2021 02:32 Відповісти
а ворюга - то твій батько
показати весь коментар
21.04.2021 13:20 Відповісти
Он, кстати не украинец. а молдавский еврей.
показати весь коментар
21.04.2021 13:23 Відповісти
та мені пох, що твій батько-ворюга є молдаваном
показати весь коментар
21.04.2021 13:24 Відповісти
...і не просто молдаваном, а молдаваном-євреєм
показати весь коментар
21.04.2021 13:27 Відповісти
Ну і що ж ти зробив по цьому поводу з 2015 по 2019??? Ні хера. А чому ти не зробив ? Бо ти ПетроОлексійовичь знаєшь що там і як..? І тобі сказали що це непркатить..і меркель і інші..Но ти любишь превернути все з ніг на голову ..Ну ну...
показати весь коментар
21.04.2021 13:05 Відповісти
Мені от цікаво.. до чого порошенко веде...Як що до виборів у 2024 році ..то раненько стартував..Фальстарт 5 номеру. А як що до інших варіантів ..будь якому То дебіл 5 номер. Хоча все одно цікаво що воно хоче до влади чи перемогти на виборах
показати весь коментар
21.04.2021 13:11 Відповісти
у пети просто почерк полохой.....письмо то он написал....только вот с 2015 года в ООН .ничего не могут разобрать...ШО ОН ИМЕЛ В ВИДУ
показати весь коментар
21.04.2021 13:13 Відповісти
При владі--шути,брехуни,піарщикі,наперстникі,лохі, шпана з підворотні ті просто тупі продажні мерзоти.
показати весь коментар
21.04.2021 14:14 Відповісти
100%
показати весь коментар
21.04.2021 21:01 Відповісти
порошенко обгадился,зебил обосрался ну шо они еще могут
нам советовать!
показати весь коментар
21.04.2021 16:58 Відповісти
И шо бы мы без сиписителя этого делали?
показати весь коментар
21.04.2021 17:00 Відповісти
Порошенко показав документи зі зверненням до ООН щодо миротворчої місії: Якщо у Зеленського не знають, де шукати, ми готові допомогти - Цензор.НЕТ 3660
показати весь коментар
21.04.2021 19:44 Відповісти
а кого пиарить? чмо зеленое?
показати весь коментар
21.04.2021 21:47 Відповісти
ну и каков результат с 15 года. Пшик.
показати весь коментар
21.04.2021 22:43 Відповісти
Пшик только у вас в голове)))
показати весь коментар
21.04.2021 23:57 Відповісти
интересно получается - порошенко показывает документы... так что же получается - он их стырил и сейчас достал, чтобы показать?
показати весь коментар
22.04.2021 07:09 Відповісти
"Дядя, вы дурак ?" (с)
показати весь коментар
23.04.2021 02:37 Відповісти
