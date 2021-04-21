УКР
У процесі масштабної операції в Чехії затримано найманців РФ, підозрюваних у боях проти України на Донбасі, - ЗМІ

У ніч із вівторка на середу Національний центр протидії організованій злочинності Чехії (NCOZ) провів широкомасштабну операцію, під час якої було затримано щонайменше п'ять чехів, які були членами воєнізованих формувань і, як підозрюють, воювали на Донбасі на боці найманців РФ.

Про це стало відомо чеським виданням Respekt і Aktuálně.cz, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Затриманих підозрюють у тому, що вони виїжджали або організовували поїздки громадян Чехії в Україну для участі в бойових діях на боці проросійських сепаратистів.

Також читайте: Не менше шести агентів ГРУ РФ брали участь у підготовці вибухів у Чехії в 2014 році, - Bellingcat

За словами одного з підозрюваних, затриманими керували співробітники ГРУ, які працювали в російському посольстві у Празі та днями були вислані з Чехії, пише Aktuálně. "Не виключено, що вони контактували з деякими депортованими російськими дипломатами, фактично членами ГРУ", - наголошує видання Respekt.

У масштабній операції по всій країні взяли участь сотні поліцейських. За даними редакційних джерел, поліція побоювалася, що підозрювані захищатимуться від примусового арешту. Багато з них вдома мають легальну зброю.

"Що стосується вашого питання, я можу тільки сказати, що сьогодні наше відомство веде кримінальне провадження. Я не можу надати більш детальну інформацію, оскільки Верховна прокуратура в Празі має право надавати інформацію у кримінальних процесах", - прокоментував офіційний представник NCOZ Ярослав Ібегей.

У Чехії кілька осіб постали перед судом з моменту початку конфлікту на Донбасі за участь у боях на стороні проросійських сепаратистів.

затримання (4380) росія (67966) Чехія (1714) Донбас (22366) найманці рф (2079)
Топ коментарі
+27
зашевелились чехи. начало до них что-то доходить...
21.04.2021 11:44 Відповісти
+26
Тільки не віддавайте їх сюди, наш мЬІролюбець знов віддасть їх *****.
21.04.2021 11:44 Відповісти
+16
коломойский
зеленский
бужанский
куницкий
21.04.2021 12:04 Відповісти
задержаны наемники РФ, подозреваемые в боях против Украины на Донбассе/ Пример для Израиля , наёмники которой в составе бандформирований ДНР убивают украинцев
список "наемников" Израиля в студию
коломойский
зеленский
бужанский
куницкий
список "наемников" Израиля в студию.- Список израильских наёмников есть у путинской проститутки по вызову Нетаньяхи.. Фамилии убитых израильских наёмников, воевавших вместе с путинцами против ВСУ, есть в Интернете. /Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
оцени подписки этого "вальдемара"
тобі євреї в штани серуть постійно? чи в ЗСУ немає колишніх віськових ЦАХАЛ?
тобі євреї в штани серуть постійно?/ Израиль -военный союзник Путина. Ты радуешься что израильские наёмники воюют вместе с путинцами?
"Израиль -военный союзник Путина" - союзник который регулярно долбит кацапские панцири и прочий металлолом в Сирии?
"Израиль -военный союзник Путина" - союзник который регулярно долбит кацапские панцири и прочий металлолом в Сирии? / Израиль воюет с Сирией из-за аннексированных Голанских высот. Украина воюет с РФ. Когда израильтяне уничтожат хотя бы одного военнослужащего РФ, Иван Петрович Сидоров отметит это событие Львівським світлим и лещом. И перестанет называть Нетаньяху засранцем и путинским холуём.
"Когда израильтяне уничтожат хотя бы одного военнослужащего РФ" - регулярно в больших количествах, с 1967-го (РФ - читай СССР)
"Израиль воюет с Сирией из-за аннексированных Голанских высот" - олень, Сирия воюет с Израилем с 1948 года из-за факта существования самого Израиля, в результате чего, в 1973 году (Война Йом Кипур (Судного Дня) Израиль был вынужден занять Голаны, чтобы исключить возможность военного вторжения с северо-востока кто учил, поставлял технику, отправлял своих ихтамнетов к арабам напомнить?
"Израиль воюет с Сирией из-за аннексированных Голанских высот" - олень/ До 2014г. Ивану Петровичу Сидорову было наплевать на Израиль, на его ублюдочных правителей и, ты только не обижайся, на таких как ты. При слове Израиль восторженно цокающих языком и поднимающих глаза к верху. Но в войне Украины с РФ Израиль союзник Путина. А смысл сидения Ивана Петровича Сидорова в Цензоре - котрпропаганда против Путина и его союзников.
израильтяне/евреи не воюют в ВСУ?
израильтяне/евреи не воюют в ВСУ?/ "Это наша страна и наш дом": в Украине формируется новый добровольческий еврейский батальон "Матилан". 14.07.14 . К сожалению, больше никаких данных ни о старых еврейских батальонах, ни о Матилане, нет.
Таки не пройшли даремно минулі уроки.
Тільки не віддавайте їх сюди, наш мЬІролюбець знов віддасть їх *****.
Твій цінник якраз оцінює твій мозок.
К стенке надобно
зашевелились чехи. начало до них что-то доходить...
а вот сербы, итальянцы, испанцы наемники которых массово воюют за лугандон сидят ровно....
сербы понятно - любят быть набутыльниками

итальянцы - любят балет
испанцы - любят то шо красножопые чуть не ввергли страну в сталинщину
..... мазохисты, Сэр
На бутыль?
ну у них пока склады не взрывали и людей не убивали (или просто не искали\не нашли кто). вот в Англии новичком и полонием травили, но оттуда тоже какой-то хрен пропагандонский лазил, правда вроде только один.
а, этот лысый чертила. Филлипс вроде. - ну так он же не был на норм. каналах то
ролик видел - челы в Лондоне, сели на корты, с семками и рассказывают за жизнь, один(там вроде для новостей снимали) грит - я с Харькова, подделал документы и т.д. - плюс, показали квартиру(пособие типо) и его БМВ(права забрали просто) и т.д. - я чуть не обосрался - реально вата там просто ниче не боится получается
А тут в Київі, на Трухоновом та десь на Печерську-- це дві бази Шторма, а монастирі РПц---скільки агентури сидить чекає!!!!
и правильно делают.
можно посм. напр. на то шо иногда белые львы были в природе.... = тупо отмирали, как и щас - сюсюкаем с шакалами, вместо того шоб .... ээээ, потолерантней бы, - давать отпор то
Опа...понеслась, надо мочить русаков, молодцы чехи.
je to nadhera. respektuju.
bezva
Ні Зєман ні Єрмакоподібні тварини не завадили цій спецоперації.
Зєман "Червоні Труси" - там нуль без палочки...
Хорошо, что Ермак не знал про эту операцию!
у чехов глаза открываются? или пендель божий помог?
Хоч у чехів спецслужби працюють як треба, у нас би давно здали інформацію, або подоїли та відпустили.
давайте их сюда, мы их на таксистов луганских менять будем
Фрау Меркель, вам газок из северо-восточного рейха ничем не попахивает?
В черговий раз нагадую про центр ГРУ в Києво-Печерській Лаврі та інших монастирських комплексах секти гундяєва в Україні.
Не пройшло і 10 років!
