У процесі масштабної операції в Чехії затримано найманців РФ, підозрюваних у боях проти України на Донбасі, - ЗМІ

У ніч із вівторка на середу Національний центр протидії організованій злочинності Чехії (NCOZ) провів широкомасштабну операцію, під час якої було затримано щонайменше п'ять чехів, які були членами воєнізованих формувань і, як підозрюють, воювали на Донбасі на боці найманців РФ.

Про це стало відомо чеським виданням Respekt і Aktuálně.cz, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Затриманих підозрюють у тому, що вони виїжджали або організовували поїздки громадян Чехії в Україну для участі в бойових діях на боці проросійських сепаратистів.

За словами одного з підозрюваних, затриманими керували співробітники ГРУ, які працювали в російському посольстві у Празі та днями були вислані з Чехії, пише Aktuálně. "Не виключено, що вони контактували з деякими депортованими російськими дипломатами, фактично членами ГРУ", - наголошує видання Respekt.

У масштабній операції по всій країні взяли участь сотні поліцейських. За даними редакційних джерел, поліція побоювалася, що підозрювані захищатимуться від примусового арешту. Багато з них вдома мають легальну зброю.

"Що стосується вашого питання, я можу тільки сказати, що сьогодні наше відомство веде кримінальне провадження. Я не можу надати більш детальну інформацію, оскільки Верховна прокуратура в Празі має право надавати інформацію у кримінальних процесах", - прокоментував офіційний представник NCOZ Ярослав Ібегей.

У Чехії кілька осіб постали перед судом з моменту початку конфлікту на Донбасі за участь у боях на стороні проросійських сепаратистів.