Шойгу заявив, що для протидії НАТО на півдні Росії було створено нову дивізію

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні колегії Міноборони заявив, що в межах вдосконалення бойового складу в Південному військовому окрузі (ПВО) минулого року було сформовано ще одну мотострілецьку дивізію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це пише ТАСС.

За його словами, бойові можливості військ ПВО нарощуються через спроби НАТО протидіяти нормалізації обстановки в деяких країнах Закавказзя та Близького Сходу.

Російський міністр зазначив, що Міноборони здійснює безперервне переоснащення округу.

"У 2020 році війська отримали понад 3,2 тис. одиниць сучасного озброєння і військової техніки, а їхня частка у військових частинах і з'єднаннях становить 70%", - розповів він.

Крім того, Шойгу повідомив, що під час підготовки органів військового управління застосовуються нові системи управління, а також зросла якість практичних заходів.

Як зазначив глава Міноборони РФ, виконання планів діяльності ПВО розглядається в межах реалізації травневих указів президента Володимира Путіна і його доручень за підсумками нарад у Сочі.

Також читайте: Росія нарощує війська через дії НАТО, - глава Міноборони РФ Шойгу

У лютому "Известия" повідомили, що Міноборони розпочало створення дивізії берегової оборони на Чукотці. Зона дії нової частини сягатиме уздовж Північного морського шляху аж до острова Врангеля.

"З урахуванням потужної техніки, здатної працювати в снігових умовах, війська можуть проводити й гуманітарні операції", - зазначив він.