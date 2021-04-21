В Україні суттєво зросла кількість госпіталізацій дітей з коронавірусом, - НАН. ІНФОГРАФІКА

У Національній академії наук України зафіксували тенденцію до зростання кількості госпіталізованих дітей із COVID-19 віком до 9 років за останній тиждень.

Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 20 квітня - 4 травня 2021 року НАНУ, передає Цензор.НЕТ.

"Доволі несподівано в останній тиждень кількість госпіталізованих хворих віком до 9 років включно виявилася принаймні вдвічі вищою, ніж число госпіталізованих хворих віком від 10 до 19 років включно", - зазначають вчені.

Згідно з даними НАН, позаминулого тижня (5-11 квітня) в Україні рівень госпіталізації дітей віком до 9 років був 6,2 на 100 тис. населення, а минулого тижня (12-18 квітня) цей показник зріс до 6,5. При цьому госпіталізація пацієнтів віком від 10 до 19 років впала з 3,4 на 100 тис. населення до 2,6.