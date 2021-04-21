В Україні суттєво зросла кількість госпіталізацій дітей з коронавірусом, - НАН. ІНФОГРАФІКА
У Національній академії наук України зафіксували тенденцію до зростання кількості госпіталізованих дітей із COVID-19 віком до 9 років за останній тиждень.
Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 20 квітня - 4 травня 2021 року НАНУ, передає Цензор.НЕТ.
"Доволі несподівано в останній тиждень кількість госпіталізованих хворих віком до 9 років включно виявилася принаймні вдвічі вищою, ніж число госпіталізованих хворих віком від 10 до 19 років включно", - зазначають вчені.
Згідно з даними НАН, позаминулого тижня (5-11 квітня) в Україні рівень госпіталізації дітей віком до 9 років був 6,2 на 100 тис. населення, а минулого тижня (12-18 квітня) цей показник зріс до 6,5. При цьому госпіталізація пацієнтів віком від 10 до 19 років впала з 3,4 на 100 тис. населення до 2,6.
Их родителям пофик. Ещё нарожают, если шо.
Тем паче держава деньги на новоприбывших даёт.
звідки ти це взяв?
в часи "іспанки" люди мерли від вакцин, які масово кололись в 1918-1919 роках
Як минулої весни по 2 місяці сиділи вдома, а потім в травні зелені з синяками під очима ледве повилазили на вулицю.
В Швеції школи не закривалися і немає ЖОДНОЇ смерті серед дітей.
Якщо хтось в групі ризику, нехай сидить дома, ізолюється.
Якщо в когось є нежить чи кашель, нехай сидить вдома.
Але більшість людей є здоровими, і немає чого їх обмежувати.
"Закрити всіх по домівках, аби слабкі не заражалися" - це повна маячня.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
"а тут двусторонняя и люди не замечают, и ходят себе среди людей"
Ну не буває такого)
Була історія із знайомим, коли йому один лікар встановив за КТ "2сторонню пневмонію", а інший заспокоїв, що нічого такого немає. Ставлять дуже багато фальшивих діагнозів. Бо ковід - це дуже прибутковий бізнес.
Тоді такі, як ти, найчастіше бувають педофілами.
Подорослішай та візьми на себе відповідальність за власне життя.
"результат тесту"
Вже збагни нарешті, що ці тести - фальшивка, їх результати абсолютно випадкові і нічого не означають.
А що ти таке і хто тобі надав повноваження розповідати іншим, що їм робити?
Загадив? Це все тебе мозок загажений брехнею з дебіловізора.