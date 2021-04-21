УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4418 відвідувачів онлайн
Новини
11 006 45

Влада Праги вимагає відібрати у російського посольства частину парку: Окупація Стромовки має остаточно закінчитися

Влада Праги вимагає відібрати у російського посольства частину парку: Окупація Стромовки має остаточно закінчитися

Міська влада Праги закликає чеський уряд провести переговори з Росією щодо повернення частини міського парку Стромовка, де розташоване посольство РФ.

Про це заявив глава адміністративного району Прага 7 Ян Чижинський у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Міська рада Праги щойно закликала уряд Чеської Республіки провести переговори про зміну розміру посольства Російської Федерації до вторгнення військ Варшавського договору 21 серпня 1968 року. Через 53 роки окупація частини Стромовки урядом Російської Федерації має остаточно закінчитися", - написав Чижинський.

Також читайте: Чехія закликає зробити спільну заяву на рівні НАТО щодо причетності агентів РФ до вибуху у Врбетіце, - МЗС країни

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

Автор: 

земля (1716) посольство рф (334) Чехія (1714)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Власти Праги требуют отобрать у российского посольства часть парка: Оккупация Стромовки должна окончательно закончиться - Цензор.НЕТ 3938
показати весь коментар
21.04.2021 12:26 Відповісти
+14
земан - не единственный чех на всю Чехию. Там есть и другие люди. И у них есть чуство собственного достоинства.
показати весь коментар
21.04.2021 12:17 Відповісти
+12
Это те деды, которые в 68-ом ,,воевали". Они после 68-го забрали ту земельку, поселили своих шпионов, построили кгбешную церковь. У кацапов в Праге была шпионская база для центральной Европы. Самая большая территория под посольство и людей больше всех, необоснованно. Хорошо если власти Праги возьмут под свой контроль, потому что это не земан или бабиш. В Праге веруют антикоммунисты и если остальные боятся китайцев или русских, то этим пох., они уже посылали и Китай и мордор до прдэлэ ( в жопу)
показати весь коментар
21.04.2021 12:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а навіщо він Чехам?
показати весь коментар
21.04.2021 12:13 Відповісти
... и не смогут винторогие получать чешскую визу в нормальных условиях, а будут стоять в очереди на улице. Под дождиком.
показати весь коментар
21.04.2021 12:15 Відповісти
Нахера Чехам вообще немытая россия ток не ясно
показати весь коментар
21.04.2021 12:23 Відповісти
прямо сейчас кацаполет маршрутом "Севастополь -Санкт Питербург" вторгся в воздушное пространство Украины и летит над Херсонской областью в сторону Запорожья..
возможно, ожидается провокация! https://www.radarbox.com/flight/FV6892
Власти Праги требуют отобрать у российского посольства часть парка: Оккупация Стромовки должна окончательно закончиться - Цензор.НЕТ 471
показати весь коментар
21.04.2021 12:13 Відповісти
по Вашей ссылке самолет летит в обход Украины - или это план полета?
показати весь коментар
21.04.2021 12:27 Відповісти
главное что б он над Грабово не пролетал
показати весь коментар
21.04.2021 12:29 Відповісти
Есть и хорошие новости. Особенно, если это самолет разведчик с принадлежностью US AIR FORCE
показати весь коментар
21.04.2021 12:30 Відповісти
Власти Праги требуют отобрать у российского посольства часть парка: Оккупация Стромовки должна окончательно закончиться - Цензор.НЕТ 428
показати весь коментар
21.04.2021 12:30 Відповісти
< https://www.flightradar24.com/RRR7245/2777be6d Boeing RC-135W Rivet Joint >- еще один самолет-разведчик. Так просто за 2500 км лететь не будут. Да и передаваемые непрерывно терабайты информации с борта самолета чего-то да стоят.
показати весь коментар
21.04.2021 12:59 Відповісти
в этой истории странно только одно, то, что происходит все в Чехии. ведь земан - чистый, незамутненный кацап-коммунист, друг, брат, сын, а заодно и дочь, жена, невеста *****. происходи все это в Польше, например, или в странах Балтии, все бы было в норме. а так у меня возникает когнитивный диссонанс.
показати весь коментар
21.04.2021 12:13 Відповісти
земан - не единственный чех на всю Чехию. Там есть и другие люди. И у них есть чуство собственного достоинства.
показати весь коментар
21.04.2021 12:17 Відповісти
события последних нескольких лет вызывают огромное сомнение в правдивости твоего утверждения. потому и когнитивный диссонанс.
показати весь коментар
21.04.2021 12:20 Відповісти
то их просто до этого момента ничего лично не касалось. Какое им дело до проблем какой-то далёкой папуасии?
показати весь коментар
21.04.2021 12:27 Відповісти
Чехія - парламентсько-президентська республіка, там президент не головний...
показати весь коментар
21.04.2021 12:43 Відповісти
ну да, я в курсе, что там ***** главный последних несколько лет, а не президент. потому и удивляюсь.
показати весь коментар
22.04.2021 10:17 Відповісти
Власти Праги требуют отобрать у российского посольства часть парка: Оккупация Стромовки должна окончательно закончиться - Цензор.НЕТ 3938
показати весь коментар
21.04.2021 12:26 Відповісти
вчера эту тему на 60 минут озвучили ..ну как бы деды ваивали и им тогда подарили и по сей день каке бы в Праге есть кусок окупированой земли рыфы ..там два жилых дома стоит все ограждено высоким забором
показати весь коментар
21.04.2021 12:27 Відповісти
Это те деды, которые в 68-ом ,,воевали". Они после 68-го забрали ту земельку, поселили своих шпионов, построили кгбешную церковь. У кацапов в Праге была шпионская база для центральной Европы. Самая большая территория под посольство и людей больше всех, необоснованно. Хорошо если власти Праги возьмут под свой контроль, потому что это не земан или бабиш. В Праге веруют антикоммунисты и если остальные боятся китайцев или русских, то этим пох., они уже посылали и Китай и мордор до прдэлэ ( в жопу)
показати весь коментар
21.04.2021 12:52 Відповісти
Мой отец чистокровный украинец воевал в Праге в 1945, а сейчас, наверное, в гробу переворачивается от того, что кацапы творят с Украиной. Гнать надо мордор отовсюду, где это возможно.
показати весь коментар
21.04.2021 13:15 Відповісти
Будите зарыгань захерову и дайте опохмелиться. Пусть толкнет речь про "русафобию".
показати весь коментар
21.04.2021 12:34 Відповісти
Гнать лаптеногих сцанными тряпками до самой границы!
показати весь коментар
21.04.2021 12:35 Відповісти
хм.. оказывается Трамп давил на чешское руководство требованиеми скрыть информацию о причастности террористов Петрова и Боширова к взрывам в Чехии в 2014 и 2016 и всю эту тему удалось запустить только сейчас с его уходом..(с)
показати весь коментар
21.04.2021 12:35 Відповісти
У многих стран ЕС,есть в наличии такого рода дела,которые не для огласки,а для дипломатии.И это пока только чехи вскрыли карты.В идеале,было бы неплохо,щоб в этот флэшмоб включились и другие страны ЕС.
показати весь коментар
21.04.2021 12:49 Відповісти
гнать сцаными тряпками коцорылых
показати весь коментар
21.04.2021 12:35 Відповісти
не знаю как в Праге,но в Варах рюских больше чем людей...везде они куда не кинься
показати весь коментар
21.04.2021 12:49 Відповісти
Так, взорвали 10 0000 кг боеприпасов или 10 000 тонн? Для 10 000 кг, как в статье, что-то сильно много шума...
показати весь коментар
21.04.2021 12:57 Відповісти
СКОРО ПОД КАЖДЫМ ПОСОЛЬСТВОМ РФ ВО ВСЕХ СТРАНАХ !)
Влада Праги вимагає відібрати у російського посольства частину парку: Окупація Стромовки має остаточно закінчитися - Цензор.НЕТ 9036
показати весь коментар
21.04.2021 14:12 Відповісти
зря вот чехи кочевряжаться, вот Ангела Меркель объявила, что будут строить СП 2 и все проблемы в германии как рукой сняло, сразу попустило все наладилось..., нет нашествия беженцев, они не нападают на немок, таррактов давно не было, умная фрау поняла, что под рашку лучше прогнуться...
показати весь коментар
21.04.2021 15:27 Відповісти
 
 