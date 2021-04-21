Влада Праги вимагає відібрати у російського посольства частину парку: Окупація Стромовки має остаточно закінчитися

Міська влада Праги закликає чеський уряд провести переговори з Росією щодо повернення частини міського парку Стромовка, де розташоване посольство РФ.

Про це заявив глава адміністративного району Прага 7 Ян Чижинський у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Міська рада Праги щойно закликала уряд Чеської Республіки провести переговори про зміну розміру посольства Російської Федерації до вторгнення військ Варшавського договору 21 серпня 1968 року. Через 53 роки окупація частини Стромовки урядом Російської Федерації має остаточно закінчитися", - написав Чижинський.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.