За добу в Києві від коронавірусу померли 40 осіб, видужали - 641, виявили 965 нових випадків, - Кличко

За добу в Києві госпіталізували 131 хворого на коронавірус, а 330 пацієнтів - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Про це на онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кличка, кількість нових випадків захворювання на коронавірус трохи зменшилася, однак смертність від вірусу залишається високою.

"За минулу добу в місті виявили 965 інфікованих. Померли 40 осіб - 17 жінок і 23 чоловіки. Всього за період пандемії в столиці 4297 летальних випадків від вірусу", - зазначив мер.

Підтверджених випадків захворюваності в місті на сьогодні 187 196.

Серед захворілих за добу 574 жінки віком від 18 до 99 років, а також 22 дівчинки віком від 4 місяців до 17 років. Крім того, захворів 361 чоловік віком від 18 до 86 років і 9 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.

Захворіли зокрема 33 медики.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 131 хворого на коронавірус, а також 330 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 641 житель столиці (загалом коронавірус побороли 116 498 киян).

Більшість випадків захворювання виявили в Дарницькому (287), Деснянському (128) та Дніпровському (96) районах.

