2 737 37

Україна в лютому опинилася серед топдесятки країн, громадяни яких просять притулку в ЄС

У лютому 2021 року Україна увійшла до топдесятки країн, громадяни яких звернулися з проханням надати їм притулок у Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомили у звіті Європейського офісу з питань надання притулку.

Кількість заявок від українців зросла на 72%, порівняно із січнем, за лютий 2021 року від громадян України надійшло 971 звернення.

Більшість заявок було подано до однієї країни, але не відомо, до якої саме.

"Це раптове збільшення вперше за кілька років помістило Україну в число провідних країн походження.

Хоча українці можуть в’їжджати в ЄС без візи, розвиток подій у їхньому випадку контрастує з незмінно низьким рівнем заявок, поданих громадянами багатьох інших країн з безвізовим режимом", - зазначається у Європейському офісі з питань надання притулку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз може призупинити безвіз для низки країн, - комісар ЄС Аврамопулос

Єврокомісія розглядає можливість запровадження електронних віз на в’їзд до ЄС для усіх громадян, замість паперових.

Про початок консультацій щодо цього нововведення оголосили у березні 2021 року.

Топ коментарі
+10
Пора валить из этой страны. (с)
показати весь коментар
21.04.2021 12:21 Відповісти
+9
Странно! Эпоха бедности закончилась, при власти чесныии-пречесныии ! Припи..дент так эротично гундосит! А зебуины здесь нашкодили и в другое место гадить побежали.
показати весь коментар
21.04.2021 12:21 Відповісти
+8
Можно узнать подробнее сколько среди них депутатов СН?
показати весь коментар
21.04.2021 12:23 Відповісти
Ну это совершенно неудивительно ...
показати весь коментар
21.04.2021 12:19 Відповісти
Украина в феврале оказалась среди топ-10 стран, граждане которых просят убежища в ЕС - Цензор.НЕТ 6735
показати весь коментар
21.04.2021 12:24 Відповісти
"Мудрий нарід" ,як щури ,ховається по норах !!!))))
показати весь коментар
21.04.2021 12:33 Відповісти
29.04.2019

"Зеленський поверне заробітчан додому: що пропонує слуга народу
У Зеленського анонсували нову соціальну реформу"
показати весь коментар
21.04.2021 13:05 Відповісти
Замещать деятельность всей правоохранительной системы решениями СНБО - все равно что объявить военное положение, чтобы получить контроль над хлебзаводом.
Об этом пишет https://www.facebook.com/alex.danylyuk/posts/10225550159519349 в Фейсбуке экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует https://censor.net/.
"Почему трех? Почему не всех? Или эти трое заслужили, чтобы избежать наказания, спокойно упаковать чемоданы и отправиться на солнечные берега, а другие - нет? А как же справедливое наказание? Расследование? Судебный процесс? Возвращение награбленного в бюджет? Презумпция невиновности, в конце концов?, - написал он.
Данилюк сравнил происходящее с сиквелом сериала "Слуга народа".Источник: https://censor.net/ru/n3261035
показати весь коментар
21.04.2021 12:20 Відповісти
Цитировать гниду данилюка, все равно что быть таким же пидаром как данилюк!
показати весь коментар
21.04.2021 12:21 Відповісти
зелені чоловічки розкрадуть Україну на шматки! Хто їхній папа?- вова, а хто дєдушка? уХйло!
показати весь коментар
21.04.2021 12:23 Відповісти
а прокоментувати те, що він сказав клепки немає, чи в тємніку ЗЕборцунам с фейками не написали?
показати весь коментар
21.04.2021 12:24 Відповісти
Какой смысл комментировать двух гнид?
показати весь коментар
21.04.2021 12:26 Відповісти
сільна вас падгатовілі- ну как всьо стадо ЗЕбаранов
показати весь коментар
21.04.2021 12:28 Відповісти
Дебилка хватит писать одно и тоже! Особенно про ЗЕбаранов цитируя данилюка подстилку зеленского!
показати весь коментар
21.04.2021 12:47 Відповісти
І від кого вони тікають?
показати весь коментар
21.04.2021 12:23 Відповісти
От своего выбора. "Хуже не будет"
показати весь коментар
21.04.2021 12:24 Відповісти
Тікають переважною більшістю "приколисти" та адепти "Лишьби не Порошенко" !!!)))
показати весь коментар
21.04.2021 12:35 Відповісти
Цього недостатньо, аби просити "убєжища".
показати весь коментар
21.04.2021 12:55 Відповісти
Интересно, и как результаты? Если подаваться на убежище с заявкой "мине там плохо живётся, Поршэнко нэ построив мине завод", то пинком под зад выставят обратно. Надо доказывать факт преследования, угрозы жизни. Ничего такого АФАИК в Украине нет.
показати весь коментар
21.04.2021 12:24 Відповісти
Если не считать добровольцев, участников Майданов и участников АТО сидящих по тюрьмам.
показати весь коментар
21.04.2021 12:36 Відповісти
Хм, для получения убежища надо сделать две простые вещи:

1. Легально въехать на территорию страны.
2. Доказать, что тебя преследовали по религиозным, политическим и т.п. мотивам.
В тюрьме никто не сидит с формулировкой "за участие в Майдане или АТО". Сидят с формулировкой "разбой", "грабёж", "незаконный оборот оружия" и т.п. И это ни одна страна не примет, как преследование по политическим мотивам.

Вот вы мне и поясните, если знаете, с какой формулировкой подаются соотечественники на убежище.
показати весь коментар
21.04.2021 12:51 Відповісти
Единственная идея, которая приходит в голову - это предоставлять кадры как нацжёны гоняют гейпарады, записаться в геи и сказать, что притесняют по ЛГБТ признаку.
Но интересно, что на самом деле пишут.
показати весь коментар
21.04.2021 12:59 Відповісти
"Хуже нє будєт", "кінець епохи бідності"
показати весь коментар
21.04.2021 12:29 Відповісти
бегут от покращення от зе-банды
показати весь коментар
21.04.2021 12:29 Відповісти
Так, стоп! А хто це зробили всіх разом, а тепер утікати!?
показати весь коментар
21.04.2021 12:34 Відповісти
Класіка-Щури тікають з корабля що тоне !!!!)))
показати весь коментар
21.04.2021 12:36 Відповісти
Почему все решили что эти люди куда то бегут? Они просто делают выбор в пользу лучшей жизни, т.к. здесь такой выбор никто делать не хочет. Одни за клоунов голосуют, другие разводят коррупцию на бытовом уровне, оправдывая это тем что их поставили в такое положение и те и другие во всех своих бедах винят политиков.
показати весь коментар
21.04.2021 12:38 Відповісти
В Україні нема політичних партій!!Весь істеблішмент України,без жодного винятку,це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!))))
показати весь коментар
21.04.2021 12:45 Відповісти
какое убежище? Украина - демократическая страна.
показати весь коментар
21.04.2021 12:57 Відповісти
Русскоязычные бегут от русского мира?
показати весь коментар
21.04.2021 13:01 Відповісти
Это глупо, это клеймо с тобой на всю жизнь. Случалось, что даже аннулировали гражданство Ирландии, выяснив, что 12 лет назад человек подавался на беженство в Канаде под выдуманным предлогом. А предлоги типа - у меня в 800 км военные действия, это реально выдумманый предлог.
Проще так поехать, найти по месту работу и легализироваться.
показати весь коментар
21.04.2021 14:31 Відповісти
это свалили жители лугандона и крыма, которые так сильно не хотели гейропы в Украине, что вынуждены были уехать от сюда.. в гейропу
показати весь коментар
21.04.2021 14:33 Відповісти
самое главное выезжает работоспособное население.. останутся дети, инвалиды, пенсионеры и депутаты с правительством...
показати весь коментар
21.04.2021 14:46 Відповісти
 
 