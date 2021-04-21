Україна в лютому опинилася серед топдесятки країн, громадяни яких просять притулку в ЄС

У лютому 2021 року Україна увійшла до топдесятки країн, громадяни яких звернулися з проханням надати їм притулок у Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомили у звіті Європейського офісу з питань надання притулку.

Кількість заявок від українців зросла на 72%, порівняно із січнем, за лютий 2021 року від громадян України надійшло 971 звернення.

Більшість заявок було подано до однієї країни, але не відомо, до якої саме.

"Це раптове збільшення вперше за кілька років помістило Україну в число провідних країн походження.

Хоча українці можуть в’їжджати в ЄС без візи, розвиток подій у їхньому випадку контрастує з незмінно низьким рівнем заявок, поданих громадянами багатьох інших країн з безвізовим режимом", - зазначається у Європейському офісі з питань надання притулку.

Єврокомісія розглядає можливість запровадження електронних віз на в’їзд до ЄС для усіх громадян, замість паперових.

Про початок консультацій щодо цього нововведення оголосили у березні 2021 року.