УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4380 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 143 19

Росія мусить зробити крок назад, - президент Європарламенту Сасоллі про стягування військ до кордонів України

Росія мусить зробити крок назад, - президент Європарламенту Сасоллі про стягування військ до кордонів України

Щойно президент Європарламенту Давид Сасоллі під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи заявив, що Росія має зробити крок назад в ескалації, відійти і дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь світ спостерігає за тривожною за своїми масштабами концентрацією російських військ вздовж східних кордонів України і на територіях, які були у неї незаконно анексовані. І Росія мусить зробити крок назад, відійти і дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань. А ПАРЄ я хотів би нагадати, що європейські країни є одна одній природніми союзниками (alleati naturali)￼, які завжди об’єднувались перед труднощами або загрозами"", - процитувала вона Сасоллі.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

Автор: 

агресія (1196) армія рф (18810) ПАРЄ (856) Сассолі Давід (20) Кравчук Євгенія (375)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
та цель достигнута, зелох спужался и подписывает кластеры
показати весь коментар
21.04.2021 12:31 Відповісти
+3
Россия должна сделать шаг назад, - президент Европарламента Сассоли о стягивании войск к границам Украины - Цензор.НЕТ 6412
показати весь коментар
21.04.2021 12:52 Відповісти
+2
Не-не-не.
"Мастером спорта по шагам назад" у нас является ДРУГОЙ персонаж.
показати весь коментар
21.04.2021 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та цель достигнута, зелох спужался и подписывает кластеры
показати весь коментар
21.04.2021 12:31 Відповісти
типу вова зелений чоловічок синок уХйла? БАТЯ Я ПРАЦЮЮ?
показати весь коментар
21.04.2021 12:34 Відповісти
А азабочені Соссолі ждут развязкі?
показати весь коментар
21.04.2021 12:36 Відповісти
Не-не-не.
"Мастером спорта по шагам назад" у нас является ДРУГОЙ персонаж.
показати весь коментар
21.04.2021 12:31 Відповісти
Всі забаганки Путіна по ОРДЛО справа майже вирішена. Європа здалась. Німці отримають Північний потік. Влітку вирішиться і постачання води до Криму. Слідуючий етап повна морська блокада України з посиленням сепаратизму в Херсонській, Одеській ,Харківській обл. Зеленському писдець.(с)
показати весь коментар
21.04.2021 12:36 Відповісти
Зеленском похер! Он сядет в чартер коломойского и улетит в теплые края!
показати весь коментар
21.04.2021 13:23 Відповісти
если успеет, да и Мы найдем его - он сможет спрятаться разве что в гробу..
показати весь коментар
21.04.2021 14:43 Відповісти
Витю нашли? Можете пока потренероваться!
показати весь коментар
21.04.2021 21:50 Відповісти
его никто и не искал..
показати весь коментар
22.04.2021 00:08 Відповісти
Вот так и с остальными будет! а все потому что украинци - мояхатазкрайныки!
показати весь коментар
22.04.2021 00:11 Відповісти
нет.. янык просто вор , а эти чепушилы тянут на измену ... разницу видишь!?
показати весь коментар
22.04.2021 00:14 Відповісти
ха... та ну, а Харьковские соглашения?
а разворовать весь золотовалютный резерв это по вашему не измены?
Нихрена не будет... ******** и разуйдутся как было всегда...
Лидера нет, одни ******!
показати весь коментар
22.04.2021 00:20 Відповісти
А то что?
показати весь коментар
21.04.2021 12:37 Відповісти
Россия должна сделать шаг назад, - президент Европарламента Сассоли о стягивании войск к границам Украины - Цензор.НЕТ 6412
показати весь коментар
21.04.2021 12:52 Відповісти
...В России хорошо понимают особенности ситуации, и это даёт Кремлю значительную свободу действовать безнаказанно и, как говорят некоторые комментаторы, "издеваться над западными институтами". Почему бы и нет? Сейчас лучшее время для неприятностей: страны ЕС измучены борьбой с пандемией коронавируса и трудностями с массовым вакцинированием населения. https://www.dw.com/ru/sofagejt-glavu-evrokomissii-ostavili-bez-kresla-na-vstreche-s-jerdoganom/a-57138641 Скандал с "софагейтом" в Анкаре вызвал расхождение во мнениях в руководстве ЕС, между Европейской комиссией и Европейским советом, и ещё больше осложнил отношения между их главами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B9%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80 Урсулой фон дер Ляйен и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C Шарлем Мишелем . Они, напомню, прибыли на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которой в зале для переговоров https://www.svoboda.org/a/31205370.html оказалось только два свободных стула . Мишель сел рядом с Эрдоганом, а фон дер Ляйен пришлось устроиться на софе по соседству с министром иностранных дел Турции. Многие назвали эту ситуацию сексистской.

Германия готовится к сентябрьским выборам, и правящая в этой стране партия ХДС, похоже, не может найти подходящего преемника Ангеле Меркель. Макрон готовится к новому избирательному циклу, через год ему может грозить жёсткая борьба с крайне правым политиком Марин Ле Пен. В Нидерландах опытный Марк Рютте изо всех сил пытается создать новую партийную коалицию, чтобы остаться у власти, в Италии премьер-технократ Марио Драги сосредоточен на слабой экономике, а Великобританию скоро может ожидать новый референдум о независимости Шотландии. Польша, друг Украины, находится в почти полной изоляции, страны Балтии - смелые, но политически не слишком влиятельные участники западного сообщества.

Так что Украине приходится надеяться: у новой администрации США окажется достаточно влияния, чтобы уговорить Запад дать России должный ответ, если Москва действительно предпримет действия на своей юго-восточной границе. В противном случае 2014 год может повториться снова. https://www.svoboda.org/a/31211774.html
показати весь коментар
21.04.2021 12:54 Відповісти
козлячие выродки не понимают разговоров, их невозможно уговорить сделать что либо, а можно только заставить сделать что либо.
для этого нужно оружие, демонстрация силы и многократное усиление санкций.
показати весь коментар
21.04.2021 13:09 Відповісти
Так тут будут выбирать" хуженебудет", а европейци должны потерпеть и вводить санкции??
Ну *** откуда вы такие наивные? Я бы на месте европы нахер послал еще после выборов зеленского!
показати весь коментар
21.04.2021 13:25 Відповісти
на своей территории имеют право скапливать свои войска где хотят
показати весь коментар
21.04.2021 13:38 Відповісти
Реально плохо понимаю. Ну требуйте убрать войска из Донбасса, Сирии... Убрать войска со своей территории... может чего-то не понимаю, дразнят что-ли.
показати весь коментар
21.04.2021 16:14 Відповісти
 
 