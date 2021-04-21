УКР
За січень-лютий в Україні померли 109,1 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 71,6 тис., онкології - 11,7 тис., COVID-19 - 6,9 тис. - Держстат

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-лютий 2021 року. Від початку року померли 109 112 осіб, зокрема в лютому - 51 391.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Держстат.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 6936 українців (у тому числі в лютому - 3014 осіб).

Таким чином, COVID-19 вийшов на четверте місце серед причин смерті в Україні.

Найбільш часта причина смерті-хвороби системи кровообігу, від яких померло 71 638 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 49 890 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 13 683 особи.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 11 702 громадян.

Проте в цілому від COVID - 19 померло в 12 разів менше українців, ніж від хвороб системи кровообігу і від раку.

За даними Держстату, за січень-лютий інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1030 осіб, серед них туберкульоз - 485, від СНІДу померло 363 українці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність в Україні в січні-лютому перевищила минулорічний рівень на 8%

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 3457 осіб (у т. ч. грип та пневмонія - 2616 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 4137 осіб.

Крім того, 4634 українці загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 487 громадян, утоплення - 110, загибель на пожежі - 339, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 350, отруєння алкоголем - 382, самогубства - 795, умисні вбивства-227.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців.

За січень-лютий 2021 року в Україні померло 109 112 осіб. Це на 8374 смерті більше, ніж за січень-лютий 2020 року.

демографія (150) смертність (199) Держстат (1638)
Не огорчайтесь ,ВСЕ мы когда-нибудь умрём ...
21.04.2021 12:38 Відповісти
Мруть як мухи від ЗЕпакращення.
21.04.2021 12:39 Відповісти
це пабеда чи перемога?
21.04.2021 13:11 Відповісти
21.04.2021 12:40 Відповісти
Отака боротьба з ковідом. На інші хвороби плювати.
З 1991 року в Україні кількість держ. лікарень зменшилася втричі. За 2020 рік звільнено 70000 мед. працівників. Пандемія...
21.04.2021 12:42 Відповісти
Где коронопсихозные? Нет никакой пандемии. Людей залечивают опасными лекарствами, так бы еще меньше было
21.04.2021 13:06 Відповісти
Не верная статистика.
Надо проверить среди тех кто по сердцу записан, было ли онко.
Семейный врач принимает только оригиналы истории болезни, и для простоты пишет по сердцу.
Особенно тяжело ездить из области, поэтому не верю.
21.04.2021 18:55 Відповісти
Украинцы мрут как мухи. При власти маланцы
21.04.2021 21:25 Відповісти
 
 