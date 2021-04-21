За січень-лютий в Україні померли 109,1 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 71,6 тис., онкології - 11,7 тис., COVID-19 - 6,9 тис. - Держстат

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-лютий 2021 року. Від початку року померли 109 112 осіб, зокрема в лютому - 51 391.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Держстат.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 6936 українців (у тому числі в лютому - 3014 осіб).

Таким чином, COVID-19 вийшов на четверте місце серед причин смерті в Україні.

Найбільш часта причина смерті-хвороби системи кровообігу, від яких померло 71 638 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 49 890 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 13 683 особи.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 11 702 громадян.

Проте в цілому від COVID - 19 померло в 12 разів менше українців, ніж від хвороб системи кровообігу і від раку.

За даними Держстату, за січень-лютий інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1030 осіб, серед них туберкульоз - 485, від СНІДу померло 363 українці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність в Україні в січні-лютому перевищила минулорічний рівень на 8%

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 3457 осіб (у т. ч. грип та пневмонія - 2616 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 4137 осіб.

Крім того, 4634 українці загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 487 громадян, утоплення - 110, загибель на пожежі - 339, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 350, отруєння алкоголем - 382, самогубства - 795, умисні вбивства-227.







Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців.

За січень-лютий 2021 року в Україні померло 109 112 осіб. Це на 8374 смерті більше, ніж за січень-лютий 2020 року.