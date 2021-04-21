За січень-лютий в Україні померли 109,1 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 71,6 тис., онкології - 11,7 тис., COVID-19 - 6,9 тис. - Держстат
Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-лютий 2021 року. Від початку року померли 109 112 осіб, зокрема в лютому - 51 391.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Держстат.
За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 6936 українців (у тому числі в лютому - 3014 осіб).
Таким чином, COVID-19 вийшов на четверте місце серед причин смерті в Україні.
Найбільш часта причина смерті-хвороби системи кровообігу, від яких померло 71 638 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 49 890 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 13 683 особи.
Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 11 702 громадян.
Проте в цілому від COVID - 19 померло в 12 разів менше українців, ніж від хвороб системи кровообігу і від раку.
За даними Держстату, за січень-лютий інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1030 осіб, серед них туберкульоз - 485, від СНІДу померло 363 українці.
Хвороби органів дихання стали причиною смерті 3457 осіб (у т. ч. грип та пневмонія - 2616 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 4137 осіб.
Крім того, 4634 українці загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 487 громадян, утоплення - 110, загибель на пожежі - 339, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 350, отруєння алкоголем - 382, самогубства - 795, умисні вбивства-227.
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців.
За січень-лютий 2021 року в Україні померло 109 112 осіб. Це на 8374 смерті більше, ніж за січень-лютий 2020 року.
З 1991 року в Україні кількість держ. лікарень зменшилася втричі. За 2020 рік звільнено 70000 мед. працівників. Пандемія...
Надо проверить среди тех кто по сердцу записан, было ли онко.
Семейный врач принимает только оригиналы истории болезни, и для простоты пишет по сердцу.
Особенно тяжело ездить из области, поэтому не верю.