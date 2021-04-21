Кремль хоче розпочати війну з Україною, оскільки РФ все більше впевнена, що Захід нічого з цим не робитиме, - генерал США Ходжес
Росія не просто так стягує війська до українського кордону - вона хоче почати війну з Україною, а причиною цього стала бездіяльність Заходу: Москва впевнена, що Європа і США не перешкодять цьому.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", таку думку висловив для Atlantic Council колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес.
Він визнав, що реакція США на російську агресію досі була неефективною, а союзники по НАТО були вкрай розчаровані повною відсутністю зусиль або тиску на Кремль.
"Я вважаю, що Кремль має намір почати війну з Україною, тому що Росія все більше впевнена, що Захід насправді нічого не буде з цим робити. Насправді ми нічого не зробили з їхнім вторгненням до Грузії в 2008 році. Вони побачили нашу нездатність діяти в Сирії і нашу нездатність покарати їх яким-небудь значимим чином після їхнього вторгнення в Україну в 2014 році", - сказав Ходжес.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.
За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.
20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.
Германия готовится к сентябрьским выборам, и правящая в этой стране партия ХДС, похоже, не может найти подходящего преемника Ангеле Меркель. Макрон готовится к новому избирательному циклу, через год ему может грозить жёсткая борьба с крайне правым политиком Марин Ле Пен. В Нидерландах опытный Марк Рютте изо всех сил пытается создать новую партийную коалицию, чтобы остаться у власти, в Италии премьер-технократ Марио Драги сосредоточен на слабой экономике, а Великобританию скоро может ожидать новый референдум о независимости Шотландии. Польша, друг Украины, находится в почти полной изоляции, страны Балтии - смелые, но политически не слишком влиятельные участники западного сообщества.
Так что Украине приходится надеяться: у новой администрации США окажется достаточно влияния, чтобы уговорить Запад дать России должный ответ, если Москва действительно предпримет действия на своей юго-восточной границе. В противном случае 2014 год может повториться снова. https://www.svoboda.org/a/31211774.html
Під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії делегації Збройних Сил України вдалося домовитися про кроки щодо поглиблення військового співробітництва між збройними силами обох країн.
Про це інформує служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
Як повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, під час поїздки вивчався й досвід роботи Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії.
Зокрема порядок роботи структурних підрозділів Постійного оперативного штабу, порядок управління під час операцій, повноваження командувачів і командирів.
- Ми ознайомилися з умовами планування, підготовки та проведення операцій Об'єднаних сил швидкого реагування як самостійно, так і спільно з союзниками та країнами-партнерами, а також завданнями щодо організації оперативної та бойової підготовки, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.Зі свого боку начальник об'єднаних операцій Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії віцеадмірал Бен Кі наголосив на здійсненні подальших кроків з поглиблення військового співробітництва між спорідненими командуваннями обох країн.
https://**********.com.ua/2021/04/shhe-odyn-krok-do-poglyblennya-vijskovoyi-spivpraczi-mizh-**********-ta-velykoyu-brytaniyeyu/
https://www.youtube.com/watch?v=vR0aOvD4Zy8 Про підіграші Байдена *****, завідома недієві санкції Байдена та невідворотність повномасштабної війни у наслідок поступок агресору