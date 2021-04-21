УКР
21

Кремль хоче розпочати війну з Україною, оскільки РФ все більше впевнена, що Захід нічого з цим не робитиме, - генерал США Ходжес

Росія не просто так стягує війська до українського кордону - вона хоче почати війну з Україною, а причиною цього стала бездіяльність Заходу: Москва впевнена, що Європа і США не перешкодять цьому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", таку думку висловив для Atlantic Council  колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес.

Він визнав, що реакція США на російську агресію досі була неефективною, а союзники по НАТО були вкрай розчаровані повною відсутністю зусиль або тиску на Кремль.

"Я вважаю, що Кремль має намір почати війну з Україною, тому що Росія все більше впевнена, що Захід насправді нічого не буде з цим робити. Насправді ми нічого не зробили з їхнім вторгненням до Грузії в 2008 році. Вони побачили нашу нездатність діяти в Сирії і нашу нездатність покарати їх яким-небудь значимим чином після їхнього вторгнення в Україну в 2014 році", - сказав Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія мусить зробити крок назад, - президент Європарламенту Сасоллі про стягування військ до кордонів України

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

+33
...абсолютно прав был его коллега
21.04.2021 12:57 Відповісти
+18
Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку параша все больше уверена, что зебилы ничего не будут с этим делать, а просто сдадутся сами и сдадут }{уйлу Украину. Так точнее.
21.04.2021 13:04 Відповісти
+16
Серьезно, то-то так паРашка "расцвела" за последние годы и судорожно пытается эти "неэффективные санкции" снять?....
21.04.2021 13:02 Відповісти
...В России хорошо понимают особенности ситуации, и это даёт Кремлю значительную свободу действовать безнаказанно и, как говорят некоторые комментаторы, "издеваться над западными институтами". Почему бы и нет? Сейчас лучшее время для неприятностей: страны ЕС измучены борьбой с пандемией коронавируса и трудностями с массовым вакцинированием населения. https://www.dw.com/ru/sofagejt-glavu-evrokomissii-ostavili-bez-kresla-na-vstreche-s-jerdoganom/a-57138641 Скандал с "софагейтом" в Анкаре вызвал расхождение во мнениях в руководстве ЕС, между Европейской комиссией и Европейским советом, и ещё больше осложнил отношения между их главами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B9%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80 Урсулой фон дер Ляйен и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C Шарлем Мишелем . Они, напомню, прибыли на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которой в зале для переговоров https://www.svoboda.org/a/31205370.html оказалось только два свободных стула . Мишель сел рядом с Эрдоганом, а фон дер Ляйен пришлось устроиться на софе по соседству с министром иностранных дел Турции. Многие назвали эту ситуацию сексистской.

Германия готовится к сентябрьским выборам, и правящая в этой стране партия ХДС, похоже, не может найти подходящего преемника Ангеле Меркель. Макрон готовится к новому избирательному циклу, через год ему может грозить жёсткая борьба с крайне правым политиком Марин Ле Пен. В Нидерландах опытный Марк Рютте изо всех сил пытается создать новую партийную коалицию, чтобы остаться у власти, в Италии премьер-технократ Марио Драги сосредоточен на слабой экономике, а Великобританию скоро может ожидать новый референдум о независимости Шотландии. Польша, друг Украины, находится в почти полной изоляции, страны Балтии - смелые, но политически не слишком влиятельные участники западного сообщества.

Так что Украине приходится надеяться: у новой администрации США окажется достаточно влияния, чтобы уговорить Запад дать России должный ответ, если Москва действительно предпримет действия на своей юго-восточной границе. В противном случае 2014 год может повториться снова. https://www.svoboda.org/a/31211774.html
21.04.2021 12:57 Відповісти
_Повторится не 14 год - будет Третья Всемирная в итоге! Вот чего не хотят видеть и понимать безответственные болваны Запада. Либо они станут на колени перед людоедами и будут в огромном концлагере, нечто вроде ссср размером расия + Европа. Полностью бесправными и беззащитными рабами людоедов. Северная Корея. Антиутопия.
21.04.2021 13:24 Відповісти
Антиутопію реалізовують зараз в Америці більшовички-глобалісти. Вчить матчастину.
21.04.2021 16:51 Відповісти
ПНХ, ольгинец!
21.04.2021 16:59 Відповісти
Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6562
21.04.2021 12:57 Відповісти
Джим смалодушничал и отказался организовать по приказу Трампа спецоперацию по устранению Асада. За нерешительность на посту главы Пентагона был снят Трампом с должности.
21.04.2021 14:05 Відповісти
"Он признал, что реакция США на российскую агрессию до сих пор была неэффективной, а союзники по НАТО были крайне разочарованы полным отсутствием усилий или давления на Кремль."... Саме про це всі притомні люди всі сім років казали, що ніяких дієвих санкцій нема. А порохолоти і досі розповідають про якісь саннкції та антипутінську коаліцію, начебто організовану Порошенком.
21.04.2021 12:57 Відповісти
Серьезно, то-то так паРашка "расцвела" за последние годы и судорожно пытается эти "неэффективные санкции" снять?....
21.04.2021 13:02 Відповісти
Тобто, ти не віриш генералу США Ходжесу? Рашка взагалі робить все "судорожно", але це не показник. А єдиний показник - це ВВП, і на нього "саннкції" не впливають. Так і як може вплинути, наприклад, заборона на видачу віз для тих росіян, які і так по російським законам не мають право виїзду за кордон. А ті, кому треба виїхати, легко ці заборони обходять.
21.04.2021 13:09 Відповісти
гадать не дело генералов а вот просчитать все варианты развитий событий от нейтрального до самого ужасного США и ЕНАТО обязаны в угаре прокатившись по Украине никто не даст гарантий что какой то полевой команлдир Параши полковник или генерал не пойдет дальше за Дунай??!! первое кого они нагнут будут Румыния член НАТО Словакия член НАТО и Евросоюза и что будут карты разбрасывать кому какой валет или туз дама пик выпадет....
21.04.2021 13:22 Відповісти
а потом одним махом за 2 дня оккупируют Беларусь, включат ее в состав РФ, и Лука даже не пикнет, а потом за 7 дней всю Прибалтику, и опять ЕС и НАТО и не пикнет, как было с Югославией. Путин хочет восстановить СССР или империю любой ценой - и плевать ему на жизни людей. а ведь пули и снаряды не выбирают - украинец ты, русский или еврей, ватник или патриот. пострадают все.
Хотя есть пример - как Гитлер без единого выстрела занял Францию и Париж, создав марионеточное правительство в Виши.
21.04.2021 13:39 Відповісти
Как типе ат салавьинава памета кумарить.
21.04.2021 14:42 Відповісти
и только зелебобы с кацапней радуются ошибкам запада...
тебя может и возьмут вертухаем на первом этапе...но потом будет ротация,и вертухайничать будут другие,а ты будешь за колючей проволокой
21.04.2021 13:02 Відповісти
Не знаю, де ти у мене радість побачив, але "Зелебоби" не розуміють, чому прихильники Порошенка вперто не спілкуються українською мовою, навіть коли до них звертаються українською. Це вдвічі сумно, і від того, що ніяких санкцій нема, і від того, що безграмотні, тупі люди, які не знають української, називають себе "українськими патріотами".
21.04.2021 13:15 Відповісти
Відповідаю тобі українською мовою.
Того , що ви ЗЕлені падли накоїли у Державі з травня 2019 року, то є повне безвладдяч та правовий нігілізм. Отак тебе бадьоро буде тупе створіння?.
21.04.2021 13:25 Відповісти
Випий заспокійливого, і хоч деякий час не дивись 5ий та Прямий анали. І тебе попустить.
21.04.2021 13:32 Відповісти
Не надо все сваливать на клоуна! Тут 73% таких критинов
21.04.2021 13:34 Відповісти
Мардва не пользуйсся хухелем, кликамц и калякамц на мастосраном.
21.04.2021 14:44 Відповісти
тому,хохоле,шо мова є необхідною,але недостатньою ознакою українця...
окрім мови,треба ще клепку у голові мати та серце,шо за Україну...
21.04.2021 14:07 Відповісти
< https://www.flightradar24.com/RRR7245/2777be6d Boeing RC-135W Rivet Joint >- еще один самолет-разведчик. Так просто за 2500 км лететь не будут. Да и передаваемые непрерывно терабайты информации с борта самолета чего-то да стоят
21.04.2021 13:00 Відповісти
Это НИЧЕГО не значит. Поверь я знаю что говорю.
21.04.2021 17:27 Відповісти
Ще один крок до поглиблення військової співпраці між Україною та Великою Британією

Під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії делегації Збройних Сил України вдалося домовитися про кроки щодо поглиблення військового співробітництва між збройними силами обох країн.
Про це інформує служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
Як повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, під час поїздки вивчався й досвід роботи Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії.
Зокрема порядок роботи структурних підрозділів Постійного оперативного штабу, порядок управління під час операцій, повноваження командувачів і командирів.
- Ми ознайомилися з умовами планування, підготовки та проведення операцій Об'єднаних сил швидкого реагування як самостійно, так і спільно з союзниками та країнами-партнерами, а також завданнями щодо організації оперативної та бойової підготовки, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.Зі свого боку начальник об'єднаних операцій Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії віцеадмірал Бен Кі наголосив на здійсненні подальших кроків з поглиблення військового співробітництва між спорідненими командуваннями обох країн.

https://**********.com.ua/2021/04/shhe-odyn-krok-do-poglyblennya-vijskovoyi-spivpraczi-mizh-**********-ta-velykoyu-brytaniyeyu/
21.04.2021 13:00 Відповісти
прямо сейчас..RQ-4 Global Hawk (США) и Boeing RC-135 W (Британия)..
Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4910

Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1287
21.04.2021 13:00 Відповісти
Летают 7 год и собирают разведданные о том какими способами Рашка убивает наших солдат. Надеюсь хоть они делятся с нами разведданными, а то получается что мы как выставочный полигон для испытаний новых вооружений
21.04.2021 20:31 Відповісти
А Захід і не буде нічого робити. Тільки висловлювати стурбованість.
Останній наш союзник цього року був очолений бандитами й ліваками. Так що, ми тепер самі по собі і можна робити та приймати ставки, скільки ми протримаємось.
21.04.2021 13:02 Відповісти
слепов,можно подумать от тебя пользы больше,чем от запада
21.04.2021 13:03 Відповісти
Він правий
21.04.2021 13:09 Відповісти
Іван Слєпов пише: "А Захід і не буде нічого робити. Тільки висловлювати стурбованість.
Останній наш союзник цього року був очолений бандитами й ліваками. Так що, ми тепер самі по собі і можна робити та приймати ставки, скільки ми протримаємось".
21.04.2021 16:53 Відповісти
все справедливо, але це лише півбіди. інша та що раша бачить тотальну слабкість та некомпетентність нинішньої влади. ваву беруть на слабо- і він готовий не дати в зуби, а заглянути поглибше в очко путіна!
21.04.2021 13:03 Відповісти
Хочет конечно ,но не может ибо нет воинов в Мире лучше чем воины Украины и если-что то хотелку вате оторвём по самое не балуй ...
21.04.2021 13:04 Відповісти
Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку параша все больше уверена, что зебилы ничего не будут с этим делать, а просто сдадутся сами и сдадут }{уйлу Украину. Так точнее.
21.04.2021 13:04 Відповісти
Підказка стратегам українського генштабу: створити "зелений коридор" так, щоб орда в запалі проскочила Україну і за добу зупинилася на берегах Ла-Маншу. Тоді і в Парижі і в Берліні зрозуміють, що помилялися.
21.04.2021 13:09 Відповісти
_Они радостно воспользуются этим коридором, проникнут поглубже - и там останутся. Молодец, кремль одобряет твой план.
21.04.2021 13:27 Відповісти
параша вобщем - то уже развязала третью мировую. только бы Украину из своих цепких когтей не упустить. показатель ценности собственно украинцев, как истинных славян и как рабочей силы имеющей рабочую пару "голова-руки". причём абсолютно, как бесплатного расходника.
21.04.2021 13:11 Відповісти
Що означає:«хоче почати»???
А те, що сім років триває - це ще не війна???
21.04.2021 13:21 Відповісти
Ходжес - порохобот
21.04.2021 13:23 Відповісти
Гробы на ********* ростут в цене. Это к новым санкциям .🙄🙄🙄
21.04.2021 13:25 Відповісти
"Вони переоцінюють наслідки своїх можливих дії - але недооцінюють наслідки своєї бездіяльності": це Волкер чітко сказав про "глибокоспівчутливих" ліберастів США і Європи.
21.04.2021 13:25 Відповісти
Украинская народная примета*
21.04.2021 13:27 Відповісти
семь лет твердят, что идет война с московией, а тут вдруг опять: стягивает рашка войска к границе, хочет начать войну. пора бы за эти годы уже определиться с кем воюете
21.04.2021 13:36 Відповісти
В США,а так же ЕС,треба вспомнить как они себя чувствовали,когда с территории Украины,на них были нацелены ядерные ракеты.Многие города США и ЕС имели координаты на советских картах как целеуказания.И как они себя чувствовали с облегчением,когда эти целеуказания исчезли как угроза для них.Так вот сегодня те,кто отказался держать ваши города на мушке ядерного удара,сами стали целеуказанием на мордовских картах.Вспоминайте как оно знать,що на тебя нацелены ракеты.
21.04.2021 13:42 Відповісти
США при нелегитимном байдене тоже ничего не будет делать.
21.04.2021 14:48 Відповісти
Ты дебил откуда тут взялся. Без спроса с бутылки слез?
21.04.2021 17:29 Відповісти
Генерал прав. Старый импотент Байден грозился и Северный поток-2 перекрыть и наслать все кары на Путина. Как только стал президентом, уже ищет мир в глазах "убийцы", на саммиты его приглашает и готовит традиционную для всех американских президентов "перезагрузку". А про Европу и говорить нечего - это импотенты еще с древних времен.
21.04.2021 15:06 Відповісти
пока у власти клоун зеленский то к сожалению да.

врунишного актёра никто не воспронимает в серьёз ни в росии ни на западе
21.04.2021 15:16 Відповісти
Перепрошую, що приводжу позавчорашнє інтерв,ю одіозного Ілларіонова, але ж йдеться про того, хто був радником *****, і того, хто ліпше за інших знає його психологію та й взагалі розуміє кацапський менталітет і чого хочуть кацапи (на відміну від нерозуміння цього західними політиками):
https://www.youtube.com/watch?v=vR0aOvD4Zy8 Про підіграші Байдена *****, завідома недієві санкції Байдена та невідворотність повномасштабної війни у наслідок поступок агресору



21.04.2021 15:51 Відповісти
А чим він тобі, йолопе, Іларіонов одіозний?
21.04.2021 16:55 Відповісти
Значит нужно готовится к большой войне.Ставить все на военные рельсы.Делать больше высокоточных ракет и т.д.Хочешь мира готовься к войне!!!
21.04.2021 16:43 Відповісти
готовиться надо было раньше
21.04.2021 19:47 Відповісти
все бывшие говорят разумные вещи
21.04.2021 19:48 Відповісти
семь лет твердят, что идет война с московией, а тут вдруг опять: "стягивает рашка войска к границе, хочет начать войну". пора бы за эти годы уже определиться с кем воюете
21.04.2021 20:16 Відповісти
когда уже та рашка перестанет вести войну дистанционно? семь лет копит военную технику У ГРАНИЦЫ, а наши драпают из дап, дебальцево, илловайска и других н.п. расположенных далеко от границы
21.04.2021 20:21 Відповісти
 
 